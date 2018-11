Kurtzman wird zum Genie: Michelle Yeoh bald in Spin-Off-Serie

Endlich gute Ideen: CBS plant anscheinend eine Spin-Off-Serie mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle. Höchstwahrscheinlich spielt sie hier erneut die brutale Imperatorin, die der Föderation dabei hilft, die Sektion 31 zu gründen.

Zumindest berichtet das die Webseite Deadline.com. Und natürlich ist das nur eine logische Idee! CBS möchte nämlich das ganze Jahr lang immer wieder neuen Trek-Content, damit die Leute ihren Streaming-Service nicht nur einen Monat lang durch-bingen und dann wieder für 300 Tage canceln.

In der Pilotepisode soll es darum gehen, dass ein Zeitreisender mit Hitler zu Abend essen will, um das Dritte Reich zu retten. Philippa Georgiou hat daher keine Wahl: Sie muss die pürierten Kartoffeln herrichten!

Da Discovery finanziell als mittlerer Flop angesehen werden darf, ist es logisch, sich endlich auf die Stärken von Star Trek zu konzentrieren. Nämlich grundlos freigelassenen Diktatoren aus dem Spiegeluniversum dabei zuzusehen, wie sie eine durchtriebene Geheimdienstorganisation betreuen. Was Ende der ersten Staffel in Discovery bereits angedeutet wurde, könnte im Verlauf der zweiten Staffel also endlich eingetütet werden: Der Weg einer Frau, die dringend gebraucht wird, weil sich in unserem Universum niemand für den Job des Geheimdienstlers gefunden hat. Ein häufiges Problem – auch in unseren Zeiten…

Leider geht aus der oben verlinkten Mitteilung nicht hervor, ob die Serie vielleicht auch humorvolle Elemente besitzen wird. So könnte ich mir vorstellen, dass sie einen Kelpianer in das Team bekommt und jede Folge versucht, ihn zu essen (siehe ALF/Katze Lucky). Für weitere Infos müssen wir uns leider noch ein paar Tage gedulden, denn 100%ig sicher scheint die Sache noch nicht zu sein. So wird derzeit noch über Terminschwierigkeiten von Michelle Yeoh spekuliert.

Aber es wäre natürlich schade, wenn so ein vielverbrechendes Konzept daran scheitern würde.

von Klapowski am 11.11.18 in Star Trek: Discovery