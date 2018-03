„Spiderman – Homecoming“ – Die Kritik

Ich habe es also endlich mal wieder getan! Nein, ich spreche nicht von meinem Beitrag zur „Metoo“-Debatte (= Kollege Sparkiller hat mich verführt, um KEINE Artikel bei Zukunftia mehr schreiben zu müssen), sondern von meinem monatlichen Trashfilm. Was für den einen ein C-Horror-Film ist, das ist für mich „Irgendwas mit Superhelden“. Und diesmal fiel die Wahl eben auf den aktuellen Arachno-nauten. Und ihr werdet nicht glauben, was passierte, als dieser Mann diesen Film sah!

Irgendwie ist das ein Spinner

Inhalt: „Du bist noch nicht soweit.“ Diese Worte werden Spiderman von Toni Stark entgegengeschleudert, als es um Peter Parker berufliche Weiterbildung bei den Avengers geht. Somit ist Spiderman erst mal ziemlich einsam, was das Bekämpfen der Schrotthändler geht, die aus Alientechnologie gefährliche Waffen bauen.

Besprechung:

Und da sind wir auch schon mitten drin im seltsamsten Punkt der Geschichte: Toni Stark ist es also ziemlich Wumpe, wenn ein paar Irre mit irre großen Waffen in einer irre großen Stadt irre viel kaputt machen können?! Klar, nach den bisherigen Teilen („Spider Man – The Reboot“ und „Spiderman – Rebooting Again“) wollte man es mal mit einer HALBEN „Superheld wird groß“-Story versuchen. Denn auch einen eigentlich aufgegessenen Kuchen kann man ja vielleicht noch mal gebrauchen?

Und das ist auch der Kritikpunkt, der mir bei allen lustigen Szenen am meisten aufstößt: Die Wankelmütigkeit und Inkonsequenz, mit der mit Menschenleben umgegangen wird. Mal „zählt jedes Leben“, dann aber kommt in der ersten großen Actionszene auf wundersame Weise „niemand zu Schaden“. Oder meinte Toni Stark im „Niemand-zu-Schaden“-Szenario nur das „erhaltenswerte Leben“? Kann er in seinem Helm etwa die Twitter- und Facebook-Profile der umstehenden Personen einsehen und danach Abstufungen treffen? („Essensbilder?! Durch welche Substanz ist denn sein Hirn mutiert?!“)

In jedem Fall hätte ein bisschen mehr Drama dem Film bei aller Humorigkeit gar nicht schlecht getan. Ja, sogar in einem Disney/Pixar-Zeichentrickfilm sterben deutlich mehr Leute. („Oben“, „Alles steht Kopf“) Erzählt mir also nicht, dass das in einem luftigen Superheldenfilm nicht möglich ist.

Der Spruch, dass man am Anfang halt „immer ein Scheißkostüm hat“, kann Kritik am Aussehen recht schnell verstummen lassen. Leider jedoch nicht bei mir. Die Jungs in der Sauna glauben wohl tatsächlich, sie wären was Besseres?!

Alle Schurken kommen in die Lach-Haft! – Nicht übel! Da ich das meiste Superhelden-Gedöns eh nicht mehr ernst (oder auch nur an)nehmen kann, finde ich es nur konsequent, dass man uns hier eine Mischung aus „Nackte Kanone“, „American Pie“ und normalem „Spiderman“-Geschmacksverstärker präsentiert. Der ganze Film wimmelt nur so vor Slapstick-Einlagen, gar nicht mal sooo üblen Gags und visuellen Details. Alleine die Szene, in der Spidey laaangsam in sein eigenes Zimmer schleicht, während sein Kumpel längst geschockt in der Ecke sitzt. Hach… Da kommen Erinnerungen an „meine“ Mädchenumkleide hoch! – Nicht übel! Da ich das meiste Superhelden-Gedöns eh nicht mehr ernst (oder auch nur an)nehmen kann, finde ich es nur konsequent, dass man uns hier eine Mischung aus „Nackte Kanone“, „American Pie“ und normalem „Spiderman“-Geschmacksverstärker präsentiert. Der ganze Film wimmelt nur so vor Slapstick-Einlagen, gar nicht mal sooo üblen Gags und visuellen Details. Alleine die Szene, in der Spidey laaangsam in sein eigenes Zimmer schleicht, während sein Kumpel längst geschockt in der Ecke sitzt. Hach… Da kommen Erinnerungen an „meine“ Mädchenumkleide hoch!

Kaputtkloppen nur mit Passierschein A38 – Okay, es war das Ziel des Films, Spiderman noch nicht so richtig bei den Avengers mitspielen zu lassen. Aber wieso Toni Stark den armen Peter ausschimpft, weil er „fast Menschen getötet hat“, da die Bösen(!) eine Fähre zerlegten, fand ich dann doch etwas gewollt. Nach dieser Logik müssten alle Superheldenaktivitäten sofort eingestellt und die entsprechenden Teams als Verkehrspolizisten eingesetzt werden. Und am Ende, als es kein Schiff, sondern ein Flugzeug war, war’s dann ja wieder okay? Gab es einen Unterschied? Etwa, dass dort „dritter“ statt „zweiter Akt“ über dem Drehbuch stand? – Okay, es war das Ziel des Films, Spiderman noch nicht sobei den Avengers mitspielen zu lassen. Aber wieso Toni Stark den armen Peter ausschimpft, weil er „fast Menschen getötet hat“, da die Bösen(!) eine Fähre zerlegten, fand ich dann doch etwas gewollt. Nach dieser Logik müssten alle Superheldenaktivitäten sofort eingestellt und die entsprechenden Teams als Verkehrspolizisten eingesetzt werden. Und am Ende, als es kein Schiff, sondern ein Flugzeug war, war’s dann ja wieder okay? Gab es einen Unterschied? Etwa, dass dort „dritter“ statt „zweiter Akt“ über dem Drehbuch stand?

Gebt mir ein C! Ein G! Und ein I! – Die Effekte waren eigentlich ganz okay. Eben die übliche Mischung aus „dynamische und komplexe Kamerafahrten“ und „Ist das eine Textur oder ein Paarungsversuch tollwütiger Pixel?“… Wobei ich es immer etwas semi-cool finde, wenn das große Finale bei Nacht stattfindet und die grauen Schrottteile vor dunkelblauem Himmel herumwirbeln. Aber gut, das sind Kleinigkeiten. Und anhand der sprühenden Funken sieht man ja noch, was da abgeht. Nämlich alle losen Teile. – Die Effekte waren eigentlich ganz okay. Eben die übliche Mischung aus „dynamische und komplexe Kamerafahrten“ und „Ist das eine Textur oder ein Paarungsversuch tollwütiger Pixel?“… Wobei ich es immer etwas semi-cool finde, wenn das große Finale bei Nacht stattfindet und die grauen Schrottteile vor dunkelblauem Himmel herumwirbeln. Aber gut, das sind Kleinigkeiten. Und anhand der sprühenden Funken sieht man ja noch, was da abgeht. Nämlich alle losen Teile.

Müll dich hoch, Schrotti – Die grundlegende Idee, dass arme Schrottverwerter die Alienartefakte aus den vorherigen Filmen wegräumen müssen, fand ich gar nicht so übel. Und dass ein paar begabte Bastler daraus Waffen bauen, ist zumindest logischer, als dass ein Multimilliardär geheime Anzüge/Fahrzeuge/Raumschiffe bauen lässt, ohne dass das Zeug in falsche Hände gerät oder zumindest Baupläne durchsickern („WAS? Dieses Foxconn ist gar keine vertrauenswürdige Behindertenwerkstatt?“). Und man hat definitiv schon miesere Bösewichte als Michael Keaton gesehen – der kleine verwandtschaftliche „Twist“ zur Filmmitte war da sehr hilfreich. – Die grundlegende Idee, dass arme Schrottverwerter die Alienartefakte aus den vorherigen Filmen wegräumen müssen, fand ich gar nicht so übel. Und dass ein paar begabte Bastler daraus Waffen bauen, ist zumindest logischer, als dass ein Multimilliardär geheime Anzüge/Fahrzeuge/Raumschiffe bauen lässt, ohne dass das Zeug in falsche Hände gerät oder zumindest Baupläne durchsickern („WAS? Dieses Foxconn ist gar keine vertrauenswürdige Behindertenwerkstatt?“). Und man hat definitiv schon miesere Bösewichte als Michael Keaton gesehen – der kleine verwandtschaftliche „Twist“ zur Filmmitte war da sehr hilfreich.

Vergessen, das Vergessen zu vergessen – Obwohl ich den Streifen über weite Strecken extrem unterhaltsam fand und mir sogar vornahm, die besten Szenen hier niederzuschreiben, betrete ich nach zwei Tagen bereits das sagenumwobene Reich der Phant… Amnesie. Ob die Bösen noch ein übergeordneteres Ziel hatten oder warum Peter Parker jetzt GENAU Tonis Starks finales Angebot ablehnte, das weiß ich schon nicht mehr. Selbst solche Schmankerl, dass Peter am Ende mit einem billigen Schlabberanzug antreten musste, fielen mir erst jetzt wieder ein. Ich hoffe nicht, dass Marvel-Filme einen geheimen Frühtest auf Alzheimer beinhalten?! – Obwohl ich den Streifen über weite Strecken extrem unterhaltsam fand und mir sogar, die besten Szenen hier niederzuschreiben, betrete ich nach zwei Tagen bereits das sagenumwobene Reich der Phant… Amnesie. Ob die Bösen noch ein übergeordneteres Ziel hatten oder warum Peter Parker jetzt GENAU Tonis Starks finales Angebot ablehnte, das weiß ich schon nicht mehr. Selbst solche Schmankerl, dass Peter am Ende mit einem billigen Schlabberanzug antreten musste, fielen mir erst jetzt wieder ein. Ich hoffe nicht, dass Marvel-Filme einen geheimen Frühtest auf Alzheimer beinhalten?!

„Hey, mich mit einer Superwaffe zu schlagen, ist nicht fair!“ – „Das ist ein alter Schirmständer mit LED vorne dran. Und ich bin der rheumageplagte Hausmeister hier!“ – Aller Anfang ist Auuu-eer: Spidermans Superkräfte sind anscheinend noch nicht ganz ausgereift. Aber so wird das wenigstens zu einer lustigen Bummelbahnfahrt unter den hektischen Action-ICEs. Ich mag’s!

Fazit: Ein erstaunlich witziger Superheldenfilm, der mir streckenweise ein schallendes Mini-Schmunzeln aus den Mundwinkeln geleiert hat. Blöd nur, dass ich in der letzten halben Stunde irgendwie das Gefühl hatte, dass es langsam auch mal gut ist. Der Papa guckt so einen Film ja nicht zum Spaß!

Oder anders gesagt: Man isst ja auch nicht drei Ladungen Zuckerwatte und beschwert sich, dass man die mit der BLAUEN Farbe noch nicht probiert hat… Trotzdem ein solider Heldengedöns-Streifen.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

von Klapowski am 31.03.18 in Filmkritik