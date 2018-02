„Valerian – Die Stadt der tausend Planeten“ – Das Review

Abgesehen davon, dass dieses Werk eher in die Kategorie von „Rotze – der Film“ gehört, haben die Macher bei der Vermarktung dieses französischen Werks irgendwas falsch gemacht. So hörte man im Vorfeld nur jahrelang „Wird teuer und ist irgendwann fertig“, bevor dieser Satz dann nahtlos in „War teuer und bis letzte Woche im Kino“ überging. Aber nachdem man bereits 180 Millionen Dollar in dieses Projekt gepumpt hatte, waren die üblichen WEITEREN 180 Millionen für das Marketing vermutlich zu sehr geeignet, die zuständige Kreditabteilung in den kollektiven Burnout zu treiben.

Regie: Luc Besson

Jahr: 2017

Budget: 180 Mio Dollar



Wie? Avatar 5 ist schon fertig?

Leider werde ich kaum auf die Story eingehen können, da der Film vor allem an seinen Darstellern krankt – und zum Teil auch an den mehr als sterbenskranken Effekten. Im Ernst, da hilft auch kein Antibiotikum mehr!

Beide Protagonisten sind so unglaublich unsympathisch, dass ich mich fragen muss, ob man die Casting-Couch einfach drei Wochen in einer Nobeldisco auf Ibiza hat stehen lassen – und dann die verbleibenden Alkohol-Leichen abkratzte. Ja, die Wahl der Hauptdarsteller ist tatsächlich so grauenerregend, dass man sich zwischenzeitlich in einem Teenie-Horrorfilm wähnt. Sogar Dieter Hallervorden und Diane Krüger wären hier die bessere (weil interessantere) Wahl gewesen. Ja, sogar IHR wärt die bessere Wahl gewesen, selbst wenn es nur einen gewissen, sympathischen Trash-Faktor bedeutet hätte. (BergH: „Hey, Lasst – uns – mal – was – ent-deck-en – ge-hen. Die – Mädels – hier – sehen – scharf – aus – und – haben – schö-ne – Popos.“)

„Laureline, haben wir die richtige Verhaltensweise auf der Eliteakademie für elitäre Elite-Sachen nicht damals gelernt?“ – „Du meinst die High School, in der wir bis vorgestern waren? Und die Poppers, die du mir seit 10 Jahren in meine Schulmilch zu mischen versuchst? Ja, damals habe ich VORSICHT gelernt.“ – Schön unschön: Natürlich schaut sich jeder gerne hübsche Menschen an. Dennoch hätte jeder von denen es besser gekonnt.

Major Valerian schaut die ganze Zeit mit arroganter Triefäugigkeit in die Kamera, dass man permanent nach einem Franzmann-Exorzisten rufen möchte. Gegen diese überbewertete Hohlbirne wirkt selbst Kirk in „Star Trek 11“ wie ein schüchterner Milchbubi mit Laktose-Intoleranz. Der gute Major bekommt tatsächlich nichts auf die Reihe, hält sich aber für das Prunkstück unter Gottes gehirnamputierten Schöpfungen. Daher flirtet er permanent mit seiner nicht weniger hochnäsigen Kollegin, die das einerseits total geil findet, andererseits aber auch ihre kleinen Psychospielchen ausleben möchte („Lösche alle deine bisherigen Eroberungen im Computer, dann … sehen wir weiter.“). Das wirkt tatsächlich ein bisschen wie „Shades of Grey“ in der „Star Wars – Episode 1“-Edition.

Diese beiden „Prunkstücke“ der Föderation der flachpfeifenden Flitzpiepen sind sich nicht zu schade, permanent doofe Sprüche abzusondern, in luftigster Kleidung die Elitekämpfer zu spielen und uns zu vergewissern, dass ihre Chat-Namen tatsächlich nur „Cooly MacCoolenstein“ lauten können.

Aber um das wirklich zu verdeutichen, müssen wir hier schon einen kleinen Trailer zeigen.

Gut gefallen hat mir der Beginn des Films, als die Entstehung der Raumstation (bzw. „Stadt der tausend Planeten“ ohne Dialog gezeigt wurde. Das hatte diesen „Jedes Wesen im Universum hat die gleichen Rechte“-Unterton, den wir so gerne sehen – bevor wir auch sehr gerne sehen, wie alles hemmungslos kaputt geballert wird. Und die Musik: Exzellent! Mein Tipp: Die ersten 5 Minuten ansehen, sobald der Film kostenlos rauskommt und danach 2 Stunden auf Zukunftia.de lesen. Für den ähnlichen Creep-Effekt.

Die Story ist – selbst für Fantasy-Film-Verhältnisse – leider im Kellergeschoss vom unteren Mittelmaß anzusiedeln. Schnell hörte ich schon gar nicht mehr zu, als mir erklärt wurde (wurde es denn?), wieso die untergegangenen „Avatar“-Look-Alike-Aliens ständig an ihren Perlen reiben, warum ihre kleinen Haustierchen diese Perlen hundertfach auskacken(!) können und wieso eben jene Weißkuller ihren ganzen verlorenen Planeten wiederherstellen können (war übrigens ein Spoiler). Denn auch, wenn es um Tod, Verrat und Vernichtung geht, so fühlt sich das alles nicht epischer an als eine TV-Folge eines J.J.Abrams-“Star Trek“-Films.

Visuell liegt das Abenteuer völlig auf der Höhe der Zeit – was so viel bedeutet, wie: Zu viel CGI, zu künstlich, zu überbordend, zu unnötig. So hätte man die schlaksigen Hauptaliens durchaus auch mit menschlichen Darstellern verkörpern können, vielleicht sogar dank einer brandneuen technologischen Entwicklung im Film-Business, die sich Silk… Slil… „Silikonmaske“ (oder so) nennt.

„Bruder, mir brennt noch der letzte Airbrush-Spritzer im Auge!“ – „Mir doch auch. Lasst uns zur Göttin der Buntstifte beten, dass das schnell vergeht.“ – Gerendert wie gemalt: Wenn Figuren aussehen, als hätten die eigenen Fangirls sie gezeichnet, ist eventuell beim Art Design was schiefgelaufen. Dennoch konnte man diese ungewöhnliche Spezies optisch nicht anders darstellen. Der Flohmarkt mit dem humpelnden Halsketten-Dude hatte nämlich schon zu.

Wobei ich zugestehen muss, dass mir die Anfangsidee mit dem Wochenmarkt in einer parallelen Dimension durchaus gefiel. Wie man die Besucher und deren Einkaufstaschen wieder in unsere Dimension bekommt und diese Leute für einen außenstehenden Beobachter einfach nur in einer leeren Wüste herumstapfen – das hatte schon was. Die gewollt trashigen Technikvehikel und das schräge Auftreten der Touristen, das besaß durchaus Anleihen von „Das fünfte Element“ und wirkte unverwechselbar französisch. Ungefähr wie „Die Stadt der verlorenen Kinder“ und teilweise auch „Alien 4“. Schade nur, dass das keinen Film rettet, der das (und uns) über 2 Stunden und 17 Minuten durchzuziehen versucht.

Dazu kommen „Kleinigkeiten“ wie die – für mich – miese Synchronstimme von Valerian. Als wenn ein 18-Jähriger mit Zahnstocher im Mund seinen herzliebsten Actionheld zu imitieren versucht. Nicht zu vergessen, dass ich nach einer kurzen Recherche lieber einen altmodischen Comicband hiervon in der Hand hätte, als in diesen Werbefilm für Hyperaktivität noch ein weiteres Mal reinzusehen.

Fazit: Visuell ist der Film immerhin „interessant“. So wie Vulkanausbrüche für Geologen interessant sind, oder auch Verkehrsunfälle für Airbag-Liebhaber. Leider verliert sich dieses Werk so in seinen optischen Ansprüchen („Wir sind fast wie Hollywood, nur in knorke!“), dass er nach ein paar Minuten mal gerade vergisst, eine gut getaktete Story zu erzählen. Und das sage ICH, dessen nächstes Buch vermutlich „Jagd auf die magischen Popel der Zwerge im Teutoburger Wald“ heißen wird.

