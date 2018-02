„Star Trek Discovery“ – 1.14 – „Flucht nach vorn“ – Kritik

Eine Folge noch, dann ist Jahresende – zumindest, was die Discovery-Reviews hier angeht. Und zu unserer großen Überraschung sehen wir diesmal KEINE sofortige Zeitreise in den Nordwest-Bereich der Politfolge. Stattdessen will man erst mal unverbömblich… äh, unverbindlich GUCKEN, was die Klingonen so für einen Planeten haben. So von innen betrachtet halt. Bis es aber so weit ist, müssen alle möglichen Leute erst mal miteinander sprechen. Was gar nicht mal so schlecht ist, weil mein Therapeut nichts mehr über Actionsequenzen in Paralleluniversen hören kann. Und SEIN Therapeut auch nicht.

Inhalt: Die Klingonen sind dabei, den Krieg zu gewinnen. Nur ein Großangriff auf die Basis des Feindes kann jetzt noch die Wende bringen. Doch die Crew der Discovery ist traumatisiert, recht bocklos und kaut noch an Monaten an schlechten Dialogen. Können alle untereinander sich wieder vertrauen lernen?

Besprechung:

Die ersten 10 Minuten gefielen mir. Sogar richtig gut! Münder bewegten sich vorschriftsmäßig, äußerten Worte der Scham, des Bedauerns, Genesungswünsche und Pläne für die Zukunft. Obwohl es nur völlig normale Szenen waren, die das Geschehene einordneten sollten (Was wird mit Tyler? Geht Burnham erst mal einen Schnaps trinken?), so hatte ich fast das Gefühl, in einer normalen, „dialog-driven“ Serie zu verweilen, nicht in einem geheimen Testgebiet für Massenvernichtungs-Schwafeln.

Okay, Tylers rätselhafte OP wirkt immer noch ähnlich doof wie in den letzten Episoden („Die DNA wurde vollkommen maßgeschneidert verändert. Und dann haben sie mit einem alten Kartoffelmesser mein Herz in kleine Teile zerschnippelt! Wollen sie ein Stück?“ *Gummibärchentüte aufhalt*), aber ich will mich nicht beschweren, wenn der Quatsch mit diesen Szenen endlich sein Ende nimmt. Und soll ich euch was sagen? – Ashs Reintegration ins Crewgefüge ist sogar richtig knorke gelungen! Sein Gespräch mit einem sehr coolen, aber auch sehr traurigen Stamets: Premium! Tylers leidender Gang in die Kantine, wo er erst mal alleine sitzt: Passend! Tillys ganz kleine Annäherungsversuche: Süß! Ich hätte mir fast vor Freude auch eine halbe Hautfarben-Kiwi auf die Stirn geklebt, als ich sie da sitzen sah.

„Hey, Tyler, darf ich mich auch zu dir setzen? Ich wollte dir schon immer mal erzählen, was ich früher an dem Schiffsarzt gehasst habe!“ – „Haha, mehr gehasst als an diesen harten Pommes? Erzähl, schwarzes Random-Crewmitglied Nummer 3!“ – Jeder liebt Kant(ine): Die Crew tut sich erstaunlich leicht damit, zu vergeben und zu vergessen. T‘Kuvma würde sich angesichts von so viel Nächstenliebe im Grabe umdrehen, wenn er denn jemals existiert hätte…

Im Ernst, ich kann gerade gar nicht so viel schwärmen, wie ich weinen möchte! Bin ich zufällig aus einem zynischen Spiegeluniversum in eins gefallen, das dutzendfach vom (Drehbuch-)Papst gesegnet wurde?

Ja, sogar nach 20 Minuten ist diese Episode vor allem eines: Ruhig erzählt, psychologisch glaubwürdig, bar größerer Logikfehler. Dass man das Spiegeluniversum erst mal geheim hält, weil man niemanden damit verwirren wird, dass die tote Oma vielleicht auf der „anderen Seite“ eine überaus verwegene Piratin namens „Werner“ ist: Nachvollziehbar! Die ungezielten Angriffe der Klingonen, die sich nur gegenseitig zu übertrumpfen versuchen: Für so eine Rasse eeetwas lahm, aber im Gesamtbild gruselig passend! Und dass die Sternenflotte erst mal überaus kritisch ist, als die Discovery-Crew wieder auftaucht, ist ebenso verständlich und realistisch. Immerhin ist die Spiegel-Discovery ja an der Autobahnraststätte gleich in ein paar Klingonen-Wohnwagen gerauscht und wurde dabei zerstört. Das hat alle leicht verwirrt.

Ja, die erste Hälfte dieser Episode bringt etwas, was wir seit 13 Folgen kein einziges Mal hatten: Eine Crew, die sich findet, dabei auch mal unter’m Bett durchsaugt und in vermeintlich langweiligen Dialogen geerdet wird. Keine Szene wirkte zu platt, kein Dialog zu gestelzt. Burnham glotzt nicht wie altes Fladenbrot aus der Wäsche, in das ein Gewichtheber mit der Pranke reingegriffen hat, Stamets sabbert nicht doof rum, Saru macht kein Angst-Lulu unter sich und sogar der Aushilfsarzt darf ein paar klärende Worte sagen. – Ist die Vorschlagsliste für den Literatur-Nobelpreis eigentlich schon in Stockholm angekommen? Ich hätte da eine Drehbuchautorin, die dringend in goldenen Lettern draufgehört!

„Sie wollen sich in das Höhlensystem im Planeten Kronos begeben und dort … WAS genau tun?“ – „Taktische Informationen sammeln.“ – „So wie Nero in Star Trek 11, als rote Analyse-Materie in den Planeten Vulcan einspritzte?“ – „Hey, für durchsichtige Leute seid ihr ganz schön hellsichtig!“ – Besprochen ist besprochen: Für die vermutlich doof-brutale Auflösung in der nächsten Episode kann diese hier ja noch nicht viel. Von daher gibt es hier 7 von 10 Punkten auf der Spätere-Kriegsverbrechen-Verschleierungs-Skala.

Selbst nach 30 Minuten ist noch keine Peinlichkeits-Polonaise zu verzeichnen. Im Gegentum: Die Admiralin zeigt sich überaus willensstark und erwachsen. Alleine ihr Gespräch mit L’Rell, in dem sie emotional, aber nicht weinerlich argumentiert, hätte man früher nur bekommen, wenn wir diese Sätze während des Schauens selbst auf ein Blatt Papier gekritzelt hätten. Ja, sie bedankt sich sogar artig für die Infos, dass die Klingonen niemals mit dem Töten aufhören werden. Und dann dieser Plan, der einen Sprung in das Planeteninnere von Kronos vorsieht, um diesen von Innen aus zu kartografieren! Eine Idee, die ebenso genial wie durchführbar erscheint. – Äh, entschuldigt, dass ich bei so viel Standard-Schreiberling-Kompetenz ein kleines Heiligenbildchen anfertige. Finde ihr die Autorin hier drauf denn gut getroffen? (*Butterbrotpapier hochhalt*)

Auch die Imperatorin, sonst eher ein luftleerer Reinraum für rumfliegende Klischeetrümmer, durchschaute Burnham und ihre Motive recht flott – zog sie aber nicht nur damit auf, sondern versuchte sie ernsthaft zu manip… zu unterstützen. Auch das Gespräch von Sarek mit der Imperatorin: Sahne! Die Besprechung der Führungsoffiziere untereinander: Sahne mit leckerem Fettrand! Stamets, der langsam wieder ins Leben zurückfindet und sich neue Sporen holen will: Knusprige Sahne mit einer zarten Sahne-Sahne-Soße dazu! – Ja, wer sich hier nicht eine Überdosis Laktose einfängt, hat wahrlich kein Herz mehr.

Endlich zeigt sich, wie wenig manchmal nötig ist, um aus einem schlechten Drehbuch ein Gutes zu machen: Man muss nur ein paar zusätzliche Dialogszenen reinwerfen, den Schauspielern vorher keine ungetesteten Pilzmischungen verabreichen („Äh, ob ich mich nach dem Essen stundenlang im Kreis drehen kann? Wieso fragen Sie?“) und schon komme ich beim Suche nach Nörgelpunkten an sämtliche Grenzen meines bescheidenen Universums, ob nun mit Zynismus verspiegelt oder nicht.

„Wir sind im Krieg. Der Logik zufolge könnte jeder Abschied der Letzte sein.“ – „Oh, okay. Dann rufe ich nächste Woche noch mal durch? Nach dem Freitagseinkauf oder so?“ – Ab mit Schied: Wer die Zeichen richtig deuten kann, der ahnt schon, dass Sarek hier mehr weiß, als er zu wissen vorgibt. Vielleicht hat TOS-Spock ihn angerufen und ihm gesagt, dass auf seiner Seite des Franchises der „Klingonenkrieg“ nur eine kleine Uneinigkeit mit den Zoll-Modalitäten der beiden Völker war?

Und als dann plötzlich Michael Burnham mit Ash Tyler darüber sprachen, ob und wie sie wieder zusammen sein könnten, da geschah … etwas … Magisches! Ein Funke aus reinem Interesse glomm vor mir auf, leuchtete in einem hoffnungsgrünen Schimmer und landete wie ein Popel aus Qualität dann auf meinem Hemdkragen. So viel wurde in dieser kurzen Szene gespielt: Ashs Hoffnung, dass Michael nicht böse sein würde, Burnhams Hoffnung, das alles endlich abschließen zu können, durchmischt mit den Traumata der Kindheit. Und mit der Erkenntnis, dass es sich nicht mehr ganz so romantisch durch den Transporterraum kullern lässt, wenn man erst mal die Hand des anderen an seinem Hals spürte (es sei denn, man hat dafür bezahlt).

Voq mag wech sein, aber dadurch ist Tyler noch lange nicht wieder Tyler. Das ist realistisch und erwachsen. So wie Tilly, die passend bemerkte, dass Ash schon froh sein kann, wenn er nicht den Rest des Lebens in einem Labor verbringen wird. Mit so etwas kann ich mitfühlen, mitdenken, mit-einschalten-in-Staffel-2.

Schade nur, dass zwei Szenen diese grandiose Laberparade ganz erheblich störten:

Eine davon war die Pilzstory auf dem kargen Planeten. Im Ernst, die pumpen einfach ein paar „Dinger“ in den Boden, die wie eine Mischung aus CGI-Fahrradschläuchen und einer Terra-X-Animation von 2009 aussehen und schooon wuchert der ganzen Planet untenherum mit den erwünschten Schwammerln zu, die dann nach dem alten Stefan-Raab-Motto („Wir – haben – doch – keine – Zeit!“) die Atmosphäre mit mehr Pollen anreichern, als Stamets vor Freude essen kann. Dagegen war der „Genesis-Torpedo“ aus dem zweiten Kinofilm eher von der gemütlichen Sorte, oder?

„So, einmal an der Lampe reiben, schon ist der ganze Wüstenplanet vollgewachsen. Was sagen Sie dazu, Burnham?“ – „Puh. So viele Pilze zwischen den Beinen hatte ich nicht mehr, als ich mit Tyler geschlafen hatte!“ – Herbstverstärker: Diese Gewächse wachsen vor allem deshalb so schnell, weil die Sonden von oben an den Stielen gezogen haben. Übrigens ein uraltes Geheimrezept erfolgreicher Sammler.

Und den ganz große Klopper stellte natürlich die Imperatorin dar, die aus irgendwelchen grenzdebilen Beklopptologen-Gründen mal gerade zur neuen Original-Georgiou ernannt wurde. Warum? Ist die Sternenflotte personell schon so ausgeblutet, dass man für diese Mission mal schnell jemand Fach- und Dimensionsfremdes herbeirufen musste? Jemanden, dem garantiert nicht weiter zu trauen ist, als Lorca in einer Zwangsjacke zu spucken imstande wäre? Gab es keine anderen Kandidaten, um diese Mission durchzuführen (die vermutlich am Ende wieder mit einem „Scherz“ wie der völligen Vernichtung des Planeten enden wird), als ein verspiegelter Comic-Witz, der nur deshalb mitgenommen wurde, damit Alex Kurtzman sich nachts nicht weinend in seine Stofftiere (= Explosionswölkchen mit süßen Äuglein) kuscheln muss?

Hier wittere ich nach den psychologischen Premium-Pioretten dieser Episode bereits wieder das alte Gaga-Gagh. Das kann und wird nicht gutgehen und vermutlich sogar zum Bruch zwischen Burnham und Sarek führen. Immerhin hat der mit der Imperatorin gesprochen und sich danach fast liebreizend von Michael verabschiedet. Wenn DER nicht mindestens 20 Tonnen „Planeten-Ex“-Spray im Laderaum versteckt hat, dann fresse ich einen klingonischen Spion in der Tarnform eines Besens…

Gerade diese Aussicht ist sehr bedauerlich, war doch 95% der Episode damit beschäftigt, glaubwürdige Szenarien aufzustellen. Ich habe das starke Gefühl, dass man der Autorin hier einfach noch einen ganz besonderen „Arbeitsauftrag“ mit auf den Weg gegeben hat. Quasi erst die Psychologie-Fachbücher unter die Arme drücken, um dann laut feixend zu rufen, dass man nicht vergessen soll, im Supermarkt die Oma von der Rolltreppe zu stoßen. Für den besonderen Kick nach der schweren Prüfung sozusagen…

„So, ich bin dann wieder da. War gar nicht richtig tot, nur monatelang verfault. Meine Krankenversicherung weiß auch schon Bescheid. Also dann… Energie!“ – Das doppelte Ach-Gottchen: Spiegel-Georgiou ist die einzige, deren Pobacken auf einen Captain‘s Chair passen, der von Saru mit 500 Millilitern süß-saurer Soße verunstaltet wurde.

Und so ist das Schlechteste an dieser Folge nicht die Tatsache, dass man (gefühlt!) zum allerletzten (und besten!) Mal über bestimmte Dinge reden wird, sondern, dass ich jetzt schon eine sehr konkrete Ahnung habe, wie man den Krieg enden lassen wird. Und das lässt mich besorgt sein. – Seht IHR zufällig auch schon die Imperatorin aus einer Bodenluke in einen planetarischen Lavakern fallen? Ich frage ja nur…

Fazit: Was hier an schwerwiegenden moralischen Gesprächen aufgefahren wurde, sucht seinesgleichen und hätte glatt das Potenzial für noch höhere Wertungsweihen besessen. Leider türmen sich jedoch bereits wieder die Schatten von Doofor am Horizont auf – und versprechen unmoralische Kloppereien und erwartbare Verratsmomente für Episode 1.15.

Aber da diese Folge nicht viel dafür kann, MUSS ich einfach 3 von 5 Punkte geben. Ja, Herr Richter, sie hat mich quasi dazu gezwungen!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Dann lieber die Kriegsgeschichten vom Oppa... Gnaaah! Blaaah! Mag nicht mehr Meinungskästen für Discovery schreibeeeen! Finde es ja, ganz ernst gemeint, echt beeindruckend, wie viel Kollege Sülz dort oben immer wieder zu einer Story erzählen kann, welche in Sachen Geschwindigkeit maximal mit wackeligen Babyschritten vor sich hintappst. Kleines bisschen Tyler-Schnulz, bisschen Klingonen-Geplänkel und dazu die übliche Portion Pilz-Auflauf. In. Fast. Jeder. Episode. Kein Wunder, dass mir jeder Montag mittlerweile wie diese eine Szene aus „Und täglich grüßt das Murmeltier“ vorkommt. Der Unterschied ist nur, dass einige dieser Dauerschleife der unterirdischen Unterhaltung sogar etwas abgewinnen können. Von mir aus gerne, aber trotzdem mal über eine Hirnspiegelung nachgedacht? Denn was haben wir in dieser Folge erfahren:

– Klingonen sind echt blutrünstig und machen alles kaputt

– Das Myzel-Netzwerk erlaubt schnelles Rumfliegen

– Michael und Ash haben eine traurig-tragische Beziehung („Wer bist du eigentlich? Ash Tyler? Oder ein aus Menschen- und Klingonenteilen bestehendes Albtraumwesen? Hach, warum passiert so etwas IMMER nur mir?!“)

– Leute aus dem Spiegeluniversum = Skrupellos Ganz neue Erkenntnisse also, welche vorher noch nieeee gezeigt wurden. (Sarkasmus muss ich ja nicht mehr extra kennzeichnen, oder?) Oder jemals interessant waren. Der Klingonenkrieg wurde nie richtig ausgearbeitet („Diese Michael hat unseren Aussenhüllen-Hausmeister umgenietet! Rachääää!“), Myzel-Malte ist ein universelles Instrument zur Plot-Rettung („Boaah, ist doch schon 10 Sekunden her, dass wir die Pilze auf dem Mond dort angepflanzt haben. Was dauert denn da so lange?!“), Myler (Michael + Typer, verstehst?) zünden etwa so gut wie Trump und die Queen im Bett und die Story mit der Imperatorin als Strategen-Ersatz wirkt spätestens dann extrem bekloppt, wenn man sich mal überlegt, wie man in Sachen Geschichte überhaupt dorthin gekommen ist. Fazit: Durch immer gleiche Ereignisse hat man einfach keine Gelegenheit, der Serie doch nur etwas abzugewinne. Mag man Folge 1, 2, 3, 4 oder 5 nicht (= irgendwas mit Klingonen, Pilzen und Beziehungen), dann kann man hier auch keine Begeisterungsstürme mehr von sich erhoffen. Aber man hat ja einmal laut „Archer“ gesagt, dass reicht manchen vielleicht schon dafür. Minimale Pluspunkte würde ich höchstens noch dafür geben, dass die alten und bekannten Sachen einem recht flott erzählt wurden. Aber dafür gibt es ja schon Großeltern. Wertung: 4 von 10 Punkten

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 05.02.18 in Star Trek: Discovery