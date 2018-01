„Star Wars VIII – Die letzten Jedi“ – Das hinterletzte Review

Ich weiß, der neue SW-Film ist schon lange in den Licht- und Helle-Seite-Spielhäusern. Und eigentlich erwartet ihr von Zukunftia, dass wir zur Premiere eingeladen werden, um dann rasch ein Review zu schreiben. Leider erhalten wir jedoch keine Karten mehr, seitdem Kollege Sparkiller auf dem letzten Roten Teppich betrunken eine Gruppe geknickter Trekkies beschimpft hat. Die Worte „WIR Warsler sind die Lieblingskinder von J.J. Abrams, ihr Versager!“ fielen genauso wie zahlreiche Verdauungssäfte aus seiner Kauluke. Also sah ich den Film dann in einer vernagelten Holzkiste in Bielefeld… Auch nett.

INFORMATIONEN:



Regie: Ryan Johnson

Jahr: 2017

Budget: 200 Mio Dollar



Ryan Johnson2017200 Mio Dollar

Neue Ansätze? Schwer(t) zu glauben!

Hier ist alles voll mit SPOILERN!

Eines muss man dem neuen „Star Wars“ lassen: Er versucht, der etwas angestaubten Formel „Hell gegen Dunkel verursacht einen Kampf von Dunkel gegen Hell“ neuen Schwung zu verleihen. Denn auch, wenn der Film niemals so weit geht, das „Good Cop/Bad Klopp“-Konzept komplett in Frage zu stellen, so spürt man doch, dass die Macher mal das alte Babylon-5-Prinzip anwenden wollten („Wir sind grau. Unsere Kleider sind grau. Unsere Kinder sind grau. Unser Kinderarzt ist gr… entsetzt darüber.“)…

Der Film testet seine Grenzen aus, tritt manchmal selbstbewusst drüber, latscht dann aber pflichtschuldig wieder zurück („Autschi! Der Lavasee aus Episode 3 ist aber heiß!“). Er versucht sich an noch mehr Perspektiv- und Ortswechseln, kleinen Missionen und Erklärdialogen, um sich dann die erwartungsgemäße Schelle von den beinharten Fans abzuholen – und dennoch viele andere Zuschauer mit der Kraft der UNTERHALTUNG zu begeistern. Doch alles hübsch der Reihe nach…

Seien wir ehrlich: Eine weitere Geschichte mit fein abgegrenztem Dunkel/Hell wäre ermüdend gewesen. Und so versucht man (manchmal etwas krampfig), Luke Skywalker die Grenzen verschwimmen zu lassen. Ja, sogar Kylo Ren probierte sich kurzzeitig an einem moralphilosophischen Diskurs: „Ist doch ALLES Mist, lass uns was Frisches anleiern ohne Jedi und Sith. Ohne Machtkämpfe! Und dann unterdrücken wir alle und nennen es DIE NEUE ORDNUNG. Wie den letzten Film!“ – Okay, am Ende ist es doch wieder das alte Spielchen und das moralisch Verschwommene hält nur so lange, wie wir für einen beidfäustigen Augenreiber brauchen. Aber der Ansatz einer eventuellen Vielleicht-Abweichung gefällt mir.

„Ihr glaubt, ihr hättet gewonnen? Von wegen: Power-Rangers, vereinigt euch!“ – Alles so schön plasti(k)sch: Es kann natürlich sein, dass diese Elitetruppe schon in 15 Comics abgefeiert wurde und in 17 von ihnen sogar noch trashiger aussah. Ich jedoch mochte den zwischenzeitlichen Ü-Eier-Charme gerne und sehe ihn als Beweis dafür an, dass man nicht immer jeden 80er-Jahre-Look krampfhaft ändern muss. Diese Burschen hier würden durch die Helme sowieso nix davon sehen…

Überhaupt scheint man sich auf die Fahnen geschrieben zu haben, die Zuschauer etwas mehr zu überraschen. So gehen viele Szenen nicht ganz so aus, wie man es zuerst vermutet. Doch nach einem weiteren Update in der Matrix kommt man dann doch an das erwünschte Ziel. Nur, dass das Ziel plötzlich eine andere Farbe hat und statt „Günter“ plötzlich „Sophie“ genannt werden möchte. Das funktioniert oftmals recht gut, manchmal aber auch gar nicht. Hier mal fast alle dieser „Durch die Brust ins Knie“-Szenen:

Immer wieder die alte Leia – Okay, nach dem Tod von Carrie Fisher war ich mir sicher, Leia früh sterben zu sehen. Und so fühlte ich mich auch bestätigt, als die Prinzessin der Schmerzen mal gerade im Weltraum landete. „Aha! Genau nach dieser Raumschlacht hatten sie keine fertigen Szenen mehr mit ihr!“, das rief mein alter Cineasten-Sachverstand mit alkohol- und milchgeschwängerter Stimme. Doch Pustekuchen-Elfe! Nach einer leider zu sehr idealisierten Schwebesequenz in Gottes Scheinwerferlicht landet der alte Franchise-Drache einfach am Schott gegenüber, um sich dann für den halben Film schlafen zu legen und der Tante mit der falschen Spülung („Wie, das ist Färbemittel, kein Shampoo?!“) das Zepter zu übergeben. Überraschend, aber dennoch seltsam. Aber gut, für die ungesunde „Ernährung“ von Carrie Fisher konnte ja auf der Autorenseite keiner was… – Okay, nach dem Tod von Carrie Fisher war ich mir sicher, Leia früh sterben zu sehen. Und so fühlte ich mich auch bestätigt, als die Prinzessin der Schmerzen mal gerade im Weltraum landete. „Aha! Genau nach dieser Raumschlacht hatten sie keine fertigen Szenen mehr mit ihr!“, das rief mein alter Cineasten-Sachverstand mit alkohol- und milchgeschwängerter Stimme. Doch Pustekuchen-Elfe! Nach einer leider zu sehr idealisierten Schwebesequenz in Gottes Scheinwerferlicht landet der alte Franchise-Drache einfach am Schott gegenüber, um sich dann für den halben Film schlafen zu legen und der Tante mit der falschen Spülung („Wie, das ist Färbemittel, kein Shampoo?!“) das Zepter zu übergeben. Überraschend, aber dennoch seltsam. Aber gut, für die ungesunde „Ernährung“ von Carrie Fisher konnte ja auf der Autorenseite keiner was…

Ungesäuerte Yoda-Kulturen – Okay, DAS war dann eher nichts. Dass im SW-Universum Geister zwecks Trauerbewältigung auftauchen, ist ja nichts Neues. Neu ist allerdings, dass diese nach Belieben auftauchen können, um Blitze einschlagen zu lassen. Ich empfehle daher dem Widerstand, mit Hilfe eines indianischen Schamanen ein paar verstorbene Jedi-Meister zu erwecken. So könnten die Hauptbrücken aller feindlichen Raumschiffe stets mit frischem Futter für den Wetterbericht eingedeckt werden. Im Ernst: Hätte es eine kurze Ansprache nicht auch getan? Und die uralte Bibliotheks-Hütte hätte Luke doch gerne selbst abfackeln dürfen? – Okay, DAS war dann eher nichts. Dass im SW-Universum Geister zwecks Trauerbewältigung auftauchen, ist ja nichts Neues. Neu ist allerdings, dass diese nach Belieben auftauchen können, um Blitze einschlagen zu lassen. Ich empfehle daher dem Widerstand, mit Hilfe eines indianischen Schamanen ein paar verstorbene Jedi-Meister zu erwecken. So könnten die Hauptbrücken aller feindlichen Raumschiffe stets mit frischem Futter für den Wetterbericht eingedeckt werden. Im Ernst: Hätte es eine kurze Ansprache nicht auch getan? Und die uralte Bibliotheks-Hütte hätte Luke doch gerne selbst abfackeln dürfen?

„Wie ich hier so lange überlebt habe? Grüne Milch von Euter-Aliens!“ – „Aber das ist ja voll ekelhaft!“ – „Mein langes Überleben meinst du? Ja, das versuche ich meinem Psychotherapeuten auch seit Jahren klarzumachen.“ – Verhüttungsmittel: Das Raue und Kalte dieses Mini-Dorfes fand ich sehr angenehm. In Episode 1-3 hat man Moose und Flechten ja eigentlich nur dann gesehen, wenn die Greenscreens klimatisch nicht einwandfrei gelagert worden waren.

Spielen Sie jetzt TWIST-er! – Die Enthüllung am Ende, dass Luke nur eine Projektion ist, die hatte ich tatsächlich nicht kommen sehen. Da diese Möglichkeit aber vorher durch das „Force-Bildtelefon“ ausreichend vorbereitet wurde, mochte ich die Idee. So hat Luke quasi das geschafft, was Yoda in Episode 1-3 verwehrt geblieben ist: Würdevoll siegen, ohne sich von einem verrückten Professor (George Lucas?) seltsame Flummi-DNA einsetzen zu lassen. Quasi der Triumph der List über das Böse. Und der Geist siegte über die Materie. Netter Nebeneffekt: Luke konnte sich halbwegs cool opfern, ohne dass wir ein zehnteiliges „Alter Mann“-Puzzle hätten mitansehen müssen. Ganz starkes Autorenkino! – Die Enthüllung am Ende, dass Luke nur eine Projektion ist, die hatte ich tatsächlich nicht kommen sehen. Da diese Möglichkeit aber vorher durch das „Force-Bildtelefon“ ausreichend vorbereitet wurde, mochte ich die Idee. So hat Luke quasi das geschafft, was Yoda in Episode 1-3 verwehrt geblieben ist: Würdevoll siegen, ohne sich von einem verrückten Professor (George Lucas?) seltsame Flummi-DNA einsetzen zu lassen. Quasi der Triumph der List über das Böse. Und der Geist siegte über die Materie. Netter Nebeneffekt: Luke konnte sich halbwegs cool opfern, ohne dass wir ein zehnteiliges „Alter Mann“-Puzzle hätten mitansehen müssen. Ganz starkes Autorenkino!

Die Liebe siegt über den … Sieg! – Ich kann verstehen, wenn sich manche Fans hiervon vielleicht auf den Schlips (oder gar in den Schritt) getreten fühlen würden: Finn will sich opfern, wird aber trotz mehrsekündiger Heldenstimmung (nebst Heldenmusik und Heldenbeleuchtung) im letzten Moment von einem asiatischen Spring-ins-Feld aus der Flugbahn geworfen. Schließlich stirbt sie aus Liebe zu ihm und der Sieg scheint kurz unmöglich. Doch wovon manch Zuschauer sich veräppelt fühlen könnte, ist nur konsequent: Die Kleine war halt nicht die hellste Leuchte an der Alien-Palme und somit ist ihr Opfer im Rahmen ihrer „außerordentlichen“ Begabungen. Auch konterkariert die Szene filmische Opfertode, allgemein den Liebesschnulz (ihre Gefühle waren schließlich einseitig) und wir bekommen eine sichere Möglichkeit zur Rettung einfach weggenommen – und stehen buchstäblich ratlos da. Nicht überragend, aber nett. – Ich kann verstehen, wenn sich manche Fans hiervon vielleicht auf den Schlips (oder gar in den) getreten fühlen würden: Finn will sich opfern, wird aber trotz mehrsekündiger Heldenstimmung (nebst Heldenmusik und Heldenbeleuchtung) im letzten Moment von einem asiatischen Spring-ins-Feld aus der Flugbahn geworfen. Schließlich stirbt sie aus Liebe zu ihm und der Sieg scheint kurz unmöglich. Doch wovon manch Zuschauer sich veräppelt fühlen könnte, ist nur konsequent: Die Kleine war halt nicht die hellste Leuchte an der Alien-Palme und somit ist ihr Opfer im Rahmen ihrer „außerordentlichen“ Begabungen. Auch konterkariert die Szene filmische Opfertode, allgemein den Liebesschnulz (ihre Gefühle waren schließlich einseitig) und wir bekommen eine sichere Möglichkeit zur Rettung einfach weggenommen – und stehen buchstäblich ratlos da. Nicht überragend, aber nett.

Die Wahrheit stirbt zuerst – Wie ist es nun gewesen? Ist Luke wie ein gewalttätiger Ehemann mit der Jedi-Heugabel in das Zelt seines Schützlings gestürmt? Stimmt diese Version? Oder stand der alte Meister nur unschlüssig/tränendrüsig da und hat abwehrend mit den Armen gewedelt? – Zwar habe ich noch kein einziges Review zu dem Film gelesen, aber ich könnte mir denken, dass diversen Alt-Fans vor Schreck hierüber die Jar-Jar-Binks-Maske vom Gesicht gefallen ist. ICH finde das ja in Ordnung. Seid froh, dass ihr keine „Star Trek“-Fans seid, ihr Warsler! WIR müssen uns mit Gewaltfantasien abgeben, während ihr noch wenigstens zwei (mögliche) Seiten einer Geschichte vorgesetzt bekommt. „First World Nerd Problems“ nenne ich das. – Wie ist es nun gewesen? Ist Luke wie ein gewalttätiger Ehemann mit der Jedi-Heugabel in das Zelt seines Schützlings gestürmt? Stimmt diese Version? Oder stand der alte Meister nur unschlüssig/tränendrüsig da und hat abwehrend mit den Armen gewedelt? – Zwar habe ich noch kein einziges Review zu dem Film gelesen, aber ich könnte mir denken, dass diversen Alt-Fans vor Schreck hierüber die Jar-Jar-Binks-Maske vom Gesicht gefallen ist. ICH finde das ja in Ordnung. Seid froh, dass ihr keine „Star Trek“-Fans seid, ihr Warsler! WIR müssen uns mit Gewaltfantasien abgeben, während ihr noch wenigstens zwei (mögliche) Seiten einer Geschichte vorgesetzt bekommt. „First World Nerd Problems“ nenne ich das.

„Ich muss mehr trainieren! So eine spontane Fähigkeiten-Explosion beim Endkampf gibt es schließlich nur, wenn es vorher hundert Mal nicht geschafft habe.“ – Trainieren, als wäre jeden Tag Sparta(g): Die kleine Rey ist weiterhin eine große Überraschung der neuen Filme. Sie ist nicht zu hübsch, nicht zu laut, nicht zu klug. So als hätte man bei Friendscout24 mal einen „Tag der ehrlichen Werbung“ ausgerufen.

Abgrundtief böse … auf’s Maul gefallen – Okay, auch das dürfte einigen Fans nicht gefallen haben: Der fiese Imperator hat KEINE richtige Hintergrundgeschichte. Natürlich ganz im Gegensatz zu Darth-„Unfall in der Teermaschine“-Maul und Imperator-„Ich wollte schon als Kind eine Prinzessin sein“-Palpatine. Die Infos aus doofen CGI-Serien, beknackten Comics oder den Rückseiten der Spielzeugverpackung lasse ich wie immer außen vor. Und gerade DAS fand ich in Episode 8 so erfrischend: Man tat gar nicht mal so, als hätte man wieder in einen Haufen namens Dauerbösewicht getreten, der einem noch lange am Schuh kleben wird. Nein, der „gute“ Mann ist beim magischen Gedankenlesen etwas nachlässig, macht es sich etwas zu sehr auf dem Stuhl bequem … – und leidet am lichtschwertinduzierten Seitenstechen. Überraschend! – Okay, auch das dürfte einigen Fans nicht gefallen haben: Der fiese Imperator hat KEINE richtige Hintergrundgeschichte. Natürlich ganz im Gegensatz zu Darth-„Unfall in der Teermaschine“-Maul und Imperator-„Ich wollte schon als Kind eine Prinzessin sein“-Palpatine. Die Infos aus doofen CGI-Serien, beknackten Comics oder den Rückseiten der Spielzeugverpackung lasse ich wie immer außen vor. Und gerade DAS fand ich in Episode 8 so erfrischend: Man tat gar nicht mal so, als hätte man wieder in einen Haufen namens Dauerbösewicht getreten, der einem noch lange am Schuh kleben wird. Nein, der „gute“ Mann ist beim magischen Gedankenlesen etwas nachlässig, macht es sich etwas zu sehr auf dem Stuhl bequem … – und leidet am lichtschwertinduzierten Seitenstechen. Überraschend!

Lass Knacken, Baby! – Schon blöd: Da wird einem der größte Codeknacker des Universums angekündigt, doch dummerweise landet man in der Arrestzelle und muss sich mit einem weniger(?) genialen Genie begnügen. Und zu allem Überfluss verrät er die Truppe später und zieht dann unbehelligt von Dannen. Dabei dachte ich kurzzeitig, dass hier der neue Han Solo aus der Drehbuch-Gussform geschüttelt werden sollte. Auch das kam unerwartet, krankt aber ein wenig daran, dass dieser Mittelteil etwas anders als der restliche Film wirkt. Wo eben noch Raumkämpfe und epische Religionsgrundsätze gewälzt werden, müssen sich die Helden plötzlich von zwei Kasino(!)-Sicherheitsleuten einkerkern lassen. Das war dann auch definitiv die Stelle im Film, wo ich mit einem „Laaaaangweilig“-Zwischenruf im Kinosaal geliebäugelt habe. – Schon blöd: Da wird einem der größte Codeknacker des Universums angekündigt, doch dummerweise landet man in der Arrestzelle und muss sich mit einem weniger(?) genialen Genie begnügen. Und zu allem Überfluss verrät er die Truppe später und zieht dann unbehelligt von Dannen. Dabei dachte ich kurzzeitig, dass hier der neue Han Solo aus der Drehbuch-Gussform geschüttelt werden sollte. Auch das kam unerwartet, krankt aber ein wenig daran, dass dieser Mittelteil etwas anders als der restliche Film wirkt. Wo eben noch Raumkämpfe und epische Religionsgrundsätze gewälzt werden, müssen sich die Helden plötzlich von zwei Kasino(!)-Sicherheitsleuten einkerkern lassen. Das war dann auch definitiv die Stelle im Film, wo ich mit einem „Laaaaangweilig“-Zwischenruf im Kinosaal geliebäugelt habe.

Steinhart geflüchtet – Okay, die epische Schlacht der Rebellen gegen die Fiesen fiel am Ende flach. Mit der Hilfe einiger Fiffty-Fiffty-Funkelfüchse (50% süß, 50% kitschig) haute man am Ende einfach durch einen Nebeneingang ab, der genau zum richtigen Zeitpunkt von Reys explodierenden Jedi-Kräften freigelegt wurde. Das war für SW-Verhältnisse schon ein erstaunliches Understatement und sicherlich eher im TV-Epic-Bereich anzusiedeln. Aber: Diese Flucht war sehr vernünftig und gab Lukes Opfer auch den richtigen Anstrich. Er wollte eben nur etwas Zeit schinden. – Okay, die epische Schlacht der Rebellen gegen die Fiesen fiel am Ende flach. Mit der Hilfe einiger Fiffty-Fiffty-Funkelfüchse (50% süß, 50% kitschig) haute man am Ende einfach durch einen Nebeneingang ab, der genau zum richtigen Zeitpunkt von Reys explodierenden Jedi-Kräften freigelegt wurde. Das war für SW-Verhältnisse schon ein erstaunliches Understatement und sicherlich eher im TV-Epic-Bereich anzusiedeln. Aber: Diese Flucht war sehr vernünftig und gab Lukes Opfer auch den richtigen Anstrich. Er wollte eben nur etwas Zeit schinden.

„Rey, du hättest nicht herkommen dürfen! Ich werde dich im nächsten Film zu sehr lieben, um dich heute in Gefahr gesehen haben zu wollen!“ – Die dunkle Seite der Grenzkontrolle: Okay, die Entscheidung, die Bösen mal gerade freiwillig aufzusuchen, war etwas zu risikohaft. Andererseits ist das Infiltrieren der bösen Basen bei Star Wars aber so was wie Minigolf – nur mit mehr Versuchen pro Parcours.

Deine Eltern siiiind … eine Mutter und ein Vater – Okay, natürlich kann es immer noch sein, dass Reys Eltern Ghandi und Mutter Theresa sind. Doch die „Enthüllung“, dass es sich bei ihnen nur um besoffene Schrotthändler mit Jugendamts-Award handelt, fand ich erst mal nicht verkehrt. Es muss ja nicht jede Heldenfigur von Gott persönlich auf die Welt gezerrt worden sein. Da man dergleichen aber fast erwartete, war dies ebenfalls ein unerwarteter Premium-Part. SO muss man ein Franchise auf dem Kopf stellen, liebe Discovery-Freunde! Kleine, aber dennoch logische Änderungen am Gesamtkonstrukt, ohne diesem breitbeinig ins Gesicht zu pillern. – Okay, natürlich kann es immer noch sein, dass Reys Eltern Ghandi und Mutter Theresa sind. Doch die „Enthüllung“, dass es sich bei ihnen nur um besoffene Schrotthändler mit Jugendamts-Award handelt, fand ich erst mal nicht verkehrt. Es muss ja nicht jede Heldenfigur von Gott persönlich auf die Welt gezerrt worden sein. Da man dergleichen aber fast erwartete, war dies ebenfalls ein unerwarteter Premium-Part. SO muss man ein Franchise auf dem Kopf stellen, liebe Discovery-Freunde! Kleine, aber dennoch logische Änderungen am Gesamtkonstrukt, ohne diesem breitbeinig ins Gesicht zu pillern.

Tja, soweit die kleinen und großen Überraschungen. Und auch, wenn diese verdächtig viele graue Seitwärts-Pfeile aufweisen, so finde ich das Gesamtkunstwerk erstaunlich gut! Wer im letzten Film noch von der ewig gleichen Todesstern-Leier abgeturnt war, kann sich nun über so manch gebrochene Regel im Seriengefüge freuen. Ja, ich wittere hier erstmals tatsächlich mehr „Game of Thrones“-Vibes als George Lucas-Einheitsmampf. Ja, sogar Reys scheinbar sinnfreie Reise zum „Dunkle Macht“-Loch der Insel (oder wie hieß das doch gleich?) hatte eine nicht unwichtige Funktion:

Man bekam hier erstmals mit, dass die Serienmythologie nicht gaaanz so klar in Weiß und Schwarz aufgeteilt ist, wie man es früher gesehen hat. Ansonsten hätte man ja gleich begriffen, was das „Spiegelkabinett“ einem sagen wollte, oder? Doch wir bekommen keine verstörenden Engelsposaunen oder verführende Teufelchen präsentiert, sondern nur ein mehr oder weniger verstörendes Bild. Dass die Dunkle Seite sich nicht gleich mit psychologisch fundierten Sprüchen an Rey ranschmeißt, das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Vielleicht waren diese Körperspiegelungen ja auch nur eine Art Anrufbeantworter?

„Ich werde dich immer lieben, Finn! Herzlichst, deine Chinesen-Else zur Erfolgssteigerung beim asiatischen Publikum.“ – Aufgegabelt: Die Figur links ist vielleicht nicht der wichtigste Part im Film, stört aber auch nicht groß. Ich sollte aber anmerken, dass mein Kumpel Jar Jar Binks sie eeetwas zu intelligent und kurzohrig fand.

Okay, es gab doofe Szenen. Massenhaft doofe Szenen sogar. Wie z.B. die Brillenoma aus dem 7. Film, die während eines „Kampfes gegen die Gewerkschaft“ mal gerade ein beratendes Skype-Gespräch führt. Und spätestens der Ausflug zu dem Kasino-Planeten offenbarte die eine oder andere Länge im Kitsch- und Slapstick-Umfeld. ABER: Jede Sequenz, so unpassend humorig sie im ersten Moment erscheinen mag, hat das Herz am rechten Fleck. Und je länger man darüber nachdenkt, umso mehr Fleisch bringen sie in das ausgetretene Franchise: Wir erfahren dadurch, dass all die Megawaffen natürlich auch von Waffenhändlern geliefert werden, die darüber hübsch reich (und ekelhaft aussehend) werden. Und das neue „Imperium“ ist zwar mächtig böse, lässt den Codeknacker aber dann auch mal mit einer Belohnung ziehen, wenn er gute Dienste getan hat. Wir sind hier ja nicht bei den „Hauptsache, alle Untergebenen erst mal tot kloppen“-Klingonen aus Discovery.

Oder, wie Björn Sülter von der Webseite „Robots & Dragons“ es wohl ausdrücken würde:

„Die milden Ausschweifungen der gehobenen Schicht repräsentieren die Arm/Reich-Schere der heutigen Zeit, persiflieren das gefühlte Leben der Industriellen (wenn auch stilistisch eher in den 50er Jahren angesiedelt) und empfehlen sich hiermit für die Wahl einer Rot-Grünen Koalition.“

Ich will nicht sagen, dass ich diese Figur vergöttere, aber alleine ihre „Ideen“ (= Die Flotte verbraucht Treibstoff, hohe Risiken sind schlechter als niedrige Risiken, etc…) lassen mich wünschen, von ihr auf den Mund geküsst zu werden.

Dem Vorwurf, dass dieser Film zu düster sei, muss ich erneut entschieden widersprechen. Und das nicht nur, weil Chewbacca immer wieder mal launige Werbung für niedliche Pelzpinguin-Plüschtiere einstreut.

Denn wer die Geschichte um den (teilweise) desillusionierten Luke für zu finster hält, der ist dem Wirkbereich von Psychopharmaka vermutlich längst entwachsen und weint auch bei der Kaffee-Reklame auf Pro7. Ja, natürlich hat der als alter Mann auch mal die Nase voll von den ewig gleichen Machtkämpfen. Und natürlich hat er auch Fehler gemacht. Wer hierbei miese Laune bekommt, hat die Vernichtung ganzer bewohnter Planeten früher vermutlich für ein Spaß-Event gehalten?

Okay, zu viel hinterfragen sollte man natürlich auch bei der Einsiedler-Storyline nicht. So ist mir z.B. nicht klar, was die Niemandsland-Insel denn nun dafür prädestinierte, um Bibliothek, Dunkle-Seite-Loch, seltsame Hausfrauen-Kreaturen (die man auch erst verblüffend spät sieht) und diverse andere Details zu beherbergen. Aber gut, dieser Ort eignete sich dafür natürlich genauso wie jede andere vergessene Kultstätte, die es alleine auf unsere Erde geben dürfte…

Auch Tage später bleibt ein rundweg positives Wohlgefühl, das sich mit der Zeit eher noch verstärkte. So muss eine Filmserie wiederbelebt werden, dann klappt es auch mit dem Neu-Kult! Würde man diese Formel auf Star Trek übertragen, hätten wir wohl nie die oberhippe Crazy-Crew um Chris Pine kennengelernt, sondern eine stilistisch passende Anpassung an die alten Filme gesehen. Ich meine damit: Die alten Kulissen nehmen, ein bisschen mehr Bling-Bling dran kleben, die alte Mucke etwas erweitern und einfach an die alten Möglichkeiten anknüpfen, statt lustlos Elemente wie „Durch die halbe Milchstraße beamen“ zu etablieren. Ein schickes Shuttle interessiert mich mehr als ein hippes Motorrad, ein orchestraler, epischer Soundtrack mehr als Hardrock-Klänge aus den Schiffslautsprechern. Und wenn ihr schon um Spock (analog zu Carrie Fisher) trauern müsst, dann zeigt nicht nur einen edlen Fotorahmen in die Kamera! Das hier sind epische Filmreihen, kein Teleshopping-Sender, verdammt!

Dass Star Trek und Star Wars (zu Beginn) vom selben Typen rebootet wurde, ist tatsächlich schwer zu glauben.

„Okaaaay, Imperatoooor! Ich behaupte nieee wieeeder, dass ihr Auftritt zuuu kuuuurz… (*Runterfall*) Ups, wo isser denn?“ – „Hören sie auf zu brüllen, Rey. Sie sind hier immerhin auf der Bestattung eines Imperators!“ – Falling down: Da Imperatoren eh nie die heißeste Kerze im Charakter-Getriebe waren, fehlt der mir hier nicht wirklich.

Episode 8 ist für mich, als vollwertiger Halbfan von „Star Wars“, genau das, was ich erwartet hatte. Sogar die Effekte sind – abgesehen von einigen buchstäblichen „Glanz“-Momenten wie bei den wegschwebenden Felsen – fast immer auf höchstem Niveau. Und lustigerweise auch so geschnitten, dass ich stets wusste, wer gerade was tut.

Klar, nicht alle Charaktere bleiben einem im Gedächtnis. So weiß ich immer noch nicht den Namen vom unvorsichtigen Piloten. Aber am Ende des Tages sind es eh nur sympathische Archetypen. Wie eben schon 1979…

Fazit: Nachdem ich zu Beginn noch etwas auf den seltsameren Szenen rumgekaut hatte (wie lange können riesige Sternenzerstörer eigentlich wirkungslos auf ein paar wehrlose Fregatten schießen?), so bleibt inzwischen nur noch ein „Richtig gemacht“-Feeling übrig. Zwar fühlt sich der Film manchmal eher wie 4 Folgen einer sehr aufwendigen TV-Serie an, aber gerade durch die vielen Figuren und Handlungsorte bleibt es stets enorm abwechslungsreich.

Klar, das kann man wegen all der seltsamen Momente natürlich schlechter bewerten, mache ich aber nicht.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 19.01.18 in Filmkritik