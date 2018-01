„Star Trek Discovery“ – 1.11 – „Der Wolf im Inneren“ – Kritik

Immer diese 7-Tage-Woche! Dabei würde ich doch liebend gerne 9 oder gar 19 Tage arbeiten, nur damit die blöden „Discovery“-Montage wieder eeetwas weiter auseinander rücken. Aber ich habe versprochen, jede Episode zu reviewen, und daran halte ich mich. Übrigens tut das auch Spiegel-Klapowski, der zwar ein taubstummer Afghane von der Venus ist, zufällig aber nur ein Haus weiter wohnt. Und damit haben wir die Grundstimmung dieser Episode auch schon komplett zusammengefasst.

Inhalt: Noch immer ist man mit fast allen Doppelgängern seiner selbst im Spiegeluniversum gefangen. Doch Burnham kommt nicht so recht weiter und entschließt sich, die Widerstandskämpfer aufzusuchen. Die sollen zwar jede Sekunde bombardiert werden, aber wie sagt man doch so schön: „Keile mit Weile“. Währenddessen entdecken Tilly und Saru, was dem ollen Stamets wieder auf die Pilzstiele, ähm, auf die BEINE bringen könnte: Nämlich MEHR Pilzsporen pro Hirnzelle…

Besprechung:

Schade eigentlich: Egal, wie dicht die Stimmung zwischenzeitlich ist, wie düster Burnhams Text aus dem Off auch nachhallt („Wie sehr kann ich mich verstellen, ohne eine andere zu werden? Ach, scheusaliges Schlecht-Schicksal, ach weh!“) und wie gelungen bedrückend ihre Szenen mit dem Sklaven-Saru auch rüberkommen: Immer wieder kommt „der kleine Doof“ und macht alles schlechter, als es sein müsste. So war ich z.B. gerade richtig drin – Burnham glänzte sogar noch vom Gewaschen-Werden -, da wurde sie von Original-Saru angefunkt: „Ich wollte nur wissen, ob es einen Feiglingjaner wie mich an Bord gibt? Ich frage nur für die Autoren, weil geeerade vermutlich mein Zwilling zur Tür raus ist und diese Szene dann stärker nachwirken würde.“

Auch hielt Saru es nicht für nötig, Burnham über den Tod des Doktors Bescheid zu sagen, um sie „nicht abzulenken“. Im Ernst, läuft das jetzt so in militärischen Organisationen? Captain Lorca und Fake-Captain Burnham sind außerhalb des Schiffes und schon traut sich Mutti Echsenkopp nicht, den beschützenswerten Rackern wichtige Infos zu droppen? Wir reden hier ja nicht von Omi, die ihrem Enkel mal lieber nichts vom Wasserrohrbruch sagt, damit der die Abschlussprüfung nicht verhaut. Der reinste Kinder… nein, Rinder-Garten. Alles Hornochsen da. Kein Wunder, dass Lorca zwischen den Folter-Sessions den Eindruck erweckt, eigentlich eine Woche in Kur zu sein.

„Entschuldigen Sie, dass ich nicht ganz bei mir bin, Burnham. Heute habe ich vor der stundenlangen Folter keinen frischen Kaffee bekommen. Und ohne Kaffee bin ich immer etwas verschlafen. Njamnjam.“ – Eingekapselt: Die ständigen Pseudo-Verhöre von Lorca fallen zum Glück nicht auf. Im Zimmer über ihnen wird nämlich gerade eine Quäl-Station für Kinder eingerichtet. Das Motto lautet: „Bis einer weint.“

Überhaupt sind es immer diese Kleinigkeiten, die mich aus dieser Welt reißen – mich dafür aber im großen Bogen ZU den „Babylon 5“-DVDs in meinem Regal. Denn DA war alles um die Kommandostrukturen herum stets besser gemacht. So sieht man hier z.B. kein einziges Mal einen der anderen Quasi-Doktoren bei Stamets stehen (das Ende außen vor gelassen). Nicht beraten, nicht nachsehen, nicht mal den längst toten Doktor in der Schicht ablösen. Und dass, obwohl Lorca ja eigentlich befohlen hatte, dass Tot-Doc (damals noch in der Breathing-Edition) sich GAR nicht mehr um seinen Freund kümmern sollte. Wenigstens einen nickenden Ja-Sager hätte man doch mal auf der Krankenstation aufstellen können („Ick nich sprecken ihre Spracke, da Arzt-Austauschprokkramm aus Indien. Abba hier viele Spritze in Schrank gefunde! Vielleicht helf?“)…

Da muss dann erst eine mutige Tilly kommen („Wir brauchen keinen Arzt, sondern einen Pilzexperten!“ – Das sage ich auch immer, wenn ich wegen meiner Geschlechtskrankheiten zum Tropenarzt zitiert werde), die dann nach Gutdünken erst mal eine Schimmelpilzwolke in die Kammer ballert. Nur, weil das bei Sparkillers altem Kühlschrank in der Zukunftia-Redaktion auch immer wirkt, ist das noch lange nicht okay! Was wäre eigentlich gewesen, wenn Stamets einen Kollaps bekommen hätte? Dann doch die Ärzte von der anderen Seite des Schiffes herrufen? („Bei Shiva! Ick nick war schnell genug! Ick schuld an Zustand?!“) So ähnlich ist es ja dann auch gekommen. Fragt sich nur, warum die vor der Tür warten mussten…

Und auf die Idee, eventuell mal eine kleine Menge Pilzsaft in Stamets Gehirn zu schießen, ist noch keiner gekommen? Gute Autoren hätten hier eh etwas mehr Technobabble hinzugefügt. Dieses pseudoerklärende Gerede fehlt mir hier inzwischen fast. Denn „Discovery“ hört sich oft verdächtig nach Doctor Who an („Schlafsand-Aliens? Dagegen helfen nur Koffein-Klone!“), aber nicht wie Premium-SF für die intellektuelle Speerspitze – wie z.B. unsere Leser G.G.Hoffmann oder BergH es sind.

„Raten Sie, Saru: Welcher Organismus kann zur Gesunderhaltung eines Organismus beitragen?“ – „Darmbakterien?“ – „Nein, Sporen!“ – „Aber Sporen selbst sind noch kein komplexer Organismus, Tilly!“ – „Seien Sie still! Ich zeige dem wissenschaftlichen Berater dieser Serie doch nur, dass wir ihn nicht brauchen. Ich weiß sowieso nicht, warum dieser verdammte Schimpanse fast so viel wie ich verdient, grmpf.“

Und Lorca könnte auch etwas gefolterter wirken. Denn wie oben erwähnt hat man den Eindruck, Burnham hätte ihn in Bad Oeynhausen mal kurz aus der Sauna gerufen. Irgendwie wirkte das cheesy auf mich, wie sie da beide lehnten, während Burnham ganz trocken sagt, dass eventuell durch das Foltern das Urteilsvermögen beeinträchtigt sein könnte. Und Lorca antwortet darauf wie ein verwirrter Professor, der seiner Frau die falschen Damenbinden eingekauft hat: „Oh. Klar. Danke, kann sein.“ So richtig überzeugte mich das alles nicht. Wobei: Eine zugekotete Hose und ein lethargischer Blick hätten mir wohl auch nicht behagt. Irgendwie hat es die Serie wohl generell schwer bei mir? Vielleicht sollte sie einfach mal die (gefühlt) fehlenden 20 „Orville“-Episoden für dieses Jahr mitproduzieren? Dann lernen die endlich auch mal was Gescheites!

Auch weiß ich immer noch nicht, warum der Klingone und Burnham jetzt eigentlich ein Paar geworden sind. Außer ein paar geschwollenen Sprüchen in der Kantine und Halsader-schwellenden (= bei mir) Außenmissionen haben die beiden ja nicht viel geteilt? Man spürt deutlich, dass sich die beiden nicht gefunden haben, sondern wild von außen zusammengetackert wurden. Da helfen auch die „Du bist meine Rettungsleine beim Bungee-Jumpen über dem Mars!“-Dialoge nur bedingt weiter. Ist das so eine Art „Bis(s) zum Morgengrauen“-Derivat? Die Klingonen knuspern ja auch gerne mal Menschenfleisch?

Kommen wir zur Außenmission: Es mag ja durchaus üblich sein, dass im Spiegeluniversum alle zu viel Ajax getrunken haben (wegen SPIEGEL, ha-ha?), aber die „Idee“ von Burnham, sich mal gerade zu zweit auf ein schwer befestigtes Stück Felsen zu beamen, dürfte auch den loyalsten Mirror-isten an ihrem Verstand zweifeln lassen. Warum standen da eigentlich sofort zig oberwichtige Widerständler in der Einöde? Direkt um den Beam-Spot herum? Kreisrunder „Harrr!“-Ausfall? Wie gut, dass die Jungs mit der Haubitze das Zielwasser an diesem Tag aus ihren durchlöcherten Tassen getrunken hatten. Und freundlicherweise NICHTS machten, als Tyler mal gerade den Plan vergessen hat(?), eben nicht zu schießen und stattdessen schon mal den Phaser anhob.

„Verdammt, ich kann diese beiden einfach nicht treffen. Aber gut, sagen wir es mal so: Im kartographischen Durchschnitt haben diese beiden Fehlschüsse sie exakt erwischt!“ – Der Krieg krieg’tse nicht: Der geniale Plan von Burnham, vorher „gratis Weitsichtbrillen!“ mit zwei eingeklebten Lupengläsern über dem Planeten abzuwerfen, ging voll auf.

Auch die Begründung für das Treffen mit dem Widerstand kam mir reichlich beknackt vor: Weil die Sternenflotte im originalen Universum nicht weiß, wie man mit den Klingonen verhandelt (hat Archer damals keine Autobiographie geschrieben? Alle Psychologen tot umgefallen? Geheimdienst sanft entschlafen?), sucht man ausgerechnet im Spiegeluniversum nach einer vollkommen unbekannten Person, um zu „lernen“, wie man theoretisch zusammenarbeiten könnte. Das ist so, als würde Donald Trump ein Chinarestaurant aufsuchen, um zu lernen, wie man mit „diesem anderen Asiaten“ Kim Jong Un verhandelt.

Das ist leider immer noch Fanfiction-Geschreibsel auf unterstem Laternenpfahl-Niveau. Figuren beschließen (oder verschweigen) Dinge nicht, weil sie SINN machen, sondern weil irgendwas mal für 10 Minuten die Handlung vorantreibt. Dass Burnham vielleicht vorher mal heimlich eine Nachricht runterbeamt („Nicht schießen, wir wollen verhandeln!“) oder sich wenigstens hinter einem Felsen absetzen lässt, das alles sind kleine Hinweise darauf, dass es den Autoren zu viel Arbeit ist, 10 Sekunden Screentime für ein Plus an Logik zu investieren. Das Gleiche gilt für den Unsichtbarkeitsschild der Basis. Im Ernst: Der wird ausgestellt, wenn jemand die Basis betritt?! Obwohl ein Schiff in der Gegend sein muss, wie Beweisstück A und B (= Ein selbsternanntes Genie und ein umgebauter Klingone) beeindruckend belegen? Hätte es nicht gereicht, wenn die beim Rumlaufen im scheinbaren Nichts einfach hinter das Schild gelangt wären?

Völlig klar war auch, dass Spiegel-Sarek und Spiegel-Voc dem Widerstand angehören. Aber gut, welche Bevölkerungszahl kann so ein Universum schon haben? Zehn? Zwanzig? – Wobei ich den kurzen Dialog mit Voc schon wieder gut und trekkig fand („Wir haben uns lieb, weil Kahless das bei UNS toll findet.“), was natürlich wieder durch einen unnötigen Moment zunichte gemacht wurde. Dabei hätte einer weniger extreme Reaktion von Tyler auch genügt, als wild Klingonisch-babbelnd auf den Chef loszustürmen, als hätten sich seine Arme in Ventilator-Flügel verwandelt. Ich dachte kurz, ich stehe im Wald! Vermutlich kam daher auch das visionäre Baum-Gefasel von Stamets?

„Voc, Sie dürfen mich nicht töten! Denn ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht. Es heißt … Hoffnung! Und Glasperlen.“ – „Und wieso bringen Sie dann einen getarnten Doppelgänger von mir mit?“ – „Oh Gott, gab es ab Folge 9 eigentlich irgendwen, der das nicht gewusst hat?!“ – Warum der Widerstand mit all seinen guten(?) Schiffen unter Fischernetzen und einem großen Ventilator wohnt, das weiß ich nicht. Ich tippe aber auf „Irgendwas mit Kahless“ als Antwort.

Was wir außerdem gelernt haben:

Wissenschaft aus dem Spiegeluniversum – Tilly meint allen Ernstes, dass Pilze die einzigen bekannten Organismen seien, die „Leben mit dem Tod verbinden“. Äh… Weil sie totes Material abbauen und bei sich selbst einbauen können? Also quasi wie Bakterien? Also quasi wie Pflanzen? Also quasi wie Tiere? Also quasi wie Menschen? – Okay, DANN habe ich es begriffen. Jetzt muss sie mir nur noch erklären, was die erwähnten „Laser-Photonen“ sind. Ein Laser, der Photonen benutzt? Im Gegensatz zu Lasern aus Wassermolekülen? Faszinierend, was die bei Star Trek alles können! – Tilly meint allen Ernstes, dass Pilze die einzigen bekannten Organismen seien, die „Leben mit dem Tod verbinden“. Äh… Weil sie totes Material abbauen und bei sich selbst einbauen können? Also quasi wie Bakterien? Also quasi wie Pflanzen? Also quasi wie Tiere? Also quasi wie Menschen? – Okay, DANN habe ich es begriffen. Jetzt muss sie mir nur noch erklären, was die erwähnten „Laser-Photonen“ sind. Ein Laser, der Photonen benutzt? Im Gegensatz zu Lasern aus Wassermolekülen? Faszinierend, was die bei Star Trek alles können!

Das ver-trekte Labyrinth – Ich muss gestehen, dass ich das erst später merkte: Burnham wird zu dem Widerstandsplaneten geschickt und 2(!) Sekunden später sagt die Konsolentrulla, dass die Photonentorpedos auf das Ziel ausgerichtet werden? Haben die zufällig gerade über dem Planeten geparkt, zu dem sie fliegen wollten?! Und wieso wird Tyler am Ende direkt zur Discovery gebeamt, die gar nicht mitgeschickt wurde? Hat Burnham die schnell kontaktiert und die sind innerhalb von 2 Minuten hingerast, aber das Rendevous wurde nicht erwähnt? Und kann Burnham wirklich mal eben mit 2-3 Fingertapsern (mehr waren es nicht) in einem vollen Transporterraum die kompletten Hinrichtungskoordinaten ändern? Tyler müsste ja zumindest deutlich weiter entfernt materialisieren, damit die Discovery den sofort einsammeln konnte? – Ich muss gestehen, dass ich das erst später merkte: Burnham wird zu dem Widerstandsplaneten geschickt und 2(!) Sekunden später sagt die Konsolentrulla, dass die Photonentorpedos auf das Ziel ausgerichtet werden? Haben die zufällig gerade über dem Planeten geparkt, zu dem sie fliegen wollten?! Und wieso wird Tyler am Ende direkt zur Discovery gebeamt, die gar nicht mitgeschickt wurde? Hat Burnham die schnell kontaktiert und die sind innerhalb von 2 Minuten hingerast, aber das Rendevous wurde nicht erwähnt? Und kann Burnham wirklich mal eben mit 2-3 Fingertapsern (mehr waren es nicht) in einem vollen Transporterraum die kompletten Hinrichtungskoordinaten ändern? Tyler müsste ja zumindest deutlich weiter entfernt materialisieren, damit die Discovery den sofort einsammeln konnte?

Psychose für die volle Hose – Tylers Enttarnung war mal echt gar nix! Gespielt wie im Kasperletheater, wenn die Darsteller schon fünf Bier intus haben. Erst will der Mann Burnham beistehen, nach einem Kopfschüttler irgendwie Mensch bleiben, nach einem weiteren Headbanger sie erwürgen. Was dann folgt, ist sinnentleertes Klingonengefasel („Kahless, mach die Lampe an, damit ich im Dunkeln sehen kann!“). Nö, das war weder spannend noch kultig. Und Burnhams Begriffsstutzigkeit ging mir auch auf die Ketten. Der einzige Lichtblick: Tylers Hände an ihrer Kehle. Schade, dass diese Szene nicht eine Minute länger ging. – Tylers Enttarnung war mal echt gar nix! Gespielt wie im Kasperletheater, wenn die Darsteller schon fünf Bier intus haben. Erst will der Mann Burnham beistehen, nach einem Kopfschüttler irgendwie Mensch bleiben, nach einem weiteren Headbanger sie erwürgen. Was dann folgt, ist sinnentleertes Klingonengefasel („Kahless, mach die Lampe an, damit ich im Dunkeln sehen kann!“). Nö, das war weder spannend noch kultig. Und Burnhams Begriffsstutzigkeit ging mir auch auf die Ketten. Der einzige Lichtblick: Tylers Hände an ihrer Kehle. Schade, dass diese Szene nicht eine Minute länger ging.

„Ich bin ein Klingone.“ – „Aber du küsst doch wie ein Mensch!“ – „Ich bin ein Spion, Michael!“ – „Aber einer, der für uns arbeitet, oder?“ – „NEIN!“ – „Okay, dann muss ich Saru anrufen. Du bist unterzuckert und brauchst dringend deine Ration Butterbrote“ – Pein(lich) oder nicht Pein(lich): Beim zweiten Mal wirkte diese Szene irgendwie noch alberner. Vor allem wäre es mal nett gewesen, wenn Tyler der Michael nicht gleich wieder die Waffe hätte wegschlagen können. Aber warum sich über diese Pseudo-Verfehlungen aufregen? Sie hatte das Ding eh nicht geladen oder gar entsichert…

Der Imperator aus Folge 1 – War ja klar: Der Imperator… -ine ist Burnhams alter Captain. Und da Michael ca. eine Stunde(!) gebraucht hat, um das Rebellenlager (noch nicht) zu beschießen, kommt die Chefin persönlich mit dem großen Silvesterfeuerwerk um die Ecke? Kommt im Krieg auch Putin vorbei, wenn in Syrien die Kindergärten noch nicht nach 50 Minuten vorschriftsgemäß brennen? So was kann ich wirklich nicht ernst nehmen… Ihr etwa? Meinen Glückwunsch. Dann gibt es für euch ab jetzt NUR noch glaubwürdige Serien zum Schauen. – War ja klar: Der Imperator… -ine ist Burnhams alter Captain. Und da Michael ca. eine Stunde(!) gebraucht hat, um das Rebellenlager (noch nicht) zu beschießen, kommt die Chefin persönlich mit dem großen Silvesterfeuerwerk um die Ecke? Kommt im Krieg auch Putin vorbei, wenn in Syrien die Kindergärten noch nicht nach 50 Minuten vorschriftsgemäß brennen? So was kann ich wirklich nicht ernst nehmen… Ihr etwa? Meinen Glückwunsch. Dann gibt es für euch ab jetzt NUR noch glaubwürdige Serien zum Schauen.

Gerade die letzten vier Punkte in den Kästen stießen mir dann doch extrem auf. Wie viel Zeit hatte man genau, um diese Drehbücher zu schreiben? Mussten sich die Autoren dafür überhaupt hinsetzen? Und wenn ja, wieso halte ich Laptops auf dem Bahnhofsklo eigentlich für unhygienisch? Fragen über Fragen.

Fazit: Wieder zeigt sich, das Review-Schreiben und Episodengenuss bei Discovery unfriedlicher koexistieren als Tellariten und Andorianer. Was beim geistlosen ersten Anschauen (nur echt mit Sabberfaden) noch durchschnittlich wirkt, fällt beim mehrsekündigen Nachdenken vollkommen in sich zusammen. Man muss sich das mal vorstellen: Komplexe Kriegs- und Spionagegeschichten werden vorangetrieben, indem Doppelgänger(!) der Hauptakteure einfach alles durcheinander bringen, bis die Figuren zwecks Selbstenthüllung am Rad drehen. Oder gaaanz neue Gefühle entdecken. Das ist zwar halbwegs logisch, erzählerisch aber eher unterste Hubraumklasse.

Man könnte auch alle Beteiligten im Kreis drehen, bis sie wichtige Infos raushauen. Wäre durchaus geschmeidiger…

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Das alternative Universum der Langeweile Ach, Gottchen, liebes Discovery. Kaum lobt man dich mal ein bisschen, wie in der letzten Folge geschehen, schon schwankst du wieder im verwunschenen Pilzwald der Doof-Plots herum. Denn nachdem Stamets nun schon seit gefühlten zwanzig Episoden in dieser komischen Sporen-Duschkabine abhängt, könnte man das Thema ja doch laaaangsam mal abhaken. Ja, die Teile erlauben Über-Universuminales-Rumspringen. Ja, die hauen ganz schön auf den Hirn-Cortex. Haben wir verstanden. Wirklich. Also… next, please!? Und noch eine Gaga-Schaufel oben drauf stellt ja wohl der Faden um Freund Tyler dar. Die Autoren-Konferenz dazu möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und mit „gar nicht“ meine ich natürlich folgendes: Autor 1: „Gnihiii! Dramaaaa! Dunkle Geheimnisse! Klingonen im Schafspelz!“ Autor 2: „Was sagst du? Die Klingonen haben einen der ihrigen derart ordentlich mit dem Kotelettklopfer und der Menschen-Ausstechform bearbeitet, dass der halt nicht nur so aussieht, sondern auch noch so ziemlich jede medizinische Detail-Analyse austrickst? Meine Güte, wie bescheuert! DAS müssen wir machen!“ Autor 1: „Jaaaa! Supi! Und… und dann hat der auch noch sein Gedächtnis verloren! Sowas darf schließlich nicht fehlen. Und Kahlesch… pardon… Kahless-Zitate sorgen dann für ein ordentlichen Zucken in den Synapsen seiner Gedächtnis-Abteilung!“ Autor 3: „Aber nur, wenn wir nochmal die Klingonen-Nippel in der Rückblende zeigen dürfen. Lechz!“ Autor 2: „Dem schließe ich mich an. Ist immerhin ein schöner Kontrast zur selbstlosen Unterstützung der Rebellen durch Burnham.“ Autor 1: „Moment! Ich weiß! Lass die doch deren Anführer im Gegenzug eine total bekloppt-tiefsinnige Frage stellen. Zum… zum Beispiel, warum die Klingonen im parallelen Universum gar nicht alle Nicht-Klingonen kaputt hauen.“ Autor 3: „Und als Antwort gibt es nur ein bisschen wirres Geschwafel. Kahless und so, ihr wisst schon. Dient ja eh nur als plumpe Hirnkurbel für Slashy-Ashy. Äh. Warum hat der sich eigentlich nochmal umbauen lassen?“ Autor 2: „Ist doch egaaaal! Geht doch nur um die Enthüllung. DAS konnte schließlich niemand ahnen.“ Autor 3: „Will aber einen Gruuuuund!“ Autor 2: „Okay, okay. Der war wegen… Geheimnisse und so da. Zufrieden?“ Autor 1: „Jau, ist doch gut. Übrigens, hier steht im Drehbuch, die maximal sechs Weltraum-Rebellen hausen in windschiefen Zelten, statt beispielsweise in der coolen Ruinenstadt im Hintergrund. Waruuum?“ Autor 2: „Hey, am Ende wir die Folge noch zumindest optisch interessant. DAS wollen wir schließlich nicht, ooooder?“ Fazit: Ausgeleierte Langstrecken-Handlungsfäden treffen auf uninteressante Plump-Böse aus dem Spiegeluniversum. War der erste Auftritt noch ein bisschen fesselnd, scheint man hier schon wieder keine Lust mehr gehabt zu haben. Selbst der große Twist wurde wohl bereits von den meisten vorhergesehen (im Zweifelsfall bei Discovery einfach die langweiligste Möglichkeit wählen) und sorgte nur für ein zartes Gähnen. Positiv könnte man noch anmerken, dass die allgemeine Stimmung in der Terraner-Welt etwas angemessener düster ist, als noch bei den späteren Comedy-Folgen bei DS9. Aber wenn DAS bereits die besten Pro-Argumente sind… ? Wertung: 4 von 10 Punkten

von Klapowski am 15.01.18 in Star Trek: Discovery