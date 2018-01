The Orville – 1.12 – „Mad Idolatry“ – Die Kritik

Ich dachte, bei Verabschiedungen gibt man sich die Hand? Von einem feierlichen Tritt in den Allerwertesten hat nie einer gesprochen? Die vorerst letzte Orville-Episode tut aber genau das: Mit Anlauf und Popo-Pain präsentiert sie uns eine recht abgeschmackte Standard-Story, die eine perfekte Mischung aus Voyager, Episode 6.12 („Es geschah in einem Augenblick“) und TNG, 3.04 („Der Gott der Mintakaner“) darstellt. Nur, dass beide Aspekte (= Planet entwickelt sich rasant / Picard wird für eine Gottheit gehalten) hier zu einem recht fitzeligen Rest in der Wiederholungspfanne zusammenschnurren.

Und damit wir noch weniger Zeit für die eigentlich interessanten Grundideen haben – zumindest für einen Zeitreisenden aus dem Jahr 1990 -, gibt es dann auch noch eine etwas lahme Fast-Wiedervereinigung von Captain und seinem ersten Offizier. Eine ro(h)mantische Dauerstory, die mir schon in den ersten 5 Minuten der Pilotfolge eeetwas gestreckt vorkam.

Doch schon die SF-Prämisse ist hier eher lahm und hätte mit ein paar Szenen mehr weitaus besser funktioniert. So genügt ein mehrsekündiger Auftritt der Frau in Blau vor einem Steinzeitverein, um eine komplexe Religion zu begründen. Wenn das Jesus gewusst hätte, er hätte sich auf eine kurze Mail an Pontius Pilatus beschränkt („Deine Gleichmütigkeit stinkt. Tschüss!“) und das mit dem leidigen Kreuz einfach ausfallen lassen. Da fiel Seth MacFarlane leider nichts Besseres ein, welche Art der „Einmischung“ noch glaubwürdig und trotzdem sympathisch sein könnte. Doch bereits das Heilen größerer Verletzungen, weil das Shuttle z.B. zufällig eine Gruppe Druiden geplättet hat, hätte besser funktioniert als „Aua-weg-an-Kinderstirn“. Siehe „Der Gott der Mintakaner“, wo ein Einheimischer nach einem Fallsucht-Anfall an der Felswand wieder gesund gepflegt wurde.

Dazu kommt, das selbst Kleinigkeiten eher einfallslos umgesetzt wurden: Der Führer der fremden Religion sieht 1-zu-1 wie ein hoher katholischer Geistlicher aus (was aus Haha-Gründen natürlich gewollt war) und darüber hinaus kann man einfach zu dem durchmarschieren, wenn einen Kameramann und Cutter mit ihrer plötzlichen Krankmeldung darin unterstützen. Okay, das Gespräch mit dem Manne war dann ganz nett („Oh, ich kann auch Knöpfchen drücken! Ein … äh … kein Wunder!“), riss die Episode aber nicht aus dem wilden Zeitstrudel namens „Fühlt sich alles gleichzeitig zu lang UND zu kurz an!“

„Die Erste Direktive ist äußerst wichtig und muss unter allen Umständen … WAH, ein Kratzer!! Muss … Mutterinstinkt … nachgeben!“ – Blut statt Böller: Die erste UPO-Sichtung (= unbekanntes pflegendes Objekt) in der Jungsteinzeit hatte große Auswirkungen auf die Zukunft. Der Typ nebenan, der dreißig Jahre lang behauptete, von Erdgeistern mit riesigen Köpfen entführt worden zu sein, beißt sich heute noch in den Hintern.

Zu guter Letzt bereitete mir die Lösung, Isaac einfach für 700 Jahre auf dem Planeten zu lassen, zusätzliches Bauchi-Knurr: Will man uns danach noch ernsthaft erzählen, dass der „Mann“ immer noch nicht genug über Humanoide gelernt hat? Und 700 Jahre erschienen mir dann doch etwas lang, wenn man die Gefahr von Kriegen, Widersachern, Neidhammeln und Attentätern mal nicht sträflich unterschätzen will. Aber gut, das schmalztriefende Ende („Wir sind weiß gekleidet, daher edlere Wesen geworden, huuui!“) hat den Captain ja darin bestätigt, dass die billige Lösung, die wirklich interessanten Gespräche und Begegnungen für den Zuschauer unsichtbar verlaufen zu lassen, genau die richtige war.

Ansonsten war da noch:

Spieltrieb im Schichtbetrieb – Wie der Captain verzweifelt durch die Gänge schleicht, um mit seiner Crew mal ein Bier zu trinken (oder braune Kaka), das war dann mal was Neues. Bei TNG, DS9 und Voy hatten die Chefs ja meist nur wenige Einzelgänger-Hobbys (= Hundebilder betrachten, Baseballkarten betrachten, Teetassen betrachten) oder wurden nach einer schüchternen Nachfrage gleich willkommen geheißen („Pokern mit uns? Aber klaaaarrr! *Stöhn*“). Super war auch das Messerball-Spiel mit Bortus! – Wie der Captain verzweifelt durch die Gänge schleicht, um mit seiner Crew mal ein Bier zu trinken (oder braune Kaka), das war dann mal was Neues. Bei TNG, DS9 und Voy hatten die Chefs ja meist nur wenige Einzelgänger-Hobbys (= Hundebilder betrachten, Baseballkarten betrachten, Teetassen betrachten) oder wurden nach einer schüchternen Nachfrage gleich willkommen geheißen („Pokern mit uns? Aber klaaaarrr! *Stöhn*“). Super war auch das Messerball-Spiel mit Bortus!

Mir doch egal, euch auch? – Wie oben schon erwähnt, interessiert mich die Romanze vom Captain und Exfrau in etwa so sehr wie die Frage, was eigentlich Obi Wans Vater früher so getrieben hat. Hier kommen Sitcom-Elemente zum Vorschein, die in einer etwas gediegeneren SF-Welt noch okay wären, in der etwas derberen Orville-Variante aber schnell auf den Geist gehen. Aber immerhin ist so ein kitschiges Abendessen mit eventuell verschärftem „Flötenspiel“ (siehe Picard in „Der Feuersturm“) schon erträglicher als das nervige Hickhack der ersten Episoden. – Wie oben schon erwähnt, interessiert mich die Romanze vom Captain und Exfrau in etwa so sehr wie die Frage, was eigentlich Obi Wans Vater früher so getrieben hat. Hier kommen Sitcom-Elemente zum Vorschein, die in einer etwas gediegeneren SF-Welt noch okay wären, in der etwas derberen Orville-Variante aber schnell auf den Geist gehen. Aber immerhin ist so ein kitschiges Abendessen mit eventuell verschärftem „Flötenspiel“ (siehe Picard in „Der Feuersturm“) schon erträglicher als das nervige Hickhack der ersten Episoden.

Glaubwürdig? Des Glaubens unwürdig? – Eigentlich ist die ganze Story ja schon arg konstruiert: Der Planet eiert gerade in den paar spannenden Tagen vor der Orville herum, in denen er von der Steinzeit in die crazy Zukunft evolviert. Und die nächsten 2-3 Entwicklungsschritte, die ja aus Technikaustauschgründen besonders wichtig wären, nimmt man dann nicht mehr mit? Das ist alles kein Logikfehler, hinterlässt aber einen faden Beigeschmack. Oder was sagst du, Zeitreisender aus der Zukunft, der gerade zufällig in meinem Zimmer erschienen ist? – Eigentlich ist die ganze Story ja schon arg konstruiert: Der Planet eiert gerade in den paar spannenden Tagen vor der Orville herum, in denen er von der Steinzeit in die crazy Zukunft evolviert. Und die nächsten 2-3 Entwicklungsschritte, die ja aus Technikaustauschgründen besonders wichtig wären, nimmt man dann nicht mehr mit? Das ist alles kein Logikfehler, hinterlässt aber einen faden Beigeschmack. Oder was sagst du, Zeitreisender aus der Zukunft, der gerade zufällig in meinem Zimmer erschienen ist?

„Beim heiligen Sankt Kropulus, die Heilsbringerin ist mir erschienen! Was soll ich tun? Wie sollen wir den Glauben ausleben?“ – „Ach, kümmert euch einfach um eure Kinder, liebt sie innig und behaltet ihr körperliches Wohlergehen im Auge.“ – „Psss… Kelly…? Kannst du bitte das K-Wort außen vor lassen? Nur zur Sicherheit?“ – Missverstanden: Eine Religion auf zwei prophetischen Wörtern aufzubauen („Tach“ und „Tschö“) ist für alle Seiten risikoreich. Vor allem für die, die diese heiligen Worte als dicke, teure Bibeln verkaufen wollen.

Fazit: Keine Komplettkatastrophe, aber als vorläufiger Abschied in etwa so episch und lustbereitend wie die Pickel-Poster im Wartezimmer meines Dermatologen. Hier hätte mir eine frischere Idee mehr Spaß bereitet als die Light-Variante von sinnfrei liebgewonnenen Uralt-Plots. Wobei ich jedoch feststellen muss, dass mir der Captain immer besser gefällt. Kann es sein, dass McFarlane ab und zu sogar ein bisserle zu schauspielern versucht?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 03.01.18 in Serienkritik