Die erste BM-Folge der 4. Staffel spoilerfrei zu besprechen, das ist schwerer, als einen klingonischen Philosophie-VHS-Kurs zu finden. Überhaupt sollte man sich an diese Serie nur mit einem Eimer über dem Gesicht herantrauen und nicht mal die kurzen Zusammenfassungen im Netflix-Menü durchlesen. Denn der Dystopie-Spaß kommt hier gerade durch das Ungewisse und „Alles möglich seiende“ der einzelnen Episoden. Aber da Folge 4.01 mit einem TOS-ähnlichen Raumschiff zu tun hat, muss dieses Review heute sein. Und meine halbe Spoiler-Warnung auch.

Inhalt: Der Captain der U.S.S. Calister bestreitet großartige Abenteuer mit seiner Crew. Doch so gaaanz freiwillig scheint diese ihren Pflichten gar nicht nachkommen zu wollen. Vor allem das neueste Crewmitglied möchte eigentlich nur schnell wieder weg… Liegt es an der zungenfreien Kusstechnik des charismatischen Captains?

Besprechung:

Da hat die Anthologie-Serie aber was angerichtet! Hauen die wirklich eine TOS-Hommage raus, statt uns – wie so sonst üblich – mit depressiven Nutzungsmöglichkeiten zukünftiger Technologien zu anti-erfreuen? Nun, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Denn auch diese Episode bietet später die übliche Mischung aus „What the Fuck?“- und „Scheiß doch die Wand an!“-Momenten, abgeschmeckt mit einer leicht holprigen Herbeiführung derselben.

Und das ist dann auch schon mein größter Kritikpunkt: Je weiter die (grandios abwechslungsreiche) Story voranschreitet, umso wackliger erscheinen die Erklärungen der Twists. Gerade einige Dinge in Verbindung mit Computersimulationen und Gedächtnisübertragungen via DNA sind für „Black Mirror“-Verhältnisse in etwa so nachvollziehbar erklärt wie die Maschinenraumtechnik zu Kirks Zeiten („Alle Kupferkabel durchgeschmort, Captain!“)… Hier hätte ein hingeworfener Satz der Marke „Wir sind durch Implantate eh alle miteinander vernetzt“ viel zur Erklärung beigetragen, warum manche Figuren eben das wissen, was sie wissen. Da reicht mir ein abgelutschter Eisstiel mit be-brainter DNA leider nicht ganz.

Aber gut, darum ging es ja nicht. Das Oberthema ist nämlich, wie man sich gegen einen brutalen Unterdrücker wehren kann, wenn dieser Möglichkeiten besitzt, von denen Chinas Staatsführung nachts einen feuchten Schlüpfer bekommt…

„Mannschaft! Wir haben diese fiesen Schmuggler besiegt!“ – „Ja, nie wieder illegale Mundwasser-Importe, Captain! WÜRG… (Leider)“ – Alle Feinde weggelutscht: Das klassische Picard-Manöver zeigt immer noch seine Wirkung. Auch wenn es in diesem Raumschiff-Universum natürlich anders heißen muss. Aber „Ausweichmuster Martha Schmidt-Köstenpötter“ klingt ja nicht sooo viel übler, oder?

Ein Stilmittel namens „Herzblut" – Rein äußerlich macht diese Episode eine herausragende Figur: Auch wenn wir den Maschinenraum, das Gefängnis und die Kantine nie zu Gesicht bekommen (wäre ja auch seltsam, wenn man aus dem Stand und für ein paar Mini-Milliönchen mal gerade besser als „Discovery" aussehen würde), so überzeugt der Lack-Look fast vollkommen. Die Bildschirme auf der Brücke wirken klar und modern, die Blinkeknöppe am Rand aber wie abgepulte Weihnachtsbaumbeleuchtung. Besser ginge „Retro" fast nur noch mit Pril-Blumen-Tapete und einfarbigen Deckenplatten. Und die vermisst ja eigentlich keiner.

Das Horrorschiff von der Elm Street – Spätestens ab der Mitte der Episode fragt man sich, wie man diesem grausamen Bösewicht das Handwerk legen wird. Oder ob man auf einen geeigneten Handwerker noch ein paar Space-Zyklen lang wird warten müssen. Die Stimmung ist durchweg düster und verleitet einen dazu, ab und zu mal einen Fingernagel oral verschwinden zu lassen. Hier haben die „Black Mirror"-Macher es drauf, Fieslinge zu erschaffen, indem sie einem Schauspieler einfach sagen, es zu tun. Scheint ja heute nicht mehr so einfach zu sein (*Marvel höflich zuwink*)

Kitsch-Generator aktiviert – Das Ende war mir allerdings ein wenig zu positiv. Für BM-Verhältnisse (was ja oft eher S/M-Verhältnisse sind) erscheint es fast schon kraft- und saftlos. Da hilft auch der Schlussgag mit dem (vermutlich) pickligen Troll im Weltraum wenig weiter, wenn man zuvor gelernt hat, dass die epischen Reisen quasi kein Ende nehmen werden (Es sei denn, es gibt noch mal ein paar dieser speziellen „Wurmlöcher"). Und der Antagonist war jetzt total kaputt, weeeil … ?

Seitenwechsel erwünscht – Ein paar Momente in der „anderen Welt" hätte ich dann doch noch gerne mitgenommen. Immerhin war man dort ja auch involviert. Doch die dortigen Entwicklungen beschränkten sich dann auf heldenhaftes Handeln, seltsam fordernde Lieferanten und glücklicherweise offen stehende Türen.

„Wir müssen das Wurmloch erreichen, Leute!“ – „So viel Ungewissheit… Was passiert denn, wenn wir es tun?“ – „Immer das, was einer klugen Nebenfigur in den Mund gelegt wurde. Und jetzt Ruhe, ich muss was formulieren, was uns da drinnen hilft. Mögt ihr Eiscreme?“ – Das Loch zum Plotausgang: Briten scheinen es zu lieben, eine hochkomplexe Geschichte mit einfachsten Mitteln enden zu lassen. Oder, wie Doctor Who es ausdrücken würde: „Der letzte drückbare Knopf einer Episode ist immer der rettendste!“

Was wir hier sehen, das ist eine Liebeserklärung an TOS, gemischt mit alten BM-“Tugenden“ wie Machtlosigkeit und die Aufgabe des eigenen Lebens aus Gründen der … Technik. So ganz allgemein. Und das ist auch schamlos unterhaltsam, obwohl diese Episode mit 75 Minuten schon arg an den Grenzen des Serienüblichen kratzt.

Und fast hätte ich mir gewünscht, die grausamen Aspekte etwas mehr beleuchtet zu sehen (das Thema Sexualität wurde genial, aber nicht gaaanz überzeugend weggeschoben) und das Leiden der Crew etwas weniger comichaft zu beleuchten. Aber das ist meckern auf hohem intellektuellen Niveau. Eben typisch Zukunftia.

Fazit: Einerseits ist dies eine sehr traditionelle BM-Episode, die alte Dystopie-Themen mit einer hübschen Karnevalsperücke auflaufen lässt, damit man es nicht gleich bemerkt. Andererseits funktioniert das dank Kirk-Feeling und fremden Planeten so gut, dass man es schon selbst gesehen haben muss. Für uralte SF-Fans ist diese Episode sowieso Pflichtprogramm.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

