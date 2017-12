„Jenseits der Welten“ – Band 3 des Jenseits-Zyklus

Versprochen ist versprochen! 2017 sollte der letzte Teil meiner Romanreihe herauskommen – und, siehe da: Es ist noch 2017. Okay, dieser seltsame Einschub von wegen „Anfang 2017“ im allerersten Sparkiller-Trailer zählte wohl eher unter „künstlerischer Freiheit“, was die Bewertung des Wortes „Anfang“ angeht… Sorry dafür! – „Aber Klapo, wie geht die epische Geschichte um David, JEV und die Neumenschen denn jetzt eigentlich aus?“ – Gut, dass ihr fragt! Lest hier:

Jetzt gibt es erst mal einen kleinen Trailer aus dem Hause Spark:

Inhalt: Jadami ist ein Kräuterkundler auf dem Planeten Echidna. Nichts liebt er mehr, als mit seinem persönlichen Schutzgeist durch die Wälder zu streifen, um eines Tages der beste Heilkundige seines Dorfes zu werden.

Doch nach dem Angriff eines „Schlächters“ – furchtbare, mörderische Insektenwesen – gerät seine Welt vollkommen aus den Fugen. Als dann auch noch einer der schweigsamen Himmlischen im Dorf landet, endet sein Leben als Bodenweltler.

Von nun an ist er ein Elegierter, der dem Himmlischen Palast zu Diensten ist.

Jadami begreift, dass ihm eine Aufgabe zufällt, die das Wesen der Realität selbst betrifft. Sein einziger Hinweis ist eine uralte Prophezeiung, die nicht weniger als das letzte große Rätsel des Universums beschreibt.

Doch nur mit der Hilfe höchst ungewöhnlicher Freunde kann Jadami diese größte aller Reisen überstehen.

Kaum zu glauben: Fast 14 Jahre ist es jetzt her, dass ich die ersten Handlungsfäden für „Jenseits der Götter“ spann. Damals las noch keine Socke auf Geräten wie dem Kindle, so dass ich weitere 10 Jahre davon ausging, dass der erhoffte Mini-Erfolg ausbleiben würde, weil ich keinen mittelgroßen Kleinstverlag finden würde.

Doch das war dann schnell vergessen, als die meisten Leser mein Göttergeschreibsel dann doch recht überraschend und abwechslungsreich fanden. Dank Amazons Weiterentwicklung (und Sparkillers Unterstützung in vielerlei Hinsicht) waren die Hürden plötzlich nicht mehr allzu hoch.

Auch „Jenseits der Macht“, das völlig anders konzeptioniert war und dadurch viele Leser anfangs verwirrte bis -schreckte, fand einige Freunde. Im Nachhinein bin ich auf den zweiten Band fast noch stolzer als auf den ersten, weil ich den in nur einem Jahr runterschrieb, er ständig mit den Erwartungen der Leser brach und mehr eine Dystopie darstellte. Die kürzliche Nachfrage meiner Freundin, was ich bei manchen, recht gewaltsamen Stellen eigentlich „geraucht“ hätte und warum das alles so verstörend war, genau die wollte ich herbeiführen. Das Leben auf Royok war eben kein Ponyhof!

(Es sei denn, am anderen Ende sollte Pferdewurst herauskommen)

Und nun ist der dritte Trumm also fertig. Gut weitere 400 Seiten später ist alles gesagt und geschrieben. Echt jetzt. Sollte jemals jemand DAS hier verfilmen sollen (ich tippe auf die Zukunftia-Fanconvention Recklinghausen-Süd und zwei Handykameras), so wäre ein weiteres Ausschlachten nach Film drei eher schwierig.

Eine Printversion wird es demnächst natürlich auch wieder geben. Doch diese muss natürlich extra angepasst, testweise gedruckt und händisch von mir überprüft werden, so dass das noch einige Tage dauern wird. Aber der Januar ist ja lang genug.

Danke für’s Zulesen bis Hierher! Über eine schöne Rezension auf Amazon würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen und für diese Person sogar mal wieder einen richtigen Artikel verfassen (Discovery, Orville, Star Wars, Schnittblumen, völlig egal). Bis bald…?

