The Orville – 1.10 – „Firestorm“ – Die Kritik aller TNG-Ideen

„Ja, Discovery! Friss DAS! Na, schmeckt doch besser als das eigene Poo, oder?“ – Oh? Ihr habt schon auf „Weiterlesen“ geklickt? Entschuldigt, ich war gerade damit beschäftigt, Discovery den Mittelstrahl… äh, Mittelstrang von „The Orville“ einzuverleiben. Denn wenn diese Episode etwas beweist, dann die Tatsache, dass selbst eine (Zu-30%-)Parodie eine bessere Stimmung aufzubauen vermag als das große Original. Selbst die Verdauungsüberreste von „The Orville“ (= Suspence, Musik, Überraschungseffekte) erscheinen mir hier noch frisch genug zum Verfüttern.

Inhalt: Als eine Katastrophe an Bord der Orville für frisches Crewmitglied-Hackepeter sorgt, glaubt Alara, dass sie mehr hätte tun können. Nach einem kurzen Telefonat mit Robert Picardo (Holodoc der Voyager) wird sie gleich weiter gefordert. Denn es geschehen gar seltsame Dinge an Bord…

„Stehen Sie doch wieder auf! Mister Payne? Wir machen gerade alle Dödelwitze auf Deck Zehn! Und dann … und dann lachen wir alle über Trunkenheit am Steuer, so wie früher!“ – Kommt `n Mann völlig ohne Witze zum Arzt… : Trotz aufgeblasenen Kondomen am Warpkern kann die Serie zwischendurch auch mal ernst sein. Ja, die Trauerfeier hiernach schlägt fast alle Heulstunden aus Star Trek! Vielleicht, weil der Steuermann aus all den Mettbrötchen einen Frauenkörper geformt hat?

Besprechung:

Wer diese Folge noch nicht gesehen hat, sollte vielleicht NICHT weiterlesen. Und das schreibe ich normalerweise nur, wenn sogar schon die Zeugen Jehovas sagen: „Ob es einen Weltuntergang geben wird, das wollen wir euch jetzt noch nicht verraten!“ – Geht es hier am Anfang noch um den Tod eines flach ausgearbeiteten (haha!) Besatzungsmitglieds, so müssen wir uns bald um Alaras Schuldgefühle Sorgen machen. Und kaum glaubt man zu wissen, dass wir eine ruhige Psychotherapie-Folge vor uns haben („Ich schicke Sie zum Troi-Händer, Alara!“), da steht plötzlich ein echter(?) Clown im Gang und bringt die Handlung auf eine Spur, auf der dank des zunehmenden Tempos garantiert kein Gras wächst.

Irgendwie ist es dann doch sehr spannend, welche TNG-Folge dann genau verwurstet wurde. Denn dass eine kopiert wurde, das ahnt man schon früh. Aber ist es nun:

– „Der Reisende“ (Seltsame Dinge erscheinen; Picard trinkt Tee mit Tantchen; ein Loch tut sich hinter einer Tür auf, genau wie in dieser Episode)

– oder „Das Experiment“ (Beverly Crusher in der Warpblase, alle verschwinden; Beverly ist alleine auf der Brücke, genau wie Alara in dieser Folge hier)

– oder gar „Augen in der Dunkelheit“ (alle halluzinieren; Troi träumt von etwas in der Finsternis, genau wie der Doctor in dieser Episode)?

Für jede dieser „Vorlagen“, oder nennen wir sie liebevoll „Unverbindliche Kleptomanie-Vorschläge“, gibt es genügend Anhaltspunkte. Und dabei sind diverse Ent-, Voy- und DS9-Episoden (z.B. wie die mit den erscheinenden Märchenfiguren) noch nicht mal eingerechnet! Aber ist das nun toll oder dreist? Sagen wir so: Wenn derartig geklaut wird, dass mir nicht mehr alle Originale dazu einfallen, empfinde ich es als nur halb so wild… Nennen wir es daher liebevoll „Gedächtnistraining mit alten Käsesorten“.

Okay, am Ende war es doch nur „Das Schiff in der Flasche“. Eben eine Holodeck-Kamelle, die schon vor 20 Jahren vom Karnevalswagen abgeworfen wurde, da zu bunt und klebrig. Entsprechend nach „Pilzantrieb“ schmeckt das Bonbon dann auch bei der Auflösung. Ja, und eigentlich fühlt man sich am Ende sogar betrogen: Die düstere, andeutungsreiche Geschichte war nur ein Sammelsurium von Autoren-Ideen. All die Spinnen, Abgründe und Xenophobie waren lediglich die wilden Ängste der Besatzungsmitglieder, die Alara nach einer freiwilligen Gedächtnislöschung (seit Voyager ja so harmlos wie ein Schluckauf) im Holodeck entgegen sprangen. Zweck dieser Übung in Sachen Glaubwürdigkeits-Stretching: Die Angst vor Feuer und dem eigenen Versagen abschütteln. Und MacFarlanes letzten Urintropfen nach dieser Klo-Idee?

„Oh Gott, das Biest, was da rausbricht, ist ja riesig! Ich mache nie wieder den Reißverschluss meiner Hose auf, wenn ich auf dem Flur liege!“ – Gleich zwei Spinner: Das riesige Ungeheuer aus der Weberei-Industrie sorgt für einen der schönsten Momente der Serie. Allerdings ist der Tod von Hauptfiguren meist ein untrügliches Zeichen dafür, dass hier gleich jemand mit den Worten „Nie wieder MacFarlane-Filme vor dem Schlafgehen“ im Bett hochschreckt.

Der fällt in der Brandung – Die Anfangssequenz gefiel mir erstaunlich gut! Obwohl man hier nur eine Variation der Trek‘schen Naturphänomene bei Raumunfällen sieht (= Funkengysire aus Konsolen, Lawinenunfälle aus unsachgemäß befestigten Deckenbalken), so wirkte diese „Falling Down“-Interpretation doch sehr dynamisch und bedrohlich. Denn wann kam bei TNG schon mal eine Feuerwand aus dem 486er geschossen? Und wann wurde wirklich mal jemand zerquetscht? – Die Anfangssequenz gefiel mir erstaunlich gut! Obwohl man hier nur eine Variation der Trek‘schen Naturphänomene bei Raumunfällen sieht (= Funkengysire aus Konsolen, Lawinenunfälle aus unsachgemäß befestigten Deckenbalken), so wirkte diese „Falling Down“-Interpretation doch sehr dynamisch und bedrohlich. Denn wann kam bei TNG schon mal eine Feuerwand aus dem 486er geschossen? Und wann wurdemal jemand zerquetscht?

Ein schönes CG-Ei ins Nest gelegt – Da staunte ich aber wirklich: Die Computereffekte sind zwar nicht perfekt, aber die Riesenspinne erschien mir viel glaubwürdiger als das Bärtierchen oder das Waltierchen (1.07) oder all die Explosionstierchen bei Discovery! Wo man bei Oma Michael-“Gleitsichtbrille“-Burnham mal „irgendwas“ Verschwommenes im Schatten sieht, da darf hier ein Wesen auch mal sekundenlang an Decke und Wänden entlang klettern. Daumen rauf! – Und dann kräftig in die Wunde des Konkurrenz-Franchises gedrückt… – Da staunte ich aber wirklich: Die Computereffekte sind zwar nicht perfekt, aber die Riesenspinne erschien mir viel glaubwürdiger als das Bärtierchen oder das Waltierchen (1.07) oder all die Explosionstierchen bei Discovery! Wo man bei Oma Michael-“Gleitsichtbrille“-Burnham mal „irgendwas“ Verschwommenes im Schatten sieht, da darf hier ein Wesen auch mal sekundenlang an Decke und Wänden entlang klettern. Daumen rauf! – Und dann kräftig in die Wunde des Konkurrenz-Franchises gedrückt…

So doof, dass es schon wieder Trek ist – Trotz meiner leichten Verbalverstimmung weiter oben: Auch, wenn die alte „Man merkt einfach nicht, ob man im Holodeck ist“-Karte(ileiche) schon etwas ältlich ist, so ist es doch „Trek pur“. Eben ein Kultelement, das man im Original schon öder umgesetzt gesehen hat. Und so ganz unwahrscheinlich wäre es da auch nicht gewesen, dass Seven durch ein virtuelles Schiff irrt, um ihrem rätselhaften „Effiziensverlust nach drei Nächten ohne Schlaf“ auf die Spur zu kommen. – Trotz meiner leichten Verbalverstimmung weiter oben: Auch, wenn die alte „Man merkt einfach nicht, ob man im Holodeck ist“-Karte(ileiche) schon etwas ältlich ist, so ist es doch „Trek pur“. Eben ein Kultelement, das man im Original schon öder umgesetzt gesehen hat. Und so ganz unwahrscheinlich wäre es da auch nicht gewesen, dass Seven durch ein virtuelles Schiff irrt, um ihrem rätselhaften „Effiziensverlust nach drei Nächten ohne Schlaf“ auf die Spur zu kommen.

Da lacht sogar der Dramaturg – Die Gagdichte und -verteilung kann jetzt bitte genau SO bleiben. Nehmen wir z.B. Bortus, der mit mittelalterliche Perücke am Holodeck steht: Das ist diese Art von (visuellem) Humor, die auch noch zu Worf gepasst hätte und einen nicht unter eigenhändigen Facepalm-Angriffen begräbt. Auch schafft man es inzwischen, nicht zu sehr die eigene Professionalität zu begraben. In Folge Eins wollte der verletzte Captain z.B. noch gaaanz schnell Drogen verabreicht bekommen (Ha-Ha!), doch diesmal genügt ein Hinweis darauf, dass man dem Captain theoretisch das Kommando entziehen kann, wenn er betrunken ist. Reicht doch auch in Sachen BtMG-Humor… – Die Gagdichte und -verteilung kann jetzt bitte genau SO bleiben. Nehmen wir z.B. Bortus, der mit mittelalterliche Perücke am Holodeck steht: Das ist diese Art von (visuellem) Humor, die auch noch zu Worf gepasst hätte und einenunter eigenhändigen Facepalm-Angriffen begräbt. Auch schafft man es inzwischen, nicht zu sehr die eigene Professionalität zu begraben. In Folge Eins wollte der verletzte Captain z.B. noch gaaanz schnell Drogen verabreicht bekommen (Ha-Ha!), doch diesmal genügt ein Hinweis darauf, dass man dem Captain theoretisch das Kommando entziehen kann, wenn er betrunken ist. Reicht doch auch in Sachen BtMG-Humor…

„Alara, wenn Sie nicht sofort aufhören, dem überragenden Look dieser Episode Widerstand zu leisten, muss ich diese weitere Kiste mit überdurchschnittlichen Spezialeffekten zünden!“ – „Aber … Es ist hier … doch nur … ein Budget … von … wenig! Das kann nicht real sein!“ – Pulver erschlossen statt verschossen: Einige Szenen dieser Episode waren grandios geschnitten, geschauspielert und be-musikt. Die geplante „Galaxy Quest“-Serie wird es nicht einfach haben…

Okay, am Ende bin ich doch einigermaßen versöhnt mit der Episode. Trotz der Motivationen vom Dosenwerf-Stand auf der Trek-Kirmes. In jeder Minute passiert etwas, die Musik ist schmissig und passend, der Kampf mit Isaac unerwartet solide und spannend inszeniert (Seht ihr, ich habe nicht „Discovery“ vergleichend runter geputzt!), ja, sogar der „Fließband-Effekt“ im Holodeck wurde uns erstmals angedeutet, wenn dort gelaufen wird.

Fazit: Die ersten 80% der Episode sind überragend. Ein Feuerwerk kultiger Verwirrspiele, bei denen ich mir wünschte, die alten TNG-Episoden würden genau so remastered werden. Von mir aus dürfte Picard dann auch ab und zu einen fahren lassen. In einer Badewanne aus Earl Grey.

Dass die Auflösung jetzt eher mittel war, will ich der Episode mal nicht zu sehr ankreiden. Denn irgendwann wird auch „Orville“ so etwas gelingen. Hoffentlich dann mit besserem Schauspiel und Effekten. Brrr, war das früher teilweise furchtbar!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 19.11.17 in Serienkritik