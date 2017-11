Star Trek Discoverys „Michael Burnham“ – Ein Charakter-Review

Michael Burnham zeigt es uns schon zu Beginn: Sie ist eine Draufgängerin! – Nur dass bei ihr eben die anderen draufgehen… Sie ist eben ein Versicherungs-Risiko auf zwei Beinen, für die selbst Kirk nur die Beine, nicht aber sein Herz aufgeklappt hätte. Eine rundum gefährliche Frau, die ihre vulkanische Erziehung als Feigenblatt vor sich herträgt – so wie ein Apple-Jünger die Stehplatzkarte für den Vorverkauf des nächsten Apfel-Handys. Willkommen in der Hipsterisierung von Star Trek!

Nach nunmehr 9 Folgen kann man getrost konstatieren: Michael Burnham ist der schlechteste Charakter der Star Trek-Geschichte! Und das war gar nicht einfach, musste sie doch mit allen drei ausgefahrenen Ellenbogen (= alter Vulkanier-Trick) an Harry Kim, Beverly Crusher, Neelix und den frankenstein‘schen Motivationsmonstern der letzten drei Kinofilme vorbei…

Schon klar: Selbstbewusst sollte sie sein. Eben eine starke Frau mit Gesichtszuckungen, die eine Walnuss zwischen den Stirnfalten zerdrücken könnte. Eine moderne Vertreterin der Kategorie „Morgens Wissenschaftlerin, mittags Psychotherapie, abends Selbstverteidigungskurs an der VHS“. Und ja, selbstbewusst ist sie wirklich. Nur leider ändert sich ihr „Selbst“ öfter, als es ihr bewusst ist.

So lässt sich Michael gerne mal innerhalb von Sekunden umstimmen, wenn ein sprechender Taschenrechner ihr irgendwelche „Analysen“ zuraunt. „Was, Computer? Das Bärtierchen schreit auf, wenn der Antrieb wummert? Dann lass ich es mal raus!“ (Folge 1.04) Oder auch: „Was? Ich werde nur dann tödlich verstrahlt, wenn ich eine Sekunde länger als geplant im All bleibe? Na, dann lande ich doch mal auf dem unbekannten Klingonenschiff!“ (1.01)

„Aber, wie soll uns denn das Schiff bei diesem Sturm sehen, weiser Captain? Hach, ich muss noch sooo viel lernen!“ – „Ganz einfach: Nimm deine Füße und gehe über den Boden. So wie ich, siehst du?“ – Initialzündung: Diese Mission mag wie die misslungene Weihnachtsfeier der Discovery-Autoren (2016) wirken, zeigt aber schon, wie lernwillig und dankbar sie sein kann. Also die Mission jetzt, nicht Burnham. Denn der Auftrag hat sich ja quasi von selbst erledigt. Sogar ohne die Hilfe logischer Physik!

Ja, bereits Folge 1 zeigt uns, wie der Hase läuft:

Ein Raketenpack auf dem Rücken und tödliche Strahlung IM Rückenmark, das lässt Michaels innere „Forscherin“ (Bachelor-Arbeit: „Bungee-Jumpen mit einem Seil aus Antimaterie – Vor- und Nachteile“) erst so richtig juchzen. Hier rutscht ihre vulkanische Erziehung auch gerne mal in „Ich mach das, was andere blöd finden“-Attitüden ab. Eben wie ein echter Punk, dessen Eltern ihre Kohle in die Kirchensteuer statt in Spielautomaten gesteckt haben. Es fehlt nur noch, dass Michael nach jedem Umschnitt mit einer anderen Haarfarbe zu sehen ist. – Jolo!

Überhaupt ist die Burnham eher eine „Simple Minded“. Und das ist nicht fies gemeint. Auch Sarek war ihr ja nie böse drum. Die Fördermittel für geistig beeinträchtigte Ziehkinder können sich auf Vulkan nämlich sehen lassen! So viele Logik-Dukaten bekommt man eben nicht mit normal doofen Kids. Und so lässt Sarek ihr in einem der Rückblicke auch durchgehen, dass sie sich – trotz seiner Ermahnung – sehr patzig und widerspenstig verhält, als sie ein Föderationsschiff betritt.

Dieses Hin- und Herschwanken zwischen Leichtgläubigkeit und Aufsässigkeit ist dann auch Burnhams liebstes Hobby. Und der Grund dafür, dass ihr Psychotherapeut selbst wieder mit der Urschrei-Therapie angefangen hat… So hat sie kein Problem damit, ihrem langjährigen Captain für ihre fixen Ideen zu betäuben, sieht aber schweigend zu, wie Lorca in jeder Episode das Wort „Befehlsverweigerung“ mit einer neuen Girlande behängt. Okay, für das Richtige eintreten, das tut sie gerne. Aber nur, wenn es gerade nix zu knutschen gibt und die Autoren nicht mit Karacho an‘s andere Ende der (düsteren) Staffelhälfte wollen.

„Oh, ich bin sooo einsam. Aber ich weine nicht. Meine Tränen sind versiegt. Trinken Vulkanier überhaupt?“ – Im Liegenschaftsamt: Selbstmitleid ist eine logische Alternative, wenn Fremdmitleid gerade nicht zu erwarten ist. – Warum sie keiner mag? Vielleicht, weil Burnham immer das Wort „Logik“ fallen lässt, wenn sie ihren Kopf durchsetzen will? Siehe Folge 1.09: „Ich muss das machen, das gebietet die Loooogik!“ Ich habe übrigens ein Behindertenheim in der Nähe. Die argumentieren ähnlich. Nur mit weniger Pipi in den Augen.

Wenn Sarek der Burnham per gedanklicher Fernschalte mal gerade verklickert, dass Klingonen einen nicht mehr bekämpfen, wenn man sie mal tüchtig abschießt, so glaubt sie das sofort. Denn Sarek ist der Gral der Papahaftigkeit, der ihr zwar die Hälfte ihres Lebens Emotionen, Erklärungen und Trek-Kanon vorenthalten hat, aber im Zweifel schon Recht haben wird. Denn Vulkanier sind immer logisch und haben daher stets(!) die richtige Meinung. – Was? Wieso sie dann immer noch miteinander diskutieren und oft unterschiedliche Meinungen haben? Äh… Guck mal, da draußen geht ein überdimensionales Pilz-Warpnetzwerk vorbei!

Aber gut, Michaels Herkunft tut nicht viel zur Sache. Denn Burnham könnte womöglich auch ohne Vulkanier-Schule alles – außer Tiernahrung. In der allererste Szene berechnet sie z.B. sekundengenau das Eintreffen eines Sturms mit dem berühmten Fleischtrikorder (= dreimal blinzeln), was schon ziemlich beeindruckend ist, wenn man gerne bei schlechten Charakterisierungen staunt. Schade nur, dass den Autoren lediglich ein alter Data-Dialog reingerutscht war und sie später derlei Tricks nicht mehr zu wiederholen vermochte.

Aber das macht sie ja nicht weniger perfekt! Denn ansonsten würden doch alle aufhören, uns ständig zu sagen, wie toll sie ist. Oder?

Ja, Burnham ist ein Genie, was uns die Autoren mit Sätzen wie „Danke übrigens für die Erfindung der Quantenphysik, Michael!“ auch ständig um die Lauscher prügeln. Dabei wäre das gar nicht nötig. Ich bemerkte ihre gott- und drehbuchgegebene Genialität schon, als sie ein Code-Problem löste, ohne überhaupt den Arbeitsauftrag zu kennen (Folge 1.03).

„Burnham, Sie haben doch keine Ahnung, was Sie da tun.“ – „Doch, glauben Sie mir, gleich totes Westeros-Crewmitglied! Dieses Wesen kann mit den Sporen kommunizieren, weil es sie … isst!“ – „Wie kommen Sie denn darauf?“ – „Weil … weil ich mit diesem Gerät gemessen habe!“ – „Das ist eine alte Keksschachtel.“ – „Aber ich weiß es trotzdem. Sie müssen nur dieses … hochwissenschaftliche Prinzip auf mich anwenden!“ – „Welches?“ – „Vertrauen!“

Trotzdem kann auch die Burnham mal gaaanz ohne Logik. Genauer gesagt: An jedem Wochentag, der kein „D“ im Namen hat. Und das geht so: Für eine unbestimmte Ahnung, die sie wahlweise vom Jesus Christus, Kahless oder ihrer Morgenlatte empfangen hat, wirft sie jegliche Vorsicht über Bord und macht innerhalb von Sekunden das, was die Dramaturgie gerade von ihr erwartet: Den Captain einschläfern (1.01), das Bärtierchen freilassen, Mitgefangene beim ersten Blödspruch brutal verprügeln, auf die Befreiung aus der hochgefährlichen Gedankenverschmelzung (1.06) verzichten, rumknutschen, anstatt das Schiff zu retten (1.08) – und, und, und…

Ihre hochwissenschaftlichen Eingebungen und Handlungen basieren dabei stets auf einem Muster:

1.) Die Wackeldackel-Phase – Ein Problem wird von jemandem erörtert; hierbei steht sie schon mal körpersprachlich kritisch da, weil sie ahnt, dass sie in 20 Sekunden eine viel bessere Idee haben wird, auf die keiner der anderen Idioten kommt. Sie muss nur noch abwarten, um was es grob geht. Stichpunkte genügen hierfür.

2.) Die Prä-Pupertäts-Phase – Sie erwähnt ihre bessere Idee mit Nörgelton und genervtem Gesichtsausdruck. Kritische Einwürfe wie „Aber dabei könnten wir alle sterben!“ überstimmt sie dabei mit „Aber es ist unsere einzige Möglichkeit!“, wofür sie auch keinen Blick auf ein Datenpad braucht, keine Computeranfrage oder gar ein „Ich habe es vorhin schon mal durchgerechnet“. Denn sie ist ja Burnham, sie braucht nicht Rechnen. Denn das Rechnen ist ihr größter Fan – und zählt vielmehr auf SIE!

3.) Die Einstein-Phase – Unter der allgemeinen Unzufriedenheit von Saru (und ein bis zwei anderen zufällig Anwesenden) gibt ihr Lorca freie Hand. Warum? Weil sie „die Beste“ ist, um welches Themengebiet (Kampf, Antriebe, Befehlskette, Forschung, Ernährung) es auch immer gehen mag. Sollte sie trotzdem einmal nicht die Beste sein, darf sie kurz neben Tilly stehen, was dem Zuschauer das sofortige Gefühl gibt, dass es noch weitaus schlimmer hätte kommen können.

Alternativ: Die Abwarten-Phase – Sollte Lorca gerade zufällig entführt oder auf dem Klo sein, so wartet Burnham einfach ab, bis jeder andere wahlweise durch Dummheit gestorben ist („Ach, meine wirkungslose Waffe wird schon eine Wirkung haben!“ – 1.04) oder sich so unsympathisch verhalten hat (= Stamets), dass niemand böse sein kann, wenn sie mal kurz für 48 Stunden ihren eigenen Plan ausprobiert.

Mit diesem Verhalten, abgeschmeckt mit mehr oder weniger offensichtlicher Trullahaftigkeit, kommt man dann ganz gut durchs … Leben. Oder wie auch immer ein Betroffener sein Dasein nennt, der immer sooo gucken muss:

„Oh Gott, ich habe etwas ganz Wichtiges übersehen, weil mich die Inkompetenz der anderen abgelenkt hat! Das Überleben der Crew hängt jetzt von mir ab! Und jetzt muss ich … RENNEN!“ – Die Dreifaltigkeit der Einfältigkeit: Wenn wir dieses Gesicht sehen und die Kamera auf Schienen an den Lip-Gloss heranfährt, dann wird es ernst für ihren internen Erklär-Bär. Und irgendwann wird sie garantiert mit diesem Text auf uns einreden. Auf der Brücke. Ohne Vorwarnung!

Zudem ist Burnham ein passiv-aggressiver Charakter. Nur weiß sie das nicht, weswegen sie sich über ihre Unbeliebtheit wundert. In viertelstündigen Großaufnahmen muss sie daher stets ihren Ärger runterschlucken, weil sie mit ihren halbgaren Vorschlägen und dem bestimmten Auftreten wieder jemand anderen vor den Kopf gestoßen hat – der das natürlich besser wegsteckt als sie selbst. Ihr Gesicht sagt dabei stets: „Wieso behandelst du mich so?“, wobei ihr auf dem halben Weg zu einer giftigen Bemerkung oftmals einfällt, dass sie ja eine verurteilte Chef-Spinnerin ist und daher noch ein bisschen mit dem Unterkiefer mahlen muss – bevor sie dann doch widerspricht.

Meist geht es eh nur um ein Thema: Gehe ich ins Außenteam oder nicht? – Entweder, der Captain ist der Meinung, dass sie das sollte („Sie sind die Beste!“), oder aber der Captain ist dagegen („Ich will meine beste Frau nicht verlieren!“), wodurch sie abermals betonen muss, dass sie aber NOCH besser die Beste ist, als man es eh schon wusste. Dann darf sie losziehen.

Aber gut: Oft ist Widerspruch auch gar nicht nötig. Die Autoren werden sie schon in Notsituationen abstellen, in denen es etwas zu tun gibt. („Burnham, wir beiden Frauen gehen jetzt Klingonen verkloppen!“ – „Fein, ich hole nur schnell meinen Prosecco-Phaser.“ – 1.02) Denn Burnham ist nicht nur klug (nach der Definition im Ferengi-Wikipedia), sondern sie kann auch kämpfen! Den vulkanischen Schlafgriff, der bis zu 30 Sekunden wirkt (1.02), den hat sie ebenso drauf, wie grundlegende Kampftechniken gegen stärkere Feinde. Wobei ich aber immer noch auf die klischeehafte Sarek-Bewertung warte, die in etwa so lauten wird: „Du warst immer schnell. Aber zu ungeduldig, um zu einer wahren ‚Komm-Klopp-Ja‘ zu werden.“

„Vater Sarek! Ich möchte anmerken, dass dieses Kinderzimmer keine Toilette besitzt und ich dringend Pipi muss!“ – „Zzzt. Sooo menschlich!“ (*In Hose mach*) – Die Telefonnummer vom Jugendamt war nicht logisch genug: Obwohl ich die Folge „Lethe“ gut fand, in der wir etwas mehr aus Burnhams Vergangenheit erfuhren, bleibt der fade Nachgeschmack, dass man uns hier Drama um des Drama willens servieren möchte. – Vermutlich werfen die Klingonen einem Hund auch sein hündisches Verhalten vor?

Überhaupt leidet sie ja so furchtbar. Es ist schlimm, ein Genie zu sein, aber nie genau zu wissen, ob man jetzt wie eine Vulkanierin rumlaufen soll (Arme verschränkt, überheblicher, gerade Gang), traurig dreinschauen muss (Hängearme, Zoom auf traurige Augen, weil wieder ein Amazon-Paket aus ihrer Vergangenheit eintraf), oder ob man aggressiv durch die Flure staksen sollte, weil traurige Genies nun mal so auftreten: „Iss Proteine! Trainiere härter! Rettet das Bärtierchen!“

Mit Michael Burnham haben die Autoren einen Charakter erschaffen, der für jede Art von Geschichte einsetzbar erscheint. Es sei denn, das Oberthema lautet „Sympathie“ oder „Moderne Antihelden, die man trotzdem mag“.

Ist ein Plan zu gefährlich, führt sie persönlich ihn aus, weil ihr ja eh nichts geschieht. Ist der Plan der anderen gefährlich, hat sie einen besseren. Sind die anderen gerade etwas unfreundlicher als sie selbst, glotzt sie betrübt vom Kopfkissen und wartet, bis Lorca sie in Schutz nimmt – weswegen auch der Zuschauer sie dann wieder mögen darf. Ist hingegen sie selbst unfreundlich, so wollen die Autoren uns liebevoll erklären, wie falsch die anderen gerade liegen. Ein Schweizer Taschenmesser ist nichts dagegen. – Ob Siegmund Freud wohl seine Freude an dieser Serie hätte? Mochte der Mann denn Parodien seiner Lehre?

Mal abgesehen von den Geschichten der ersten Episoden, ihrer inneren oder auch nur eingebildeten Logik, darf man Michael Burnham tatsächlich als miesen (oder mies geschriebenen) Charakter betrachten. Und nein, das schreibe ich nicht, weil ich finde, dass man in Star Trek keine unliebsamen Figuren einführen darf. Auch Quark, Q, Gul Dukat, Mudd (die TOS-Edition!), Khan und viele andere waren fies. Aber man mochte sie, verstand ihre Motive, wollte sie erklärt bekommen. Und im Gegensatz zu den Rikers und Kims waren sie auch auf dem zweiten und dritten Blick interessant. Die meisten von uns hätten sie liebend gerne dauerhaft auf einem Raumschiff wie der „Discovery“ beobachtet.

„Na toll, jetzt sitze ich hier mit DIESEM Gesicht auf der Klingonischen Brücke fest. Und der letzte Nachtbus nach Hause ist schon weg. Nur gut, dass ich für ZWEI Staffeln unterschrieben habe!“ (*aufspring, losballer*) – Tritt sich fest: Natürlich kann der Charakter nichts für die eher klischeehaften Drehbücher. Andererseits: WENN jemand die Autoren durch die Vierte Wand hindurch greifen und zur Besserung würgen könnte, dann sie!

Burnham ist weder Fisch noch Fleisch, sondern nur … Glotz. Eine Figur, die man einfach abwechselnd durch doofe und saugute Entscheidungen definiert, in der Hoffnung, dadurch einen komplexen Charakter zu erschaffen. Ob sie nun schweigsam, aufbrausend oder rational handelt, das entscheidet im Zweifel die Flipchart im Autorenzimmer, die uns mitteilt, für was es gerade mal an der Zeit ist. Und wenn wir uns mal emotional verirrt haben, so gibt es eben ein Erklär-Video mit Sarek, das uns sagt: „Ich habe nur Spock den veganen Babybrei gegeben. Daher ist sie so.“

Überhaupt erinnert Burnham ein wenig an Seven-of-Nine. Die hat auch jede Woche etwas über Menschlichkeit gelernt und sich trotzdem nix davon gemerkt. Da mochte der letzte Dialog vor dem Abspann noch so schwülstig sein. („Liebes Tagebuch. Die Erlebnisse in der Zeitblase haben mir gezeigt, dass es bei Beziehungen auch auf Vertrauen ankommt. Ich werde das mit dem Doktor trainieren. Denn wenn ich erst mal den Wert romantischer Beziehungen verstanden habe, kann ich ihn in jeder neuen Staffel NOCH effektiver verdrängen.“)

Michael ist der Beweis dafür, dass ein gebrochener Charakter alleine nicht reicht – solange ihre Arme, Rippen und Beine noch heil sind. Es genügt nicht, jemanden vom Genie zum Verbrecher zu machen, um sie dann wieder zu einem Genie zu ernennen, das unter einem Verbrecher dient – und dabei ungeniale Fehler macht. Am Ende aber trotzdem Recht behält.

Es funktioniert nicht, wenn Burnham stets für edle Ziele eintritt, aber auf der anderen Seite nicht mal eine(!) Szene mit Tilly hat, bei der sie freundlich und sanft mit der Kleinen umgeht. Und wieso sollte ich den Autoren glauben, dass sie noch nie verliebt war? Nur, weil sie jedem dahergelaufenen klingonischen Spion gleich ihr Herz schenkt (1.07, 1.08), weil der EIN klischeehaftes „Ich höre dir mal zu“-Gespräch mit ihr geführt hat? Nein, es fühlt ich nicht wie etwas Besonderes an, wenn sie das erste(!) Mal tiefere Gefühle entwickelt. Vielleicht, weil das genauso gestellt und getimet wirkt wie das „spontane“ Gespräch mit Saru in Episode 1.01? „Ach, da wir gerade zuuufällig seit Jahren zusammenarbeiten: Was für eine Rasse bist du doch gleich?“

„Ich habe noch nie einem Klingonen die Hand gegeben. Darf ich?“ – „Na gut. Aber ich warne Sie! Die letzte Frau, die mich an diesem Tisch berührte, hat sich ohne einen bestimmten Grund sofort in mich verliebt.“ – „Ach was, ich empfinde Liebe als vollkommen unlogi… – He, Moment! Ich habe da eine Variable noch nicht berechnet!“ – Dawson‘s Ship: Wenn man lieber auf „Schwiegertochter gesucht“ umschaltet, weil einem das hier zu fremdschämig ist, dann heißt das schon was.

Aber gut, Wir sind ja erst knapp bei Folge 9. Sie kann sich noch entwickeln. Es gibt schließlich noch etliche Wörter im Duden, bei deren Nennung sie noch nicht leidend geschaut hat. Und wer weiß schon, mit welchem Gesichtsausdruck sie ihren ersten Liebeskummer herunterspülen wird? Und es gibt noch etliche Spezialgebiete, in denen sie noch nicht geglänzt hat (Waffentechnik, Linguistik, Raumpflegerin), die man uns aber noch gerne zeigen wird.

Und überhaupt erschien mir ihr Kampf in Episode 9 noch ausbaufähig. Ich bitte euch: Eine so geniale Frau hat es nicht nötig, nur eine Minute mit dem tobsüchtigen Klingonen rumzuspielen. So einen Gegner hat sie gefälligst zum Frühstück zu verputzen, bevor das Gagh im Kaffee kalt wird! Schließlich war sie bestimmt Europameisterin im vulkanischen Schachbrett-Boxen.

Alles ist also noch offen. Und daher mache ich für ihre Zukunft einfach mal mein positivstes Sonnenschein-Gesicht. – Oder… ich überlasse es einfach ihr:

