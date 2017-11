„Star Trek Discovery“ – 1.09 – „Algorithmus“ – Kritik

„K’Lopf, K’Lopf!“ – Das Halbstaffelfinale steht vor der Tür! Erkennen können wir das daran, dass es die Kabel(?) aus unserer Kellertür reißt, um rein zu kommen. Diesmal löst Burnham also quasi im Alleingang das Rätsel um die klingonische Tarnvorrichtung: Denn man konnte messen, dass sich durch dessen Gewaber die Hintergrundstrahlung verändert, weiß aber nicht, wie man diese Veränderung messen kann. Was? Nein, ich werde diesmal keine Logikfehler aufzählen, warum fragt ihr?

Inhalt: Das Sarkophargschiff ist im Anflug und somit muss innerhalb von zwei Stunden die Idee her, wie man für immer(?) deren Tarnvorrichtung durchschauen kann. Ja, das gilt euch, TNG und TOS! Vergessliche Lappenvereine, allesamt! – Dafür müssen Burnham (aus Logikgründen) und Tyler (weil man den immer nimmt) an Bord des Schiffes und dort 1 bis 37 Scanvorrichtungen einbauen. Ha! Nehmt das, alte Star Trek-Klischees!

Besprechung:

Eigentlich ist die Folge gar nicht sooo schlecht. Sie hat einen gewissen „Flow“, der jetzt nicht nur dem Leck im Blutwein-Lager entspringt. Dummerweise hat sie jedoch ein strukturelles Problem: Die strategisch günstige Anordnung meiner Finger, die dieses Review schreiben. Denn sobald man sich hinsetzt und über alles resümiert, kommt man nicht umhin, seinen Fernseher zu einem ehrenvollen Kampf herauszufordern – wegen der fortwährenden Beleidigung unserer Intelligenz. (*Wasser reinschütt*)

Wie absurd das alles ist, fällt einem auf, wenn man sich vorstellt, dass die Rollen vertauscht wären: Die Discovery taucht auf und zwei Klingonen beamen sich innerhalb der ersten „Wir machen mal nichts und stellen die Schilde auf Durchzug“-Minute an Bord des Föderationsschiffes. Während sich nun alle gemütlich auf einen entspannten Raumkampf vorbereiten („Das muss aber etwas genauer gehen mit dem Zielen. Gähn.“ – Genau so wurde es in der Folge von den Klingonen gesagt), schleichen die Klingonen durch die finsteren DIS-Gänge, in denen genau NULL Besatzungsmitglieder umherlaufen. Ein bekanntes Problem von Parteien, die gerade eben NICHT gewinnen sollen. Ansonsten rennen nämlich stets mehr Statisten durch die Gänge, als die Produktionsfirma Lohntüten bereithält.

„Wir haben unseren Transporterstrahl maskiert, unsere Absichten, Lebenszeichen und auch unsere Technologie. Haben wir irgendwas vergessen?“ – „Ja. Die Hausfrau, die unsere Dialoge schreibt, ist ungeschminkt aus dem Haus gegangen.“ – Angeeckt: Wegen der Wartung der Ehre-Vorräte sind viele Gänge für Klingonen geschlossen. Aber laut Burnham ist das erste(!) Ziel im Klingonenschiff eh „nur“ 600 Meter entfernt. Ein Katzensprung für die Serienglaubwürdigkeit.

Zurück zu unserem abgewandelten Szenario: Da man als 007-Klingone erfreulicherweise bereits den Bauplan des Schiffes kennt (Danke, Gott der Sporen!), weiß man genau, wo man verräterische Riesenbauteile einsetzen kann. Man stelle sich hierbei einen 30 Zentimeter hohen Zylinder vor, der plötzlich in einer Ecke des Maschinenraumes aufragt und dem Discovery-Scotty nur ein Achselzucken abringt. („Ich mach noch etwas dunkler. Wenn ich es nicht sehe, sieht es mich auch nicht. Huibuh.“)

Noch lustiger wird es, wenn man sich eine Szene vorstellt, in der plötzlich auf der Brücke ein Klingone hinter der Steuerkonsole hervorspringt. Gerne auch nackt, damit es Lorca die Plastikglubscher beschlägt. Klar, das würden wir unmöglich akzeptieren, ist aber auf dem Klingonenschiff genau so passiert. Burnham hockt da ziemlich offen rum und wartet darauf, dass die Cutter mal eine Szene reinschneiden, in der das Schiff heftig wackelt – dass man gerade eigentlich gegen die Discovery kämpft, kommt nämlich so gar nicht rüber. Das ist jetzt kein Logikfehler, zeigt aber, dass „Discovery“ schlechtes Drehbuchschreiben perfektioniert hat: Es gelten einfach nicht die selben Regeln für beide Seiten. Wer sich mal gerade in die Unterbuchse eines Captains schleichen kann („Oh! Braune Materie!“), das entscheidet immer noch, wohin die Autoren gerade wollen, nicht aber die Logik.

Und wie würdet ihr das nennen, wenn sich Lorca mitten im Raumschiffkampf spontan entschließen würde, mal fünf Torpedos gerade sein zu lassen und minutenlang den nackten Konsolen-Klingonen zu verprügeln? Richtig: „Super Episode! 4,9 von 5 Sternen!“ – Ja, ich kenne euch doch, ihr Discovery-Fanboys, die ihr hier mitlest. Aber so leicht lasse ich mich nicht in meinen eigenen Tränen ertränken. Im Ernst: Was sollte der Zweikampf? Ehre hin oder her, der klingonische Captain hat hier mal gerade das föderale Superraumschiff „vergessen“ und somit seinen Tod besiegelt. Aber das kann schon mal passieren, wenn man „Ehre“ auch als Versicherungspolice, Antischuppenshampoo und Verhütungsmittel einsetzt.

„Oh, der große Glitzerstern auf dem Bildschirm verheißt uns große Ehre und Wohlstand!“ – „Captain! Das ist ein Schuss, der auf uns zukommt!“ – „Oh? Dann kommen ja sogar noch 20 Jahre guter Sex dazu!“ – Schießburger mit extra Drehbuch-Käse: Dieser Fight war den Klingonen nicht so wichtig. Man stirbt ja nur dann ehrenvoll, wenn man schon im Kampf so denkt und handelt, als wäre man bereits tot.

Michael musste natürlich gegen den Captain kämpfen, um sich ein paar gefühlte Minuten lang Zeit zu erkaufen, bis sie am Ende an ihren Beam-Apperatus kam. Klar, das war nötig. Und zum Glück auch nicht konstruiert im Ablauf. Sie konnte schließlich ganz sicher sein, bis zum Schluss zu überleben! Denn ein kleines Plus an Beweglichkeit ist immer besser als Männermuskeln, Klingonenphysiologie, Ruchlosigkeit, Brustpanzerung, Stichwaffenerfahrung, Zweikampferfahrung, Körperumfang, Selbstvertrauen und frühkindliches Training. Ja, jeder Selbstverteidigungslehrer würde euch raten, zwei trainierte Hooligans anzugreifen, solange ihr hübsch schlank seid. Und wenn ihr wisst, dass ihr in zwei Sekunden gebeamt werdet, darf ein Sprung in den Abgrund auch nicht fehlen.

Doch warum sollte ein Klingone jemanden umbringen, den er eben noch für werthaltig genug empfand, um ihn einzusperren? Das erinnerte mich eher an olle Märchendramaturgie, wo der Held den doofen Widersacher austrickst, weil dessen Schwachstellen so offen liegen, dass sie schon fast eitern. („Bevor du mich frisst: Schau mal in den Spiegel! Du bist das schönste Wesen auf der Welt!“ – „Hmm. Stimmt! Ich setze dich mal kurz ab, ja?“).

Das Timing des Raumkampfes war übrigens auch tote Hose: Das Klingo-Schiff steht bewegungslos da (damit die Discovery-Sprungtriebwerke es noch besser umhüpfen können?) und selbst die nicht sooo kurze Auftauchanimation unseres Heldenschiffes genügt für einen gewieften Counterstriker an Bord nicht, um da mal mit Schmackes auf die entsprechende Position zu zielen? Man sieht ja nicht mal einen Schuss vorbeigehen, wenn Lorca sich schon woanders „hingebeamt“ hat.

Das mögen alles nur Kleinigkeiten sein, doch mit dem Motto „Zu anspruchsvoll zum Kacken“, das man ja gerne bei heutigen Serien als gegeben ansieht, hat das nix zu tun.

„Die Discovery ist quasi überall! Also, wenn man die Messdaten der letzten Stunde auswertet und einen Durchschnittswert bildet.“ – „Beobachten Sie das weiter, K‘Nall‘kop! Ich muss gerade ein paar wichtige Dinge in meinem Kopf durchgehen: Zunge… Zähne… Gaumensegel… “ – Dynamik kommt von Dynamit: Immerhin bleiben die Effekte auch im Staffelfinale verwaschen und labberig. Wie die Wäsche dieser CGI-“Spezialisten“, wenn sie in fünf Jahren erstmals von Zuhause ausziehen?

Sehr putzig auch der Hinweis von „Therapiestunden geschwänzt“-Tyler, dass er genau weiß, wie man zehn(!) Kabel aus einem Türmechanismus reißen und durchschnippeln muss, um die Tür aufzumachen. Angeblich lernt man das bei 6 Monaten Gefangenschaft. Wobei das Wort „Gefangenschaft“ hier bei mir für gewisses Stirnrunzeln sorgt, wenn da jederzeit „Tag der offenen Tür“ (bzw. „des blanken Kabels“) hätte sein können. Es mag kleinkariert klingen, aber solche Sperenzien wollten wir 2017 doch eigentlich mehr sehen? Und wieso hat Tyler bisher nie Anzeichen einer posttraumatischen Störung gezeigt, um dann – für Trek-Verhältnisse unüblich – minutenlang die Zehnägel mit den Zähnen zu betasten? Zumal ich die „Folterszenen“ im Flashback nur für seine Umoperation zum Menschen halte. Natürlich ohne Betäubung, da es schon immer zum Operationserfolg beitrug, wenn der Patient wach war und sich darüber gewunden/gewundert hat. Medizinische Präzision neuerdings auch unehrenhaft? – Aber immerhin ein netter Versuch, uns in die Irre zu führen.

Was L‘Rell da jetzt getrieben hat, war mir auch nicht klar. War die jetzt eingesperrt? Die Tür war ja anscheinend verriegelt. Oder hat sie die Admirälin, die jeder(?) für Tod hielt, mit Hilfe ihrer Medizinkenntnisse wieder zusammengeflickt („Guck! Auf dem Pflaster ist ein Bildchen von T‘Kuvma drauf.“)? Warum hat sich in den letzten drei Stunden keiner für den Verbleib dieser wichtigen Geisel interessiert? Wollte der Captain nicht wissen, warum diese den Hochspannungsmast im Hausflur geknutscht hat? – Alle doof, außer mich?

Und die Klingonen, die da mal nachsehen wollten, hatten jetzt auch nicht alle Datteln auf der Palme, oder? Statt erst vorsichtig rein zu leuchten oder um die Ecke zu schauen, latschen die da rein, als wäre am Ende des Raumes die Warteschlange für den großen Ehre-Abverkauf. Okay, das wirkte schon alles flüssiger und runder als in älteren Folgen, aber spätestens beim zweiten Ansehen dürfte dem einen oder anderen einfallen, dass er noch das Bügeleisen angelassen hat – in einem anderen Streamingdienst als Netflix.

„Hey, ist das etwa der alte ‚Ich lasse mich würgen, bis mich einer rettet‘-Trick?“ – „I-Ich s-sage nichts o-ohne meinen Anw… Kehlkopf!“ – Im Zweifel für die Angequetschte: Star Trek beweist uns, dass man es nicht nötig hat, sich an übliche Marvel-Kampfklischees zu halten. Das lächerliche Plastikkostüm vom Klingonen ist nämlich gar nicht richtig im Bild, jawohl!

Ja, alles funktioniert hier ganz okay, greift knarzend ineinander und beendet immerhin einige Handlungsstränge (die mich nicht interessierten). Und doch bleibt der fade Beigeschmack, dass es deutlich besser geht. So deuten die Dialoge immer wieder Dinge an, die den weiteren Handlungsverlauf verraten. Dazu gehört auch das pseudo-mysteriöse „Baaald!“ von L‘Rell, das sie Tyler entgegen raunt. – Wer da nicht in Richtung Gehirnwäsche oder einen umgebauten Klingonen denkt, sollte aufhören, am Straßenverkehr teilzunehmen. Das vorausschauende Fahren könnte enorm beeinträchtigt sein.

All das ist ein Hinweis darauf, dass man die Zuschauer für etwas dümmer hält, als es die Caster der Drehbuchautoren damals waren („Oh! Fanfiction-Erfahrung? Tut mir Leid. Überqualifiziert.“)… Allein das vollmundige und wiederholte Gerede vom „aller-allerletzten Sprung“ am Ende der Folge machte klar, dass dabei etwas gehörig schiefgehen wird. Spätestens bei der Frage, ob Stamets die Theaterkarten nun telefonisch oder per Mail reservieren soll, hätte jeder hell- oder halt extrem fehlhörig sein müssen.

Ebenso nervten wieder mal die Dinge, die man wegließ: Die Klingonin bleibt an Bord des Schiffes (Tilly ist bestimmt die beste Verhör-Expertin der Föderation?), während die Admiralin schon längst ihre Kur auf der Sternbasis „Eifel-Süd“ angetreten hat. Ein kurzes Gespräch mit dem Captain wurde uns damit verwehrt. Und es gab dann am Ende auch gleich die Aussicht auf eine Medaille für Lorca, statt wenigstens ein kurzer Kommentar für die Akten, dass er schon wieder Befehle missachtet hat. Aber die Admiräle wissen inzwischen vermutlich, dass er auf diese Art atmet. Ach, und finden wir es wirklich knorke, dass uns eineinhalb(!) Folgen nach dem Problem der klingonischen Tarnung bereits die magische Algorithmus-Lösung in den Schoß gefallen ist?

Und die intelligenten Planetenbäume waren auch nur der Grund für‘s Umkehren und wurden nicht mehr erwähnt? Hätte es fast besser gefunden, wenn die noch mit ihrem Kristall-Störschwengel geholfen hätten. Etabliert war der ja schon.

„Ich weiß nicht, ob ich einen letzten Hypersprung machen sollte, Captain.“ – „Hey, einer von uns beiden braucht echt Erholung. Und das bin ich! Wissen Sie, wie anstrengend es ist, Sie dauernd dazu zu überreden, Ihren Tod in Kauf zu nehmen? Hier: Meine angedeutete Psychose fühlt sich schon ganz schlaff an!“ – Da weiß man, was man hat(et): Lorca ist der beste Captain der Flotte. Niemand sonst schafft es, von „Wissenschaftler werden zu Kriegern!“ zu faseln und mir das Gefühl zu geben, dass nicht mal die Autoren selbst das kritisch sehen…

Ah: Und nachdem Lorca unseren Pilzfüßigen dazu „überredet“ hat, 133 Sprünge vorzunehmen (immerhin war er schnell wieder fit), wirkte es auch etwas gekünstelt, in Zukunft völlig(!) darauf zu verzichten. Lorca ist nicht der Typ, der nicht einmal am Tag einen kleines Sprüngileinchen einfordert. Der „Sie haben genug getan“-Dialog passte somit nicht zur Figur. Und genau genommen hätte man auch mal zwei zusätzliche Experten an Bord holen können, die Stamets untersuchen? Die „Zuhause werden die meine DNA mal ordentlich durchnehmen!“-Nummer klang ebenfalls gekünstelt. Oder war das so ein Schwulen-Klischee-Ding?

Ein bisschen affig erschien mir diese 133-Sprünge-Logik auch. Da das Schiff dabei nie mehr ein paar Kilometerchen von den Klingonen auftauchte, dürften 10-20 dieser Punkte auch mit einem kurzen Vorbeiflug abzuarbeiten sein – zumal die Klingonen ja nicht feuern können, wenn sie getarnt sind. Aber wer bin ich schon, hier erfundenes Technobabbel mit echtem X/Y/Z-Achsen-Wissen zu verwässern?

Von dem finalen Sprung in‘s Unbekannte verspreche ich mir erzählerisch noch nichts. Da keine TOS-Schiffe herumflogen (was die Serie schon jetzt in den Kult-Himmel katapultiert hätte), gehe ich mal davon aus, dass es das lange von Jonathan Frakes angekündigte Spiegeluniversum sein wird – alternativ auch eine Realität, in der die Klingonen gewonnen haben. Da darf man dann wieder irgendwelche magischen Technik-Artefakte abgreifen… ?

„Ah, die haben damals an meinem Kopf rumgefoltert! Aber was könnte es damit auf sich gehabt haben, bei Kahless?!“ – Den Schneid nicht abgekauft: Jetzt müssen wir leider bis zum Januar rätseln, was mit Tyler geschehen ist. Ich tippe auf einen vertuschten Friseur-Unfall.

Auf den leise nuschelnden Universalübersetzer, den Burnham plötzlich vor sich herträgt und hier neu(!) zu sein scheint (kam doch schon bei ENTERPRISE vor, das Ding?), gehe ich mal lieber nicht ein. Im Prinzip ist mir das auch Wurscht, finde aber, dass die Autoren den Translator so wie bei TOS hätten vorstellen sollen. Nämlich gar nicht. Aber aus der Nummer kam man nach den Untertitel-Orgien natürlich nicht mehr anders raus…

Fazit: Eine für Discovery-Verhältnisse fast flotte, runde Folge – wie immer ohne Flotte, sondern mit der Discovery allein auf weiter Improvisations-Flur. Eigentlich wäre das sogar fast durchschnittlich, wenn mir nicht der Pilzantrieb an meinen Genitalien ständig zuflüstern würde: „Guck mal! Die Klingonen wurden wieder mal zu heiß gebadet, obwohl die sich ja nur in Leichen suhlen!“ – Nein, mit diesem Volk der Luschen und militärstrategischen Vollpfosten werde ich einfach nicht blutwarm.

Und der dauernde Rückgriff auf olle Versteckspiel-Storys auf fremden Schiffen, auf ehrenvolle Kämpfe und kitschige Momente (= alle Knutsch- und persönliche Enthüllungsszenen) tut der Serie einfach nicht gut. Da kann auch das finale Schlussbild nichts rausholen. Denn wie schlecht und unscharf sah das bitte aus? – Siehe die beiden Bilder unter der Bewertung…

Ein Screenshot-Vergleich: Beim STDIS-Trümmerfeld (oben) wurde die 1080p-Auflösung verkleinert und dadurch sogar noch „geschärft“. Trotzdem fällt nicht auf, dass sich seit Voyager (1.01) und deren ca. 480×640 Pixeln was getan hätte. Außer, dass der Weltraum bei Lorca noch viel blauer war.

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Per Anhalter durch das Spiegeluniversum Erst kürzlich haben Klapo und ich noch einen Austausch gehabt, welcher Weg in Richtung TOS-Look denn der faulste und uninteressanteste wäre. Einer, welcher sämtliche bisherigen Design- und Story-Verfehlungen ohne viel Arbeit wegwischen und den Produzenten ein feixes „Ha! Wir haben es euch doch gesagt!“ erlauben kann. Traurigerweise haben wir einen Volltreffer gelandet. Aber in Zeiten von Trump ist es halt ratsam, pauschal von der hirnverbranntesten aller Möglichkeiten auszugehen. Aber schauen wir erst mal, was denn dieses Mal so passiert ist: Die Harmoniesteine auf dem Klunkerplaneten tauchten nach ihrem sinnfreien Anruf bei der Klingonen-Hotline schlicht nicht mehr auf. („Huhuu, ihr Menschenfresser! Wolle vorbeikommen für Kummbaja singen? Bin selber aber erstmal kacken, tschööö!“) Dadurch kommt dann tatsächlich auch EIN Schiff (alle anderen Captains sind wohl gerade in der Blut-Badewanne), welches zudem noch über die absolut beschissenste Sicherheit verfügt, wo gibt. Aber man hat ja tolle Fake-Klingonen-Blinke-Buttons (Wirkung: Man stinkt mehr und verschafft seinem Zahnarzt zu drei neuen Sportwagen), da kann man schon darüber hinwegsehen, dass bereits ein gebücktes Humpeln ausreicht, um nicht von ungewaschenen Gestalten angesprochen zu werden. Was sogar auf der BRÜCKE funktioniert! Mensch, den Trick muss ich mal in der Gelsenkirchener Innenstadt ausprobieren. Gleichzeitig stolpert man dabei übrigens wie doof über alle möglichen Gefangenen und Weggeschmissenen. Aber schon stabil, die Frau Admiral. Gut, dass diese Neu-Klingonen scheinbar ADS haben, was das Wegräumen ihrer Opfer angeht. („Schmeiss die einfach in die Ecke, die Putze kommt doch schon Freitag.“) Im selben Zimmer liegt dann auch T’Rell rum, welche bei Tyler eine schwere Stress-Attacke auslöst. Stellt sich doch heraus, dass sich der Bursche von der Dame ausgiebig als Liebesknochen missbrauchen liess, um der täglichen Folter zu entgehen. NOCH abwegiger wären da wohl detaillierte Fan-Theorien gewesen, warum er denn zu Sektion 31 gehört. Ha-ha, hätte ich dann aber doooof ausgesehen! Schön (?) aber die flotten Knatter-Rückblenden mit dem Trek-untypischen Mut zur Brust. Gerade die Amis müssten dabei ja ein tiefes Schocktrauma erlitten haben, welches man nur durch ein paar MG-Salven in die Luft heilen könnte. Und zum Schluss gab es noch das große Finale um den Mycelium-Antrieb, bei dessen Sorte ich mittlerweile auf Knollenblätterpilz tippen würde. Wie oben bereits erwähnt ist dieser der Auslöser für eine scheinbar große Veränderung im Seriengefüge, was uns aber erst im Januar zu 100% bestätigt wird. Überraschend war es aber trotzdem nicht, gerade durch Dialoge wie „Heeey, noch ein Mycel-Sprung kann doch nicht schaden, nicht waaaaahr?!“. So spannend wie russisches Roulette nach dem fünften Schuss. Fazit: Doofig-flott geht es auch im Halb-Finale weiter. Beim Gucken noch unterhaltsam, aber spätestens beim ersten Nachdenken beginnt das Scheppern in der Birne. Die Story flutscht ohne große Vorarbeit vor sich hin („Wir brauchen etwas, um getarnte Schiffe zu entdecken. Die größten Geister arbeiten bereits daran!“ – „Pah, gib mir zehn Minuten!“) und alles wirkt ruckelig zusammengetackert. Die Kristall-Wesen braucht man nicht mehr, werden also einfach weggelassen. Man latscht durch fremde Schiffe wie am Tag der offenen Tür. Der Bösewicht hält solange wirre Reden, bis man alles erledigt hat und ist allgemein so tiefschürfend wie in den neueren Trek-Filmen („Ich verschwand im Wurmloch und keiner hat mich gefunden. Rachääää!“) Und so weiter. Und so weiter. Da wird wohl auch das nächste Universum nicht weiterhelfen. Wertung 5 von 10 Punkten

von Klapowski am 13.11.17 in Star Trek: Discovery