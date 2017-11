The Orville – 1.09 – „Cupid’s Dagger“ – Die Kritik zum Liebhaben

TNG hatte es in der ersten Folge nach dem Pilotfilm (mit Tasha Yar und Data), und sogar Spock hatte es: Ein unersättliches Alien-Verlangen nach Sex. Ja, somit ist der Episode erst mal nichts vorzuwerfen – wenn man denn nichts gegen ausgelebte Erotik hat. Aber man wehrt sich ja als Star-Trek-Fan auch dann nicht, wenn uns jemand die Existenz von Einhörnern beweisen will. Dafür sind wir zu wissbegierig. Dennoch sollte man hier vielleicht nur weiterlesen, wenn man die Folge schon gesehen hat. SPOILER-Gefahr in Bezug auf die verwendeten Stellungen!

Inhalt: Um den Streit zwischen zwei verfeindeten Alienrassen zu klären, kommt ein Wissenschaftler an Bord, der eine lächerlich langsam ausgewertete (für die Zukunft) DNA-Analyse vornehmen soll. Leider ist dies jedoch der blaue Wicht, mit dem Kelly Grayson den Captain einst betrog. Und die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Und nochmal. Und nochmal. – Oh, Baaaby! Doch irgendwie scheint diese Anziehung nicht mit rechten Dingen zuzugehen.

„Du hast so schöne weiche Hände. Welche Handcreme benutzt du, Darulio?“ – „Eine Mischung aus Blausäure, Pril und zerriebenen Blu Rays, auf denen James Camerons AVATAR ist.“ – Man wichst gern flach: Klar sind Gags über blaue Hautfarben etwas ausgenudelt. Aber hey, hier ist es ja auch total spaßig, sich über das 600 Millionen alte Konzept von Sexualität zu beömmeln.

Nein, diese Episode ist nichts für SF-Puristen, Homophobiker und Menschen, die nach den letzten Orville-Folgen fast vergessen hatten, dass die Serie mal mit einer tintenverspritzenden Knatterszene begann. Denn diese Episode macht es einem schon ziemlich schwer, eine abschließende Bewertung und Schlüpferbewegung vorzunehmen:

– Die Fremdgeh- und Eifersuchts-Szenen interessieren einen eigentlich nicht, sind aber teilweise so kurzweilig, dass man sich beim Schmunzeln erwischt. Ja, da geriet der Klapo beim Zuschauen ganz schön in Schwulitäten (wo kommt dieses komische Sprichwort eigentlich her?), was die Bewertung angeht… Kult oder Scham? Auf die Stirn klatschen oder ein „Orville“-Fan-Cappie drüberziehen?

– Einerseits sind die ganzen homoerotischen Gags schon ziemlich „In your face“ (iiih, in‘s Gesicht? Höhö.), andererseits aber noch frisch genug, um einen das Gefühl einer subversiven Parodie zu geben. Wobei das aber auch daran liegt, dass alles so sehr nach TNG aussieht und somit unser Freund, der Kontrast, wieder zur Hilfe eilt. Quasi als anheizendes Dramaturgie-Fluff-Girl. Doch uns allen sollte klar sein: Ohne Alien-Pheromone, mit Mallorca statt Raumschiff und Til Schweiger statt MacFarlane hätten uns die Dialoge wohl gegruselt, bis uns ebenfalls die Tinte aus der Nase gelaufen wäre.

– Stellt man kurz beiseite, dass es sich hier nur um eine amüsante Serie handelt, so ist es eigentlich nicht mehr lustig, dass hier voneinander angeekelte Spezies zum Sex miteinander gezwungen(!) werden können. Man stelle sich vor, die Pheromone hätten für ein er(n)stes Rektalproblem gesorgt, weil Bortus im Fahrstuhl irgendeinen Hänfling (oder gar der Bord-Ziege) zu Nahe gekommen wäre. Aber andererseits war diese „Flexibilität“ der Lockstoffe hier ja die Lösung des aufziehenden Krieges – auch wenn man diese Wendung irgendwann schon sehr laut um den Kondomautomaten tapsen hören konnte.

„Ich hoffe, wir können heute jegliche Streitigkeiten beenden, Leute! Wir haben die beste Crew für diese diplomatischen Verhandlungen zusammen getrommelt.“ – „Captain, unter der Tischplatte sind Peniszeichnungen.“ – „Und auf dem Fenster steht: Hier öffnen, wenn ihr ein hässliches Alien seid!“ – unfair Ver-Verhandelt: Mit diesen Leuten ist nicht zu spaßen. Es sei denn, sie würden MacFarlanes Humor für eine geächtete Waffe halten.

Fein beob-schmachtet – Die Fallstricke und Peinlichkeiten, in die man als Verliebter und Eifersüchtiger hineingerät, sind schon gut umgesetzt. Hier läuft MacFarlane schauspielerisch erstmals zur Höchstform auf (die bei ihm ca. 4 von 10 Patrick-Stewart-Punkten bedeutet), wenn er sinnlos begeistert herum springt, seltsam „coole" Adjektive benutzt und auch sonst alles äußert, was man derzeit in den bekannteren „Discovery"-Kritiken nachlesen kann.

Wenn der Hammer auf das Köpfchen… – Vieles funktioniert nur in der Orville-Realität, wo man die Logik einfach mal als gegeben annehmen muss, solange der Gag gut genug war (so konnte Einstein auch seine Relativitätstheorie durchbringen: Mit dem berühmten Zungenbild). So ist es eigentlich unverantwortlich, dass ein „seriöser" Wissenschaftler wie Darulio an den Klippen des Krieges nicht mehr dafür tut, die Situation aufzulösen. Und dafür lieber den Captain(!) durchnimmt.

Für Timing ist immer … Zeit – Die Inszenierung auf dem Schiff gefällt mir immer besser: Wirkte das in den ersten Folgen oft noch wie der ungeschnittene Verdauungsspaziergangs beim „Trek-Frühstück Bad Münstereifel", so wirkt alles jetzt etwas „schiffiger". Die albernen Szenen sind nicht mehr so lang, Gags werden einem nicht mehr durch dreifache Wiederholung in die rebellierende Rübe massiert und unnötige Szenen gibt es auch kaum.

Popelstory mit Popels Story – Die Sexabenteuer vom nervigen Schleimwesen und der Schiffsärztin waren wohl nötig, um noch eine zweite Körperflüssigkeiten-Baustelle zu zeigen. Schade nur, dass der Grünling so überzeichnet plump ist, dass man ihn mit Karacho in eine quartiergroßes Taschentuch befördern will. Und wie genau kann sich die Ärztin morgens noch in die gespiegelten Augen sehen? Oder sie überhaupt noch aufmachen wollen?!

„Es ist nicht so, wie es aussieht, Alara. Mein Freund Yaphit wollte mir nur zeigen, welche Form der Rollstuhl von diesem Commander Pike hat. Aus diesem Nachbaruniversum, von dem der Captain immer schwärmt!“ – Man ist sich wieder grün: Warum diese Art von Sex für Yaphit befriedigend ist, darüber kann nur spekuliert werden. Frauen geben doch schließlich keine Unmengen an Flüssigkeit ab, mit der man sich vermisch… – Äh …

Dies ist keine Episode, bei der man sich gemeinhin langweilt. Somit wäre auch eine höhere Wertung möglich gewesen. Versagt wird das eigentlich nur durch den permanenten Gedanken, was zum Geier die da eigentlich treiben – und wieso man selbst in dieser Zeit nicht mal was Sinnvolles macht. Arabisch lernen zum Beispiel?

Fazit: Okay, warum sollte es die Trek-typischen Spaß-Episoden nicht auch in einer Serie geben, die eh als Verballhornung von TNG gilt? Und hier reicht halt keine Lwaxana Troi, die eine ungeschickte Bemerkung über die Gedanken des Captains macht („Jeeeaaan-Luuuc!“). Nein, die Serie hat längst etabliert, dass der Cock halt irgendwann rein muss. Das ist genauso Canon wie Transporterunfälle und Tribbles beim richtigen Star Trek.

Die „richtigen“ SF-Scherze gefallen mir aber trotzdem besser. Das nächste Mal daher mindestens ein Borgkollektiv zeigen, das in sich selbst verliebt ist, jaaa?

