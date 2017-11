„Star Trek Discovery“ – 1.08 – „Si Vis Pacem, Para Bellum“ – Kritik

Waaah! Was ist denn das Runde, auf dem die drei Hauptfiguren rumtrampeln? – Was? Nein, liebe Zuleser… Ich dachte auch erst, dass es ein Klingonenkopf wäre (wie sonst auch), aber es ist … ist … ein PLANET. Wahnsinn. In Episode 8 entdeckt man also das erste Mal, was es außerhalb der unendlichen Weiten der eigenen Toilettenspülung zu entdecken gibt. Und dann ist es sogar James Camerons AVATAR-Planet in der Budget-befreiten Edition! – Das nachfolgende Review haben mir daher die Bäume eingeflüstert:

„Irgendwas stimmt meinem Screenshot-Programm nicht.“ – „Ja, alles ist verwaschen!“ – „Nein, es sind die Pilze! Sie wachsen auf der Kameralinse!“

Schade.

Der Kampf gegen die Klingonenschiffe (und gegen das letzte Photoshop-Update?) riss mich dann gleich nicht vom Captain’s Hocker. Aber man kennt das ja schon vom visuellen Hütchenspieler Abrams, der seit Jahren ganze Schiffe unter Lens Flares versteckt – und das Publikum dann den Aufenthaltsort raten lässt… Von daher bin ich froh, dass ich grob geschnallt habe, was die Schiffchen gerade treiben. Dennoch würde ich mir einprägsamere Bilder und schönere Effekte wünschen. Den Grafikrechner nach der ersten Renderstufe einfach aufhören zu lassen, erscheint mir selbst aus Energie- und Klimagesichtspunkten wenig zielführend.

Immerhin bekamen wir mit dem verwirrten Stamets dann gleich etwas hingeworfen, was eigentlich immer Spaß an Star Trek machte: Lustige Spielereien mit Paralleluniversen. Okay, bei Mudd hat das mit einfachster Zeitreiselogik nicht geklappt und generell verwechseln die Autoren wohl auch Badezimmerspiegel mit Spiegeldimensionen (zu viel mit Ajax gegurgelt?), ABER immerhin war das ein Thema, das mich dran bleiben ließ. Ist nur schwer, sich richtig drauf zu freuen. Man gibt ja einem Kleinkind auch keinen Eimer weißer Farbe und freut sich drauf, wie schön es die Wände streichen wird.

Aber eigentlich ging es ja um den Planeten. Nennen wir ihn ohne besondere Grund einfach mal … Esoteriko III. Denn auf dem geschieht für Star-Trek-Verhältnisse etwas Magisches: Alles schwingt in einer bestimmten Frequenz, was …

a) entweder von einem kilometerhohen Kristall ausgelöst wird,

oder

b) von diesem nur aufgefangen und in das All geschickt wird.

Hier sind laut deutscher Übersetzung anscheinend beide Dinge gleichzeitig möglich. Aber wen interessieren in der Science Fiction schon popelige Unterscheidungen zwischen Sender und Empfänger? Oder, wie es die Autoren wohl ausdrücken würden: „Ey, bistu schwula Forscha, oder waaas?“

„Dieser Kristall dahinten! Er ruft uns!“ – „Braucht er Hilfe?“ – „Ja. Er fragt immer wieder, ob wir ihn von seinem Erzfeind befreien können. In unserer Sprache bedeutet das Wort für seinen Gegner wohl… – schwere Kraft… Schwer-Kraft. Oder so ähnlich.“ – Vom Himmel hoch: Endlich zeigt Discovery mal, wo der Kristall die Locken hat. Hinter dem Berg jedoch leider nicht zu sehen: Ein fünf Kilometer hohes Bärtierchen.

Überhaupt kam mir Esoteriko III etwas … metamäßig durchdacht vor. Also jetzt für Leute, die nicht jeden Tag das Thetanen-Kapitel ihrer Scientologen-Bibel lesen… Dieser Kristall steht also zufällig (oder halt erbaut) kilometerhoch in den Himmel hinein und fällt nicht um? Das wäre an sich schon bemerkenswert, wenn ich nicht heute zufällig eine Karibikinsel gefunden hätte, die auf dem Teutoburger Wald balanciert. – Noch wirrer wird es aber, wenn man sich vorstellt, was GENAU das Teil jetzt machen soll, um Lichtjahre entfernte Klingonenschiffe aufzudecken. Aber vielleicht ist es ja auch nur ein Handymast, der mit Gott telefoniert?

Im Ernst: Funktioniert das Signal überlichtschnell? In alle Richtungen gleich stark? Und dann schickt irgendwas das ausgesandte „Schwingungsfeld“ (nennen wir es „Vibrationen to Go“) auch wieder nach Esoteriko III zurück, wenn es eine klingonische Hülle gestreift hat? Und wie stöpselt man noch mal Föderations-Technologie an den anscheinend unerforschten Turm an, den ich einfach mal „Avatar-Schwengel“ nennen möchte? Ach ja: Mit den Händen natürlich. Ich Schusselchen. Und was sagt eigentlich das universelle Pilznetzwerk zu dieser Konkurrenz am Hexerei-Markt?

Ich drücke es mal vorsichtig aus, um den Fans nicht auf den Schlips zu treten: WENN „Discovery“ eine Serie werden WOLLTE, die irgendwelche zauberhaften Schwachsinnsdinge erfindet, um übermächtige Gefahren zu lösen (entfernt verwandt: Der MacGuffin), was genau müsste sie dann noch ändern?

Erst erfand man die Pilze für den Überlicht-Drive, jetzt irgendeinen botanischen Megascanner. Was kommt, wenn die Klingonen noch eine neue Superwaffe entwickeln? Ein intelligenter Stern, der zufällig Antisuperwaffen-Strahlung durch die Galaxie sendet? Auf der Basis von … Feuerameisen?

„Ups. Jetzt habe ich BEIDE Rasierapparate kaputt gemacht. Nun, dann muss ich Burnham und den klingonischen Spion wohl mit Antimateriewachs enthaaren. Hihi, ich gebe Ihnen sogar etwas Vorsprung beim Weglaufen!“ – Mehr Wahn als Sinn: Saru hat verstanden, dass er nur Frieden finden kann, wenn er fortan am Boden eines Micky-Maus-Zeltes leben darf. Aber keine Sorge: In der nächsten Folge findet er seinen Frieden, wenn ein sprechender Stein ihm eine Orangenplantage überreicht.

Überhaupt fehlen mir hier – wie immer – sinnvolle Infos für das „Worldbuilding“. Man kennt den Planeten schon länger, aber erst jetzt tauchen die Staubwedel-Elfen auf? Angeblich wollten die ja schon lange auf sich aufmerksam machen… Doch warum hat‘s nicht geklappt? Waren die zu blöd, um mal vor einem Außenteam rumzufunkeln? Oder haben die sich stets als Sporenantrieb verkleidet, weil sie zufällig genauso aussehen? Tja, und dann bringen diese Wesen unsere Freunde zu einer Art Hütte, die wie eine Mischung aus CGI-Indianertipi und alten Teppichplatten aussieht – aber keiner scannt oder kommentiert das Ding, das sogar eine Art Feuerstelle in der Mitte hat? Wurde es schnell für unsere Freunde erbaut? Wenn ja, wäre es doch schön, mal was aus dem Boden wachsen zu sehen?

Was ist aus dem alten Autoren-Spruch „Show, don’t tell“ geworden? Und was aus „Tell wenigstens – instead of verschweig“?

Ja, früher mag es bei TNG bis VOY altbackener gewesen sein, aber man hatte nicht das Gefühl, dass 12-Jährige Fanfiction-Schreiber (und T‘Kuvma) eine Chance auf den großen Hollywood-Durchbruch haben. Discovery erweckt jedoch genau diesen Eindruck: Dinge werden falsch – oder gar nicht – erklärt, sträflich abgekürzt, mit Esoterik vermischt, mit Fanservice angedickt und mit oberflächlichen Wendungen garniert. Und das anzusprechen, hat nichts mit „altbackenem Fan“ zu tun, sondern mit Grundregeln des Geschichtenerzählens.

Und nein, meiner Erregung hilft es auch nicht, dass es bei Star Trek angeblich immer schon so billig war. Denn war es das wirklich? Ich erinnere mich da eher an etliche Scan- und Laber-Orgien, wo fast schon zu viel erklärt wurde.

Und seit wann behandeln wir körperlose Energiewesen wie eine Prä-Warp-Zivilisation? Der Baumglitter muss also erst ein Raumschiff bauen, bevor er für voll genommen wird? Das war bei anderen abstrusen Lebensformen in TNG, DS9 und VOY bislang nie ein Thema. Und bei Star Trek-„Wir laufen im Pilotfilm offen durch die Wüste“-Discovery schon mal gar nicht.

„Roter Alarm für die CGI-Macher! Billig anzufertigendes Geprickel laden! Blaues Wabern auf Deck 3 bereithalten!“ – Cryostase-Schlaf für die Kulissenbauer: Eigentlich wollte ich diese Episode ja dafür loben, dass wir mal das (*hüstel*) „Leben“ auf einem anderen Planeten kennenlernen. Doch effektiv sehen wir nur diese drei Figuren, die im patentierten Stargate-Wald auf den Raum zwischen zwei Bäumen einreden: „Jaaaa! Ich versteheee dich! Du bist also die Wiedergeburt von einem gewissen … äh, T‘Kuvma?“

Die ganze Saru-Story erinnerte verdächtig an die dööfsten Besessenheits-Kamellen. Aber gut, wenigstens war‘s überraschend, dass das Mitglied einer „Opferrasse“ plötzlich zwei Kommunikatoren zerquetschen konnte, als wären die Dinger Alex Kurtzmans Autorentalent. Und was genau Saru jetzt bei den Flitterpollen gefunden hat (zwei ätherische Ohrstöpsel?), war mir auch nicht klar. Sollte uns das was über seinen schwachen Charakter verraten? Oder doch nur, dass ihm Flüster-Vibrations-Energie-Gefahren-Raubtier-Töne mächtig auf den Geist gehen? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass mir sogar das hier besser gefällt.

Denn diese Geschichte macht Saru schwach, verräterisch und unsympathisch. Hier hätte man besser die volle Besessenheits-Keule rausholen müssen, statt am Ende sinngemäß zu sagen: „Ich wollte es ja auch irgendwie. Finde euch sowieso alle Scheiße. Und diese unerklärliche Hellsichtigkeit gegenüber aller denkbaren Gefahren geht mir auch auf den Sack!“ (Okay, der letzte Satz ist eher aus meinem Kopf.)

Und dann diese entsetzlichen Dialoge, als Saru alle tüchtig verkloppen will:

Burnham: „Ich will auch nur für eine Millisekunde Frieden haben!“ (Ach, die Arme! Hat je ein Trek-Charakter so gesprochen? Buhuu, ich will doch nur eine millisekundenlange Antwort auf diese Frage!)

Saru: „Das lasse ich mir von Ihnen nicht auch noch wegnehmen, Burnham!“ (Was hat sie ihm doch gleich alles weggenommen? Es wurde vor einigen Episoden erwähnt, aber es klang so schwachsinnig, dass ich es mir nicht gemerkt habe. War es der Rang als feige Oberpfeife?)

Burnham (zu dem Waldglitter): „Ist das nicht der Zweck Ihrer Existenz? Harmonie und Frieden zu bewahren?“ (Wann wurde doch gleich etabliert, dass Mahatma Ghandi hier der Boss ist? Diese Unterstellung unendlicher Güte kam etwas plötzlich, wenn man bedenkt, dass die Biester Saru aggressiv gemacht haben)

Aber immerhin hatten die Harmonie-Bewahrer von der Baumschule noch eine supertolle Idee: Um den Menschen zu helfen (über die sie wenig wissen) rufen sie die Klingonen zu ihnen (über die sie noch weniger wissen). Lustigerweise auch NUR das Sarkophargschiff der Klingonen. – Und da nennen die Leute mich „Hater“? Wer will denn hier die Crew vernichten? Ich oder der esoterische Eichenhain von Parzelle 6?

„Gah! Muss den USB-Stick zerstören! Da sind doch alle Therapiestunden für meine Borderline-Erkrankung aufgezeichnet!“ – Hau den Lukas … äh… und den Roddenberry: Saru verhält sich so irre, weil er keine Angst mehr haben möchte. Zum Beispiel die Angst, befördert zu werden… Oder die Angst, für voll genommen zu werden… – Das hier ist übrigens so logisch und interessant, als hätte Troi unserem Picard in die Fresse geschlagen, weil sie ebenfalls die Sensibilität ihrer Rasse nicht mehr erträgt.

Und dann waren da ja noch die neuen Klingonen-Szenen. Oder wie der Discovery-Kenner sie nennt: „Arschkrampenwettbewerb in der Kahless-Klapse“. Doch egal, ob die gekidnappte Admiralin nun tot ist oder nicht: Ihre Szenen waren von der Sorte „Was macht eigentlich mein Kopfhaar unter meinen Fingernägeln?“. Und das nicht nur, weil im Flur irgendwelche Hochspannungs-Poller rumstehen, damit man mit Blutwein im Kopf noch eine abendliche Herausforderung hat („Hipps… Ups… Schon wieder fast unehrenhaft krepiert. Hicks.“)

Man stelle sich das vor! Da fragen zwei Wächterklingonen die Klingonin, wo sie denn mit der Gefangenen hin will. Doch die antwortet nicht, flüstert dafür sekundenlang mit der Menschenfrau und fängt dann an, sie grundlos zu verprügeln. Angeblich, weil sie der Klingonin die Waffe entreißen wollte, was offensichtlich Quatsch ist. – Überhaupt nicht auffällig, oder? Aber gut, vielleicht erinnern sich die Klingonen durch solche absurden Gaga-Spielchen auch daran, wie T‘Kuvma als Baby zwischen einen Schmerzstab und eine Hochspannungsleitung geriet – und danach irgendwie nie so richtig in der Schule mitkam.

Überhaupt sollte man meinen, dass der unsinnige Tod einer so wertvollen Geisel die zwei Wächter mehr interessiert. Man stelle sich vor, man hätte damals Osama Bin Laden lebend gefangen. Und ihn dann vor dem Verhör „versehentlich“ in die Müllpresse geworfen. Sooo wichtig scheint den Klingonen das Konzept der Informationsbeschaffung also nicht zu sein. Sind ja auch blöd, diese kriegsrelevanten Infos: Nach zweimal Blinzeln entwischen sie einem immer, diese flüchtigen kleinen Racker.

Und dann war da ja noch der niedliche Leichenberg. Oder, wie Klingonen ihn nennen: „Titelstory in der neuen Schöner Wohnen“.

„Mein Vorgesetzter hat alle meine Freunde umgebracht? Wer konnte das nur vorher ahnen?!“ – „HA! Reingelegt. Wir sind gar nicht tot! Der große ‚Hintergeh-alle-Verbündeten‘-Feiertag ist doch erst am dritten T‘Kuvma-Sonntag im Monat!“ – Produktivität ist unehrenhaft: So langsam ist die olle Abschlacht-Masche auch ein bisschen ausgelutscht. Sogar Hitler soll ja zwei seiner Mitarbeiter am Leben gelassen haben. Einen für Nord- und einen für Süd-Deutschland.

So bleibt auch diesmal das fade Gefühl zurück, dass man mehrere Ideen zu einer unappetitlichen Backmischung verrührt hat: Alle Figuren verhalten sich so, wie es für die (schlechte) Geschichte gerade förderlich ist. Jegliches Drama entsteht entweder aus dem Nichts (Kol hintergeht einfach alle) oder ist das Werk irgendeiner höheren Macht. Sprich: Einer DNA-Injektion, einer Gehirnwäsche, einer spontanen Idee verwirrter Waldelfen oder irgendeinem beliebigen Drama aus der Vergangenheit. Seien es nun Lorca, Burnham oder Saru, stets heißt es:

„Ich würde ja sooo gerne anders handeln. Aber damals hat mir mein Onkel den Finger in den Popo gesteckt. Deshalb muss ich jetzt alle in den Tod schicken. Schade.“

Fazit: Klar, woanders wird Sarus brisantes Outing für Verzücken sorgen („Welch tiefgründiges Drama einer gequälten Spezies!“), ebenso wie die Vollhonk-Parade auf dem Klingonenschiff („Wer hätte damit gerechnet, dass die Admiralin vielleicht nicht tot ist?!“). Ich jedoch ärgere mich über Storys wie diese, die kaum noch B-Movie-Standards erfüllen.

Richtig übel nehme ich der Episode aber ihr Ende, wo man mittels billigster Formel (Doofe Planetenwesen + esoterischer Kristall = Klingonen-Cliffhanger) den Zuschauer von sich zu überzeugen versuchte.

Und könnt ihr bitte aufhören, diese Simpel-Arcs mit hochtrabenden Episodentiteln zu versehen? „Meum est propositum in taberna mori!“, verdammt noch mal!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Endlich eine Weihnachtsfolge! Ja, ja, schöner die Kristallbäume nie singen, als zu der Albernzeit! Denn der kristallene Knorpel auf dem Planeten summte nicht nur selbst, sondern versprach auch Harmonie und Frohsinn für alle. Selbst Saru fühlte dadurch einen derart fetten inneren Frieden, dass er diesen gleich mittels selbstgemachter Backpfeifen weitergeben musste. Hmm, lecker! Trotzdem frage ich mich ja, was die wabernden Glitterwolken denn nun eigentlich vom Außenteam wollten. Einerseits waren diese ja pfiffig genug für eine selbstgeschnitzte Weltraum-Antenne, andererseits doof genug, um Sarus geistige Botschaft in Sachen Klingonen nicht wirklich zu verstehen. Aber „alle tot“ ist doch recht doppeldeutig. Könnte schließlich auch auf die Zuschauer dieser Episode zutreffen. Da wir gerade über die Klingonen sprechen, extrem viel Sinn machte die Gefangennahme und Rettung von Frau Admiral ja irgendwie nicht, oder? Erst großes Drama um falsche Friedensgespräche und dann wird die Olle doch nur einmal durch das Klingonenschiff gezerrt und mittels Shuttle entsorgt. Wobei es mir auch immer schwerer fällt, dem Plot um die kahlköpfigen Huckelgesichter zu folgen. Der recht identitätslose Kor („Will Ruhm! Am Besten eine ganze Tüte voll!“) ist ja bereits der dritte Oberböse, nachdem die Vorgänger mal so ganz nebenbei ausgeknippst wurden. Und er will jetzt alle Häuser vereinen, lagert aber die (kürzlich?) abgemurksten Kumpels der Ex-Geliebten von Oberbösewicht 2 nur so aus Spaß im Besenschrank? Mensch, da kann ich mir das große Story-Brainstorming im Autorenkabuff so richtig vorstellen. Aber nicht zu laut, sonst wachen die noch auf. Fazit: Gerade bei einer so eeeepisch ausgearbeiteten Geschichte wie der von Discovery kann man diese Folge nur als lahmen Füller bezeichnen. Es passiert nix von Belang und auch wirklich interessant war nix davon. Stamets hat so seine Launen, Burnham hat ihren ersten Freund, die Klingonen-Tante mit dem Piercing-Unfall im Gesicht findet alle doof und ein Funkelplanet steckt seine Kristalle in Dinge, die ihn nichts angehen. Was für ein Käse. Hat man plötzlich die Schreiberlinge von Stargate Universe eingestellt, oder was?! Wertung: 4 von 10 Punkten

von Klapowski am 06.11.17 in Star Trek: Discovery