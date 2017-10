The Orville – 1.07 – Die (ab)stimmungsvolle Kritik

Handlung: Zwei Undercover-Forscher der Födera… Planetaren Union gehen auf einem Planeten verloren, welcher zu 99,9% mit der Erde identisch ist und damit ordentlich Geld beim Kulissenbau einspart. Ein Außenteam der Orville macht sich sofort auf die Suche nach den Vermissten und wird dabei schnell mit einem seltsam-perversen Rechtssystem konfrontiert. Nein, keine YouTube-Kommentare! Obwohl…

Ha! Endlich mal eine Folge, welche nicht so extrem TNG-ähnlich ist! Diese hier ist nämlich extrem TOS-ähnlich. Zumindest hat man schon dort die Idee eingeführt, dass auch außerirdische Planeten über den Wilden Westen, Chicago, Nazi-Deutschland und griechische Tempel verfügen. Doch auch solche Tempel können ganz schön in die Kaffeekasse gehen, weswegen man in „Majority Rule“ erst einmal in unsere eigene Gegenwart reist. (Wo man sogar unseren Kalender verwendet, trotz wohl etwas anderen Orbit. Hust.)

„Boah, diese Alien-Kultur ist so fremdartig! So exotisch! Jeder verhält sich hier so anders, als wir.“ – „Stimmt, bei uns würde sich doch niemand jemals einen 2016er Chevrolet Silverado kaufen! Ieeeh!“ – Glaubunwürdigkeit. Gut, bei der parallelen Entwicklung dieses Planeten kann ich ja prinzipiell noch alle drei Augen zudrücken. Aber konnte wirklich niemand den Set-Designer auf solche kleinen Details aufmerksam machen? Oder ging man hier vielleicht sogar die „So dreist, dass es schon wieder cool ist.“-Route? Falls ja… Respekt! Ganz ehrlich! *auf downvote-button drück*

Auch der Grund für den Besuch ist hier so identisch, wie plump: Zwei Antropo… Androlo… Menschenforscher verschwinden plötzlich und die Nicht-Sternenflotte schickt unsere Helden zum Nachgucken vorbei. Vorher gibt es natürlich noch „Wie verstecken wir unsere Alien-Knubbel“-Szene #432, bevor es per Shuttle runter nach Nicht-Amerika geht. Das soll aber nicht heißen, dass dies alles automatisch nicht unterhaltsam ist. Zumal man in Zeiten einer neuen Trek-Serie mit Besenstil im Popo schließlich dankbar alles annimmt, was man an lockeren Optimismus kriegen kann.

Was der Folge bereits sehr gut getan hat: Captain MacFarlane hielt sich so ziemlich aus der Sache raus und blieb auf dem Schiff hocken. Ich wage sogar zu behaupten: Als dezent eingesetzter Nebencharakter würde er mich nicht einmal mehr stören. So wirkte der Humor dieses Mal auch kaum noch als ein sich mit dem Rest beissendes Element und schmiegte sich vergleichsweise elegant in die Geschichte ein. Ist ja auch nicht so, dass unser liebes Star Trek nicht auch ab und an mal charmant albern sein kann.

So auch der Plot dieses Mal, welcher durchaus eine nette Satire auf soziale Medien wie Reddit, YouTube, Facebook, etc. darstellt. Hat man als Person zu viele negative Stimmen bekommen, erhält man in vielen Geschäften auch schon einmal Hausverbot. Und so fern der Realität sind die Gründe für das kollektive Downvoten gar nicht. Die eigene Meinung ist nicht die populäre? Jemanden nicht die Tür aufgehalten oder einen guten Morgen gewünscht? Klapo-Artikel für besser als meine befunden? Schnell wendet sich der kollektive Chat gegen einen, was bei extremen Fällen sogar mit einer Lobotomie enden kann. (Und im letzteren Fall sogar zu Recht!)

„Da sehen sie es, liebe Zuschauer. Der Mob… äh… unsere Demokratie hat gesprochen! Und das Ergebnis überrascht mich nicht.“ – „Richtig, liebe Klothilde. Aber das hätte dieser Klapowski schließlich wissen müssen, bevor er unverlangt den unteren Meinungskasten geschrieben hat.“ – „Und gegen Team Spark anzutreten war sowieso keine gute Idee. Allein seine lustigen Bilduntertitel. Köstlich!“ – Regieren für Lemminge. Aber so überspitzt das hier alles auch wirkt, wir verfügen bereits über ganz ähnliche Systeme, welche halt nur nicht Gesetz sind. Aber das braucht es auch nicht. Denn glauben nicht bereits viele eine Behauptung auf Facebook, nur weil diese genügend Likes hat? Ich sage ja und verlange eine sofortige Sprengung des Mondes wegen den ganzen dort stationierten Nazi-Untertassen!

Fazit: Nicht super originell, aber dafür gut umgesetzt, trifft es wohl am Besten. Die kleine Moral-Lektion der Café-Angestellten, die erschreckend echten Talkshow-Besuche, der kulturelle Hut-Zwischenfall oder kleine Gaga-Details in der Erden-Kopie wie doppelte Hemdskragen und Riesentassen ließen diese Episode äußerst rund wirken. Neben der Geschlechtsfolge wohl mein bisheriger Favorit und quasi eine familientaugliche und nur wenig plumpere Lite-Version von „Black Mirror“. Und das ist ein echtes Kompliment!

Von mir also einen Daumen hoch. Oh, Mist…

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

KLAPOS KLAPPRIGER MEINUNGSKASTEN Klick dich doch selbst, du Arsch!

Okay, Abkupfern und neu Zusammenrühren gilt gemeinhin nicht als „Traut sich was“-Indikator. Aber wenn man bedenkt, dass diese Serie als Pennäler-Witz anfing („Du hast einen Penis, haha!“), dann zu einer TNG-Parodie wurde („Der Pseudoklingone hat auch einen Penis, haha!“) und zuletzt noch einige Moralthemen drauf schaufelte („Ist es okay, keinen Penis zu haben? Ha-Ha?“), so ist das Gesamtpaket dann doch wieder unberechenbar.

Schade nur, dass man dafür an irgendwelchen Stellen stets was abschleifen muss. Hier war es zum Beispiel meine Großhirnrinde, als der John vom Außenteam mal eben schnell – zwecks Turbostart des Episodenthemas – eine Heldenstatue antanzte. Hätte man es nicht so drehen können, dass er mit dem Zeigefinger drauf zeigt und es in dieser Kultur z.B. eine anrüchige Geste ist? („Wieso denken Sie, unsere Kriegsheldin sollte mit sich selbst kopulieren?“) Da gefiel mir ja sogar Wesley Crusher besser, als der damals wegen einer Stolpereinlage ins Gewächshaus hingerichtet werden sollte. Da der Vergleich mit der bekannten „Black Mirror“-Episode bis zur Veröffentlichung dieses Kastens vermutlich bereits 500.000 Downvotes beträgt, lasse ich das mal weg und sage stattdessen: „Orville“ traut sich was!Okay, Abkupfern und neu Zusammenrühren gilt gemeinhin nicht als „Traut sich was“-Indikator. Aber wenn man bedenkt, dass diese Serie als Pennäler-Witz anfing („Du hast einen Penis, haha!“), dann zu einer TNG-Parodie wurde („Der Pseudoklingone hat auch einen Penis, haha!“) und zuletzt noch einige Moralthemen drauf schaufelte („Ist es okay, keinen Penis zu haben? Ha-Ha?“), so ist das Gesamtpaket dann doch wieder unberechenbar.Schade nur, dass man dafür an irgendwelchen Stellen stets was abschleifen muss. Hier war es zum Beispiel meine Großhirnrinde, als der John vom Außenteam mal eben schnell – zwecks Turbostart des Episodenthemas – eine Heldenstatue antanzte. Hätte man es nicht so drehen können, dass er mit dem Zeigefinger drauf zeigt und es in dieser Kultur z.B. eine anrüchige Geste ist? („Wieso denken Sie, unsere Kriegsheldin sollte mit sich selbst kopulieren?“) Da gefiel mir ja sogar Wesley Crusher besser, als der damals wegen einer Stolpereinlage ins Gewächshaus hingerichtet werden sollte. Auch darf man keine Minute zu lange über den Plot nachdenken: – Kioskbesitzer verkaufen Badges mit tausenden Upvotes. Wahrscheinlich hat jeder, der NICHT von einem Raumschiff stammt, gleich zehn in der Schublade? Wurde das Voting-System gar extra für doofe Außenweltler erfunden, um endlich mal die gezeigte Gehirnbrutzler ausprobieren zu können? – Wieso haben die beiden Vorab-Beobachter nicht schon nach einem Arbeitstag von deren Gesellschaftssystem berichtet? Waren die lustigen Ampel-Dreiecke, dank denen man jeder Person im Brustbereich herumtatschen kann, etwa nicht auffällig genug? – Hätte sich John in deren Entschuldigungs-Show nicht mehr anstrengen können? Okay, wäre weniger witzig gewesen („Äh, rettet den Regen-Wal?“), aber doch irgendwie realistisch. Trotz allem Gemecker: Die Episode gefiel mir trotzdem. Das Thema ist aktuell, spiegelt schön plump aktuelle Gesellschaftsthemen und erinnert dadurch an TOS und TNG. Man muss ja auch nicht immer einen Discovery-verdächtigen Zehnteiler abfeuern, wenn man eigentlich nur mal schnell einen auf „Bele und Lokai“ machen will. Wenn man halt mal einen Moral-Quickie während den jahrelangen „Black Mirror“-Ausstrahlungspausen braucht. Fazit: Von den üblichen Oberflächlichkeiten abgesehen (Der Planet ist etwas zu amerikanisch, es gibt sogar HUNDE!), trägt auch diese eher witzarme Episode das Herz genau an dem Fleck, an dem bei Star Trek früher noch ein warmer Kommunikator schlug. Obwohl die Auflösung etwas zu „einfach“ war und noch etwas globaler hätte ausfallen können (alle bekommen z.B. je einen Downvote für jede eigenen Vote?), versage ich mir das Downgrade auf zweieinhalb Sterne. Denn ich habe hieraus gelernt! Bewertung: 6 von 10 Punkten

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Sparkiller am 29.10.17 in Serienkritik