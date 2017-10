„Star Trek Discovery“ – 1.06 – „Lethe“ – Kritik

Gedankenverschmelzung ist schon eine tolle Sache! Legt man z.B. drei Finger auf eine Mülltonne, muss ich nicht mehr dem Twitter-Account von Donald Trump folgen, kann über Lichtjahre kommunizieren und gleichzeitig meinem Vater sagen, dass ich sehr enttäuscht über seinen unvulkanischen Bierbauch bin. Und in dieser Folge kommt sogar noch ein weiterer Vorteil des Hirnfunkens dazu: Endlich müssen sich die Autoren mal IN die Köpfe begeben, statt von außen drauf zu hauen, bis sie aufknacken.

Handlung: Michael Burnham bricht in der Kantine zusammen, weil sie den drohenden Tod von Sarek in einem überaus bunten Nebel spürt. Da der Manne so wichtig ist, genehmigt Lorca eine Rettungsmission, bei der Gedankenverschmelzung eine wichtige Rolle spielt. Dummerweise muss der Captain danach ebenfalls seine Gedanken offenbaren. Aber hat er überhaupt noch genug dafür?

Besprechung:

Mysteriös… Nach 15 Minuten war mein geistiger Notizzettel (ich nenne ihn auch „Brechliste“) noch erstaunlich leer. Abgesehen von Dingen, die man bei TOS noch nicht sah (= Manche Vulkanier wollen den Brexit) gähnte mich das Nörgelzentrum meines Gehirns nur müde an. Logikfehler? – Heute nicht. Das Training von Burnham, Lorca und ihren jeweiligen Schützlingen? – Bis auf das eeetwas frühe Holodeck alles so, wie man es bei „Full Metal Jacket – Die Serie“ erwarten darf.

Okay: Den Wunsch, Tilly bis zum Captain hochzupuschen, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Dass jeder Kopierpapier-Bewacher irgendwann sein eigenes Kommando erhalten soll, fand ich an Star Trek immer doof. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Burnham die dickliche Hautunreinheit nicht nur veräppelt. – Fitnesswahn in einem Franchise, das sich seit Jahrzehnten für das Credo „Fett und Glatze? – Hauptsache, er hört Beethoven!“ einsetzt? Gewöhnungsbedürftig. Aber selbst das wird ja am Ende der Episode sehr schön relativiert…

Doch das sind nur Kleinigkeiten. Wichtig ist: Diesmal schaffte man es viel(!) besser, die Charaktere so zu definieren, dass sie sich nicht schon beim Rausgehen mit einer NEUEN Version ihrer selbst zusammenstießen. Stamits wirkte eher wie ein überkandidelter Nerd, statt zwischen Bürokratenarsch, Wahnsinnigen und Beleidigungswunder hin und her zu schwenken. Und Burnham zeigte durch ihre Spaziergänge durch Sareks Erinnerungen erstmals ansatzweise, warum sie vielleicht nur ein seelisch misshandeltes Kind ist – und nicht nur eine arrogante Tante mit „Heul doch, du … ich!“-Anstrich. Und selbst Lorca schaffte es schon zu Beginn – durch kleine Gesten und Zugeständnisse – menschlicher zu wirken. Was nach den letzten Episoden allerdings schon geklappt hätte, wenn er eine Torte auf die Brücke geschmissen hätte („Ich geb einen aus!“ *Flatsch*)…

„Okay, Morpheus! Ich gehe wieder rein!“ – „Denk dran, wenn du in einem Spardrehbuch stirbst, stirbst du auch in der realen Welt.“ – „Keine Sorge. Ich habe in Sareks Traum von öffentlichen Toiletten den Schüsselmeister gefunden!“ – Man denkt sich ja sonst nichts: Seitdem O2 alle Geistesverschmelzungen auf LTE hochgestuft hat, kann man auch auf dem Land für die bajoranischen Propheten arbeiten.

Lobend erwähnen möchte ich auch, dass mir kaum noch hippe Kameraeinstellungen auffallen. Wo die ersten 2-3 Folgen noch fröhlich im Dunkeln gelesen (?) wurde, während die Kamera schräg in die Nachbarkulissen ragte, so wurde mir diesmal gar nicht übel. – Apropos „Übel“: Etwas seltsam ist die Geschichte um die „Logik-Fundamentalisten“ ja schon, wenn sie sich mit Rote-Grütze-Injektionen in die Luft sprengen, um auf diese unaufgeregte Art um ein anderes Verhältnis zur Föderation zu werben. Aber klar, wenn die Klingonen zu menschenfressenden Affenmenschen mutieren, darf man auch von den Vulkis nicht erwarten, dass sie charmant lächelnd einem Sternenflottenoffizier über den Kopf streichen („Oh, wie süß! Er hat den Subraum verstanden!“), während sie selbst zwischen T‘Kant und T’Hegel schwanken. Die haben halt auch ihre Probleme.

Und dass man mal gerade so etwas „Übernatürliches“ wie die Geistesverschmelzung mit einer Maschine verstärken konnte, fand ich auch nicht schlimm – im Gegenteil! Immerhin IST es damit keine Hexerei, sondern doch etwas Messbares im Gehirn, das man mit Kaffee, Alkohol, Zigaretten und Borg-Hutmoden noch verstärken kann. Bei Discovery bin ich schon froh, wenn den Leuten für einen besseren Empfang keine Pilze in die Ohren gesteckt werden…

Aber kommen wir zum Kern der ganzen Geschichte: Burnham muss also ihren Ziehvater kurz dazu bringen, in seiner Rettungskapsel aufzuwachen und ein Knöpfchen zu drücken. So simpel wie schwierig, denn der alte Chakra-Verwalter will sich so gar nicht helfen lassen und verkloppt Michael lieber in einer Art „Gedankenverschmelzungs-Matrix“, statt auf der Todesschwelle seine Geheimnisse zu teilen. Und das war, man mag es kaum glauben, im Gegensatz zu dem Holper-Marathon der letzten Folgen richtig annehmbar geschrieben! Keine beknackten Sätze, bei denen man sich alle 30 Sekunden die eigenen Zehnägel als Vulkanierohren ans Gesicht kleben möchte, nein: Der Plot war nachvollziehbar, ein bisschen rührend und verlor sich nicht in SF-Blabla, Monsteraction oder Kriegsgeschrei. Hier war plötzlich Zeit (oder aufgebrauchtes Budget?) da, um über Kindheitsprobleme, enttäuschte Erwartungen und schwerwiegende Entscheidungen zu sprechen. Und sogar Spock wurde sinnvoll eingeflochten!

„Hilf mir, dich zu retten, Sarek! Hier, dieser Tritt in die Eier wird dich an die logische Funktion deiner Fortpflanzungsorgane erinnern.“ – Hau(t) mir doch (was) ab: Wer die Vulkanier für ihre friedfertige Logik mag, wird mit dieser Folge vielleicht nicht glücklich. Aber hey: Die Klingonen hätten diesen Platz gesprengt und aus der Asche einen leckeren Milchshake für T‘Kuvma gemixt.

Hier zeigen die alteingesessenen Autoren (Joe Menosky & Ted Sullivan) den neu-eingeschissenen (Kurtzman, Gretchen J. Berg … ) endlich mal, dass es bei Star Trek nicht auf plumpe Sprüche vor schöner(?) Wackelfassade ankommt. Dass Menosky unter anderem schon bei TNG/DS9/Voy-Folgen mitgearbeitet hat, die nicht die schlechtesten sind („Darmok“), merkt man diesmal.

Und sogar die Nebenhandlung um Lorca, dessen Verhalten immer mehr Leute in der Führungsebene besorgt, wirkte nicht nur plausibel, sondern war längst überfällig. Die Frage, ob der Mann einen mittelgroßen Lattenschuss mit dem Dampfhammer abbekommen hat oder halt nur „unkonventionell“ das wichtigste Raumschiff schrottet… äh… anführt, beschäftigt den kritischen Zuseher ja schon seit langem. Da war es vernünftig, ihn mal einem premiumpsychologischen Geschlechtsverkehr-Test zu unterziehen, um dabei zu merken, dass es bessere Captains geben dürfte. – Zum Beispiel Tilly?

Wie er da ganz gebrochen stand und um sein Kommando bettelte, das gefiel dem Klapo gut und gibt mir die Möglichkeit, allen zu zeigen, was mir bisher fehlte. Dumpfes Gekloppe hatten wir ja jetzt genug, da darf man jetzt auch gerne mal zwei Folgen zeigen, wie der Captain mit entsicherter Waffe aufs Klo geht, weil er Angst vor dem Urinstein hat. Je weiter sein Disput mit der Admiralin ging, umso besser konnte ich beide verstehen. Eigentlich Selbstverständlichkeiten, die man hier in Episode 6 erstmals neu entdeckt. Aber gut, ENTERPRISE ist schon ein bisschen her und vielleicht musste man sich nach den Kinofilmen erst langsam wieder zwischenmenschlichen Problemen annähern („Ach? Ein Psychologe heilt gar nicht mit Phaserstrahlen?“). Fahrradfahren verlernt man ja bekanntlich auch mit der Zeit…

„Nein, nicht mehr würgen!! Ich bin kein Klingone!“ – „Beweise es! Mach was Homoerotisches mit mir, was kein Klingone jemals täte!“ – „Äh, ist dieses ‚Gebrochener-Mann-erkannt-seine-Frau-im-Bett-nicht‘-Gehabe etwa nur ein Trick, um neue Praktiken auszuprobieren?“ – Man steckt halt nicht drin: Wusstet ihr, dass T‘Kuvma immer nur nach der Temperaturmethode verhütet hat? Und dass er 47 Kinder hatte?

Das Ende war diesmal auch ein Starkes. Nicht, weil die Klingonen wenig überraschend die Friedensverhandlungen sprengten und die Föderation einen Admiral(!) frei Haus lieferten, weil die Profiverhandler gerade aufgebraucht waren, nein: Das Ende war nur deswegen interessant, weil Lorca nun abwägen muss, ob er einen „Feind“ in den eigenen Reihen nun retten soll – oder nicht. Das finde ich handfester als Spiegelbilder, die nicht rechtzeitig „F5“ gedrückt haben.

Und der männliche Neuzugang bleibt noch blass und aalig, aber das ist wohl das, was beabsichtigt wurde. Klingonischer Spion, Love Interest oder substanzloses Flotten-Genie? Bleiben Sie dran!

Fazit: Mit ein wenig Rückbesinnung auf alte Erzählstrukturen, die um frische psychische Klapse bereichert wurden, ist dies eine erstaunlich gute Folge. Zwar nervt mich noch immer der zwangshippe Grundcharakter („Der Nebel! Macht ihn ZEHN-farbig!“), das verkniffene Gehabe von Burnham und die Grundausrichtung der Serie, doch mit Einzelepisoden wie diesen könnte ich die erste Staffel tatsächlich überstehen, ohne mir einen Afro in Augen und Ohren wachsen zu lassen.

Sollten die Vulkanier jetzt allerdings dauerhaft mit Selbstmordanschlägen(!) nerven, gibt es bald wieder eine Hass-Verschmelzung mit Niedrig-Bewertungs-Klapo, aber hallo!

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Er hat Spock gesagt!

Hey, der Sarek! Kennt ihr Sarek? Der Vater von Spock! Da, er wieder Spock gesagt. Und Amanda ist auch da. Mensch, wie gerne würde ich als Zuschauer doch mehr Zeit mit DENEN verbringen, als mit diesen Emos auf einem Schiff mit Trüffel-Antrieb. Okay, die Tilly ist ziemlich gut drauf. Aber die will ja ebenfalls weg vom Schiff und trainiert schon fleißig für den eigenen Captain-Sessel. Ah, die Burnham hat die Enterprise erwähnt! Dient auf dieser nicht Spock, der Sohn von Sarek?! Hey, der Sarek! Kennt ihr Sarek? Der Vater von Spock! Da, er wieder Spock gesagt. Und Amanda ist auch da. Mensch, wie gerne würde ich als Zuschauer doch mehr Zeit mit DENEN verbringen, als mit diesen Emos auf einem Schiff mit Trüffel-Antrieb. Okay, die Tilly ist ziemlich gut drauf. Aber die will ja ebenfalls weg vom Schiff und trainiert schon fleißig für den eigenen Captain-Sessel. Ah, die Burnham hat die Enterprise erwähnt! Dient auf dieser nicht Spock, der Sohn von Sarek?! Kann es eigentlich sein, dass sich dieser irgendwie so gar nicht vulkanisch verhält? Schieben seine Muskeln doch Überstunden in einem Gesicht, wo zu TOS-Zeiten noch ein keckes Hochziehen der Augenbraue das Höchste der unterdrückten Gefühle war. Es gibt schon einen Unterschied zwischen fehlenden Emotionen durch Logik und hochnäsige Arschigkeit, finde ich. Meine ja nur, dass „The Original Sarek“ in dieser Beziehung noch etwas subtiler war. Mit einem leichten Schrecken ist mir auch aufgefallen, dass sich Discovery eine schlimme Eigenschaft neuerer Star Trek Fanfilme abgeschaut hat: Die großporigen Nahaufnahmen. Man mag diese zur Verdeutlichung der gerade herrschenden schlimmen Zeiten gewählt haben (Krieeeeech!), aber bei mir resultierte dies nur in dem Wunsch, im Netz eine Anleitung für ein ordentliches Gesichtspeeling zu suchen. Apropos Peeling. Captain Lorca ist unter der Haut schon ein schlimmer Finger. Aber so tragisch. Und innerlich aufgewühlt. Kein Wunder, dass dadurch die meisten weiblichen Zuschauer ganz wuschig werden und ihrem Freund vor dem Rumfummeln am liebsten einen ausgeschnittenen Papierkopf von Jason Isaacs auf die Visage kleben möchten. Konnte sich die Frau Admiral immerhin sparen, bevor sie von ihm (anscheinend) in den Klingonenknast intrigiert wurde. Fand deren Beziehung eh seltsam, da diese recht übergangsfrei zwischen Vorgesetzter, Psychiater, Freund und Knatterkumpel wechselte. Fast schon humorig war dagegen der kurze Auftritt des Logik-Attentäters, welcher VÖLLIG ohne Reaktion auf seine gerade ablaufende Selbst-Explosion eine kleine Rede schwang. Mag dem Vulkanier-sein geschuldet sein, aber mal ein kurzes Zucken wäre schon nett gewesen. Denn SO wirkten die TNT-Krampfadern einfach nur wie ein aufgeklebter Spezialeffekt. Fazit: Wie üblich eine stimmungstechnische Fortsetzung der vorherigen Episoden mit, wie ebenso üblich, ein paar netten Momenten wie Training-Tilly und der spaßig gespielten Stimmungsverbesserung des Pilzforschers. Was gleichzeitig beweist, wie sehr hier einfach ein bisschen Lockerheit fehlt. In einem Spiegeluniversum wäre „Discovery“ wohl… naja… „The Orville“. Wertung: 6 von 10 Punkten

