SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN

Kollege Laberkopp wird weiter oben wahrscheinlich bereits das Gegenteil bewiesen haben, aber… worüber kann man bei dieser Episode noch großartig sprechen, was nicht bereits in den vorherigen Kritiken aufgekommen ist? Die Discovery versucht weiterhin mit ihrem Mushroom-Antrieb in den unendlichen Weltrausch vorzudringen und ansonsten führt man halt… tja… Kriech. Nur findet dieser nun in einem klingonischen S/M-Dungeon statt, wo einem auch mal ganz demokratisch die Fresse poliert wird.

Dort findet man dann auch den guten Harcourt Fenton Mudd wieder, welcher offenbar in der letzten TOS-Lotterie im Autoren-Keller den Kürzeren gezogen hat („Oh. Oh! Mist, die Nadel ging ganz knapp an Trelane vorbei!“). Wobei, nett gespielt wurde er ja und einen etwas humorigen Charakter kann diese Serie schließlich gut gebrauchen. Natürlich konnte man auch hier einen schwarz-grauen Überstrich in Form eines Racheschwurs nicht vermeiden, aber man nimmt ja, was man kriegen kann. Da wir gerade von TOS sprechen, nach den Redshirts scheinen nun wohl Shuttle-Piloten unter einer etwas geringeren Lebenserwartung zu leiden. Denn auch hier war ein Ratespiel in Form eines sekundengenauen Countdowns bis zum Ableben ja problemlos möglich.

Das stärkste Trek-Feeling hat bei mir übrigens die Rettung der dicken Pilzmade verursacht. Zumal ich mich mit dem Wesen noch am ehesten personifizieren konnte. („Mann, sind die hier alle fies und grummelig. Besser zusammenrollen, bis sich die Lage wieder gebessert hat!“) Sehr performant auch, dass der Quoten-Schwarze hier gleichzeitig der Quoten-Schwule ist. Jahaaa, so spart man Platz auf der Lohnliste für politische Korrektheit, auf welche ja irgendwie auch die lüsterne Kommandantin des Raumschiff-Kerkers gehört. Dachte, die Rumpelstirnchen stehen so auf rassische Reinheit?

Fazit: Pffffff, guckt doch einfach in den Folgen davor! Einige kleine Details waren schön (Selbstzweifel des Ersatz-Captains, Mudd, der weibliche Weinstein, Pilz-Wurm), während das große Ganze mir mittlerweile etwas über ist. Als wenn man immer wieder auf die immer selbe graue Tapete starren muss, auf welcher sich nur gelegentlich einige Farbkleckse befinden. Quasi das Deja-Vu unter den Episoden.

Wertung: 6 von 10 Punkten