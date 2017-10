„Star Trek Discovery“ – 1.04 – „The Butchers Knife Cares Not For The Lamb’s Cry“ – Kritik

Wo sind eigentlich die guten alten deutschen Titel hin? Früher hießen Trek-Folgen noch „Der Feuersturm“, „Der Phaser-Effekt“ oder ganz allgemein „Geheimnisse auf Zeltris III“. Doch das ist neuerdings vorbei, wo jeder Titel mit Zungenbrechern wie „Context is for young little popes“ daherkommt, um auch die Hochkultur-Lesezirkel anzusprechen. Auch diesmal muss ich mich fragen, wessen Lamm da in das Dönermesser laufen könnte – und ob das Lamm die Föderation symbolisiert und das Messer vielleicht die Unkalkulierbarkeit demokratischer Prozesse … ?

Inhalt: Ein Föderations-Außenposten wird seit einiger Zeit von Klingonen angegriffen. Wenn die Discovery nicht schnell ihren Sporenantrieb ins Pilzkörbchen legt, werden alle tot sein. Zur selben Zeit werden sich die Klingonen darüber uneins, wen man wohl am besten als Anführer wählen sollte (äh, jeden?)…

Besprechung:

Um gleich mal mit etwas Positivem anzufangen:

Der ruhige Beginn tut Discovery gut! Mal das Britzeln der Moleküle im Replikator zu sehen, das war eine geniale kleine Idee, die mein Forscherherz (nicht zu verwechseln mit meinem Action-Klumpfuß) höherschlagen ließ. Auch das Präsentieren der Erbschaft von Captain Han Bo erscheint passend, wenn auch zeitlich verspätet – aber gut, im Krieg ist das Not(ar)-Shuttle ja nicht immer sofort zur Stelle. Und dann dieses kurze Saru-Gespräch im Lift, das uns das erste Mal Alien-Mimik zeigte, welche nicht nur aus nachlassendem Prothesenkleber bestand! – Schön! Warum mussten wir drei Folgen lang warten, um uns „normale“ Szenen zu zeigen, die nicht nur aus Teenie-Sprüchen, Klischee-Krämpfen und Monsterjagd-Kommandos bestehen?

Ganz anders hingegen die Klingonen. Die sind NUR Prothese und für mein persönliches Interesse immer noch eine Art „Anti-Klebstoff“. Zwar wirken die gezeigten Zweier-Besprechungen jetzt nicht mehr gaaanz wie das Nuscheltreffen anonymer Schaufensterpuppen, doch die Faszination für diese „Blasphemie!“-rufenden Kriegsschnarcher will sich bei mir noch nicht einstellen. Zumal man sich fragt, ob die Boys auch noch ein bisschen Pragmatismus besitzen, wenn sie schon überredet werden müssen, ein Föderationsschiff auszuschlachten („Buhuuu, das ist ja gar nicht wie richtiges Schlachten! Und böse ist das Schiff auch. Da hungern wir lieber!“)… Strategisch clever is datt nicht. Da erwarte ich schon jetzt, dass der Krieg irgendwann eingestellt wird, weil Captain Lorca mit der Fußmatte eines heiligen Klingonenhenkers wedelt!

„Ich folge dir nach, großer Ko‘Pf K‘aputt! Aber nur, wenn ich hinter dir stehen darf!“ – „Nein, da steht schon Schw‘Uli‘taet! Du darfst aber zwischen uns sein!“ – „Hey, darf ich dir auch nachfolgen?“ – „Weg da, ich war zuerst da! Und wer zuerst kommt, hintergeht zuerst!“ – Ehre, wen Ehre verwirrt: Das ganze Nachfolgen und Voreinandertreten ist besonders für die Leute interessant, die immer schon mal den großen „Domino-Day“ mit Klingonen nachspielen wollten.

Aber immerhin, es WIRD in dieser Folge mal etwas geforscht und rumspekuliert: Weil Michael zwei Sekunden nach der Actionszene in Folge 1.03 vergessen hatte, sich Gedanken über das Killerwesen zu machen, bekommt sie jetzt quasi den offiziellen Auftrag dazu. Und das war kurz nett umgesetzt, auch wenn ich die Diskussion darüber, ob es nun ein „Monster“ oder etwas weniger Bedrohliches ist, etwas aufgesetzt fand („Huihuuu, ich spreche für 30 Sekunden moralische Themen an! Huiiibuuuh, ich bin der Geist der vergangenen Weihn… ähm… Trek-Nächte!“)

Und wer war doch gleich NOCH unsympathischer als die Tante, die Michael Burnham jetzt kurz beim Forschen helfen durfte? Genau: Hitlers böser Zwilling.

Leider hat der Sporenantrieb auch bedenklich vernebelnde Nebenwirkungen – auf das Großhirn der Besatzung. So droht der Pilzexperte ernsthaft(!) mit seiner Heimreise und damit, seine Forschung mitzunehmen. Klar, Wernher von Braun hat seine V2-Raketen nach der Arbeit auch zum Kuscheln in sein privates Heiabettchen gelegt. Was außer vulkanischer (oder irgendeines Volkes) Logik sollte ja auch was dagegen haben?

Und Burnhams Forscherkollegin hält es für eine gute Idee, nicht zu kontrollieren, ob ein fremdes Wesen wirklich eingeschläfert wurde – und spaziert gemütlich mit nachweislich(!) wirkungslosen Waffen zum deaktivierten Kraftfeld. Dass man eigentlich bereits die Gehirnaktivität(!) des Biestes einsehen kann, interessierte in diesem Moment nur den CBS-Angestellten, der seit Wochen diese urkomischen Kritiker auslacht, die diese Serie mit Bestnoten überschütten.

„Oh, das Vieh schläft ja gar nicht. Wer konnte das nur ahnen?!“ – „Hmm. Ich glaube, auf Deck 2 lebt ein Wellensittich. Der hat das nicht kommen sehen, glaube ich.“ – Torschließpanik: Eine ähnliche Abneigung gegenüber aktivierten Kraftfeldern und verschlossenen Türen erleben wir später nur noch bei Tuvok („Ach, die Sicherheitsfelder auf DIESEM Schiff meinten Sie, Captain?“)…

Okay, man kann der Tante zugute halten, dass sie mit ihrem Tod immerhin zum Trendsetter eines neuen Kults wurde: Denn Burnham macht wenig später das gleiche, ruft noch einen weiteren Appetithappen in den Raum („Forschung bedeutet auch, immer ZWEI Leute zu opfern, falls ich mich irre!“) und ist auch noch guter Dinge, als das Biest ihr quasi schon auf den Füßen steht. Dabei ist „Versehentliches Umlaufen“ als Gefahr noch nicht mal einkalkuliert worden. Ach ja, und wie funktioniert das jetzt GENAU mit Sarus „Sinn für Gefahr“? Wenn der nicht anspringt (= allwissende Magiesensoren in den Backentaschen?), dann besteht auch real keine Gefahr? Es ist also mehr eine Kristallkugel als ein grober Instinkt? Hält man das überhaupt länger als eine halbe Staffel lang durch oder wird das wieder so wie bei Deanna Troi: „Oh, diese Spezies/Gefahr kann ich leider nicht gut lesen. Tschö, muss auf‘s Klo.“

Überhaupt strapaziert man ohne Not die Glaubwürdigkeit der Serie: Das Monster ist also von einer Szene… äh… ERLEUCHTUNG zur nächsten nicht nur eine symbiotische Lebensform für die Pilze (macht Sinn, nachdem man alles 2 Sekunden lang beobachtet und exakt 0 Sekunden ausgewertet hat), sondern wird einen Satz später auch gleich zum neuen „Navigator“ befördert, was ich mit etwas mehr Erklärung und Technobabble vielleicht noch geschluckt hätte.

So wie hier präsentiert wirkt das Viech jedoch wie ein Moral-Generator, der uns krampfhaft zeigen soll, dass man nur so „schlau“ wie Burnham sein muss, wenn man klassische „Wir müssen hören, was die Autor… äh… fremden Lebensformen uns sagen wollen“-Trek-Szenen haben will.

„Das Wesen, Burnham! Es … es hat alle Sternenkoordinaten im Kopf! Und dieses Gerät, von dem uns die andere Crew nie etwas erzählt hat und das vermutlich innerhalb weniger Tage gebaut wurde, legt alles frei!“ – „Oh? Schade… Dabei hatte ich von den Autoren noch einen magischen Zylinder und drei Zaubermurmeln bekommen, falls das hier nicht klappt. Na gut, wünsch ich mir eben von dem Zeug weiterhin meine erste sympathische Charakterszene.“

Nicht falsch verstehen: Diese Episode ist für mich trotz allem die Beste bisher! Sie ist inhaltlich so doof, so krampfig-passgenau zusammengeschrieben, die Rettung des Außenpostens so generisch und klischeehaft, die Klingonen so klassisch-verräterisch, die Physik und das Gefahrenverständnis der Crew so austauschbar, dass ich das Gesamterlebnis fast ein bisschen mag. Ja, ich liebe nun mal die Underdogs, die mit ihrem Hirnschaden durch die Straßen laufen und laut rufen, dass sie „Jesuuus!“ seien, solange man nur ihren Pipimann im Auge behält. Allein die miese CGI, als das fette Alien in dem Sporenwald verschwand! Und diese lächerlich unübersichtliche Raumschlacht am Ende, wo die Discovery nur mal schnell ein paar Torpedos ausrotzt und wieder abdampft: Herrlich bekloppt, inszenatorisch wunderbar schwammig und gefühlsarm! – Eine wunderbare Parodie auf die ernsten Momente bei „The Orville“!

Was will man mehr?

Fazit: Die beste Episode bisher! Ja, diese Charaktere opfern sich noch überraschend, bevor sie zu (un)sympathisch oder gar schlau werden. Und sie reißen ironische Sprüche, um zu zeigen, dass man trotz Traumata, einer schlechten Mutter (= bei Tilly) und haufenweise Schuld immer noch die Verzweiflung am rechten Fleck hat.

Und das Bärtierchen hat es mir natürlich auch angetan. Freue mich jetzt schon darauf, wie wir seine Rechte erforschen („Wir müssen es freilassen!“) und gleichzeitig Lorca wütend machen können („Nein, wir können den Krieg ohne es nicht gewinnen!“). Und sollten all diese Elemente nicht mindestens über drei weitere Episoden verfolgt werden, wäre ich sehr enttäuscht. Wer will da noch andere Planeten erforschen?

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Wird T’Kuvma der neue Babyname 2018?

Ich muss zugeben, ein roter Faden über Fußpilze als Warp-Alternative war doch so ziemlich unten auf meiner Plot-Rateliste. Da kann man schon einmal niemanden den Mut absprechen, mal etwas Neues auszuprobieren. Nur leider landet so etwas nicht auch automatisch auf meiner „Muss ich sehen!“-Liste. Ich muss zugeben, ein roter Faden über Fußpilze als Warp-Alternative war doch so ziemlich unten auf meiner Plot-Rateliste. Da kann man schon einmal niemanden den Mut absprechen, mal etwas Neues auszuprobieren. Nur leider landet so etwas nicht auch automatisch auf meiner „Muss ich sehen!“-Liste. Schon deswegen nicht, weil uns das Ganze wohl auch für den Rest der Staffel vorgesetzt wird. Und, ja, am Ende ist diese Technik trotz Schimmel-Faktor auch nichts anderes als Wurmlöcher, Transwarp und… grusel… Warp 10. Inklusive Körper-Verformungen als Nebenwirkung. Und wischt man die ganze Düster-Fassade mal ein wenig weg, tauchen da sowieso ein paar typische Trek-Elemente auf. Michael sorgt sich über den stressigen Lebenstils eines mutierten Bärtierchens, unser Albino-Klingone schlägt sich mit Büro-Mobbing sowie Liebesbeziehungen herum und nebenbei muss noch eine Minen-Kolonie gerettet werden. Inhaltlich ist Discovery also irgendwo doch nicht mal soooo anders. Daher stört mich die furztrockene Präsentation eigentlich noch am Meisten. Denn wenn es mal lustig sein soll, dann beschränkt man sich meist auf Sarkasmus und ähnliche Stilmittel. Welch Ironie, wenn man unsere Kritiken an „The Orville“ berücksichtigt. Wobei sich beide ja den Gag der übertriebenen Verletzung teilen, welche mal eben flott weggebügelt werden kann. Selbst Dr. Crusher musste da noch ein paar Mal mehr mit dem Medi-Scanner auf der Rübennase hin- und herrutschen. Fazit: Bewertungen fallen mir hier schwer. Denn eine Staffel von Discovery kann man ganz gut als durchgehender Kinofilm beschreiben, welcher stückweise über mehrere Wochen ausgestrahlt wird. Zu nahtlos geht hier einfach alles ineinander über, zu zusammenhängend ist die Geschichte. Und bei Kinofilmen sagt man ja auch nicht „Hmmm, die Minuten 25 bis 44 haben mir am Besten gefallen.“, sondern bewertet das Gesamtwerk. Ach, egal, beim Herrn der Ringe ging es ja auch! Wertung: 6 von 10 Punkten



