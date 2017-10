The Orville – 1.04 – Klapo will es wissen!

Eigentlich wollte ich „The Orville“ nicht weiter schauen, hatte mich doch die zweite Folge so wenig begeistert, dass ich heute noch die Frau von der Zeitansage beschimpfe, weil ich IRGENDWEN für die Timing-Probleme verantwortlich machen muss. Doch Kollege Sparkiller überzeugte mich mit seinem Review zu Episode 1.03 davon, dass man manchmal einfach nur eine Geschlechtsumwandlungs-Story lang abwarten muss, um auf Niveaubesserung hoffen zu können. Und außerdem sind abgeschlossene Geschichten ja gar nicht so übel, ist doch bei Discovery der Langzeitplan noch irgendwo eingeschlossen.

Hier stelle man sich bitte einen Bösewicht in seiner Basis vor, der seine Faust schüttelt und auf dem Monitor sehen muss, wie der strahlende Held wieder einmal an seinen bösen Schergen vorbei geschlüpft ist:

Dieses Orville schon wieder… Du hast also wieder mal meine finsteren Pläne durchkreuzt, dir mit jeder Episode mehr und mehr deine Legitimation abzusprechen! Aaaarrrh! Diese geschüttelte Faust recke ich DIR sinnfrei entgegen! Ja, sogar meinen Schrumpfstrahler hast du umgangen, mit dem ich dir sogar dein SF-Herzblut absprechen wollte! Und nuuun entdeckst du auch noch diese Superkraft namens „Routine“, lerntest bei deinem alten Meister „Han D‘werk“! Doch vom Haken lasse ich dich nicht! Muhahahaa! (*Roboter-Schildkröten aus Terrarium lass*)

Ja, wieder einmal ist ein kleiner Qualitätssprung im einstigen Tal der Tränen zu verzeichnen. Aber vielleicht liegt es auch an der Grundstory, die mit einer gigantischen Struktur im Weltraum beginnt, die sogleich todesmutig erforscht wird? Oder mit der Stimmung, die bei mir immer dann steigt, wenn Luftschleusen ploppend andocken und Außenteams rätselnd mit dem Scanner in der Luft herumrühren? Ja, sogar eine schnuckelige Charakterstudie des schiffseigenen Roboters dürfen wir diesmal erwarten, nebst ein paar Gedanken von Alara Kitan, die NICHTS mit Erbrechen zu tun haben. Da bekomme ich glatt wieder Hunger auf das längst abgeschriebene Macfarlene-Schnitzel!

„Dieses fremde Schiff ist riesig, Captain! Was können wir nur tun, um auch etwas total Riesiges vorzuzeigen?“ – „Das wisst ihr doch längst! Darauf gehe ich in Folge 4 echt nicht mehr ein.“ – Gestern, Heute, Morgen … Viagra: Die üblichen „Unter dem Gürtel“-Gags wirken diesmal nicht ganz so aufgesetzt, da sie auch lediglich dem Androiden an Bord erklärt werden. Und wenn DER jetzt Bescheid weiß, können wir bitte damit aufhören?!

Ohne Kaka? = Mit Klapo! – Erstaunlich, wie sehr sich eine Serie verändern kann, wenn ihr die Herrenslipeinlagen ausgehen: Die Gags sind deutlich verhaltener und zielen sogar mal auf etwas ab, was man gemeinhin nicht in Unterwäsche verpackt (Nein, keine Popel!). So hätte der hier gebrachte Kennenlernspruch („Abgesehen von dem Schuss auf deinen Dad wollen wir euch nichts tun!“) vor 2-3 Episoden noch ganz anders geklungen (Vermutlich: „Abgesehen von einem Bierschiss in eurer Klo wollen wir euch nichts tun“). – Erstaunlich, wie sehr sich eine Serie verändern kann, wenn ihr die Herrenslipeinlagen ausgehen: Die Gags sind deutlich verhaltener und zielen sogar mal auf etwas ab, was man gemeinhin nicht in Unterwäsche verpackt (Nein, keine Popel!). So hätte der hier gebrachte Kennenlernspruch („Abgesehen von dem Schuss auf deinen Dad wollen wir euch nichts tun!“) vor 2-3 Episoden noch ganz anders geklungen (Vermutlich: „Abgesehen von einem Bierschiss in eurer Klo wollen wir euch nichts tun“).

Klassischer Klassiker (Classic Edition) – Zugegeben, die Idee mit der innen verhagelt… verhügelten Raumstation ist jetzt nicht gaaanz frisch. Grüne Landschaften in Megastrukturen gibt es in der Science Fiction schon, seitdem sich 1950 die ersten SF-Autoren fragten, in welchen Parks mutierte Space-Hunde wohl austreten würden. Dennoch wird‘s nach dem (etwas sinnfreien) Zoo in Folge 2 und den ausschließlich männlichen(!) Eierlegern(!) in Folge 3 hier noch mal eine Spur klassischer. – Zugegeben, die Idee mit der innen verhagelt… verhügelten Raumstation ist jetzt nicht gaaanz frisch. Grüne Landschaften in Megastrukturen gibt es in der Science Fiction schon, seitdem sich 1950 die ersten SF-Autoren fragten, in welchen Parks mutierte Space-Hunde wohl austreten würden. Dennoch wird‘s nach dem (etwas sinnfreien) Zoo in Folge 2 und den ausschließlich männlichen(!) Eierlegern(!) in Folge 3 hier noch mal eine Spur klassischer.

Melodien für Klingonen – Die Musik ist super! So super, dass ich kurz davor war, die Andocksequenz an die gigantische Raumstation noch mal zu hören – und zwar direkt vor dem Nochmalhören! Wo man bei Discovery auch eher in Richtung dumpfes Gegrummel geht („War daaa daaaas – Die Musik ist super! So super, dass ich kurz davor war, die Andocksequenz an die gigantische Raumstation noch mal zu hören – und zwar direkt vor dem Nochmalhören! Wo man bei Discovery auch eher in Richtung dumpfes Gegrummel geht („War daaa daaaas Gewittaaa? “), hat man hier keine Kosten und Mühe gescheut, gefühlt Beethoven, Mozart und den „Legend of Zelda“-Komponisten zu gewinnen. Ganz großes Kleinstadt-Kino!

Steh auf, wenn du ein Aufstand bist! – Die Idee, dass Menschen in einer abgeschlossenen Station/ Simulation/ Besenkammer ein eher reduziertes Bild vom Universum haben, ist leider alter Shit. Und der „Lass uns mal aus dem Fenster schauen“-Geschmacksrichtung wird auch nicht viel hinzugefügt. Vor allem, weil Leute, die sich als „Fenster-Wächter“ berufen fühlen, die einzige Bedrohung für die Frischluftzufuhr darstellen. – Die Idee, dass Menschen in einer abgeschlossenen Station/ Simulation/ Besenkammer ein eher reduziertes Bild vom Universum haben, ist leider alter Shit. Und der „Lass uns mal aus dem Fenster schauen“-Geschmacksrichtung wird auch nicht viel hinzugefügt. Vor allem, weil Leute, die sich als „Fenster-Wächter“ berufen fühlen, die einzige Bedrohung für die Frischluftzufuhr darstellen.

„Sie beiden müssen mitkommen, sie haben uns einiges zu erklären!“ -“Zum Beispiel, warum sie moderne Fahrzeuge verwenden, es aber nicht geschafft haben, sich über ein paar läppische Jahrhunderte zu merken, dass sie an Bord eines Schiffes leben?“ – „Genau das, Ladys! Das wunderte schon meinen Großvater!“ – Lasche Logik: Darf man so etwas in einer 30%-Comedy-Show überhaupt ansprechen, oder ist das schon ihr „Get out of the critic“-Joker?

Interessant, am Ende der Folge hatte ich fast das Bedürfnis, dass alles noch länger hätte gehen können („Haha, Länger! Peeeenis!“).

Denn weder Gesellschaftsform, noch die „Action“, noch die Aufständischen, noch der charismatische Bösewicht (Robert Knepper ist eben IMMER gut!) hatten hier die Zeit, um sich kultbegründend in unseren Hirnwindungen einzunisten. 40 Minuten sind überraschend wenig Zeit, wenn man noch die üblichen B(ortus)-Storys (Was ist denn jetzt mit den Eheproblemen vom Beginn?) unterbringen muss, ein bisschen Stimmung erzeugen will und die üblichen Charaktersegmente einzuflechten hat. Und die paar Flachzangen-Gags schütteln sich auch nicht von allein aus dem Witzebuch!

Fazit: Das war das erste Mal, dass ich gerne mehr erfahren hätte! Wie genau wurden die Burschis unterdrückt? An was hat man dort noch so alles geglaubt („Der Himmel hat Ringe, weil er mit dem Boden verheiratet ist!“)…?

Und wieso wirken viele Scheunen-Shots irgendwie wie blankgeputzte Soap-Bilder? Hat Macfarlene eventuell die alten „Reich und Schön“-Kameras neu aufgetragen?

von Klapowski am 08.10.17 in Serienkritik