„Star Trek Discovery“ – 1.03 – „Context is for Kings“ – Kritik

Haaach… Die erste reguläre Folge ist da! Und für alle, denen Pilotfilme sonst zu hektisch oder exceltabellarisch sind („Da fehlt noch eine Actionszene in Sektor 3-b!“) ist dies meist ein Tag zum frohlocken und sich froh an den Locken zwischen den Beinen spielen. Denn wo sonst kann eine Serie endlich ihre wahren Stärken ausspielen, wenn nicht in etwas, was der Schäferhund des Regieassistenten draußen auf den Gehweg… – aber wir sollten wirklich noch nicht unsere professionelle Detailanalyse vorwegnehmen.

Inhalt: Michael Burnham gelangt überraschend auf die Discovery, weil ihr Shuttle die Masern hat. Dort angekommen, kann man ihre Arbeitskraft sehr gut für ein besonderes Projekt gebrauchen, von dem ihr keiner erzählt. Und NEIN, ich versuche nicht mal, das hier negativ klingen zu lassen.

Besprechung:

Ein Gutes hat diese Folge ja: Ich habe keine Hemmungen mehr, wahllos zwischen all ihren Elementen umher zu springen. Oder, wie ich es ausdrücken würde: „Dem Showrunner beim Messie-Sein zu helfen“.

Immerhin überraschte uns die schwerelose Schönheit der Figurenentwicklung: Michaels Shuttle wird von durchaus bekanntem Quantenflitter(?) infiziert, und da sie eine supergeniale Quantenphysikerin ist (neben Erster Offizier und Kampfsport-Amazone wahrscheinlich nur ein kleines Hobby von ihr?), ist sie die einzige, die verhüten kann, dass sich der Rest der qualifizierten(?) Crew drei Tage mit diesem Problem beschäftigt. Aber halt, sie kümmert sich ja gar nicht um den Flitter, sondern lieber um eine streng geheime Superforschung zum Thema „Codeschnipsel nach Fehlern durchsuchen, ohne Thema und Ziel zu kennen“, was wohl für jede Art von Forschung geeignet ist, die Donald Trump in Zukunft zu fördern gedenkt. Ja, hier werden eben noch Sprünge in Sachen Unglaubwürdigkeit gemacht, die noch nie ein Mensch zuvor… – usw.

„Wir haben Leuchtkäfer an den Außenspiegeln. Deshalb muss die Pilotin im Flug mit einem Raumanzug ganz alleine raus und die Viecher abwischen!“ – Humor-Generator aktiviert: Der Vorteil von Discovery ist, dass man sich keine absurden Dialoge für die Bildunterschrift mehr ausdenken muss. Aber wenn DIE jetzt unsere Satire-Schiene fahren, wer muss denn dann die genialen SF-Geschichten schreib… ?

Und da sie im Gefängnis eh nicht gut mit den anderen klarkommt (ein in Knästen vermutlich völlig neues Problem, genauso wie das Konzept der Einzelhaft), wird sie mal eben in eine normale Crewkabine verlegt. Ach ja, die darf sie nur verlassen, wenn sie vorgibt, gerade zu arbeiten. Äh, also IMMER? – Oder zur Not halt mit dem Sabber („Atemprobe“) eines Crewmitglieds, was bestimmt noch niiie jemand im Sternenflotten-Schullandheim gemacht hat, um an die geheimen Replikator-Vorräte zu kommen… – Im Ernst, wenn das die Art von Logik ist, für die das Franchise „erwachsen“ (senil?) geworden ist, möchte ich gar nicht erst an all die „durchdachten“ Langzeit-Plots denken. Ziehen sich die Leute in diesem Universum eigentlich auch mit einer Säge die Schuhe aus oder benutzen sie dafür gleich Sprengstoff?

Und ich lasse auch nur bedingt gelten, dass der Captain des Schiffes „U.S.S. Narrenfreiheit“ alles exakt so geplant hat. Er hat Burnham also „entführt“ ODER sich zumindest über Richter, Generäle, Politiker und andere Arschis hinweggesetzt – ODER die sicherten ihm tatsächlich „völlige Handlungsfreiheit“ zu. Ist das schon der angeprangerte Pragmatismus im Krieg, oder einfach nur der ultimative Freifahrtsschein für Autoren, die sonst von ihren Kindern Gutscheine für „1000 Jahre artig sein“ bekommen? Geht es noch etwas beliebiger, ohne dass ich die letzten drei Filme zu Rate ziehen müsste?

Ehe man es sich versieht, bekommt Michael erklärt, dass Biologie und Quantenphysik dasselbe sind, was auch total schlüssig rüberkommt: „Biologische Sporen sind Vorläufer der Energie, die durch das Universum zieht“. (Einfach nicken, dann geht der Onkel vielleicht, im Supermarkt funktioniert das meistens am Alki-Regal!) – Ja, liebe Trekkies da draußen, wir sind in Sachen Esoterik und Technobabble soeben 500 Jahre an „Voyager“ und 20 Meter an der „Star Wars“-Macht vorbeigezogen. Wobei in der Mitte der Typ aus „Astro TV“ hockt und Tarrotkarten verteilt.

„Hm, niemand will mir sagen, woran ich hier arbeite. Aber WIE zum Teufel könnte ich drei Schritte nach rechts gehen, um das offene Gespräch zweier Projektleiter zu belauschen? Ah, richtig. Mit den FÜßEN.“ – Screenshot-Malus: Ich sollte aufhören, nach dem Anschauen der Episode noch mal Szenen-Bildchen zu schießen. Irgendwie wird’s beim zweiten Ansehen nur dann besser, wenn ich den Logiklöchern schmutzige Blondinennamen verpasse und dabei manisch „Wer ist dein Herrchen?!“ rufe.

Den kurzen Horrorausflug auf das verunglückte Schwesterschiff fand ich übrigens weder spannend noch stimmig/sinnig aufgelöst. Für diese 5-Minuten-Exkursion mit Null-Sicht-Bonus („Klingone! Monster! Tür zu! Tür auf! Röhre! Tschüss!“) hätte man „Voyager“ in seiner experimentellen Phase noch an der Schottwand gekreuzigt, aber nun scheint diese Art des Geschichtenerzähl… Pardon, der Kreativ-Bullemie ja groß im Kommen zu sein. Abgesehen davon, dass man das Monster nicht sieht, was zu Star Trek in etwa so gut passt wie eine crazy Wackelkamera in einem Heimatfilm, finde ich das Verdunkelungselement recht billig. Und das im wahrsten Sinne der Budget-erhaltenen Möglichkeiten dieses Wortes.

Überhaupt müssen wir noch mal kurz über Mundwinkel-Unten-Michael sprechen:

Immer noch ist sie ein bisschen wie das klügste und schönste Mädchen auf der Schule, das beschließt, als Schülersprecherin gewählt zu werden, weil sie mit 16 Jahren „der Welt politisch noch so viel zu geben“ gedenkt. Natürlich erst, nachdem sie ihre halbjährliche, spätpubertäre „Die Welt hasst mich“-Phase ausgeschlafen hat. Ja, statt uns eine kleinwenig(!) sympathische Figur zu zeigen, die auch mal anders kann/muss (Traumata und so), präsentierte man uns bislang einen in Östrogen geschwenkten Kotz-Brocken… – Pardon: eine Kotz-Bröckin. Und nachdem sie ALLES falsch gemacht hat, sollen wir plötzlich mit ihr fühlen, weil sie die genaue Zahl der von ihr verursachten Toten auswendig kennt?

Mit dieser Mischung aus einem autistischen Vulkanier und König Joffrey soll ich mehr connecten als mit meinem alten Freund Harry Kim? Was qualifiziert sie denn für unsere Liebe? Der dauerangepisste Gesichtsausdruck? Die von ANDEREN geäußerten Schmähungen, gegen die sie sich dann doch wehren muss? („Ich bin zwar haufenweise schuldig, aber ich war Mobbing-Beauftragte bei den Vulkaniern und deshalb haue jetzt drei Leuten den Kiefer kaputt, bevor die mich richtig angegriffen haben!“)

„Und wissen sie, was ich hier habe, Burnham? Blaue Augen! Und wissen sie auch, was ich damit mache? Gewieft zwinkern! Und wissen, sie, was ich neben meinen Augen habe? Lachfältchen! … “ – Worum es bei Discovery wirklich geht: Die ersten Stunden beim Kennenlernen eines neuen Captains können sich durchaus etwas ziehen. Vor allem beim Kehlläppchen. Brrrr…

Auch muss ich immer noch damit klarkommen, wie die neue Battlestar-Serie gemeinhin so ausschaut.

Teilweise erinnerte die Szene in der Kantine nämlich entfernt an Star Trek (Uniformen), was schon etwas verstörend ist, wenn man eigentlich Captain Adama beim Pfefferstreuer-Twister erwartet. Ah, und Apropos Kanonen-… äh… Kauluken-Futter: In die Fresse gekloppt wird natürlich auch gleich! Denn aus irgendeinem Grund ist Burnham jetzt die alleinige Schuldige am Krieg, weil sie aus pazifistischen Gründen auf die Klingonen feuern wollte, es aber zeitlich nicht hinbekam (Hashtag „Sekundenmeuterei“). Okay, sie ist auf dem Klingonenschiff ja auch unglücklich über einen Ast gestürzt und hat den großen, mächtigen Krieger in sein rituelles Butterbrotsmesser geschoben, aber dieses Ausmaß an billiger Verachtung wirkte so grob aus der Klassik-Trek-Verachtung der heutigen Drehbuchautoren geschüttelt, dass ich der 6. und 7. DS9-Staffel nachträglich den Friedensnobelpreis verleihen möchte.

Und jaaa, von mir aus darf man heute alles dunkler gestalten, abgrundtief finster und in Konkurrenz zu Kollege Dantes Höllenvisionen, aber extrem gut ERKLÄRT sollte das bei ST dann schon sein. Doch hier umtanzten uns nur die gefällige Klischee-Klaviatur und cool wirkende One-Liner (*Waffe auf Kopf halt* – „Der Captain möchte sie sprechen.“). Ja, insgesamt erinnert dieser Reigen an aufgeblasenen Unsympathen sogar erschreckend an die SOS-Crew („ S tyle O ver S ubstance“) aus „Stargate Universe“. Doch wie jüngst zahlreiche positive Fan-Reaktionen zeigen, muss man Dinge nur verstörender Inszenieren, damit man sie nicht mehr kritisieren kann („Ist halt modern, du Lappen! Plotaufbau ist ja sooo was von 2000 vor Christus, Altes Griechenland!“)

Der Pilzexperte vorne links („Still, sie Nicht-Vulkanierin!“) wirkt so überhaupt nicht wie ein Wissenschaftler, der sich etwas zu viel zutraut und am Ende einen hohen Preis zahlen muss. Auch wirkt er nicht wie ein plappernder Trottel, der mangelnden Sachverstand mit Arroganz zu überspielen versucht. Und seine Sprechweise ist so richtig pfiffig und kultig. Kurz gesagt ist das der tollste Charakter, den Star Trek bislang hervorgebracht hat!! (*Netflix-Millionen einsteck*)

So bleibt eine Episode, die ich nach objektiven Maßstäben (Null Trekbonus) für desaströs doof halte: Wenn etwas wie eine Shuttle-Infektions-Episode beginnt, für 2 Minuten zu einer Gefangenen-Folge wird, dann wie ein „Missglücktes Experiment“-Drama daherkommt, um dann über Gaga-Esoterik (Doppelung, ich weiß!) zu horrendem Horrorquatsch zu verkommen, dann habe ich nur noch eine Frage: Welche Art von Gashähne hat Bryan Fuller bei seinem Serien-Ausstieg eigentlich aufgedreht? – Ich habe nicht mal kapiert, wie all die seltsamen Ereignisse und Erscheinungen zusammengehören, wieso sich Menschen umstülpen, Sporenwasser(?) und Pilzstaub(?) durch das Schiff fliegt (gesund für die filigranen Computerinnereien?), Klingonen ohne eigenes Schiff (oder war das noch getarnt da?!) auf einem anderen Schiff herumlaufen, wieso ein Höllenhund durch das verunfallte Vehikel streunt und warum man zehn Jahre später eigentlich nie wieder was davon gehört hat, dass man nur Pfifferlinge in die Luft werfen muss, um quasi in Sekundenschnelle durch den Quadranten zu flitzen.

„Man kann es unmöglich erschießen, das Biest! Ich habe das nämlich jetzt schon zwei Mal behauptet und Gott hat nicht widersprochen!“ – „Burnham! Hören sie auf, mit dem Türklopfer von Alex Kurtzman zu malträtieren und kommen sie her!“ – Man sieht sich immer keinmal im Leben: Endlich kriegen die mit den Katzenaugen und Nachtsichtgeräten unter den Zuschauern auch mal was zu sehen…

Und was war jetzt mit der Shuttle-Infektion vom Beginn?! Ich gucke doch schon extra auf Deutsch, damit ich nix verpasse! Da ist mir Battlestar Galactica bei den doofen Folgen echt lieber gewesen; da wusste ich wenigstens irgendwann, dass die Zylonen gerne das Heilige Abendmahl zu sich nehmen, um aus Maschinen und Menschen neue Gotteskinder zu zeugen… Schön!

Nicht mal der neue Kanten-Captain konnte mich voll überzeugen, war mir seine Haupteigenschaft (= Mysteriös, dabei aber trotzdem mit diesem gewissen mysteriösen Touch…) dann doch zu singulär. Mal ganz abgesehen davon, dass ich es immer billig finde, wenn Charaktere sich mit „Ich WILL mysteriös wirken!“ vorstellen und dann für exakt eine Minute lang kein helles Licht vertragen, weil sie die verbesserte(?) Version von LaForges Augen-Implantaten tragen… ? Und ist es schon ein Spoiler, wenn ich behaupte, dass uns David aus „Alien Covenant“ noch grundsympathisch erscheinen wird, wenn unser Captain mit seinem „Mad Scientiest“-Storystrang erst mal oben- und untenherum fertig ist? Denn dass Lorca bis zum Ende der Staffel totaaal loco und mit runtergezogener Uniformhose durchs Schiff hüpfen wird, halte ich hiermit für gesetzt…

Fazit: Was … war … DAS?

Und meine aufgekratzte Kopfhaut ist noch nicht mal gekünstelt, wenn ich euch frage, um was (außer um die säureverdächtige Auflösung aller Trek-Technologie 200 Jahre VOR und NACH Kirk) es hier konkret geht. Sämtliche Elemente wirken so seltsam zusammengestöpselt, dass hier selbst Michael Burnham Probleme hat, auch nur die richtigen FRAGEN zu stellen. Etwas, was ich sonst nur von Improvisations-Formaten wie „Schillerstraße“ oder „LOST“ kenne.

Und Michael ist ja sogar ein Genie, weil sie ein Monster in einen Raum locken kann, um ihre dortigen Freunde zu retten.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Die Dunkelkammer unter den Trek-Serien. Schon gemerkt? Star Trek Discovery ist düster. Dunkel. Ja, soooo dunkel. Aber schließlich sind wir ja auch im Krieg. Und im Krieg ist natürlich kein Platz für verschwenderische Beleuchtung. Oder Glühbirnen im zweistelligen Watt-Bereich. Dadurch entsteht natürlich auch ein Mangel an Vitamin-D und zwangsläufig schlechte Laune in der gesamten Sternenflotte. Kein Wunder also, dass selbst die Hauptrolle dieses Mal aus einem weiblichen Panzerknacker mit chronischen Aussetzern im Gesichtsbereich besteht, welche sich den Knasttransporter mit gleichfalls grummeligen Mithäftlingen teilt. (So düster. So finster.) Und gleichzeitig mit einem irgendwie sehr unfähigen Piloten, welcher klischéhaft schnell das Zeitliche segnet, weil es ihm das Drehbuch so befohlen hatte. („Okay, der treibt am Shuttle vorbei in 3… 2… 1… Ahaaa!“) Und von diesem stellaren Ruderboot der miesen Stimmung geht es direkt auf die namengebende „Discovery“ mit ihrem etwas gewöhnungsbedürftigen Retro-Design der 70er. Ihr habt es euch eventuell bereits gedacht: Eine Lichtstärke von mehr als 200 Lumen ist auch dort selten anzutreffen. (Krieg. So unhell.) Doch zugegeben, ein gewisses Kinofeeling kommt dadurch schon auf. Gerade durch die wuselige Geschäftigkeit an Bord. Die Story passt dazu dann auch irgendwie. Denn Krieg sorgt auch bei Fans des Friedens für neue Prioritäten, seien sie auch noch so seltsam. Wobei, Pilz-Sperma als potentielle Geheimwaffe hatte ich persönlich jedenfalls nicht erwartet. Oder dass man diesen Mutanten-Fungus auch als Warp-Ersatz einsetzen will. Nur gut, dass dies keine Prequel-Serie ist, welche einen späteren Erfolg eben dieser Idee direkt ausschließt. Ha-ha! Interessant gespielt fand ich dagegen den Captain Lorca. Nicht unsympathisch, aber auch kein Saubermann. Überhaupt haben die Charaktere schon ein gewisses Potential und zeigen nicht sofort, aus welcher typischen Figuren-Schablone diese geschnitzt wurden. Dafür gebe ich mal ein vorsichtiges Daumen-Hoch. (Sieht mangels Licht eh keiner.) Aber unterhaltsam war das alles schon irgendwie, wenn auch nicht besonders trekkig. Erneut erinnerte mich die Stimmung ein wenig an Star Trek VI. Und auch etwas an die späteren DS9-Folgen. Ihr wisst schon, die mit dem Krieeech! Aber vielleicht sorgt dieser ja dafür, dass sich in der Serie in nächsten Jahren alles hin zum Klassik-Design entwickelt. War schließlich auch die Ausrede von diesen Prequel-Star Wars-Streifen. (Oh, Gott, jetzt verwende ich DIE schon als Argument!) Fazit: Als Non-Trek-SciFi-Drama war diese Folge schon ziemlich kurzweilig. Gerade, wenn man sich dazu überwindet endlich damit abzuschließen, dass wir bei Discovery erst einmal kein „Old-Trek“ zu sehen bekommen. Dafür gibt es im Moment ja die sehr ausgeleuchtete Serie „The Orville“. Von den Kaka-Witzen einmal abgesehen. Wertung (ohne Trek-Faktor): 7 von 10 Punkten

Wertung (mit Trek-Faktor): 5 von 10 Punkten

SCHILDHILDES MEINUNGSPANZER Das muss man alles mal ganz Lorca sehen...

„Aber ich will nicht unter verrückte Leute gehn“, bemerkte Alice.

„Oh, das kannst du nicht vermeiden“, sprach die Katze. „wir alle sind hier verrückt. Ich bin verrückt. Du bist verrückt.“ „Aber ich will nicht unter verrückte Leute gehn“, bemerkte Alice.„Oh, das kannst du nicht vermeiden“, sprach die Katze. „wir alle sind hier verrückt. Ich bin verrückt. Du bist verrückt.“ Das waren recht kurzweilige 40 Minuten Discovery, oder nicht?

Doch schon zu Beginn, als das Shuttle mit den Strafgefangenen ‚zufällig‘ getraktorstrahlt wird, schaltete ich innerlich ab. Die Elite-Offizierin und Meuterin Burnham wird also *so* in die Crew eingeführt. Aha. Das war ja zu erwarten. *Natürlich* darf die Meuterin überall rumlaufen. Pfew. Mist.

Doch halt… – das Set! Wie chic! Die Offiziere, das Metall, die Beleuchtung, die Abzeichen, der „schwarze Alarm“, das Piepen und Surren, ja, das gefällt mir. Als dann noch Cpt. Lorca auf den Schirm tritt, finde ich noch mehr Gefallen. Ok, Weltraumreisen mittels Pilzmycel. Zugang mittels Atmenkontrolle, echt jetzt? Das ist fragwürdig. Genauso wie Burnhams Re-Rekrutierung in Lorcas Crew; das will mir nicht gefallen. Aaaber egal, die kleine Jadgszene und die entstellten Leichen auf dem verunfallten Schiff sorgten für Ausgleich. Ich glaube, ich mag Lorca, denn ich möchte wissen, worum er sich einen Zoo hält. Ich möchte wissen, was der brabbelnde Rotschopf Tilly noch bereithält („theoretischer Ingenieur“). Und ob Lt. Stamets das Weinen anfängt oder den Captain anbrüllen wird. Und überhaupt, wer ist auf der medizinischen Station? Außerdem sieht mir Saru ähnlich, findet ihr nicht? Und was einem ähnlich sieht, das mag man. Freue mich auf die nächste Folge! „Woher willst du wissen, dass ich verrückt bin?“ sprach Alice.

„Du musst es sein“, sprach die Katze, „sonst wärst du nicht hier.“



