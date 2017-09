„Star Trek Discovery“ – 1.02 – „Kampf beim Doppelstern“ – Kritik

Na also! Es geht doch, sobald es fliegt! Nach der zweiten Folge kann ich bereits eine deutliche Qualitätssteigerung verbuchen, was nur teilweise auf meine gestrige Gedankenverschmelzung mit Bryan Fuller & Kollegen zurückzuführen ist. So bewegte sich die Qualität der 2. Episode von vorher „Oh Gott, wie lange geht das denn noch?!“ langsam auf „Mit Selbstverletzung durchaus ertragbar!“ – In jedem Fall werden wir jetzt erfahren, wie es mit dem abwartenden Klingonen weitergeht…

Im Ernst: Daumen auf halb acht! Das war für eine Serie, die ich spontan nicht mag, durchaus großes Verbesserungskino! 2 Punkte aus dem Stehgreif! Also fast so was wie eine normale miese Folge. Hut ab.

So waren die Charaktere etwas klarer gezeichnet und belästigten uns weniger mit ihren „Unverbindlichen Einführungsangeboten“ im kessen One-Liner-Bereich. Hier herrschte eher eine humorfreie Arbeitsatmosphäre, was bei einem Klingonenangriff mit integrierter Mini-Meuterei auch die verhaltenstherapeutisch empfohlene Maßnahme sein dürfte. Trotzdem verhindert diese Episode nicht, dass ich mit der Hauptfigur Michael wenig anfangen kann. Klar, deren Emotionsarmut ist von der Geschichte gewollt, allerdings lasse ich die Autoren da trotzdem nicht so leicht mit einem „Vulkanier halt!“ vom Haken. Da gibt es 20 anderen Kniffe aus der Drehbuch-Mottenkiste, die selbst eine überhebliche, arrogante Superkriegerin von der verletzlicheren Seite zeigen. – Und nein, mit traurigem Gesicht in der Arrestzelle rumhängen, das zähle ich noch nicht als Schwäche. Dann schon eher, dass sie unfähig war, ihren Captain länger als 10 Sekunden zu betäuben.

„Wir machen Star Trek moderner, haben sie gesagt. Es wird realistischer und dunkler, haben sie gesagt. Und dann haben sie gesagt, dass es Kack-, Wasch- und Tisch-Ecken trotzdem nicht in den Arrestzellen zu sehen gibt. Man könnte da ja vor dem Zuschauer masturbieren, haben sie gesagt.“ – Vierwandküken: Bei all dem neuen Design fehlt mir immer noch das Bodenständige. Im Ernst, stellt doch mal irgendwas auf den BODEN, Leute!

Immerhin war das wohl die beste Szene: Den Computer davon zu überzeugen, Michael freizulassen, weil alles andere ethisch nicht vertretbar ist – wenn einem gerade das Schiff unter dem Popo wegbröselt. Hier blitzte zum ersten Mal auf, dass die Serie nicht nur Klischee-Blabla aus der Mottenkiste kann. Etwas, was ich den Klingonen auch noch mal deutlich auf den Rezeptblock schreiben würde: „Lernt NORMAL zu sein!“ – Kampf und Ehre ist ja gut und schön für alle, die gerne tot sind, aber diese steifen Dialoge von unbeweglich dastehenden Krieger(k)lumpen wandeln mir langsam den Hirnstamm zu einem Schmerzstab um. Denn: Die Machtverhältnisse sind hier entweder unklar oder uninteressant, die Motivation (gewollt) eindimensional („Make Kronos great again“) und die tranige/trashige Sprechweise generell tattergreisverdächtig.

Klar, ist alles beabsichtigt, aber sollte es jemals zu diplomatischen Gesprächen kommen, könnte das zu Geschwindigkeitsproblemen (oder ständigen Doppelfolgen?) führen. Und das alte Spielchen „Du gibst mir – Ich gebe dir“ müsste nach dieser Serienlogik eigentlich umgedichtet werden in „Kahless sagt aber … – Und Kahless sagt auch … “.

Dauerhaftes Augen- und Köpferollen somit confirmed?

Um zu dem Raumkampf zu kommen: Ja, sah halbwegs okay aus. Da wurden mir bei den J.J.-Filmen schon mehr Kilos abgeschnitten. Also Augenkrebs jetzt. Jedoch fällt deutlich auf, dass die Texturen aller(!) Schiffe in den Nahaufnahmen bedenklich an selige Amiga-„Babylon 5“-Zeiten erinnern. Da fehlt definitiv noch eine Nah-dran-Schicht aus Staub, Metallporen und Kratzern, die in jedem Ballerspiel der letzten zehn Jahre Standard ist.

Aber gut, Übersicht ist in der Serie eher nicht erwünscht. Wie auch in den Räumen mit ihren „Dutch Angles“ scheint es gewollt zu sein, stets für eine gewisse Rest(licht)verwirrung zu sorgen. Aber das ist ja auch richtig so, denn wie sollten wir sonst verstehen, dass der totale Tod tot macht und Verderben eher verderbend wirkt?

„Wir kommen nun zur Abstimmung. Haus Lei‘Chen’Starr? Wenn ihr mit unserem Vorgehen einverstanden seid, dann nickt nun unmerklich. Und wenn ihr wütend und aufgebracht seid, dann meldet euch bitte nachher beim Targ-Stall. Wir lassen gerne ein Schwein für euch tanzen, damit es eure Emotionen mimisch unterstreichen kann.“ – Der (un)bewegte Mann: Schade, dass das CGI-Budget schon alle war. Eine Gif-Animation dieser Runzelrüben hätte etwas Dynamik reingebracht…

Der Bombenkniff mit den eingesammelten Leichen war nett – erfindet aber die überraschende Explosion nicht neu. Immerhin dürfen wir bei dieser Serie wohl auf spontan-technisches Voyager-Gebabbel verzichten.

Die Sarek-Ansprachen funktionierten, aber nicht mehr. Die Chemie zwischen den beiden Charakteren darf guten Gewissens mit „sparsam“ beurteilt werden, die geheimen Tipps („Suche einen Weg, den anderen zu helfen. Tschöö!“) und Rückblicke als leicht aufgesetzt. Man hat den starken Eindruck, dass man sich tiefenpsychologisch nicht weit von gängigen Fanfilmen wegbewegen wollte, um nicht versehentlich etwas zu äußern, was ich nach einer Stunde noch im Kopf habe. – Generell sind die Dialoge nie so „deep“, wie es die allgemeine Bildverschattung anzudeuten versucht. Hier werden Traumata, Probleme und Integrationsschwierigkeiten angerissen, die angesichts des zweitklassigen Minenspiels eher wie eine Stichwortliste für spätere Episoden wirken.

Eine übermäßig euphorische Endbewertung verbietet sich eh bei dieser Story – selbst wenn man sie okay findet. Denn außer einem mittelgroßen Kampf mit Tarntechnologie (Welche die Klingonen damals eigentlich noch nicht hatten, oooder? Canon, ick hör dir schnapsen!) gibt es hier nichts zu erleben. Die „Was machen wir?“-Dialoge sind ja eher Mittel zum Schieß und sorgen an keiner Stelle dafür, dass man sich nagelkauend fragt, ob der Kampf nicht noch mit einer gewieften Zeile abgewendet werden kann. Hier sollten sich auch Serien-Gut-Finder zurückhalten und mit den Bestnoten auf den Zeitpunkt warten, an dem nicht „nur“ hirnamputierte „Häuser“ auf Standard-Uniformierte treffen. Steigerungsfähig sollte es ja noch sein, ooooder?

„Wir müssen die Klingonen aufhalten!“ – „Aber warum wir Frauen? Sind wir die Stärksten auf dem Schiff?“ – „Nein, aber ich habe schon mal im Dunkeln gemunkelt, huuuii!“ – Knocking On Kevin’s Door: In der Hartz-4-Variante eines coolen Zweikampfes (oder wie viele Leute auch immer noch in den Schatten stehen) kann „Discovery“ zeigen, was es drauf hat. – KANN… Muss sie aber nicht.

Die Zweikämpfe am Ende der Episode fand ich grausam. Zu dunkel, mehr Schnitte als in den Butterbrotsdosen einer Kindertagesstätte, unklare Hiebe, unklarer Verlauf, unklare Stichführung. Dass es auch bei Serien anders geht, zeigt uns die zweite Staffel von „Preacher“, wo wir voll ausgeleuchtet ohne Schnitt(!) sehen dürfen, was penible Choreografie aus einem popeligen(?) 5-bis-8-Millionen-Budget rausholen kann. Und wenn es an den Kostümen liegt, die aussehen, als hätte man den Klingonen drei ausgezogene Kostüme an den Kehlkopf getackert, dann seid doch so gut und lasst wenigstens das Fußvolk wieder im Kettenhemdchen antreten – darf ja auch gerne eine Kahless-Micky-Maus draufgestickt sein.

SPOILER (wie eigentlich die ganze Zeit schon, Sorry dafür):

Immerhin hat der Ungehorsam für Michael sehr fix große Konsequenzen, wie wir am Ende der Episode erleben. DAMIT habe ich jetzt nicht gerechnet, auch wenn ich vermute, dass uns hier bald das Tom-Paris-Syndrom ereilen wird: „Oh, wir haben nur ein paar Tausend Leute in der Sternenflotte und nur EINE macht ständig Fehler, hält sich aber für supertoll und missachtet Befehle! Sie müssen unbedingt auf ein neues Schiff und uns ALLE retten, wie es für auserwählte Messiasse… Messianer… Messia’ae… üblich ist.“

Schade auch, dass die „Verhandlung“ in der Dunkelkammer eher lieblos runtergeschrieben war:

Schattenfiguren: „Hier die Anklagepunkte. Bekennen Sie sich schuldig?“

Michael: „Ja. Ich wollte stets das Beste, aber … JA.“ (Wieso habe ich eigentlich keinen Anwalt?)

Schattenfiguren: „Dann verurteilen wir Sie zu einem Cliffhanger auf dem Weg zu Episode 3. Viel Spaß damit!“

„Das war blöd von Ihnen – oder, Burnham?“ – „Mein Fehler war, dass sich das Drehbuch nicht an meine Hochbegabung gehalten hat. Jetzt lassen sie uns das abschließen! Ich habe gleich meine bescheidene Stunde des Tages und will nicht, dass die jemand mitbekommt.“ – Mantra, Mantra: Antihelden sind groß in Mode. Michael Burnham muss jedoch aufpassen, nicht einfach nur zum Anti zu werden.

Fazit: Ich will ehrlich sein, liebe „Discovery“-Busenfreunde… Die Serie hat es schwer, weil mir der verdunkelte J.J.-Look nicht gefällt. Und weil ich Klingonen eklig finde (allein diese haarlosen, ohrlosen, mimikfreien Köpfe seit 50 Jahren, igitt!). Und dass ich dünnes Schauspiel und pseudogebrochene Figuren wie Michael (die durch die Kraft des Rückblicks ALLES mal gelernt haben, aber auf Knopfdruck auch mal den sterbenden Schwan mimen) stinklangweilig finde, dafür kann diese hervorragende Serie ebenfalls wenig. – JA, in Folge 2 wirkte alles mehr aus einem Guss als zuvor, aber vor meinem geistigen Auge sehe ich immer noch verkrampfte Autoren und Setdesigner, die uralte Abschieß- und Kriegs-Storys auf ultramodern umstricken dürfen.



Bei Kahless, was für arme Schweine…

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 26.09.17 in Star Trek: Discovery