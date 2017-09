„Star Trek – Discovery“ – Eine Zeitgeistbetrachtung aus der Zukunft

Jede TV-Serie spiegelt ihre Zeit wieder – bewusst, unbewusst oder weil andere Serien gewisse Dinge vorher unbewusst (oder bewusst?) vorgelebt haben. Wie? Schon bewusstlos angesichts dieser bewusstseinserweiternden Erkenntniskaskade? Dann lest bloß nicht den nachfolgenden Text, der – im Gegensatz zu den letzten beiden Trek-Serien – mal ein paar Jahre in die Zukunft zu gehen versucht. Denn wir fragen: Ist es schon heute möglich, die demnächst startende Serie mit den Augen von Biff Klapowski im Jahre 2030 zu sehen?

Doch zuerst ein paar Worte zur Lage der Nuts… – äh… der Nation. Und zwar der Amerikanischen, weil’s besser zu Star Trek passt (Sorry, Frau von Storch):

*Räusper*… Die heutige Zeit ist geprägt von allen möglichen Unsicherheiten – vor allem bei Dingen, die früher als sicher galten: Amerika ist stark, die Bösen sind beherrschbar und Krankenversicherungen kommen aus der Hölle – es sei denn, man ist zufällig krank. Vieles ist (scheinbar oder wirklich) mehr Schein als sein, und je nach persönlicher Neuronalaktivität sind entweder Hillary Clinton oder Donald Trump die Totengräber des Abendlandes, und alle News dazu entweder „Fake“, „Great“ oder „Very talented“.

Die Wirtschaft läuft so halb, aber eigentlich auch nur dann wirklich klasse, wenn man Optionsscheine auf den Derivate-Verkauf termingebundener Triple-Optionen mit 40-fach-Hebel anbietet. Um nur mal ein einfaches Beispiel zu nennen. – Und der Rest der US-Menschheit arbeitet (jedenfalls gefühlt, wenn man Beispiele in Onlineforen liest) in 35 Millionen McDonalds-Filialen oder gleich im Pappkarton-Schlaftester-Business.

Da fragt man sich schon, ob man das auch bei „Discovery“ gespiegelt sieht. Denn das ginge ja schon, wenn wir eine alte Shuttle-Fabrik namens „General Flyers“ sehen würden, die nun verrottet in einem Außenbezirk einer vulkanischen Schrebergartensiedlung dahin rostet.

Bevor wir es vergessen: Hier der nächste Ausschnitt der frischen Serie. Was sagt es darüber aus, dass man sich erst verläuft (UUUH! AAH!) und zwei Sekunden später gerettet wird? Dass erst komische Digi-Musik startet und eine Sekunde später klassische Trek-Mucke? – Ganz klar: Die reale Welt ist eben auch hoch komplex und manchmal widersprüchlicher als ein türkischer Präsident, dem die wirklich schädliche Gül(l)en-Bewegung immer noch aus dem eigenen Mund läuft.

Jede Trek-Serie war ein Spiegel ihrer Zeit. Und im Nachhinein scheint sich stets alles logisch und vorhersehbar entwickelt zu haben, wie kleine Kackhaufen, die Paramount auf die Perlenkette der Geschichtsentwicklung gefädelt hat:

– TOS zeigte uns etwas verzweifelt das Gegenteil des Kalten Krieges (und verschob die bekannten Konflikte teilweise etwas plump auf Indianersiedlungen und Westernstädte im Weltraum).

– TNG atmete recht bald den Duft des ausklingenden Kalten Krieges und präsentierte alte weis(s)e Männer, die allein durch Reden – und glückliche Geschichtsfügungen bei der Wahl des korrekten Paralleluniversums – zum Erfolg kamen.

– DS9 zeigte uns dann im Zeitalter neuer Konflikte („Jugoslawien“ schon mal gehört?), dass doch nicht alles perfekt läuft. Zudem arbeitete man sich noch schnell an den noch offenen Themen ab: Emanzipation der Frau (Kira kam vor Janeway! Und Jadzias Emanzipation war sowieso am allerheißesten…), ein Schwarzer als Commander/Captain, der erste irgendwie lesbische Kuss bei Star Trek, feindliche Eroberer, die nicht einfach mit dem Abspann verschwinden, gewürzt mit Kapitalismuskritik bei den Ferengi, wiederum gewürzt mit 90er-Jahre-Sitcom-“Humor“.

– Für VOY blieb dann nur noch die Frage, als wie selbstverständlich und aufdringlich unaufdringlich man Janeway als gute Führungsfigur würde darstellen können. Eine durchgehende (Polit-)Agenda oder eine intellektuelle Grundaussage ist hier aber wohl am wenigsten auszumachen.

– ENT verwandelte sich nach den Terroranschläge vom 11. September 2001 vollkommen und spielte sie dann quasi 1:1 in seiner dritten Staffel nach: Terror vom bombenliebenden Arsch der Welt(räume), ko(s)mische Gruppierungen mit lustigen Sitten und Schweinenasen, wie sie bekanntlich den Taliban zu eigen sind, Folter als Verhörmethode und vermeintlich spannende Grenzerfahrungen. Die ersehnte Einigung in Form einer großen Föderation wurde darüber dann auch einfach mal „vergessen“.

„Oh, eine arabischstämmige Kugel vernichtet das Zentrum unserer Selbstverständnisses!“ – „Lass uns ein Schiff in ihr chaotisches Territorium schicken, das einfach nur Expanse heißt – weil wir uns nicht so für Geographie interessieren!“ – „Captain Rumsfeld, Captain Bush, das ist eine ausgezeichnete Idee!“

Und Discovery? Diese Serie hat ab JETZT die Aufgabe, unsere heutige Welt abzubilden. Und da hat sie einiges zu tun:

Jeder Hampelmann trägt eine Smartphone mit sich herum und kann mehr oder weniger ungefragt vom diesem zugetextet werden. Die Zeiten, in denen Seriencharaktere also zu einer grässlichen Wandfliese aus Schaumstoff latschen, um dort ihre Befehle abhören zu können, dürften endgültig vorbei sein – auch wenn Kirk das Jahre später wieder so machte… machen wird… – wie auch immer die korrekte Zeitform ab zweieinhalb Reboots gemeinhin lautet.

Und so zeigt uns auch der erste echte Serienausschnitt, wohin die Reise geht: Der Computer im Helm „guckt“ sich den Klingonen im Weltraum an und erzählt dann freimütig, dass er die „Ikonografie“ auf dessen Brust erkannt und analysiert hat. Wir können von Glück sagen, dass die Gesichtserkennung nicht gleich das Facebook-Profil vom Grummelkrieger aufgerufen hat. Gagh-Essensbilder wären wohl kein guter Serieneinstand – zu viele Veganer unter den heutigen Röhrenjeans-Trägern.

Ergo: Spätestens in dieser Serie dürfte man eigentlich keine Angst mehr haben, wenn der Trikorder mal wieder in einer Alien-Pfütze untergegangen ist. Denn die Uniformknöpfe, Haarspangen und Unterwäschelabels dürften sogleich wild plaudernd auf den Verlust des größeren Hilfsmittels hinweisen und selbst mit einem Dutzend Scans einspringen.

Auch wäre es seltsam, wenn es nicht eine gewisse „Spaltung“ der Erdbevölkerung oder der Sternenflottenbelegschaft bei diversen Themen gäbe. Eben zermürbende Diskussionen um den richtigen Kurs. Alles andere würde mich angesichts von Syrien (Staat gegen Volk), Türkei (Staat gegen Volk[er] – und den ganzen Rest) und den USA (Demokraten gegen Republikaner) dann doch verwundern. Vollkommen geschlossen gegen die Klingonen vorgehen? Eher unwahrscheinlich. Ja, die Klingonen selbst scheinen ja in sich auch noch mal gespalten zu sein (nein, nicht die Stirnhöhlen-Riffelung), was ebenfalls passen würde.

Klar, warum sollte es beim Gegner auch besser sein? Boko Haram und der IS haben schließlich auch völlig unterschiedliche Vergewaltigungsvorstellungen. Und glauben die Neu-Klingonen überhaupt an den Klimawandel in Wurmlöchern? Weiß man auch nicht. Noch mehr Konfliktpotenzial.

„Der zentralreligiöse Rat der dezentralen Defizitären ist nicht einverstanden mit den Plänen des Rats der konservativen Linksliberal-Mordenden!“ – „Klappe, Kang! Sie sind viel zu konkret! Die ersten drei Folgen bitte ich ausschließlich um nebulöse Andeutungen unserer Ziele – die Zuschauer wollen doch mitraten, wie viel Prozent des Rats derart strategisch abstimmen müssen!“ – Wird es zu politisch, ärgert sich der Zuschauer, wird es zu platt, ärgert er sich auch. Schmelzende Plastikohren wird es also auf jeden Fall geben…

Mein Gefühl sagt mir, dass wir die früher viel diskutierten „Auseinandersetzungen“ der DS9-Charaktere schon bald als Witz früherer Debattierclubs ansehen werden – mit dem Ferengi Rom als Vorsitzenden, um dieses nette Bild komplett zu machen.

Spätestens nach einer Staffel „Discovery“ wird man sich umdrehen und sagen: „Ui, da haben sie aber viel aufgegriffen! Man weiß, wie die Födi-Demokratie funktioniert, wann man einen Befehl verweigern darf und was passiert, wenn der Präsident höchstselbst einen Luftschlag auf einen Kindergarten der Aliens anordnet. Nur die Transporter-Unfälle und Holodeck-Vorläufer – die sind immer noch scheiße unlogisch.“

Das muss sogar so sein. Auch unabhängig von der Weltlage. Denn jede moderne Dramaserie arbeitet heutzutage mit den Mitteln sich laaangsam aufbauender Konflikte. „Planet der Woche“ ist out, stattdessen wird die Laune von Pablo Escobar mit jeder Staffel „Narcos“ immer schlechter, Walter White sammelt fleißig Rück- und Tiefschläge, um darüber immer „böser“ zu werden, während man bei „Game of Thrones“ das Prinzip „Wer will was – und warum überhaupt?“ zur Königs(haha!)disziplin erhoben hat.

In „American Gods“ und „Preacher“ sucht man dann auch gleich nach den Göttlichsten (aller Streithähne), weil das Geplänkel auf der Erde den Machern/Zusehern schon lange nicht mehr ausreicht. Ob in der realen Politik oder in Comicverfilmungen: Überlebensgroße Hassfiguren, ob nun hektisch oder ganz gemütlich präsentiert, prägen das Bild. Und ein Konflikt, der erst mal schwelt, wird uns mindestens(!) eine Staffel lang beschäftigen – mir fällt nicht eine aktuelle Erfolgsserie ein, bei der das anders wäre. Ja, es mag sein, dass „Discovery“ uns ab und zu ein abgestürztes Shuttle im blau beleuchten Alien-Dschungel zeigen wird, aber die Gespräche der Verunglückten kenne ich quasi jetzt schon: „Wir müssen immer noch zur Konferenz auf Klingon Prime II, sonst war alles umsonst!“ – „Ja, diese verfluchte Zentralbank mit ihren Niedrigzinsen!“

Ganz klar: In zwanzig Jahren wird man auf Discovery ebenfalls schmunzelnd zurückblicken. Wie typisch doch die vielen blauen LEDs für die damalige Zeit waren, wie sehr gefangen zwischen tolerant-offen (jaaa, der erste Homosexuelle bei Star Trek!) und verstritten-kleinkariert die Charaktere doch waren.

Und einerseits war 2017 durch die (Computer-)Technik im Trek-Universum viel mehr machbar, an das man früher einfach nie dachte, auf der anderen Seite hingegen wird man 2037 diese seltsame 8. Episode diskutieren, in der ein gewisser Mudd sein erstes Geld mit einem YouTube-Channel verdient (= düstere Eyeliner-Schminktipps, presented bei Rossmann).

Danke Schätzchen. Ich fühle mich schon viel sicherer mit deinem Untertitel an meiner Seite… – Wie sehr sich die Zeiten gewandelt haben, sieht man schon an Kleinigkeiten. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass Fähnrich Kim oder Riker jemals so „episch“ im Weltraum gehangen hätten, einen ganzen Raumanzug mit Helfersyndrom ausfüllend? In heutigen Zeiten muss es eben immer EINE Person sein, auf deren Schultern die Last liegt. Nämlich Hulk.

Schade nur, dass man sich in 20 Lenzen nicht über die Effekte wird aufregen können. Die werden nämlich 2018 schon altbacken und zu klinisch wirken.

Wie auch immer – ich freue mich jetzt schon auf die Rückbetrachtung!

Natürlich nur echt auf „www.zukunftia.mars“.

von Klapowski am 11.09.17 in All-Gemeines