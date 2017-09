Wonder Woman – Das wunderbar kurze Review

Handlung: Eine Amazone verlässt zusammen mit Chris Pine, in seiner üblichen Rolle als Captain Kirk, ihr gemütliches Insel-Resort um nach einem legendären Bösewicht zu suchen. Dieser taucht aber erst kurz vor dem Ende auf und existiert leider nur für den üblichen die Sinne betäubenden CGI-Endkampf. Vorher kämpft sie jedoch erst einmal gegen die bösen Deutschen im ersten Weltkrieg und noch bösere Vorurteile gegen Frauen. (Was wollen die denn noch? MEHR Schuhe?!)

Nach dem überproduzierten „Batman v Superman“ ist „Wonder Woman“ schon schön geworden. Keine zusätzlichen Handlungsstränge um krampfhaft zukünftige Filme zu bewerben („Ich bin es, der Flash! Ich muss jetzt aber auch schon wieder los, tschöööö!“) und die Heldin will tatsächlich mal Gutes tun, statt nur verstimmt in einer dunklen Ecke vor sich hin zu schmollen. Bot man uns bei BvS noch eine echte Arschloch-Parade, ist so eine nette und zudem noch sehr hübsche Wonder Woman schon ein echter Labsal für die Hose. Äh. Seele.

Spaß auf der Castingcouch: Wonderwom’iger als Gal Gadot kann man wohl nicht mehr werden. Allein ihr Lächeln würde selbst das versteinerte Herz von Kollege Klap (falls vorhanden) zum Schmelzen bringen und ihre allgemeine Bildschirmpräsenz erinnert durchaus an eine Lucy „Xena“ Lawless. Hach, jaaa! Wonderwom’iger als Gal Gadot kann man wohl nicht mehr werden. Allein ihr Lächeln würde selbst das versteinerte Herz von Kollege Klap (falls vorhanden) zum Schmelzen bringen und ihre allgemeine Bildschirmpräsenz erinnert durchaus an eine Lucy „Xena“ Lawless. Hach, jaaa!

Zeit für Mini-Gefühle: Nach all den atemlosen Action-Spektakeln der beiden Comic-Filmstudios ging man es hier auch mal etwas ruhiger an. Manchmal spricht man sogar einfach mal miteinander, ohne dass eine Sekunde später der halbe Block explodiert. Eigentlich eine selbstverständliche Sache, aber durch den heutzutage großen Einfluss der ADS-Lobby doch mal eine Erwähnung wert. Nach all den atemlosen Action-Spektakeln der beiden Comic-Filmstudios ging man es hier auch mal etwas ruhiger an. Manchmal spricht man sogar einfach mal miteinander, ohne dass eine Sekunde später der halbe Block explodiert. Eigentlich eine selbstverständliche Sache, aber durch den heutzutage großen Einfluss der ADS-Lobby doch mal eine Erwähnung wert.

Fiesfleisch aus der Dose: Gnaaah. Ist das denn wirklich so schwer, dem Gegenspieler mal ein paar einprägsame Merkmale ins Drehbuch zu schreiben? Dieser soll ja nicht rund um die Uhr Shakespeare rezitieren (das Gnaaah. Ist das denn wirklich so schwer, dem Gegenspieler mal ein paar einprägsame Merkmale ins Drehbuch zu schreiben? Dieser soll ja nicht rund um die Uhr Shakespeare rezitieren (das gab es nämlich schon), aber ein paar originelle Motivationen und Sprüche sollten schon drin sein. Phrasen wie „Die Menschheit hat ihre Zerstörung verdient!“, „Ich werde eine neue und bessere Welt schaffen!“ oder „Alle doof, außer mich!“ kann man sich nur so oft anhören, werte Herren DC und Marvel.

„Ha, diese doofen Deutschen haben sich sofort aus dem Staub gemacht, als sie uns gesehen haben. Gute Arbeit, Team!“ – „Endlich ist dieses Dorf wieder sicher. Es wird bestimmt Monate dauern, bis die Öffentlich-Rechtlichen hier wieder neue Tatort-Folgen produzieren lassen. Oder noch schlimmer… SOKO!“ – Know-HAU! Der Indianer (zweiter von Rechts) guckt übrigens so dankbar, weil man ihn aus dem Konzentrationslager eines deutschen Wild West Laientheaters gerettet hat. Besser bekannt als die Karl May Festspiele in Elspe.

Das Schulterzucken unter den Effekten: Das ging schon einmal besser. Deutliche Aussetzer konnte man zwar nicht erkennen, aber gerade wenn Wonder Woman schnell Platz für ihre digitale Kollegin macht, dann fühlt man sich schon ein bisschen in das letzte Jahrzehnt zurückversetzt. Besonders deutlich wird dies auch beim Endkampf, welchen man in dieser Form zudem schon Dutzendfach gesehen hat. Man rechnete wohl nie damit, dies einmal sagen zu müssen, aber das gegenseitige Fresse polieren unter Einsatz diverser Gebäude wird langsam doch etwas alt. Das ging schon einmal besser. Deutliche Aussetzer konnte man zwar nicht erkennen, aber gerade wenn Wonder Woman schnell Platz für ihre digitale Kollegin macht, dann fühlt man sich schon ein bisschen in das letzte Jahrzehnt zurückversetzt. Besonders deutlich wird dies auch beim Endkampf, welchen man in dieser Form zudem schon Dutzendfach gesehen hat. Man rechnete wohl nie damit, dies einmal sagen zu müssen, aber das gegenseitige Fresse polieren unter Einsatz diverser Gebäude wird langsam doch etwas alt.

Kämpfe mit Frischesiegel: Neben dem Standard-Mampf aus dem Prügel-Rezeptbuch gibt es aber ein paar nette Hau-Häppchen. Schließlich ist die Back(pfeifen)-Mischung „Amazonen gegen 1. Weltkriegssoldaten“ noch ziemlich unverbraucht. Wenn Frau Woman sich durch schmutzige Gräben schlägt (Ha-ha!) kommt daher schon Spannung auf. Neben dem Standard-Mampf aus dem Prügel-Rezeptbuch gibt es aber ein paar nette Hau-Häppchen. Schließlich ist die Back(pfeifen)-Mischung „Amazonen gegen 1. Weltkriegssoldaten“ noch ziemlich unverbraucht. Wenn Frau Woman sich durch schmutzige Gräben schlägt (Ha-ha!) kommt daher schon Spannung auf.

Fazit: Eine unterhaltsame Umsetzung der Wonder Woman Geschichte, wenn oft auch etwas arg unmutig erzählt. Aber dies ist ja aktuell ein sehr verbreitetes Phänomen, welches wohl auf die Innovationsangst der Studios zurückzuführen ist. Schließlich müssen die Anweisungen der patentierten Blockbuster-Erfolgsliste ohne Abweichung eingehalten werden. Dies erklärt wohl ein Endergebnis, bei welchem man nicht nur einmal an das Filmdebüt von Marvels „Captain America“ denken muss. Inklusive Finale mit großen Todesflugzeug, deutschem Oberfiesling und mutiger Begleitertruppe mit Multikulti-Bonus. Ist Alzheimer unter Hollywood-Autoren eigentlich sehr verbreitet?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

von Sparkiller am 03.09.17 in Filmkritik