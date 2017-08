„Star Trek Discovery“ – Demnächst auch in komplett anders?

Das Kalenderblatt lügt nicht: Nur noch wenige Tage, angefüllt mit Hamsterkäufen für Beruhigungsmittel und Gummiohren, liegen vor uns, bis es auf Netflix endlich heißt: „Lasset die Lensflares beginnen!“ – Angesichts dessen sollten wir mal langsam Gas geben und in loser Reihenfolge ein paar interessante Dinge diskutieren, die eigentlich (noch) nichts zur Sache tun, so vielleicht nicht passieren werden und eh nur Gerüchte sind. Ein klassisches Trekkie-Ding also! Heute im Programm: Die mögliche mittelfristige Ausrichtung von „Discovery“ und die Wahrscheinlichkeit einer Anthologie-Serie…

Das Gerücht:

Erst war eine Serie geplant, die in verschiedenen Trek-Zeitaltern spielt und dann regelmäßig den Fokus ähnelt. Gerüchte zufolge soll dies sogar die Hauptidee von Bryan Fuller gewesen sein, weswegen er (unter anderem) rausgemobbt wurde. Dass er „ganz plötzlich“ keine Zeit mehr hatte, glaubt inzwischen niemand mehr…

Die Besprechung:

Die Idee zu einer sogenannten Anthologie-Serie (kommt von „Ant“= „Ameisenklein“ und „Thologie“ = „Trotzdem religiös verklärt“) war nie neu. Immer wieder mal geisterten solche Gerüchte durch den Digi-Äther, schon zu Zeiten, als die Serie ENTERPRISE noch ein feuchter Traum in den Entführungsphantasien von Scott Bakula war.

Der aktuelle Discovery-Autor Alex Kurtzman, der für einige der besten und kultigsten Geschichten in Hollywood verantwortlich zeichnet (wer denkt nicht täglich an den Film „Cowboys & Aliens“?) erwähnte unlängst in einem Interview, dass er das für „vollkommen möglich“ halte bzw. früher mal hielt. Zwar wurde das erst mal zurückgestellt, weil die neuen Figuren so „cool“ seien, jedoch geistert der Gedanke seitdem wieder durch das Netz – auch im Zusammenhang mit Fullers ursprünglichen Plänen. Könnte es sein, dass diese Idee bei einem Misserfolg von Staffel 1 wieder ausgegraben werden könnte, jetzt, wo noch keine Bodendecker drauf gepflanzt wurden?

Ganz von der Hand zu weisen sind die Vorteile dieses Vorschlags nicht – zumindest, wenn die Crewwechsel nur einmal im Jahr stattfinden würden. Schon bei „True Detectives“ langweilt… äh… erfreuten uns in zwei unterschiedlichen Staffeln ganz unterschiedliche Polizisten.

Endlich könnten die Geschichten längst vergessener Trek-Ereignisse besprochen werden! Wie ist es zum Beispiel dieser holden Maid ergangen, die nur knapp den sexuellen Angriffen von Kirk (siehe den Brustgrabscher!) entkommen ist? (SPOILER: Sie hat die gesamte Föderation und danach noch mal das Leben auf der Erde gerettet)

Klar, man könnte also auch bei Star Trek eine Menge Schauspielergehalt sparen, wenn man die Figuren nach maximal 12-13 Folgen rauswirft und völlig neue Fanlieblinge castet. Und hat nicht auch „Black Mirror“ gezeigt, dass voneinander losgelöste Einzelgeschichten unter einem Oberthema richtig erfolgreich sein können? Die es ja sogar alle zwei Jahre auf teilweise 3-4 Folgen schaffen? Und wäre es nicht toll, irgendeinen nebenbei fallengelassenen Plot aus den 60ern plötzlich zur ganzen Episode veredelt zu sehen?

Ja, quasi „George Lucas ab 1990 – Die Serie“! Irgendwas wird es schon noch zu erzählen geben… Wie war das damals, als die Vulkanier den Menschen zum ersten Mal bunte Glasperlen schenkten? Und war die Party bei der Wiederkehr der Voyager wirklich so krass, dass man Tuvok später mit einem Subraumimpuls von der Penispumpe trennen musste… ?

Was ebenfalls dagegen spricht, ist das klassische Selbstverständnis von Star Trek, den Fans und deren Machern. STAR TREK, das ist nicht so eine kurzlebige Sendung, in der nach ein paar Fölgchen mal gerade die Figuren gewechselt werden! Nein, ein Franchise, das uns für die Restjahre bis zum Aussterben der Menschheit immerhin Spock, Kirk und Picard beschert hat, gibt sich doch nicht mit 10-Episoden-Hanseln zufrieden, wenn man sich mit ein bisschen Selbstüberhöhung einreden kann, wenigstens theoretisch den nächsten Worf oder Data erschaffen zu können. Ja, selbst bei Voyager und DS9 spürte man stets die Versuche, uns über reine Screentime-Power die erwünschten Dekaden-Lieblinge zwischen die Ohren zu pflanzen.

Erst bei ENTERPRISE gab man es langsam auf und gestaltete alle Figuren schon zu Beginn so öde, dass der Kultfaktor selbst dann noch schreiend weggelaufen wäre, wenn man zwei „Game of Thrones“-Episoden an die Füße gebunden hätte. Und ja, Bilder von aktuellen Mayweather-Cosplays werden gerne als Beweis des Gegenteils akzeptiert!

Doch was ist schon sicher heutzutage, wo wir ungefragt mit drei(!) Trek-Prequels in Folge beglückt werden, mögen die Altfans seit 2001 noch so sehr nach Neuem brüllen? Wo Abrams-Trek im Abrams-Look uns ernsthaft als „Die Serie spielt aber im TOS-Universum. Ganz äährlich!“ verkauft wird und man verzweifelt nach einem halben Dutzend Ansätzen sucht, den übermächtigen „Star Wars“-Fortsetzungen nachzueifern?

Viele Dinge aus der Vergangenheit liegen immer noch im Dunklen. Zum Beispiel, dass Picard sich einst als Zupfposaune-Spieler die erste Überfahrt zum Jupiter verdiente, bevor er seine Unschuld an die sehr junge Lwaxana Troi verlor.

Daher: Sollte die erste Staffel unter den Erwartungen bleiben, wäre ein Wechsel der Crew durchaus denkbar. Andere Serien haben es mit überraschenden Toden und Heldenwechseln ja vorgemacht – und wenn man halbwegs im selben Zeitrahmen bleibt (oder einfach mit der bereits gezeigten Scheißegal-Haltung an alles herangeht), so könnte man diese (Noch-ganz-knapp-)Prä-Kirk-Serie sogar sehr locker zu einer Post-Kirk-Serie umstricken! Mehr erzählerische Freiheiten und eine logischere Einbindung der bereits bezahlten Kulissen gäbe es nämlich gratis obendrauf. Optisch würde das Interieur schließlich mehr in die Zeit vor Picard passen (wenn auch nicht hervorragend), wenn man denn alibimäßig ein paar Ecken abfeilen und mit dem Malerpinsel drüber streichen würde.

Trotzdem gilt: Scheitert die erste Staffel, weil sich keiner mit der Neuauflage identifiziert, würde ein zweiter Versuch – mit anderen Figuren! – die Entfremdung eher noch steigern. Und wenn alles glatt und erfolgreich läuft, wird kaum jemand das Risiko eines kompletten Zeit- und Crewwechsels eingehen. Und ein bisschen viel Arbeit (beim Geldbörse-Aufmachen) machen die Redesigns und neuen Kulissen ja dann doch.

So bleibt nur, den Machern für die mutige Idee unsere Glückwünsche auszusprechen und das Anthologie-Ding ansonsten dort abzulegen, wo viele der anderen Entscheidungen bezüglich „Discovery“ ihre Spuren hinterlassen haben: Im Waschbecken mit den ausgerissenen Haaren des zuständigen Produzenten, der garantiert noch jetzt regelmäßig murmelt:

„Sie … sie sind alle sooo dumm. Und ich … ich bin ihr Chef!“

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 26.08.17 in Star Trek