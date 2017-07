„Star Trek – Discovery“ – Der Trailer von der Comic Con

Alle neuen Infos und Charakterblutwerte aufzuzählen, das würde uns an dieser Stelle entweder überfordern, oder uns in Fangefilde zurückwerfen, die an die seligen 90er-Jahre erinnern („Hey, der neue Voyager-Antrieb ist jetzt sub-transwarpial!“). Aber viel interessanter als Schauspielernamen und Kostümdesigns sind an dieser Stelle eh die Nuancen der allgemeinen Stimmung (HOSSA, HOSSA!), eben das Worldbuilding als Ganzes und Flaches – wobei die Flachheit natürlich der begrenzten Einwirkzeit eines Hollywoodtrailers geschuldet ist.

Immerhin, der zweite Trailer hat mich schon etwas mehr abgeholt als das erste Softporn-Geflenne mit akustischen Pet-Pop-Girlanden. Ja, das, was wir hier sehen, wirkt sogar teilweise recht filmisch und wischt mit NEMESIS mal gerade optisch den Boden auf – vielleicht sogar mit dem einen oder anderen „Wir müssen alles so schnell schneiden, dass man nicht mehr weiß, wo Oben und Schunkeln ist“-Optikverbrechen in Film 11 bis 13. Ja, die neue Serie versucht allem Anschein nach, dem derzeit aktuellen Ansprach „Nur Kino-Look ist guter TV-Look“ zu entsprechen. Und das ist ja erst mal nichts Schlechtes.

Sehr viele Kraftfelder und ein Typ namens Mudd. Immer noch zu wenig, um auszurasten, aber genug, um zu behaupten: Der Look der Kirk-Serie wird hier KEIN neues Zuhause finden. Man bemüht sich nämlich noch nicht mal darum. Und das ist so verständlich, dass ich mich frage, warum man uns immer noch mit dem „Klaaaar halten wir uns an den Canon!“-Geseiere auf die Warpeier geht…

Raumkämpfe auf dem Hauptbildschirm, auf dem ein verschwommener Gelbpopel (= Torpedo) langsam näherkommt, das werden wir in „Discovery“ natürlich nicht mehr erleben. Was wir hier sehen, wirkt einerseits flott und dynamisch (und dadurch realistisch, denn es WILL ja keiner getroffen werden und gleichzeitig selbst viel wegfeuern), andererseits aber weniger Bonbonmark-erschütternd wie die Comicversionen von J.J. Abrams. Das Thema Schiffsdesign spare ich mir allerdings für später auf. Nach den letzten Kinofilmen, in denen die Schiffe auf mich wie 10 Meter große Spielzeuge wirkten – gerade in den 3D-Vorstellungen -, ist meine Erwartung so weit am unteren Warpstrudelende angekommen, dass es mir inzwischen fast egal ist. Hauptsache, das Ding fliegt, sieht eher nach Voyager/TNG statt nach TOS aus und hat innen und außen Lichter, die mich weder nach MEHR Photonen, noch nach einer Sonnenbrille lechzen lassen.

Über den Stil der Kostüme , vor allem der klingonischen, kann man ebenfalls trefflich streiten. Zu pompös oder gerade deswegen einer Kriegerrasse angemessen? Sehen wir gar nur eine Randerscheinung der klingonischen Zeugen Jehovas in der psychiatrischen Klinik oder ist es das offizielle Militär-Design? Bevor ich RICHTIG meckern möchte, muss ich noch weitere Infos abwarten… Mir persönlich hätte auch eine weniger „goldige“ Kragenstimmung gefallen, aber natürlich möchte die frische Trek-Serie auch bei den Kostümen endlich mal beim Standard von vor 5-10 Jahren ankommen, statt wie bei Captain Archer dreimal mit der Fusselrolle über die Hausmeisteranzüge zu gehen und zu behaupten, dass es dadurch schon moderner sei.

„Sag nichts, oh Nichtssagende!“ – Welches der beiden Bilder war doch gleich von Halle Berrys SF-Serie namens „Extant“?

Was mir viel mehr Sorgen macht, ist eigentlich der ANSPRUCH der Bilder, die wir sahen. Vom Kraftfeld bis hin zur Wüstenwanderung wird alles so episch inszeniert, dass es einem fast zu viel sein könnte. Der ausgeschiedene Showrunner Bryan Fuller (dessen Wirken sicherlich noch spürbar sein wird) macht zwar hervorragende Serien („Hannibal“, „American Gods“), verliert sich aber gerne mal in seinen Bilderwelten, die er meist mit Schmackes und Symbolik auflädt, bis jeder Burgerladen wie eine mittelalterliche Kathedrale wirkt. Ungern möchte ich jeden Warpsprung und jeden Zweifelmoment zum zeitlupigen Kunstwerk erhoben wissen, was beim ersten Mal Gucken vielleicht noch gut wirkt, beim zweiten Mal (gerne beim Bügeln und/oder Review-Schreiben) aber eher anstrengend daherkommt.

Anders gesagt: Ich wünsche mir keine klingonische Begegnung, die die kompletten Episoden 1 bis 3 in Beschlag nimmt, während wir zwischen 8 Hauptfiguren hin- und herschneiden, die sich von A nach B bewegen, um am Ende mit der mickrigen Zusatzinfo C dazustehen. Denn was bei „Game Of Thrones“ komischerweise funktioniert, muss bei Star Trek noch lange nicht gut sein. Ich komme auf dieses Thema, weil auch dieser Trailer viel von dem zeigt, was wir schon kennen: Klingonen, Selbstfindung, Wüste, Pengbumm, verstört aus dem Fenster oder der Kraftfeldfläche rausgucken. Okay, das kann wieder nur die erste Episode sein, aber meine Angst wächst ein wenig, dass wir die ersten anderthalb DS9-Folgen („Das hier ist die politische Lage, machen sie was draus! Tschö.“) hier deeeeutlich gestreckt sehen werden. Stand-Alone-Geschichten mögen heute out sein, aber wenn mich die Geschichte um den klingonischen Martin Schulz nicht packen sollte, sind Single-Abenteuer der einzige Notnagel für den frustrierten Nörgelaltfan…

Hier das neue Schiff. Hat vorne einen Kringel und sieht aus wie Archers ENTERPRISE nach dem Umstülpen. Und jetzt diskutiert mal schön.

Und auch, wenn mir die Mucke inzwischen besser gefällt, finde ich sie noch immer etwas teenieschmalzig und nichtssagend. Klar, auch das kann natürlich der kurzfristigen Trailerauswahl geschuldet sein, aber da wir ja bis heute auch klaglos(?) monotone Alpenhörner und kaputte Orgeln ertragen (Danke, Hans Zimmer!), könnte es sein, dass man wirklich eher in die Seier-Ecke geht.

Auch in die Seier-Ecke gehen ein paar der Gesichtsausdrücke der dynamisch auf den Boden springenden Charaktere (1:13), das etwas unmotiviert klischeehafte „RUN!!“-Gerufe (1:27), das gleich auf die „GO!“-Aufforderung (1:14) folgt. Mudds arrogantes Gelaber wirkte mir zudem etwas zu billig-pennerhaft statt schmierig-sympathisch. Auch hier ist es eine völlig andere Figur als vielleicht von manchen Fans erwartet – mal ganz abgesehen davon, dass es NATÜRLICH auch nicht mit dem Alter passt, wenn das hier 10 Jahre vor Kirk sein soll. Nicht, dass mich solche „Details“(?) noch groß stören, aber die ständigen, niemals aufhörenden Versuche, halb vergessene Uralt-Figuren dauernd neu erfinden zu müssen, phasern seit 2001 immer mehr an meinem Geduldsfaden. Dass wir im Trailer einen Vulkanier-Glückskeks-Spruch zur Wichtigkeit von „Change“ hören, wirkt daher schon eher witzig. Oooder meinte er „Change“ eher im Sinne von Wechselgeld?

Insgesamt schwanke ich gerade irgendwo zwischen „Vorsichtig optimistisch“ und „Erwarte trotzdem nichts“. Die Formel „Kriegerrasse gegen Gutmenschen – und die Vulkanier nicht zu vergessen!“ eignet sich eben derzeit noch nicht für ausschweifende Fandiskussionen. Wo man bei VOY und DS9 und auch bei ENT (wegen des Prequel-Konzepts) noch stets viel zu diskutieren hatte (Raumstation?! Ein Schiff, das auf sich allein gestellt ist?!), so befindet man sich bei Discovery mal schnell im meinungstechnischen Niemandsland. NOCH ein Prequel. NOCH mal Klingonen. NOCH mal bei Adam und Eva im Trek-Univerum anfangen…

Und das Konzept, dass nicht der Captain die Hauptfigur ist, sondern eben die zweite Offizierin, ist ja doch eher ein Harmloses. Schon bei TNG konnte es passieren, dass wir Picard mal viele Episoden lang nur am Rande gesehen haben.

von Klapowski am 24.07.17 in Star Trek