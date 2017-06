Star Trek DS9 – 1.10 – „Die Nachfolge“ Review

Irgendwann musste es passieren: Eine reine Spaß-Episode in den Reihen der Ferengis, die bekanntlich so geldgierig und geizig sind, dass sie sich nicht mal eine vorteilhafte Gesellschaftsstruktur leisten können. Erst im Laufe der Serie werden die Aktionäre… äh, die AKTEURE lernen, dass Frauen auch konsumieren sollten, dass Wissen durchaus Vorteile haben kann und dauerhaft(!) beknacktes Verhalten irgendwie der Formel „Zeit ist Geld“ zuwider läuft.

Um den Kapitalisten unter uns keine Zeit für’s Baby-Fressen zu stehlen, hier gleich in einem Satz: Die Folge leidet an der generellen Unglaubwürdigkeit des Konzepts – wenn man sie denn überhaupt ernst nimmt.

Dass der mächtigste Ferengi mit nur zwei „Bewachern“ (Schießbudenfiguren mit Bewaffnungs-Defizit, auch schädelinhaltstechnisch) auf der Station auftaucht, ist schon ziemlich schwer zu schlucken. Aber dass der Oberste Oberstübchengeschädigte die Bar von Quark für eine Konferenz „braucht“, statt einfach ein dickes Schiff andocken zu lassen, ist … sehr … *Finger gegen Schläfe drück*

Okay, am Ende war alles ja nur ein Ablenkungsmanöver, um einen Nachfolger zu be- oder entstimmen, um ein Attentat zu verhindern bzw. heraufzubeschwören. Die „Überraschung“ war halt, dass der reichste Mann auf Ferenginar gar keinen dahergelaufenen Schnapsverteiler benötigte, sondern einfach einen „Rest-Twist-Verwerter“. Doch auch nach den rundum aufklärenden Schlussworten blieb ein Gefühl in mir, dass wir gerade Donald Trump gesehen haben, der einen beliebigen Pommesbuden-Besitzer in Israel aufsuchte, um den Nahost-Konflikt zu lösen. Äh… Wobei DAS für Donald jetzt nicht gerade abwegig klingt?

„Quark ist der einzige, der mir helfen kann!“ – „Aber warum denn, großer Nagus?“ – „Äh… Ja, warum, Quark?! Warum können sie mir helfen? Warum bin ich hier? Antworten Sie, sonst gibt es eine Erinnerungsschelle!“ – Hinterfragen verboten: Wer das noch nicht seltsam findet, darf sich gerne die Queen vorstellen, die einen armen Kioskbesitzer täglich mit „Wieso haben Sie eigentlich keinen Tee?!“ drangsaliert.

Alles für den Gag – Die Ferengi-Gesellschaft ist natürlich als Comedy-Gold konzipiert. Dass man z.B. nicht lernen(!) und generell nix wissen sollte, um Profit zu machen, ist auch (und gerade) für Kapitalisten Schwachsinn. Da wäre es fast logischer, Omas in Öfen zu verheizen, um Energiekosten zu sparen. Und das Konzept der am Rande stattfindenden Lehrveranstaltung (= „Leute bescheißen, bis sie einem wieder vertrauen“?) ist vielleicht etwas zuuu platt gewählt? Aber gut, es bleibt eine gewisse Verzinsung der Restlustigkeit übrig… Die Ferengi-Gesellschaft ist natürlich als Comedy-Gold konzipiert. Dass man z.B. nicht lernen(!) und generell nix wissen sollte, um Profit zu machen, ist auch (und gerade) für Kapitalisten Schwachsinn. Da wäre es fast logischer, Omas in Öfen zu verheizen, um Energiekosten zu sparen. Und das Konzept der am Rande stattfindenden Lehrveranstaltung (= „Leute bescheißen, bis sie einem wieder vertrauen“?) ist vielleicht etwas zuuu platt gewählt? Aber gut, es bleibt eine gewisse Verzinsung der Restlustigkeit übrig…

Anschlag macht Ausschlag – Auch in einer reinen Spaßepisode würde man 2017 einiges anders machen. Zum Beispiel bei dem Anschlag auf Quark, der die einzige „Action“ der Folge ist. – Zwei Sekunden gebückt, Miniexplosion, Schnitt: Odo steht rum und hat braune Sachen an. Laaaahm! Archer hätten sie vor dem Anschlag wenigstens noch entführt und bei J.J.-Trek wäre Bajor zufällig mitexplodiert! Auch in einer reinen Spaßepisode würde man 2017 einiges anders machen. Zum Beispiel bei dem Anschlag auf Quark, der die einzige „Action“ der Folge ist. – Zwei Sekunden gebückt, Miniexplosion, Schnitt: Odo steht rum und hat braune Sachen an. Laaaahm! Archer hätten sie vor dem Anschlag wenigstens noch entführt und bei J.J.-Trek wäre Bajor zufällig mitexplodiert!

Simpel gestrickt – Okay, ich will nicht verhehlen, dass manche Dialoge, so unlogisch sie auch waren, durchaus Freude brachten: Wie Quark seine neuen Untertanen ständig beim Lügen und Schleimen erwischt, sich aber keiner böse ist, weil’s quasi der Knigge-Standard dieser Gesellschaft ist, das war schon amüsant. – Make Ferenginar great again! Okay, ich will nicht verhehlen, dass manche Dialoge, so unlogisch sie auch waren, durchaus Freude brachten: Wie Quark seine neuen Untertanen ständig beim Lügen und Schleimen erwischt, sich aber keiner böse ist, weil’s quasi der Knigge-Standard dieser Gesellschaft ist, das war schon amüsant. – Make Ferenginar great again!

Macht Gold dran! – Der Episode hätten ein paar weitere Requisiten-Statussymbole gut getan. Okay, der Gehstock ist toll und die vergessenen(?) Spinnenweben in den Ohren des Großen Nagus verdienen den einen oder anderen Zoom auf die ollen Eierköppe. Aber sonst hat der alte Zausel nichts dabei, was seiner würdig wäre. Ja, sogar seine Klamotten sind Durchschnitt. Hätte jemand ihm einen goldenen Stuhl hinterher getragen (oder eine ebenso glänzende Dirne), alles wäre schon viel „greifbarer“ (vor allem die Dirne) gewesen. Der Episode hätten ein paar weitere Requisiten-Statussymbole gut getan. Okay, der Gehstock ist toll und die vergessenen(?) Spinnenweben in den Ohren des Großen Nagus verdienen den einen oder anderen Zoom auf die ollen Eierköppe. Aber sonst hat der alte Zausel nichts dabei, was seiner würdig wäre. Ja, sogar seine Klamotten sind Durchschnitt. Hätte jemand ihm einen goldenen Stuhl hinterher getragen (oder eine ebenso glänzende Dirne), alles wäre schon viel „greifbarer“ (vor allem die Dirne) gewesen.

„Und, Quark? Wie fühlt man sich so als Großer Nagus?“ – „Ich sitze immer noch in dieser Bar, die Medienberichte zu meiner Ernennung glänzen durch Abwesenheit und alle meine Berater sind Geistesgestörte. Kurzum, ich kenne kein Oberhaupt unserer glorreichen Kultur, das jemals mehr erreicht hätte!“ – Hoch… Hohlkultur: Eine kleine Krönungszeremonie (Goldbarren an den Kopf werfen oder so) hätte sicher geholfen. Äh, ich wüsste nur nicht, bei WAS genau.

Fazit: Die Episode macht höchstens Spaß in dem Sinne, dass auch WIR ganz allgemein Spaß haben, wenn wir Kindern zusehen, die sich beim Kasperletheater beömmeln. Die Handpuppen an sich sind einem natürlich völlig Latte, doch der Aufwand der Puppenspieler, das selige Lachen auf den Gesichtern der Kids, die den Scheiß gut finden… Das ist schööön…

von Klapowski am 17.06.17