Star Trek DS9 – 1.09 – „Chula – das Spiel“ Review

Die Party mit einem neuen Volk aus dem Gamma-Quadranten kann schnell mal an Stimmung verlieren, wenn der Gastgeber in ein mobiles Klapp-Holodeck gesteckt wird. Schwupps wird der Champagner in der Küche warm und die Partygesellschaft tanzt alleine weiter, während Sisko in „spannenden“ 20-Quadratmeter-Quaderräumen umherirrt, um das nächste Rätsel freizuschalten. Wobei diese Rätsel zu 50% ebenfalls aus „Champagner trinken“ und „Rumtanzen“ bestehen. Glück gehabt also!

Um in die Story reinzukommen, hier mal zwei Sätze:

Bashir, während ein Tablett mit Sektgläsern rumgereicht wird: „Vielleicht ist es für die Vadi ein Lebensmittel?“

Quark, als ein fremdes Volk aus Gamma-Quadranten ein klappriges Gestänge aufstellt: „Wirklich ungewöhnlich! Tatsächlich ein neues Spiel!“ (aus einem anderen Teil der Galaxie? Ja, wirklich unglaublich!)

Ja, als vom Lieben Gott damals Logik und Nachvollziehbarkeit verteilt wurde, stand diese Episode irgendwo am Hintereingang – Marihuana rauchen mit „Spocks Gehirn“ und Voyagers „Der Fight“. Die Liste der Absonderlichkeiten ist endlos: Quark sieht so z.B. gar NICHTS von dem Spiel, außer halt den Spielführer, der auf bewegungslose Aufkleber starrt und einem dann sagt, was gerade „passiert“ ist (quasi ein Rollenspielabend für Leute, die selbst für Würfel, Karten und Regeln zu nerdig sind).

Natürlich müssen dem armen Ferengi daher die „Ereignisse“ des Spiels ständig gesagt(!) werden; trotzdem denkt er aber keinen Moment daran, dass er vielleicht gerade beschissen wird, so wie er es eben noch tat.

Um es kurz zu halten: Für mich ist diese Folge ein bisschen das, was „Die schwarze Seele“ damals für TNG war: Ein ultimativer Rückfall ins frühkindliche Krabbelstadium. Denn eigentlich glaubten wir alberne Rumhüpf-Spielchen von Aliens aus der psychiatrischen Anstalt seit Kirk abgehakt zu haben – doch hier sind sie wieder! Eine Delegation gesichtsbemalter Hornochsen, die trotz Raumfahrt und Erstkontakt nichts besseres zu tun hat, als wichtige Leute der Föderation ungefragt in Horrorspiele zu stecken und sich dann (im durchaus vorstellbaren Kriegsfall) über den Photonentorpedo im eigenen Hausdach zu wundern.

„Oh, es sind … Plastikfigürchen, Fremder? U-und, wenn ich sie in die Hand nehme und mit verstellter Stimme über den Teppich hoppeln lasse, ist es fast so, als würden sie … etwas erleben?“ – „Ja, Quark. Wir nennen das ‚Phantasie‘. Möchten Sie es kaufen?“ – „Klaaar! Hier… Fünf Drilliarden imaginäre Münzen!“ – Zähl bis Gähn: Das Grundkonzept hätte Überarbeitungen bedurft. Und eines Budgets, das mehr als zehn Stellwände, eine Papphöhle und etwas Metallgestänge zulässt.

Einen Doc für den Doc – Bashir ist geistig mehrere Lichtjahre (haha) weit zurückgeblieben und hat den wahren Doktor der Station vermutlich im Luftschacht entsorgt. So brüllt er z.B. mit spastische Zuckungen, um sich selbst aus dem vermuteten Alptraum zu wecken, fasst für den Zuschauer dauernd die Handlung zusammen, während er sich halbtot hustet – und scheint am Ende sogar überfordert damit, dramatisch „getötet“ zu werden. – Bashir ist geistig mehrere Lichtjahre (haha) weit zurückgeblieben und hat den wahren Doktor der Station vermutlich im Luftschacht entsorgt. So brüllt er z.B. mit spastische Zuckungen, um sich selbst aus dem vermuteten Alptraum zu wecken, fasst für den Zuschauer dauernd die Handlung zusammen, während er sich halbtot hustet – und scheint am Ende sogar überfordert damit, dramatisch „getötet“ zu werden.

Alle ein bisschen freilassen? – Statt die Fremden zu beknien, das Spiel zu beenden und alle „Figuren“ frei zu lassen, diskutiert Odo mit Quark, ob der kurze oder der lange Weg gefährlicher wäre – natürlich ohne Grundlage, denn keiner SIEHT ja, ob die Leutchen durch Lava schwimmen oder nur im Darkroom abhängen. Odo scheint jedenfalls hoffnungslos überfordert damit, eine intergalaktische Krise anzudrohen, um drei(einhalb) lebenswerte Leben zu retten. – Statt die Fremden zu beknien, das Spiel zu beenden und alle „Figuren“ frei zu lassen, diskutiert Odo mit Quark, ob der kurze oder der lange Weg gefährlicher wäre – natürlich ohne Grundlage, denn keiner SIEHT ja, ob die Leutchen durch Lava schwimmen oder nur im Darkroom abhängen. Odo scheint jedenfalls hoffnungslos überfordert damit, eine intergalaktische Krise anzudrohen, um drei(einhalb) lebenswerte Leben zu retten.

Quäl bis 10 – Die „Spiele“ sind so spannend inszeniert wie Topfschlagen im Altersheim, wenn nur Leute mit gebrochener Hüfte mitspielen dürfen. Ja, „Alemarin, zähl bis Zehn“ ist nur durch die penetrante Wiederholung des Reims einprägsam, dennoch trotzdem schon der kreativste Einfall. Die anderen „Quests“ begnügen sich damit, Giftgas mit dem ständig hingehaltenen(!) Gegenmittel zu neutralisieren, von einem rumwirbelnden Dingsbums weggebeamt zu werden oder (Tadaaa!) in ein Loch zu fallen. – Die „Spiele“ sind so spannend inszeniert wie Topfschlagen im Altersheim, wenn nur Leute mit gebrochener Hüfte mitspielen dürfen. Ja, „Alemarin, zähl bis Zehn“ ist nur durch die penetrante Wiederholung des Reims einprägsam, dennoch trotzdem schon der kreativste Einfall. Die anderen „Quests“ begnügen sich damit, Giftgas mit dem ständig hingehaltenen(!) Gegenmittel zu neutralisieren, von einem rumwirbelnden Dingsbums weggebeamt zu werden oder (Tadaaa!) in ein Loch zu fallen.

Erinnereee … diiiich – Trotz der Doofenstory, die ein bisschen an „Hunger Games“ erinnert (= alle für irgendein© bananiges Ziel durch irgendwelche Spielchen jagen), mag ich die Idee doch irgendwie. Eine ähnliche Episode sehen wir bei DS9 aus … Qualitätssicherungsgründen ja nie wieder. Und wenn sich etwas so ins spätkindliche Gedächtnis einbrennt, kann es nicht sooo übel gewesen sein. – Trotz der Doofenstory, die ein bisschen an „Hunger Games“ erinnert (= alle für irgendein© bananiges Ziel durch irgendwelche Spielchen jagen), mag ich die Idee doch irgendwie. Eine ähnliche Episode sehen wir bei DS9 aus … Qualitätssicherungsgründen ja nie wieder. Und wenn sich etwas so ins spätkindliche Gedächtnis einbrennt, kann es nicht sooo übel gewesen sein.

„Sehen Sie, das Mädchen tritt auf bestimmte Platten!“ – „Ja, die Platten sind anders und markiert.“ – „Sie sind am Boden. Und ihre Füße sind darauf.“ – „Sie kommt darauf zum Ziel?!“ – „Seht nur! Sie hat Schuhe an, so wie wir!“ – Lange Leidung: Der DS9-Crew beim Lösen von Rätseln zuzuschauen ist ähnlich spannend wie „Candy Crush“ mit nur zwei Steinarten und Quick-Time-Events.

Fazit: Trotz der amüsanten Quark-Momente stinkt dieses „Mensch ärgere dich“ für Holodeck-Verweigerer heutzutage leider ziemlich ab. Schade, denn damals sah ich diese Episode noch als Beweis dafür an, dass mein geliebtes TOS bzw. das (frühe) TNG immer noch nicht tot sind.

Alemarin, zähl bis … zwei von fünf Punkten.

von Klapowski am 03.06.17