„Passengers“ – die Kritik zum Weiterschlafen

Und wieder ein Haken, den ich an den neuesten Science-Fiction-Film setzen kann (*mit Schlachthaus-Haken wink*). Nicht, dass ich mir von Chris Pratt (= Chris Pine für Nichttrekkies) und Jennifer Lawrence (= Die Bogenhalterung aus „Hunger Games“) besonders tiefgründige Unterhaltung versprochen hätte, aber seit ein paar Jahren lohnt es sich durchaus mal, SF-Streifen nur wegen des frischen Looks anzusehen. Sie dürfen halt nur nicht von J.J. Abrams sein, dann gibt es durchaus mal was zu staunen.

Regie: Morten Tyldum

Jahr: 2016

Budget: 110 Mio Dollar



Der Wachmacher von einem Film

Auf einer Reise zu einem fremden Planeten erwacht ein einzelner Mann aus dem Hyperschlaf – und bemerkt, dass er mehrere Jahrzehnte allein auf dem Schiff wäre, wenn er nichts dagegen tut. Zusammen mit einem Roboter-Barmann beschließt er also einen wagemutigen, völlig vorhersehbaren Plan.

So einen Style lasse ich mir in SF-Filmen heute gerne gefallen – ja, sogar auf die blanken Fußsohlen dürft ihr mir diesen Look schlagen, wenn ihr wollt! Die Sets sehen nicht nur groß und über(durch)dacht aus, sie sind es auch. Wer sich beim Sehen fragt, wie man denn der gute(?) Herr Greenscreen all die hohen Decken so schön einfügen … äh … inkludieren konnte , der muss sich sagen lassen, dass vieles hier echte Handarbeit ist. Und das sieht man: Die Einkaufspassagen wirken wie abgerundete Konsumtempel der Jetztzeit (ohne Douglas). Alle Farben, Wände und Kulissen entsprechen zudem dem „Goldenen Genre-Schnitt“: Nicht zu dunkel, nicht zu kitschig, nicht zu überladen, nicht zu trostlos. Würde man mir das hier als neuen Föderations-Schiff anbieten, so würde ich zwar erst über den sinnlos verschenkten Platz meckern, mich dann aber doch von „Quarks hipper Sushi-Bar“ verzaubern lassen.

Schade nur, dass vieles auf dem zweiten Blick wenig Sinn ergibt. Das fängt damit an, dass das Schiff ja nur zum Transport von schlafenden(!) Siedlern konzipiert ist und es somit seltsam wirkt, wenn diese sich kurz vor der Ankunft noch mal kurz in 500-Metern-Vergnügungszentren aufhalten sollen. Und selbst, wenn der Luxuskreuzer genau so auf dem fremden Planeten abgestellt würde, würde ich die ganzen Karaoke(!)-Holoräume eher in der hinterletzten Kiste im Lagerraum vermuten, also erst hinter den landwirtschaftlichen Maschinen, Bohrgeräten und dem Bereich mit den zwanzig Schaufelbaggern. Denn mit dem, was hier gezeigt wird, wirkt die ganze Mission eher wie ein einjähriger Selbstfindungstrip einer Künstlerkommune, die sich mal zur Abwechslung von den hippen Stadtteilen von Köln abwendet, um in den hippen Stadtteilen von Berlin neue Grüner-Tee-Impulse zu finden. Spürt ihr auch den Warp-Flooooow, Brothers?

„Okay, jetzt sind wir BEIDE wach und ganz allein, Mädchen… Fällt dir nicht was ein, was wir da machen könnten?“ – „Du könntest das Schiff reparieren. Hast du nicht mal als Kind was gelötet?“ – „Aber… Aber… Das würde doch MINUTEN dauern! Nachdem wir die Störungen erst wochenlang weiter ignorieren.“ – Abgesessen: Die Dame rechts ist eine bekannte Profiautorin und als solche prädestiniert, der Handlung eher reserviert gegenüber zu stehen.

Und das ist leider auch das Hauptproblem des Films: So toll der Roboter-Barmann auch rüberkommt und so genial der Swimmingpool auch aussieht, in dem man (bis in) den Weltraum kraulen kann, so fragwürdig sind eben diese Details des ganzen Unternehmens. Ja, hiergegen wirkt selbst die Enterprise D wie ein schmieriger Öllasttanker. Man kann z.B. auch als Nicht-Crewmitglied mit einer Seilwinde außen am fliegenden Schiff rumtorkeln (noch mal: Warum?!), um sich das Vakuum um die Nase wehen zu lassen. Andererseits soll aber ein paar Tausend Dollar dafür bezahlen, der Erde eine popelige Unterlicht-Grußbotschaft zu schicken – die erst nach vielen Jahren ankommt. Für was sollen die Siedler noch bezahlen? Für Schlafsäcke am Zielort, nachdem sie wochenlang gratis das Holodeck nutzen durften?

Bei all diesen seltsamen Design- und Logikentscheidungen war der fiktive Schiffsdesigner wohl deckungsgleich mit dem Typen, der uns diesen Film (als cool) verkaufen wollte.

Nicht falsch verstehen, der Anfang des Geschichte ist super: Mit stetigem Zuwachs an Bart und Langeweile stochert die Hauptfigur in seinem ewig gleichen Frühstück herum (das „teure“ bekommen auf einem Milliarden Dollar teuren Schlafkreuzer nur die besseren Gäste, warum auch immer) und abwechselnd klopfen Wahnsinn und übertriebener Eifer an. Das gibt natürlich Bonuspunkte auf der „Wie würde ich wohl reagieren?“-Skala. Sehr schön gemacht, sehr intim, sehr legitim! Richtig durchschnittlich wird es erst, als Jennifer Laurence in diesem „Rumlunger Games“ erwacht und sich nach einigem Hin und Her verliebt. Das wird dann kitschig, glitschig und auf der Romantik-Skala eher … mitsch… mittig.

„Wir kommen in diesen Raum nicht rein, ich habe alles versucht.“ – „Äh, das ist kein Raum, sondern ein Fenster zum Weltraum.“ – „Oh, da haben wir ja Glück, dass uns nicht der Captain erwischt, haha. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet er auch aufwach… – Oh, ich höre Schritte auf dem Gang. Und ein … Holzbein?!“ – Alles nur Zufa(i)ll: Einige Entwicklungen sind schon schwer zu schlucken. Ungefähr so, wie Jahrzehnte Jahre altes Trockenfutter aus dem Kantinenautomaten.

Nach dem viel zu kurzen Auftritt von Laurence Fishbourne geht die Glaubwürdigkeit dann leider völlig in den Hyperschlaf: Ein gerösteter, dann tiefgekühlter und eher sauerstoffarmer Mann sieht nach einigen Sekunden wieder so aus, als hätte man ihn für ein Unterwäsche-Fotoshooting aus dem Space-Ei gepellt. Ganz zu schweigen davon, dass die Störungen auf dem Schiff einen sooo profanen Grund haben, dass man sich fragt, warum man die ganze Zeit bereitwillig mit der vom Film bereitgestellten Glanzlack-Politur gegurgelt hat. DAFÜR? Wobei der läppische Rechnerfehler dramaturgisch noch zu verkraften wäre, wenn er denn schwerer zu beheben gewesen wäre. Viel mehr als „Diskette auf links drehen“ ist es am Ende wirklich nicht – natürlich mit den üblichen Zusätzen (Feuer aus der Steckdose, Vakuum aus dem Wasserhahn, Explosionen aus der Kugelschreibermine), die es etwas spannender machen sollen.

Im Finale erwartet uns dann Kitsch pur – Weinkitsch, Flennkitsch und „Du musst dich jetzt entscheiden, hust, hust!“-Kitsch. Und plötzlich laufen auch Hühner(!) herum, die vorher noch keine Rolle spielten. Waren die schon die ganze Zeit da? Hat der Held sie nicht schon nach ein paar Monaten rausgeholt (aus der Packung?), wo er sich doch sooo einsam fühlte? Gab’s auch anderes Viechzeug? Waren die Eier im Frühstücksautomaten schon etwas zu … befruchtet? Wie viel Langeweile GENAU hatte denn unser Held in dem Jahr, in dem er alleine war?

„Na toll… Gefrostet, erstickt, erhitzt, rumgewirbelt und entliebt… Und wer muss sich jetzt wieder sekundenlang um dich kümmern, bis du wieder fit bist? Icke.“ – Wenn es ein akuter Haarspray-Notfall wird: Ein paar mehr Konsequenzen hätte das Handeln der Figuren ruhig haben können. Und gegen 30 Sekunden, wo man sieht, wie Chris Pratt durch die ganze Station geschleift wird, hätte ich wenig gehabt. Doch geschliffen werden nur die Dialoge…

Spaß machte die epische Reise in der ersten Hälfte trotzdem: Der Film lebt von geweckten Erwartungen, die sich dankenswerterweise erst spät verflüchtigen. Ähnlich wie ein Besuch einer beliebigen Veranstaltung (Jahrmarkt, Kino, sensible Urologin…), der erst dann unangenehm wird, wenn man sich umdreht und sieht, dass man nur von Karrusselschubsern und johlenden Honks umgeben ist. Aber wenn man bis dahin genug Bier getrunken hat, übersteht man das letzte Drittel auch noch auf der linken Arsch(filmlogik)-Backe.

Und auch der ranzige Schriftzug „Es gibt einen Grund, warum sie aufgewacht sind“ auf dem Promoplakat darf man getrost in die Marketing-Ecke verweisen. Der einzige „Grund“ lässt sich hier mit etwas zusammenfassen, das Elektriker nach einer Stunde von sich geben, nachdem sie ein Dutzend Geräte um sich verteilt – und selbst langsam keinen Bock mehr haben.

Fazit: Solche Werke machen es dem Genre nicht leichter: Neben „Life“, „Alien Covenant“ und „Arrival“ ist dies hier der vierte SF-Film in Folge, der es mal mit ernsteren Tönen versucht und uns nicht mit Dauerexplosionen und (gewollt) doofen Sprüchen hinter’m Marvel-Universum hervorlocken will. Eigentlich sollte man so etwas ja durch seinen Augen- und Ohrenbesuch unterstützen – doch am Ende ist zumindest „Passengers“ doch nur Pseudoinnovation im hüftsteifen Hollywood-Korsett. Da kann auch die gewohnt ausdrucksarme Jennifer Lawrence nichts dran drehen.

