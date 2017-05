„Star Trek – Discovery“ – Kritik zum ersten Trailer

Verdammt, jetzt ist er da, der neue Trek-Trailer. Lang erwartet und (bestimmt) reich an interessanten Details und analysierbaren Hinweisen, die uns Trekkies den Schweißflim der Selbstscham ins Gesicht zaubern dürften… – Aber ich habe irgendwie keinen Bock drauf, keinen Spock drauf. Keinen Bock auf Tribble-Witze, auf sexuelle Anzüglichkeiten, auf Uniform-Diskussion (also noch mal „Anzuglichkeiten“, haha), keinen Bock, Nog, Morn, T’Pol, Bock. – Und dennoch bespreche ich mit Kollege Sparkiller jetzt den brandneuen „Discovery“-Trailer, so! – Weil IHR es uns wert seid!

Seltsam, erst beim dritten Sehen habe ich erst auf das Schiffsdesign geachtet. Erster Impuls: Ist okay – aber kann die nichtssagende Crew nicht im Schichtsystem mit den Leuten aus DS9 rotieren?

Langweiliger und nichtssagender hätte der Ersteindruck kaum sein können: Der Trailer zeigt keine Action, er zeigt keine Story, er zeigt keine Charaktermomente, zeigt zudem keine Bilder, die nicht vollkommen künstlich oder nach Greenscreen aussehen. Was gerade in der Wüste – sollte es denn optisch so bleiben – schnell mal ungewollt botanisch aussehen kann, haha.

Ja, beim genauen Nachdenken weiß ich nicht mal, ob ich den Trailer überhaupt gesehen habe, oder ob das Youtube-Fenster weiter oben nicht nur ein perfider Jedi-Mindtrick ist. Allem Anschein nach ist „Discovery“ eine Art „J.J. Abrams“-Resteverwertung auf Valium; der Look erinnert jedenfalls frappierend an eine Softporno-Version der letzten drei Filme – und das sage ich nur, weil ich lieber nachschauen möchte, was „frappierend“ genau bedeutet, als mir den Trailer ein fünftes Mal anzusehen…

Die Farben, die jetzt schon ablenkenden Lens-Flares, diese „erfahrenen“ Milchgesichter, die alle weiblich und Ende 20 zu sein scheinen (der eine Typ da ausdrücklich eingeschlossen)… Muss das sein? Nein, ich habe nichts gegen „modernes Fernsehen“ (bevor ihr mittels Paketbomben nett danach fragt), aber zu dem Wort „Modern“ gehört für mich auch eine gewisse Bodenständigkeit und Vielfalt. Mut sowieso, was auch immer das außerhalb von „Game Of Thrones“ bedeutet. Aber genau das sieht mein Bauchgefühl hier nicht. Genau so wenig wie faltige Fressen von uralten Knackern jenseits der Vierzig. Mein Bauch sieht keinen rumpeligen Hausmeister. Und der Trill darin entdeckt im vorliegenden Material keinen kultigen Querkopf.

Zugegeben, falsch macht der große, zentrale Deckenkringel jetzt nichts – er ist metallisch, groß und sieht wertig aus. Und das ist schon mal mehr, als mein 2011er Dacia-Modell zu bieten hat.

Ich sehe hier viel Möbelpolitur, eine dicke Wachsschicht und den mutlosen Versuch, dem Optik-Zeitgeist hinterherzuhecheln, statt uns einfach irgendwas TOS-iges mit 40% zusätzlichen Designelementen (damit das HD auch was zu pixeln hat) hinzuklatschen. Also wieder eine Chance nach „My Grey Submarine“-Enterprise verpasst, mehr als 55% der Meckerköppe im Internet eindeutig positiv zu überraschen. In dieser Hinsicht fühle ich mich trotz GANZ anderem Look an mein Gefühl von 2001 erinnert: „Nett, aber nicht Kult“… Hat man von damals denn nichts gelernt? Will man uns denn komplett ver-archern?

Alles erscheint noch glatter und edler als bei Picard, quasi wie die Hipster-Version von Star Trek – fast erwartet man, in der Brückenecke einen 30-Jährigen Werbedesigner zu sehen, der seine Hosenbeine übereinander schlägt, einen Milchkaffee mit Himalaja-Zimt bestellt und weiter auf seinen Apple eintippt. Da hilft es auch nicht, dass wir erstaunlich viele Heulsusengesichter sehen, der Blaukopf von seinem(?) nahenden Tod greint und wir zum gefühlt zehnten Mal das spock/sarek’sche „Zu viel Mensch in dir“-Blabla hören. Klingt langsam wie ein Songtext von Max Giesinger, wenn ihr mich fragt…

Und darf ich nach 50 Jahren Star Trek auch mal was anderes sehen (und mögen!) als Spock und Kirk? Ginge das? Schon allein dieser Schriftzug am Anfang: „Zööööhn Jaaahre vor … “ – Das interessiert doch maximal 5% der Zuschauer. Es spielt halt DAVOR, na und? Ich schreibe ja auch nicht auf meine selbstgemachte Marmelade im Keller: „Zehn Jahre, bevor Martin Schulz Kanzler wurde!“ – Wenn es nicht um Kirk geht, dann lasst ihn halt weg – oder werbt etwas weniger dummdreist damit, dass er erst auftauchen wird, wenn die Quoten abrauschen sollten.

Okay, CGI-Schiffe sehen in Serien immer noch nicht wie gute Modelle aus. Aber das ist natürlich nicht schlimm. Mit ein bisschen Nebel und bunten Disco-Lichtern wird einem bestimmt auch ganz emotional zumute. Also ICH heule gerade wie ein Schoß-Targ.

Und wie wäre eine andere Rasse als die Klingonen? Mal abgesehen davon, dass ich die die mörderischen Rumpelköppe seit Januar 1998 nicht mehr ertragen konnte, ist dieser neue Look jetzt auch nicht der Brecher. Wobei… Auch das sage ich nur, weil ich keine spannende Meinung dazu habe. Im Kopf habe ich mir anhand der letzten Marvelfilme vermutlich schon ausgemalt, wie Kostüme halt heute auszusehen haben – und bin jetzt höchstens überrascht, dass das Bild in meinem Kopf jetzt auch alle anderen sehen können. Telepathie?

Aber vielleicht ist es auch falsch, auf den paar Details rumzukauen, die nicht viel über Story und Flow verraten. Ja, genau, lasst uns daher lieber über die Entscheidung des Studios lästern, genau DIESEN Trailer anzufertigen. Denn der – nur für sich betrachtet – nicht besonders toll. Er deutet keine epische Zeitenwende an, sondern maximal eine typische „Klingonen haben wieder mal versehentlich unseren Botschafter die Kniescheiben zertrümmert“-Episode von Picard. Dann hat die Föderation eben versehentlich(?) die Klingonen angegriffen – ich komm damit klar, IHR aber bitte auch!

Vielleicht liegt es aber auch an der seltsamen Mucke. Die Bilder sagen: „Vielfältig, groß, moderne Effekte!“, doch die Musik ruft: „Abendmusik im Schlagerradio – für alle, die sich gerne in den Schlaf küssen!“…

Der Look ist so, wie er heute wohl sein muss: Blaue Kringel, gefällige Farbverläufe, dazu kleine Apps am oberen Rand, die man hoffentlich nicht mit Handzeichen und Touchgesten aktivierten muss – das schmiert immer so am Hauptbildschirm.

Fazit: Nehmt mich mal nicht zu wörtlich mit meinem Hater-Gefasel weiter oben. Natürlich weiß ich, dass ein Trailer nicht zwangsläufig viel aussagen (und besonders gut geschnitten) sein muss – aber … äh … – Mist, eigentlich MUSS er das doch. Ein Trailer sollte die geschönte, gepimpte Version der besten Szenen eines Werkes ein, keine Sekunde langweilig, wie ein guter Werbespot, den man mit einer exquisiten Crackpfeife genießt.

Aber das da oben ist … irgendwie beliebig. Es macht nicht neugierig und wirkt sehr nach einer ungesunden Mischung aus dem (vielkritisierten) Abrams-Look und den (vielkritisierten) Soap-Elementen mancher Voyager- und DS9-Episoden. Und da wir nicht viele, extrem unterschiedliche Einzelepisoden sehen werden, werden uns dieser Look und die groooße Geschichte gleich im dreckigen Dutzend heimsuchen. – Das gleiche gilt vermutlich auch für Planeten und Nebencharaktere, so verwüstet sie diesmal auch sein werden.

Wenn das in zwei-drei Folgen nicht funkt, könnte es die Serie schwer haben. Bis dahin hoffe ich auf den zweiten Trailer, der uns etwas besser erklärt, welche bereits bekannte Geschichte GENAU wiederholt werden soll.

Trailer-Eindruck:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Der Wechselbalg unter den Trailern Die Geburt von Discovery war schwierig, grottenschlechter Promotion sei Dank. Lahme Teaser, wenig Infos und vage Andeutungen sind halt nicht genug, um einen echten Trekkie von seinem fritierten Stück Butter mit Schokoladenüberzug wegzulocken. Wobei, unser liebgewonnener und, was den Trek angeht, vergleichsweise konservative Fettknubbel scheint dieses Mal auch nicht die angepeilte Zielgruppe zu sein. Schauen wir uns nur einmal die verwendeten Stilmittel an: – Der Abrams-Lensflare: Die Sets scheinen über mehr Lichtquellen zu verfügen, als ein Vorführraum bei IKEA. Machte man sich bislang über all die Blinkelichter in alten B-Movies lustig, wirken diese nun richtig dezent! – Das Stativ mit dem Knick: Ein Bein des Kameramanns scheint hier kürzer zu sein, als das andere. Noch mehr „Dutch Angles“ habe ich bislang nur bei „Battlefield Earth“ gesehen. – Hier geht es wüst her: Ohne sandige Wüstenkulisse á la Tatooine scheint man heutzutage keinen SciFi-Hit mehr produzieren zu können. Ich persönlich mag ja keinen Sand. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Er ist einfach überall. Bäh! – Stargate-Klingonen: Gut, man weiß über diese tuckig gekleideten Stirn-Amateure mit Sarg-Fetisch noch nicht viel. Vielleicht sind es ja nur genetische Experimente oder irgendwelche Vorfahren. Trotzdem, das entschuldigt keinen Sinn für Mode wie Harald Glööckler! – Zurück in die Zukunft: Man provoziert uns sogar damit, dass das Ganze nur 10 Jahre vor Kirk spielen sollen. Laut Internet sogar im klassisch-nicht-Abrams-Universum. Wenn das stimmt, dann bin ich ja mal gespannt, wie man diesen optischen Sprung vollführen wird. Denn bislang hätte ich mich weniger, bis überhaupt nicht, gewundert, wenn das Ganze ein Ableger der Abrams-Streifen gewesen wäre. Schon einmal optisch (siehe Lensflare), als auch bei der Präsentation der Geschichte. – Papa Spock: Aha, Sarek kommt anscheinend auch vor und ist das selbe Arschloch wie schon bei TOS. Gut zu wissen, wenn es auch inhaltlich völlig zusammenhanglos zum Rest der Serie wirkt. Aber: Trailer. Bin ja nicht so. Fazit: Discovery könnte mich weiterhin positiv überraschen, keine Frage. Doch der Trailer setzte mir die Sorgen in den Kopf, dass es eher ein düsteres Drama voller brütender Gestalten wird, welches in einem Finale mit einem wenig interessanten Marvel-Bösewicht endet. Aufwändig produziert und unterhaltsam, aber berechenbar. Und dafür haben wir ja schon… naja… die Marvel-Filme.

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 19.05.17 in Neuigkeiten