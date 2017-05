„Star Wars – Rogue One“ – die Kritik zum Thema Krieg

Seltsam. Kollege Sparkiller hat hier noch kein Kurzreview zu „Rogue One“ geliefert. Heißt das etwa, der Film ist … selbst … geliefert? Womöglich eine langweilige Aneinanderreihung von Figuren und Schauplätzen, die nicht mehr MEIN Star Wars sind? (*mit ausgestreckten Fingern auf Brust fasst*) Ein Stil, der nicht genau DAS liefert, was ich nach 200 Stunden Konsum des Erweiterten Comic-, Hörbuch- und Scherenschnitt-Universums erwartet habe? DAS würde das Franchise im Leben nicht überleben!

Das Erwachen des Kriegs mit Macht

Ha, das mit dem Expanded Universe ist natürlich nur Spaß. So was gucken sich nur Leute an, die anderen in Foren erzählen wollen, dass Episode 1 bis 3 super funktionieren, wenn man einen Altglascontainer voll mit Comicskennt.

Wie auch immer, Star Wars ist momentan so erfolgreich(er), dass sie tatsächlich mal was Neues® ausprobieren können. Während die letzten Trek-Filme immer schneller, oberflächlicher und „vage nuttig“ statt „wagemutig“ wurden, plante man bei SW mit „Rogue One“ einfach mal das Gegenteil: Fröhliche Grundstimmung für Jedermanns und Jederfraus? – Eingedampft. Märchenhafter Stil? – Nö, wir machen jetzt mal auf Kriegsfilm. Sympathische Heldenfiguren, denen man einfach nicht böse sein kann (selbst wenn sie mies schauspielern)? – Alle weg!

Ja, „Rogue One“ hat durchaus das Zeug, begeisterte „Clone Wars“-Zuschauerzwerge und Müslipackung-doppelt-Käufer („Es sind jetzt DREI Jar Jar Binks-Figuren drin, Mama!“) auf Jahre nachhaltig zu verstören. Und da ich Star Wars trotz aller Sympathie immer noch skeptisch betrachte (= liegt ausschließlich an den Fans!), finde ich eine gewisse Verstörung gar nicht so übel.

Nein, dieser Streifen ist keiner, den man johlend mit bier-affinen Kumpels schaut. Dafür ist er zu wenig „Bunti-Peng“ und mehr „Christopher Nolan“-Guten-Tach. Aber wer – wie ich – keine Kumpels und dafür einen Rotweinschwenker hat, freut sich vielleicht drüber… ?

Natürlich kööönnte man ankreiden, dass wir hier auch nur eine verzichtbare Vorgeschichte à la „Episode One“ sehen. Denn ob die Rebellen die Todesstern-Pläne von „Episode 4“ nun unter’m Tannenbaum gefunden oder einem Stormtrooper aus’m Enddarm gezogen haben, kann einem eigentlich egal sein. Dennoch bot dieser magere Aufhänger eine schöne Gelegenheit, mal zu zeigen, dass es im SW-Universum eben nicht nur Jedis, (fast) unkaputtbare Schmuggler und diverse, teils unentdeckte Aristokraten/ Diktatorensöhne/ Auserwählte gibt. Nein, selbst in diesem Märchengedöns geht es manchmal um echte Menschen, die oftmals nur deswegen eine Hintergrundgeschichte haben, weil die ihrer Eltern und Freunde recht brutal unterbrochen wurde.

So sehen wir hier vor allem Gebrochene und Gescheiterte, die es dem Imperium irgendwie heimzahlen wollen – oder es müssen, weil ihnen im Real Life-Darknet gar nichts anderes übrig bleibt. Dabei nimmt sich diese Erzählung erstaunlich ernst, erstaunlich kompromisslos. Und „Ernst nehmen“ finde ich in Zeiten, in denen von „Indiana Jones“ bis hin zu „Marvel“ nichts und niemand zu (ver)störend sein darf, durchaus angenehm. Das geht mit der weniger anbiedernden Musik los, zieht sich durch die minimalistischen Kamerafahrten und Bildausschnitte („Rogue Breaking Bad“ oder watt?) und endet noch lange nicht beim relativ dreckigen Look.

„Wieso geht in diesem Drecksladen eigentlich nie die Putzfrau durch?“ – „Heda! Deine Geschlechterformulierung klingt aber ganz schön sexistisch!“ – „Entschuldigung, ich wollte sagen: Wieso geht in diesen Dreckslädinnen und Drecksläden eigentlich nie eine Putzfrau oooder ein Putzfrau-Bot durch?“ – Über das Thema „Frau als Held“ muss man heute zum Glück nicht mehr schwadronieren; ist halt so. Wer das noch extra (außerhalb einer Bildunterschrift) erwähnt, hat alles ab „Xena“ nicht verstanden.

Klar, im Prinzip sehen wir hier eine Heldenreise, die den anderen Filmen nicht unähnlich ist: Irgendwo ist irgendeine böse Basis, die umgehauen werden muss. Nur dass es hier irgendwie mehr regnet, dunkler ist, die Zivilisten blöder und gequälter aus der Wäsche schauen, wenn die fremden „Panzer“ durch die an Israel erinnernde Alienstadt rollen. Und wenn die Superwaffe einen Schuss abgibt, fühlt man sich angenehm(?) an Hiroshima erinnert, weil die langsam heranrollende Explosionswand immer noch die trügerische Hoffnung weckt, man könnte davonkommen. Rote Materie, die uns mit einem schelmischen „Upsi!“ den Planeten Vulkan entreißt, das muss man hier nicht erwarten.

Zugegeben, die Charaktere sind nicht besonders tief und die weibliche Hauptfigur redet nicht mal viel. Aber das ist okay, da das auf der anderen Seite keine erzwungenen „Haha-Momente“ bedeutet. Gerade der waffenstarrende Langhaarträger mit seinem Kumpel, einem blinden Jedi, hätte viel Potenzial gehabt, mit „witzigen“ Sprüchen in die Bedeutungslosigkeit geschrieben werden zu können. Ist aber nicht passiert. Da ist ihr Dialog „Die Macht hat mich gerettet.“ – „Nein, ICH habe dich gerettet!“ fast schon der quirligste im ganzen Film.

Der Aufbau mag Standard sein: Mobilisierung der Hauptfiguren, Treffen eines alten Freundes, kleiner Rückschlag, größerer Rückschlag, Planung des großen Finales, großes Finale selbst. Aber es fühlt sich mutiger an, weil der Film keiner krampfigen Agenda folgt. Da mag der eine oder andere die vielen CGI-Szenen mit Moff Tarkin bemängeln (der Schauspieler ist vor 20 Jahren verstorben) oder den Würgegriff von Darth Vader bei dessen Kurzauftritt, doch am Ende des Tages ist nichts davon ein nerviges Gimmick und das meiste sogar erzählerisch notwendig – irgendwas müssen die Episode-4-Charaktere ja damals gemacht haben.

Nein, das ist nicht Moff Tarkin. Das ist der etwas zu ehrliche Hauptroboter im Film. Auch hier gilt: Optik, Mundwerk und Verwendung biedern sich bei dieser Figur wenig an. Hier hat man von allen freundlichen Metallhelfern bei Star Wars am ehesten noch das Gefühl, dass diese Gesellen Wegwerf-Ware und Ge-/Ver- brauchsgegenstände sind, die man nachts heimlich in die Biotonne quetscht, weil die anderen schon voll sind.

Die Actionszenen wirken zwar etwas computerspielig (irgendwas stimmt bei großen Landschafts- und Gebäudeaufnahmen immer noch nicht mit der Beleuchtung), aber einige schöne Szenen machten das hervorragend wett: Ein abgenutztes Kabel muss irgendwie in sein Steckerloch, möglichst viele Gute möglichst lochlos am feindlichen Geschützfeuer vorbei. – Dass man sich teilweise an den Sturm der Normandie erinnert fühlt, ist sicherlich kein Zufall. Ja, selten hat einem ein SW-Film den Krieg madiger gemacht. Piu-Piu ist hier erstmals nicht (nur) geil, sondern macht auch mächtig Aua im Gedärm…

Und dann dieses Ende! Ja, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ohne zu sehr spoilern zu wollen: Hier wird kaum eine Hauptfigur geschont. Wer den typischen Satz „Und wenn sie nicht gestorben sind…“ aus normalen Märchen kennt, darf diesen hierfür gerne in „Und wenn am Ende der Welt irgendwer noch lebt…“ umformulieren.

„Ich glaube, wir bringen hier gerade ein wichtiges Opfer, Leute.“ – „Hä? Aber wir haben Mobbing-Günther doch gar nicht mitgenommen?“ – „Nein, doch nicht DAS Opfer!“ – Wusel mit Gegrusel: Ein bisschen (CGI-)griffiger hätten manche Szenen immer noch sein können, aber bei manchen Zerstörungsmomenten und kleinen Überraschungen hält man wirklich den Atem an. Da kann auch Episode 7 nur mithalten, wenn es die Hundleine zu diesem Spin-Off kürzer macht.

Nur eines hat mir ein wenig gefehlt: Ein greifbarer Charaktermoment, bei dem man um irgendwen heulen möchte – und sei es um den hinterletzten Rebellions-Briefträger. Das Potenzial dafür war da…

Fazit: Ein überraschend dunkles Kriegsepos, das sich nur das aus dem SW-Franchise nimmt, was es für seine Schonlos-Vision gebrauchen kann.

Es gibt Jedis, aber kein rührseliges „Macht“-Gegreine; es gibt Superwaffen, aber nie das Gefühl, dass die irgendwie supercool wären – und so weiter. Sicher werden viele Hardcore-Fans und Schönwetter-Mitschau-Muttis hiermit langfristig Probleme haben, aber im Grunde ist DAS die konsequente Fortführung vom teilweise schon recht düsteren 4. oder 5. Film. – Chapeau!

