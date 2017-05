„Zelda – Breath Of The Wild“ – Das Zukunftia-Review zum neuen Wildatmer

Kenner von Zukunftia wissen: Wann immer ein neues Zelda rauskommt (also zweimal pro Zukunftia-Dekade), gibt es hier ein Review von Klapo, DEM Zelda-Verrückten aus der Zeit, in der DJ Bobo und MTV sich noch die Klinke in die Hand gaben. – Nun endlich habe ich den letzten Ableger durch (von Zelda, nicht MTV), nur echt mit 97% aller nennenswerten Geheimnisse. Doch ist dieser Wert auch die Be-Wertung des Spiels? Oder hat Nintendo sich mit dem neuen „Huuuhu, hier alles ist ja sooo gigantisch!“-Konzept vielleicht in die 40 Hektar großen Nessel-Felder gesetzt? Lest es. Bei mir. Sparkiller spielt es ja nicht weiter.

Endlich deutsche Sprachausgabe. Endlich überhaupt Sprachausgabe. Endlich spricht Link … immer noch nicht. – Ist aber nicht schlimm, denn die meiste Zeit ist er eh alleine und mit Klavier-MP3s auf seinem Kopfhörer unterwegs. Die ausgelassene Partystimmung in diesem Trailer ist nämlich übertrieben und macht nicht mal ein Zehntel des entspannten Spiels aus.

Alles anders oder watt?

Glaubt nicht, was ihr woanders lest („Alles ist hier neu, außer deiner Mudder!“), denn eigentlich ist ZELDA immer noch ZELDA. Nur haben sich die Zeiteinheiten für einzelne Betätigungen im Spiel eben extrem verschoben. Ein Beispiel: Wo man früher in 10 Dungeons je 15 Rätsel hatte, gibt es jetzt in 120 Minischreinen eben je 1,5 Kopfnüsse… Rechnerisch kommt das fast auf’s Gleiche raus.

Für mich war es okay – allerdings nach einer mehrstündigen Eingewöhnungszeit, weil ich das Gefühl hatte, dass sich die Pilze an meinen Füßen schneller entwickeln als mein Charakter.

Heute muss man eben – ADHS-Generation sei Dank – nicht mehr eine Stunde lang mit altmodischem DENKEN verbringen, um ans Ende eines Tempels zu kommen. Ja, „Breath Of The Wild“ bringt meist nach zwei Minuten die ersehnte Lösung – wenn auch zu dem Preis, dass man das Spiel theoretisch schaffen kann, ohne auch nur ein Viertel (für Speedrunner: Ein Dreißigstel) der orange glühenden Landschaftshüte zu betreten.

Was die Texturen nicht ganz leisten können, macht die Lichtstimmung mit einem Zucken der rechten Pobacke locker wett… Am liebsten möchte man die Zeit zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang immer überspringen. Apropos Springen: Den Schrein auf der Bergspitze kann man theoretisch(!) gut erreichen, wenn man von woanders hinsegelt. Aber was, wenn es DA auch was Spannendes zu entdecken gibt?! (*Schauder*)

Die kleinen Schreinchen sind beinahe das wichtigste Element im Spiel, sind sie doch die einzige Möglichkeit, Ausdauer und Lebenskraft nachhaltig hochzukurbeln. Daher empfiehlt es sich stets, alte „Schreinemakers“-Zeiten im Kopf zu behalten und drinnen die popeligen(?) Rätsel zu lösen. Der am Ende wartende Gollum im Glaskasten wird es euch danken – wenn ihr ihm nicht nur etwas Fischfutter rein werft.

Schön ist, dass man mit den allerersten Spezialfähigkeiten (Bomben, Magnetmodul, Zeitstopp-Modul) alle 120 doofen Minidungeons im Spiel lösen kann. Das so genannte „Backtracking“ (Rausgehen, wiederkommen, dazwischen das Wiederkommen vergessen) ist meist nur nötig, wenn man gerade von Unlust oder einem akuten Waffen- oder Pfeilmangel gepeinigt wird.

Open World öffnet dir die Hose

Zugegeben, natürlich muss man sich erst an alles gewöhnen… An dieses ganze Herumreisen… An die neuen Zeitabstände zwischen den Entdeckungen… – Ich nenne diese neue Abmischung aus „Reisen“ und „Zeit“ daher mal semantisch etwas unkorrekt ein „Zeit/Reise-Paradoxon“.

Denn irgendwie ist es paradox, dass man vieles nicht finden braucht, um weiter zu kommen, es aber oft haben WILL, damit man woanders etwas anderes finden kann, äh… was man auch nicht uuunbedingt braucht. – Okay, ich weiß schon, das ist das Herz (und die alkoholkranke Niere) von allen Open-World-Spielen, aber bei Zelda funktioniert es so gut, dass man sich auch nach 80 Stunden nicht zuuu doof vorkommt. Und spätestens, wenn man sich ganz real mal DOOF anstellt (Endgegner zu gewalttätig; man selbst zu blöd, um über 40 Meter Lava zu hüpfen, etc…), dann freut man sich doch über die letzten dreißig Rätselschreine, die einem maximal 7 Zusatzherzen beschert haben. Aber so ist das eben bei Zelda: „Gelevelt“ wird nicht durchs RPG-typische Punktezählen und Popelsammeln, sondern durch offene Forscheraugen und einem straffen Geduldsfaden beim Erforschen.

Und das Erforschen ist hier wirklich klasse – auch wenn man nach der Hälfte eigentlich alle „Anzeichen“ für ein Geheimnis weiß (z.B. orangefarbenes Glimmen hinter’m Busch). Weil die sich halt wiederholen. Egal. Andere wiederholen ja auch gerne deine Mudda.

Noch mal zurück zum „Zeit/Reise-Paradoxon“: Wo man in früheren Zeldas nur eine Minute auf der Oberwelt unterwegs war, um irgendwo was Verdächtiges zu sehen, kann man hier auch mal länger GAR NICHT fündig werden. Tja, und dann wieder blitzen und blinken einen die Pferdeställe, Läden, Krogsamen-Sammelstationen und im Boden vergrabenen Schatztruhen fast schon die Netzhaut aus der linken Link-Gesichtshälfte – auch mal im Sekundentakt. Wer sich bei so was nicht gut entscheiden kann, sollte sondierende Blicke von Anhöhen dringend meiden!

„Irgendwann wird aaaaall das miiiirrr gehören, muhahaha! Und die Menschen werden leiden für meine 2.500 geschleppten Pilze und diese eklige Stinkekäse-Quest, rrraaah!!“ – Hangout am Hang: Ungefähr so könnte der Bösewicht des Spiels – Ganon – damals auch wahnsinnig geworden sein. Wer also hier auf Nummer sicher gehen will, chillt erst mal auf dem ersten Plateau und guckt sich an, wo er 100 Stunden später kraxeln wird.

Und genau so müssen Spiele heute auch aussehen, finde ich: Eben so viel Freiheit (und Designer-Achselschweiß) bieten, dass der Spieler haufenweise Sachen liegen lassen kann, das Game aber trotzdem so gut designen, dass man Liegenlassen gar nicht möchte.

Story diesmal tolly?

Okaaaay, die ist wieder mal ziemlich oberflächlich. Was mich ja schon immer bei Zelda störte, war die simple „Sammele 7 heilige Furzkissen, um das Masterschwert zu erhalten“-Herangehensweise. Wo man in anderen Fantasy-Spielen immerhin noch Rettungsmissionen, Schatzsuchen und Räuberhöhlen-Quests mischt, ist es beim ollen Link doch immer der sinnfrei hingebaute Tempel, an dessen Ende irgendein prähistorischer Scherzbold das benötigte Mega-Artefakt aufs Podest gestellt hat. – Und so ganz kann sich auch „Breath“ nicht von der alten Formel lösen. Zwar gibt es nur vier Hauptschreine/Titanen, doch ist die Geschichte drumherum jedes Mal seeehr ähnlich. Sogar die Rätsel im Inneren, wo man immer gleich Tankerschiff-große Levelteile kippen und drehen muss, kommen einem nach Titan Nummero Zwo dezent bekannt vor.

Und um die „World“ auch schön „Open“ zu halten, gestaltete man es so, dass alles Wichtige (auch Freundschaften!) hübsch vor vielen Jahrzehnten stattfand. So konnte man die Welt schön unveränderlich halten und alle Storys nur durch Erinnerungsfetzen erzählen. – Ein weiblicher Charakter war früher mal sehr wichtig für Link, ja, fast schon eine Geliebte? Tja, die ist lange tot und taucht deshalb nur in Rückblicken, Stammesgeschichten und Geistererscheinungen auf.

Das ist dezent billig und würde bei echten Rollenspielern, die Zelda-Games nicht kennen, für reichlich „RpG“ sorgen ( R ümpfen, p ermanente G egenrede).

Aber Zelda war eben noch nie der große Schnellzug des Erzählerischen. Die beste „Storys“ waren hier schon immer, ob man (fast) alles in der Welt entdeckt hat, ob man die beste Boss-Strategie (er)fand oder eine neue Verwendungsmöglichkeit für ein altbekanntes Item. Vielleicht ist das sogar die größte Stärke des Franchises: Wo einem andere Games mit ewig gleichen „Held gegen das Böse“-Geschichten nerven, dabei aber so tun, als wäre es diesmal NOCH ein paar Nanometer weit epischer als sonst, verzichtet Nintendo auf die Sturzgeburten beim (Bedeutungs-)Schwangerenmarathon.

Die leichten SF-Elemente bleiben eigentlich im Hintergrund – und sind trotz erklärender Backstory auch nicht sooo logisch (okay, es gab eine Hochkultur, aber die Ruinen sind alle nur aus Stein?). Aber wenn man für die Wörter „Modul“ und „Roboter“ einfach „Magie“ und „Golem“ einsetzt, passt alles wieder perfekt.

Ja, sollen doch andere Spiele ihre Charaktere sterben oder megafies werden lassen; bei Zelda ist eine geheime Höhle IMMER eine geheime Höhle – und eine Bombe stets die beste Eintrittskarte am Schlüsselbund. Die beste Geschichte ist hier eben das, was wir am Gameplay mögen – oder welche Backstory wir uns zwischen Ruinen und Schrifttafeln einfach nur EINBILDEN. Denn wann alles spielt und auf welche anderen Teile gerade angespielt wird, ist wieder mal ein Projekt für ganze Nerdgenerationen.

Vergänglichkeit neu lernen

Eines ist bei „Breath“ so sicher wie das Am… das Triforce in der Kirche: Wir werden hier lernen, dass alles im Leben vergänglich ist – sogar das unbelebte. Denn Waffen gehen dauernd kaputt, Pfeilvorräte schmelzen gerne mal dahin und selbst ein vierstelliges Rubine-Konto (früher noch das Signal, in Kakariko Lebensversicherungen abzuschließen, um die Kohle irgendwie loszuwerden) kann noch für irgendwas halbwegs Sinnvolles ausgegeben werden. – Und das ist auch GUT so! Vorbei sind die Zelda-Zeiten, in denen man irgendwann nichts mehr sammeln wollte/musste, weil unter jedem Grasbüschel ein halbes Waffenlager aus Bomben, Pfeilen und anderen Massenvernichtungswaffen wartete.

Hier findet man keine Herzen mehr in jeder Ecke, sondern muss Fleisch braten und es mit Gemüse andicken, damit man beim Endgegner überhaupt Land sieht – nicht nur das, was man vor Angst in die Hose presst.

Die drallen Feen-Girls werden mit jeder neuen Rüstungsstufe immer aufdringlicher. Was mit einem zarten Luftkuss anfängt, artet irgendwann in einer Abblende(!) aus, nach der Link japsend am Boden liegt. Aber vermutlich interpretiere ich wieder zu viel rein und die beiden haben nur das alte „Truhe-versteck-Spiel“ aus Zelda III gezockt?

Wer hier eine halbwegs große Menge an „Antiken Pfeilen“ besitzen möchte, die bekanntlich so wertvoll sind, dass Onkel Dagobert gerne darin schwimmen würde, der muss sich schon etwas anstrengen. Und irgendwie ist die nächste Rüstungsstufe auch stets verführerisch, für die man dummerweise noch 12 Schleime und ein halbes Dutzend Fußnägel braucht (fragt nicht)… Das alles ist nicht unbedingt so ausufernd wie bei Skyrim oder beim Witcher, aber dafür weiß man immer recht genau, was man suchen muss – und bei welchem Gegner. Wo bei anderen Spielen manche der 1500 „Gegenstände“ nur ein 2D-Bildchen in einem Menü sind, kann man bei Zelda quasi ALLES in die Hand nehmen und auf den Boden werfen – oft mit gewissen Effekten. Ich sage nur: Fische und Hunde füttern.

Gerade das Kochen ist durchaus gelungen und praktisch. Wer ein paar Grundregeln einhält (nicht zwei Statuseffekte mischen; Medizinzutaten nicht in echtes Essen werfen; keine Schrauben essen), der findet sich schnell minutenlang am Wegesrand wieder, ganze Wagenladungen an Buff-Happi zubereiten…

Stimmooong! Olè, Olè!!

Erstaunlich ist, wie viel Flair die recht begrenzten Grafiksets verbreiten. Das zerstörte Hyrule kommt am besten dann zur Geltung, wenn man nachts in neuem Gebiet herumirrt und noch keine Karte freigeschaltet hat. Zwar weiß man immer, dass man vermutlich keine Dämonenfestung mit geheimem Endboss finden wird, doch in der Phantasie ist da doch immer mehr als Krogsamen und rostige Zweihänder.

Ja, ein bisschen fühlt man sich wie im nächsten „Indiana Jones“-Film (der zufällig auch „Jäger der verlorenen Feenquelle“ heißen wird; die wissen eben nach dem Alien-Ding, was wir sehen wollen!). Wenn dann ein Unwetter losbricht und die allerletzten Ressourcen am Boden des Objektbeutels kratzen, kann man kaum mit dem Spielen aufhören. Denn wer will schon mit unter 40 gesammelten Hyrule-Pilzen um die nächste Ecke gehen? ICH bestimmt nicht!

„Wenn die Eier beim Umrühren über einem Meter hochfliegen, sind sie nicht mehr frisch – oder halt geschlüpft.“ – Nachsalzen für den Frieden: Link lässt heute mal ein Mittagessen für ALLE springen! Kein Problem für ihn, ist doch meist kein anderer Mensch in der Nähe. Je mehr Zutaten man hat, desto lustiger wird das Brutzeln. Und sogar bei einem Rezepte-Fail gibt die „Undefinierbare Matsche“ immerhin noch EIN Herz zurück. Das der Schwiegermutter gewinnt man damit aber nicht…

Auch hier gilt die alte Binsenweisheit, dass Nintendo-Spiele oft mehr als die Summe ihrer Teile sind. Irgendwie funktioniert das Prinzip „Stundenlang überall hingehen können“ und „Trotzdem nie auf Klo müssen“ hier besonders gut. Man will eben doch ALLES haben. Selbst das olle Kletterhemd (= minimal schneller klettern), ja, sogar eine Bierbauch-Feinripp-Rüstung würde ich bekommen wollen, selbst wenn sie völlig nutzlos wäre. Schon komisch, oder?

Die Gra-, die Gragra… Die Graaafik:

Gut, die Optik kann nicht mit playstationaler 4K-Optik mithalten (ich denke nur an das grandiose „Horizon – Zero Dawn“) und manche Gegenden ähneln doch seeehr einer weiß (= Schnee), grün (= Wiese) oder grau (= Felsen) angemalten Tapete. Zumal man auch mal minutenlang in einer Gegend unterwegs ist, die bis auf drei Bäume und zwei Felsen eher wenig Abwechslung bietet.

Allerdings ist das nächste Erweckungserlebnis oft nur einen Wetterumschwung weit entfernt. Wenn man man dann im Sonnenaufgang ein Hügelchen hochklettert, in die Ferne schaut und wirklich(!) bis ans Ende der Welt blicken kann, entfaltet sich ein Weitblick, den man sich politisch schon lange wünscht: Ob sich nun der übernächste Berg hinter Nebel versteckt, 15 Kilometer weiter noch ein unentdeckter Schrein orangefarben glüht („Entdeck mich, raaaah! Lass für mich alles stehen und liegen, bwaaahaa!“) oder die riesigen Titanen durch die Landschaft stolzieren, dann kommt man nicht umhin, die Optik ziemlich gut zu finden – umso mehr, da das Winz-Tablet namens „Switch“ eher wie ein zartes Lesezeichen für eine normal große Playstation 4 ausschaut.

Endlich mal Cell-Shading auch für meine Zellen: Bei „Wind Waker“ war mir alles noch etwas zu grob und kinderhaft, hier hingegen schaut der flächige Trickfilmstil schon fast verdächtig nach normaler „Supi-Grafik“ aus. Gerade die Schatten auf Gegenständen und Wiesen sind sehr stimmig. Und wenn sie mal an den Rändern flackern, dann nur, äääh… weil … da was versteckt ist?

Klar, der Detailgrad pro „Tapetenrolle“ ist etwas gering, aber hätte man alles so „zugekleistert“ wie stellenweise in den „Witcher 3“-Wäldern, man hätte eine rumliegende Eichel nicht vom Glanzeffekt … äh … auf Geralds … Eichel … unterscheiden können. Somit ist der überschaubare Bewuchs spielerisch sogar sinnvoll und hilft ungemein bei der Orientierung.

Musik aus der Pianisten-Sonderschule:

Okay, hier haben wir nur die Auswahl zwischen Zwischensequenz-Orchester (selten) und Wildnis-Klaviergeklimper (oft). Bei letzterem rutschen dem Komponisten immer nur ein paar Finger auf drei-vier Tasten, bevor er sich von dem Schreck(?) erst mal zehn Sekunden erholen muss.

ABER: Abgesehen von der Kampf-Mucke, die nach 40 Sekunden verdächtig nach dem Vorspann von „Magnum“ oder einer anderen 80er-Jahre-Serie klingt, gefällt mir der minimalistische Stil SEHR gut. Wo man beim Rollenspiel „Tales Of Zestria“ minutenlanges Orchester-Gedröhne ertragen muss, obwohl man nur gemütlich spazieren geht und weit und breit kein „Herr der Ringe“-Film zu sehen ist, begnügt sich Zelda mit dezenter Ambient-Kulisse. Das unterstützt die Einsamkeit im zerstörten Ländle ungemein und verhindert, dass man 99 von 100 Spielstunden mit nervigen Ohrwürmern (und ähnlichen Sound-Endgegnern) verbringen muss.

Nintendo freut sich sicher, wenn ich hier aufzeige, dass Leute auf Youtube einfach den ganzen Soundtrack veröffentlicht haben. Bitte löschen lassen!

Alles besser als bestens?

Selten war sich die Fachpresse so uneinig. Ist die angemessene Wertung hier nun 5/5? Oder 10/10? Oder doch 97/100?

Die kaum noch steigerungsfähigen Bestwertungen finde ich etwas schwiiierig, da man sich tatsächlich viele Dinge vorstellen kann, die man besser hätte machen können: Eine überraschendere Geschichte wäre toll, 100% mehr große Tempel (die zudem nicht alle das gleiche Grafikset benutzen) und mehr Gegnertypen. Gerade im Wasser und in der Luft gibt es ja nix zu holen außer Spuck-Oktopoden und verschiedenfarbigen Fledermäusen. Und wie wäre es z.B. gewesen, mal etwas unter der Meeresoberfläche zu erleben (Taucheranzug?) oder eine Sidequest zu haben, die uns erklärt, was die Yiga-Bande eigentlich WILL, außer sich in schlanke Masken-Dudes zu verwandeln, wenn sie einem den Popo versohlen will?

Wenn man sich überlegt, dass „Super Mario Galaxy“ aus haufenweise Ideen bestand, die teilweise nur EINMAL kurz auftauchten, muss man „Breath Of The Wild“ bescheinigen, mit den ewig gleichen Bergbesteigungen und Schrein-Actions jetzt nicht den gaaanz großen Abwechslungsreichtum gedropt zu haben. – Die Nebenquests? Macht man nur, damit das Spiel nicht so fix zuende ist, nicht etwa, weil einem die Comiccharaktere und ihre Script-Probleme so ans Herz gehen.

Sch(r)einselbstständigkeit: Klassische Leveldesigns gibt es am ehesten hier. Während es draußen oft egal ist, wo der Felsen jetzt genau liegt, mussten sich die Designer in der Blaubär-Disko mal richtig was einfallen lassen. Besonders schön: Stromverbindungen schließen und auch mal die Zeit anhalten!

Aber am Ende des Tages ist jede Kritik von mir eh fadenscheinig, da ich trotzdem die letzten Ecken des Spiels mit einem Strohhalm ausgelutscht habe. Gerade das Minimalistische, teilweise Berechenbare hilft bei den Minirätseln doch sehr, denn sonst käme man vielleicht gar nicht auf die Idee, den (einzigen) Felsbrocken in das (einzige) Loch hundert Meter weit zu schlagen, um ein Secret aufzudecken. Je mehr Dialoge, tiefgründige Sidequests und krasse Locations man eingearbeitet hätte, umso mehr wäre es am Ende des Tages doch wieder „Mass Effect“ oder „Dragon Age“, nicht das schnuckelige Zelda-Gefühl, das einem beim Aufsammeln eines Käferleins überkommt oder beim Sprengen eines seltsamen Felsens.

Und gerade die kleinen Zwangsstörungen (Gras mähen, Hühner hauen, Bäume schütteln) sind ja das, worauf es in diesem Franchise ankommt. Man kann überall „Mehr!“ und „Schöner!“ rufen, doch das würde dem liebevollen Spiel nicht gerecht werden. Denn am Ende ist man eben selbst dafür verantwortlich, wie viel Spaß man damit hat; wer kämpfen will, geht eben zu den brutalstmöglichen Leunen, wer chillen will, segelt in den Sonnenuntergang und wer gar nichts will, bleibt eben in der Stadt und quatscht Ladenbesitzer voll.

Siedlungen sind immer noch selten, dafür aber lebendiger als damals. Erstmals mögen Leute in ihren Gärten Gemüsefelder und ernähren sich nicht vom Gras hinter dem Haus.

Fazit: „Breath Of The Wild“ ist nicht perfekt. Es hat sogar manche Stellen, an denen es regelrecht leer und farblos wirkt. („Huch, hat er das wirklich gesagt? Steinigt ihn mit allen 900 Krogsamen im Spiel!“ *Winziges Beutelchen hochhalt*)

Doch statt sich über die vorhandenen Kritikpunkte aufzuregen, scannt man lieber manisch die Karte nach Lücken im Schrein-Netz, um die volle Handy-Abdeckung zu haben – und rennt doch wieder los, um auch in der hinterletzten Pampa den letzten Rätselraum hinter dem „Mülleimer-Gipfel“ zu finden (ja, jede nennenswerte Erhebung hat einen eigenen Namen).

Ob es beim zweiten Durchspielen noch mal so spaßig und frisch ist, kann ich nicht sagen, doch beim ERSTEN war es für mich viel angenehmer als „Skyward Sword“ und (teilweise) sogar „Twilight Princess“. Man wird äußerst selten mit Popelaufgaben geknechtet und darf oft sogar alternative Lösungswege finden, was in ein erstaunlich kurzes Tutorial mündet. Hier gefühlt 15 Minuten, in „Skyward Sword“ ungefähr 5 Stunden… Eben das ideale Menü nach Wunsch, durchspielbar mit vielen oder wenigen Items, mit vielen oder wenig besiegten Titanen, mit viel oder wenig Waffeneinsatz. Und gerade das schätze ich sehr!

Dieses Spiel ist vielleicht keine absolute Bombe, aber so nah dran, dass ich persönlich schon reichlich Lunte und Schwarzpulver rieche. Ja, „Zelda“ duftet ab jetzt wieder frischer und unverbrauchter und hat den Grundstein für weitere non-lineare Luxusabenteuer gelegt.

Bewertung für ein „normales“ Videospiel:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung innerhalb der Zelda-Reihe:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 06.05.17 in PC- und Videospiele