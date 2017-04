Star Trek DS9 – 1.08 – „Der Parasit“ Review

Das ist ja mal seltsam… An jede einzelne Episode der ersten Staffel kann ich mich hervorragend erinnern, doch diese hier erscheint wie aus dem Nebel des Vergessens auf der Mattscheibe des Nicht-Rekognierens. Aber warum? Ist es das schauspielerische Totaldesaster, sind es die völlig FALSCHEN (falschen) Fährten oder gar die Tatsache, dass dies die zwanzigste Version von „Hey, in meinem Kopf lebt ein syrischer Flüchtling, der soll RAUS!“ ist? – Lest es hier nach.

Mal überlegen… Die Folge heißt „Der Parasit“, wobei es in den ersten Minuten um einen Typen geht, der nicht sterben will (dafür gerne seinen Tod vortäuscht), in seinen letzten Sekunden aber manisch an Doktor Bashir herumgrabbelt. Um was genau könnte es wohl in dieser Folge gehen? Hm, ich komme einfach nicht drauf. – Äh, auf die tröstende Droge, die ich gerade eingeworfen habe, meine ich. Dass BASHIR noch vor dem Vorspann von dem Weirdo besessen ist, das sieht natürlich ein Blöder mit ’nem Krückstock.

Damit wir uns trotzdem laaangsam an diesen „Twist“ gewöhnen (immerhin sahen einige spätere Trump-Wähler diese Episode), sehen wir unter anderem, wie Quark von einem ungezeigten Typen gewürgt wird, der verdächtig nach Doktor Bashir mit schlecht verstellter Stimme klingt – jedenfalls in der deutschen Synchro. Da hilft es auch nicht, dass die Macher uns eine „falsche Spur“ hinwerfen wollen, indem sie erwähnen, dass die ehemalige Jägerin des nicht-toten Weirdos irgendwie schlecht schläft. Was wohl implizieren sollte, dass auch sie das Dixi-“Besetzt“-Zeichen in den Augen tragen könnte.

Kurz gesagt: An dieser Folge stimmt rein gar nichts, nicht mal die Stimm… -ung. Ein kurzer Pfeilregen, der von oben nach unten zeigt, soll dies verdeutlichen:

„Quark, Sie müüüssssen dringend die Tafelwasser-Replikatoren gegen die der Stadtwerke eintausssssschen!“ – Aus der Hüfte: Wenn ein spontaner Gag neugieriger macht als diese Episode an sich, dann muss beim Durchwinken dieser Folge ein Zitterleiden auf Seiten des Produzenten ausschlaggebend gewesen sein.

Einmal Bösling süß-sauer – Da werden andere Besessenheits-Episoden ganz wuschig vor Fremdscham: El Fadil spielt den fremdgesteuerten Bashir so übel, dass einem vor lauter abgehackter Sprechweise, aufgerissenen Augen, Haareraufen und Hosenkack-Gesten fast entfällt, dass man gerade vor Schreck gerade das gleiche auf dem Sofa vollführt. – Da werden andere Besessenheits-Episoden ganz wuschig vor Fremdscham: El Fadil spielt den fremdgesteuerten Bashir so übel, dass einem vor lauter abgehackter Sprechweise, aufgerissenen Augen, Haareraufen und Hosenkack-Gesten fast entfällt, dass man gerade vor Schreck gerade das gleiche auf dem Sofa vollführt.

Dialoge aus dem Diarama – Zusätzlich zu dem peinlich-doktoralen Gehampel kommen Sätze, die einem das Gegenteil vom ewigen Leben schmackhaft machen: „Doktor Bashir ist gerade nicht zu sprechen.“, „Sie haben EINE Minute, muhahaha!“ und vieles mehr aus dem Offensichtlichkeits-Generator fliegt einem hier um die Lauscher. Wenigstens schweigen die anderen angeheuerten Bösewichter, die treudoof abwarten, bis sie vertragsgerecht erschossen werden. – Zusätzlich zu dem peinlich-doktoralen Gehampel kommen Sätze, die einem das Gegenteil vom ewigen Leben schmackhaft machen: „Doktor Bashir ist gerade nicht zu sprechen.“, „Sie haben EINE Minute, muhahaha!“ und vieles mehr aus dem Offensichtlichkeits-Generator fliegt einem hier um die Lauscher. Wenigstens schweigen die anderen angeheuerten Bösewichter, die treudoof abwarten, bis sie vertragsgerecht erschossen werden.

Logik, ab in die Lücke! – Die Fahnderin wird nur so halb und „megageheim“ über das Geländer geschmissen (obwohl unten nur die anderen „Bösen“ warten und man somit eigentlich Zeit hatte), eine giftige Substanz in einem Shuttle kann wieder mal in Sekundenschnelle ein ganzes Planetensystem kontaminieren und Sisko muss ernsthaft darüber nachdenken, ob ein Überlebensfanatiker sich selbst in Stücke sprengen würde. – Die Fahnderin wird nur so halb und „megageheim“ über das Geländer geschmissen (obwohl unten nur die anderen „Bösen“ warten und man somit eigentlich Zeit hatte), eine giftige Substanz in einem Shuttle kann wieder mal in Sekundenschnelle ein ganzes Planetensystem kontaminieren und Sisko muss ernsthaft darüber nachdenken, ob ein Überlebensfanatiker sich selbst in Stücke sprengen würde.

Odo besser als Hodor – Odos effizienter Umgang mit dem konkurrierenden Sicherheitschef der Sternenflotte gefällt! Ein wunderbarer Tanz aus gegenseitigem Hass, notwendiger Zusammenarbeit und männlich-herbem Respekt wird hier serviert. Inklusive einer kurzen Sisko-Ansprache, die Odo durch reine Fakten umstimmt. Das hätte auch eine ganze Staffel so weitergehen können! – Odos effizienter Umgang mit dem konkurrierenden Sicherheitschef der Sternenflotte gefällt! Ein wunderbarer Tanz aus gegenseitigem Hass, notwendiger Zusammenarbeit und männlich-herbem Respekt wird hier serviert. Inklusive einer kurzen Sisko-Ansprache, die Odo durch reine Fakten umstimmt. Das hätte auch eine ganze Staffel so weitergehen können!

Schlechter Quark – zum ersten Mal plant Quark einen richtigen Überfall. Und das in seiner Bar, in der er nicht nur von der erwähnten, fallsüchtigen Ermittlerin belauscht wird, sondern auch von Odo (aka „Mister Salzstreuer“) hätte geschnappt werden können. Und danach geht es mit den dubiosen Gestalten durch die ganze Station bis hin zum Shuttle, das gemopst werden soll? Lame! – zum ersten Mal plant Quark einen richtigen Überfall. Und das in seiner Bar, in der er nicht nur von der erwähnten, fallsüchtigen Ermittlerin belauscht wird, sondern auch von Odo (aka „Mister Salzstreuer“) hätte geschnappt werden können. Und danach geht es mit den dubiosen Gestalten durch die ganze Station bis hin zum Shuttle, das gemopst werden soll? Lame!

„Sie halten uns mit einem Traktorstrahl fest, Chef!“ – „Dann fliegen sie stääärker!!“ – „Äh, okay… … – Sie halten uns immer noch fest!“ – „Okay. Dann Plan B! Diiiiie Woooooorrrte nooooch meeeeeehr betooooooneeen!“ – Die Probe aufs Extrem-pel: Als Doktor Bashir diese Weiterbildung zur Homöopathie besuchte, konnte er noch nicht wissen, dass er danach seine Schuhe mit einer Rohrzange würde zubinden wollen.

Ja, nicht eine Sekunde hat man Angst um Bashir, nicht einen Moment kommt die Inszenierung über das hinaus, was man auf Mittelaltermärkten am Chinesische-Armkettchen-Stand zu sehen bekommt.

Fazit: Alles in Keinem also eine Episode aus der „Versehentlich ins Drehbuch statt aufs Klopapier“-Hölle. Und nebenbei das perfekte Beispiel für Leute, die sich immer noch fragen, wieso es heute eher 10 – 12 statt 24 – 27 Folgen pro Jahr und Serie gibt.

von Klapowski am 29.04.17