Kurzkritik: „Avengers: Age Of Ultron“ – Besser als Age Of Empires II?

Eigentlich wollte ich ja weniger Supi-Heldenfilme sehen, doch wann immer einer von denen KOSTENLOS bei Amazon oder Netflix auftaucht, gewinnt die bunte Auslegeware vor dem Drama einer Lehrerin in Neu-England, die im 18. Jahrhundert… – ihr versteht schon. Und eigentlich mochte ich ja den ersten Avengers total gerne, weil der inhaltlich gar nicht sooo viel erreichen wollte. Nicht, dass man das der Fortsetzung nicht auch bescheinigen könnte.

Story: Tony Stark erschafft ein neues Computerprogramm namens „Ultron“, dass dann auch gleich die Welt vernichten will. Gut, dass der fast unzerstörbare Roboter für diese KI gleich nebenan rumliegt.

„Ach, Friedegard, so ein Waldspaziergang ist doch immer recht erholsam…“ – „Herbert, wer kommt denn da?“ (*Trappel, Donner, Rumms*) – „Äh… Oh… Friedegard, was war denn DAS?!“ – „Ach, nur Joss Whedon. Der nimmt seine Helden inzwischen etwas zuuu ernst.“ – Sprung in der Schüssel / Lichtung: Solche Shots ohne Schnitte (dafür mit viel CGI) gibt es inzwischen recht häufig. Aber wie sollten wir ohne coole Dialoge auch kapieren, dass die ein eingespieltes Team sind?

Raffe, erschaffe, Häusle baue – Die „Erschaffung" des Gegenspielers könnte profaner nicht sein: Wie in einem überdimensionalen Rührpott entsteht allein durch ein schief gerendertes Hologramm(?) mal gerade der mächtigste Computer der Welt. Direkt neben dem zweitmächtigsten Computer der Welt – man weiß ja, was sich gehört. Und schon am nächsten Morgen werden die Avengers vom neuen Superbösewicht© mit Eiern und Speck begrüßt. Mysterien? Düstere Stimmung? Nö, wurde nicht mitgerendert!

Was willer, willer denn? – Okay, Ultron sieht die Menschen als „Krankheit" und „Plage", die die Welt überwuchert. Quasi die ersten Begrüßungssätze eines jeden Maschinenwesens seit der ersten SF aus den 50ern – als KIs noch nicht wussten, wer die ganzen energiespendenden Kohle- und die Atomkraftwerke eigentlich betreibt. Ein bisschen konkreter ging es leider nicht, denn das würde eine intellektuelle Mindestleistung von bis zu fünf Zusatzzeilen erfordern! Dagegen wirken die Nolan-Batmans fast wie ein Philosophiestudium…

Mach's Künstlicher! – Eigentlich hat man sich dran gewöhnt, dass in solchen Filmen NOCH mehr gerendert ist als unter den Augen der indischen Computersklaven, die ihn erschaffen „durften". Doch bei ein paar Momenten hätte ich mir doch eine echte Puppe zum Anfassen gewünscht. Allein im Finale, als dem Bösen das Herz rausgerissen wird, entblödet man sich nicht, uns einen CGI-Klumpen in Black Widdows Händen zu zeigen (achtet mal auf die Unschärfe zwischen den Fingern!). War kein Hackfleischklops mehr übrig, in den man drei Schrauben hätte stecken können?!

Man lacht nur zweimal – Gab es im Vorgänger noch schöne Sprüche aus dem Joss-Whedon'schen „Buffy"-Langzeitgedächtnis, so wurde hier der Humor auf ein Niveau eingedampft, das in seiner Spärlichkeit fast für den deutschen Comedy-Preis taugen würde. Statt selbstironische Sprüche gibt es hier nur Pseudoironisches für Zehnjährige, die es schon für keck halten, wenn die Stärke(!) eines Helden infrage gestellt wird: „Na, machst du schon schlapp?", „Na, hast du etwas ausgeruht?", „Na, blutest du schon wieder tot und kommst in einen Sarg?"… HAHAHA! Unlustig! – Aber okay, beim nächsten Mal meckere ich eh wieder über zu viel Ernsthaftigkeit.

„Lassen Sie die Waffe fallen … nicht!" – Statt wieder eine Stadt zu Klump zu schießen, wird sie hier einfach stundenlang in die Wolken gehoben, um beim Herabfallen „Milliarden Tote"(?!) am Boden zu verursachen. Mal abgesehen davon, dass das Ganze am Ende über Wasser passiert, verwechselte man den Brocken wohl mit einem ECHTEN Meteoriten bzw. dessen Aufschlagkraft. Aber was soll man von einem Film erwarten, in dem nach gefühlt stundenlangem Aufstieg einer der Helden sagt: „Hm, so langsam wird sogar MIR die Luft zu dünn"… ? Nachdem kurz zuvor noch Zivilisten gerettet wurden, wohlgemerkt.

„Ihr seid eine Plaaaage, ein niederes Gewürm, ein zersetzendes …“ – „Mister Ultron? Können wir dann jetzt anfangen, ihre Kirche von Holzwürmern zu befreien? Wir haben noch andere Kunden wissen sie?“ – Fluch(t)gefahr: Als Günther Ultron merkte, dass er zu aufbrausendem Verhalten neigt, begann er sich mehr für seinen morgendlichen Blutzuckerspiegel zu interessieren…

Ergo: Weniger Humor, mehr Standard. Fand ich den ersten Film in seiner herzig-lustigen Doofigkeit noch bemerkenswert okay, so merkt man „Ultron“ gar nicht mehr an, dass Joss Whedon mal der große Sympath am Heldenhimmel war. Wenn dann gar aus dem Nichts der „gute“ Computer Jarvis in roter Gummimaske erwacht (und gleich loslegt), möchte man fast auflachen über das massenhafte Ausbrüten von (Anti-)Helden in Capes. Gegen die Marvel-Verantwortlichen haben die Legehennen in Ei-Fabriken fast schon ein laues Leben!

Natürlich langweilt der Film trotz aller Fehler keine(!) Minute lang, weswegen die Note nicht völlig abstürzt; also nicht wie eine Stadt mit Raketenantrieb zum Beispiel. Und einige gute Szenen gibt es vor allem zu Beginn, wenn die Helden auf einer Party Faxen machen. Die hätte ich mir stundenlang ansehen können!

Fazit: Weiteres Spektakel der Marke „Fresse dick“. Konnte ich im ersten Film noch akzeptieren, dass Riesenschildkröten New York vernichten, so tue ich mich doch schwerer, wenn z.B. der Böse mit einem Patscher ins Gesicht aus dem „Internet ausgesperrt“ wird – oder zwei neue Nebenfiguren mit hingerotzten One- und Eye-Linern charakterisiert werden. Das geht deutlich besser.

