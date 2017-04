„Doctor Strange“ – Die Kritik ohne Zaubertricks

Doctor Strange war der letztjährige Held, der mich aus dem nicht enden wollen Konglomerat an Mongos und Kongos noch am meisten reizte. Schließlich wollte ich als Kind auch immer Zauberer werden (um mir noch mehr Star Trek erschaffen zu können). Und, seien wir ehrlich: Benedict Cumberbatch sieht irgendwie geiler aus als ein (*blätter, raschel*) Chris Evans. Diese grauen Schläfen! Zum Dahinschmelzen…

INFORMATIONEN:



Regie: Scott Derrickson

Jahr: 2016

Budget: 165 Mio Dollar



Magie? - Mag i!

Inhalt:

Ein stadt- … nein, marvelfranchisebekannter Chirurg hat nach der kurzen Zurschaustellung seiner Genialität (und Überheblichkeit) einen Autounfall. Seitdem ist es Essig mit dem Operieren und er reist nach Tibet, um von Tilda Swinton in die Geheimnisse des Dimensions-Verzauberns unterwiesen zu werden. Das klappt so gut, dass Doctor Strange seine Abschlussarbeit um ein halbes Jahr vorziehen und die Welt etwas früher als geplant retten kann. (Gegner: Interdimensionale Wesen und ihre menschlichen Anhänger, nichts Ungewöhnliches)

Besprechung:

Die beliebte Marvel-Formel wirkt noch immer so gut, dass sie vermutlich bereits in Physik-Fakultäten gelehrt wird:

(Action x 2) + Humor + (Filmübergreifende Sparhandlung, geteilt durch 10) + Bekannte Heldengesichter + (Bekannter Bösewichtdarsteller, geteilt durch 10, wegen Verfremdungseffekt der Ganzkörpermaske) = Kassenerfolg

Doch bei Doctor Strange, dem „Zauberer“ mit dem Matrix-Komplex, da musste man zumindest in Bezug auf die Action eeeiniges anders machen. Denn wer die Realität selbst verändern, abspalten und sich dann in parallel-dimensionalen Kampfarenen kloppen kann, der hält sich eben nicht lange auf mit Schusswaffen, Fahrzeugen und Druckverbänden. Hier stellt sich nicht die Frage, WIE das Loch in der Wand entsteht, sondern, in welcher Dimension das passiert – und ob das Loch überhaupt DA ist, wenn man gerade nicht hinguckt?

Dazu kann der jeweilige Kämpfer auch noch seinen Körper verlassen, was ihn noch mal anders mit Menschen, Materialien und hypersensiblen Katzen(?) interagieren lässt.

Abgespreizte Finger und Bart wie beim Hippster in der Latte-Macchiato-Bar: Was aussieht wie irgendein „Zieh dich mal besser an, du Sau!“-Format mit homosexuellem Modeexperten auf Kabel1, das ist in Wirklichkeit die … Unwirklichkeit der Wirklichkeit. – Oder welcher esoterische Worthülsen das Actionspektakel halt noch so erklären könnten.

Wir sehen: Es gibt viel Guck & Lern im Strange-Universum – was jedoch nicht für die Hauptfigur selbst gilt. Und hier kommen wir auch schon zum ersten Kritikpunkt für jenes seltene Universum, in dem sich Actionfilmfreunde überhaupt für mein Gelaber interessieren: Ja, Doctor Strange hat die Hände putt und hat den ganze Kopf voller Krise, ABER nachdem er bei den „Magiern“ in Tibet angekommen ist, geht mir sein Fortschritt etwas zu schnell. Wir sehen ihn rein für’s Alibi natürlich 2-3 Mal scheitern und multidimensional auf die Klappe fliegen, aber da er „sooo talentiert“ ist, erreicht er schon nach gefühlt 10 Filmminuten 70-80% der Macht, die er für den Endkampf braucht.

Und das alles nur, weil ihn seine Ziehmutter mal gerade ohne Flugzeug auf einem Berggipfel abgesetzt hat. Und natürlich funktioniert diese billige „Streng dich an, sonst stirbst du“-Methode auch noch beim ersten Mal. Tzz… Mehr Werbung für autoritäre Erziehung ginge nicht mal, wenn Doktor Strange als Punchingball bei „Fight Club“ mitgespielt hätte.

„Rollt da etwas ein Haus auf uns zu?“ – „Ja. Aber das ist nur die Vorhut vor dem, was der Trump-Tower noch anrichten wird!“ – (Pf)lügende Landschaften: Die erste Actionsequenz gefällt mir fast noch am besten in Punkto Übersichtlichkeit, Wiedererkennungswert („Aah! Menscheeen!“) und dem Festhalten von funkensprühenden Dingen mit der bloßen Hand (= entspricht nur 0,3 Silvesterpartys).

Dass die „Normalo wird Held“-Story da bereits abgeschlossen ist, wird klar, als sein erster(!) großer Kampf gleich gegen den Oberbösewicht stattfindet (Mads Mikkelson, trotz Maske zum Glück noch erkennbar) und Strange trotz ein paar Stolperer zum Obermacker hoch-choreografiert wird. Und ja, das ist auch ohne dramaturgische Rücksetzpunkte durchaus kurzweilig. Eben wie eine Mischung aus „Nachts im Museum“, „Matrix“ und „Gibt’s die Zwischensequenz nicht auch im neuen Final Fantasy?“.

Toller wäre es aber doch gewesen, ihm eine Neo-artige Werdegangsstory überzustülpen. Zwar muss der Doc ebenfalls seinen eigenen Beinahetod überbrücken, doch fühlt sich das weniger wie Dramaturgie als nach einem weiteren Set Piece an.

Die Story von dem Ober-Ober-Bösewicht, der in einer Dimension herrscht, in der jeder ewig leben kann (dabei aber keinen Spaß hat), ist das übliche Kasperletheater. Mit einfachen Farbcodes und Motiven werden wir hier flugs davon überzeugt, dass der grimassige Fratzenheini am Ende auch beim tieferen Nachgrübeln unmöglich richtig liegen kann. Und da der Fiese quasi ein ganzes Universum(!) zur Verfügung hat, musste er sich von den finalen Mätzchen des Doktors gar nicht provozieren lassen. Umdrehen und einfach 20 Lichtjahre weiter „gehen“, das hätte schon genügt. Aber gut, mit solchen Überlegungen müssten Marvel-Filme stets während des Vorspanns enden („He! Buchstaben können doch gar nicht fliegen?!“)…

„Wenn du das Matrix-Blumenbeet auch mal von unten betrachten möchtest, muss ich dich mal gerade von deinem Körper trennen, oh weiser Schlendrian…“ – „STOPP, ich soll hier doch nur eine Pizza lie-lie-LIEEE…“ – Flug der Karibik: In exotischer Kulisse lernt Doctor Strange, dass unsere Welt nicht nur aus der Materie besteht, die wir kennen. Jedenfalls überall dort, wo grüne oder blaue Leinwände in der Gegend rumstehen.

Im Prinzip ist aber jeglicher Kritikpunkt egal, denn der Film lebt vollständig vom erhobenen Zeigefinger (dem hexenden jetzt, nicht dem moralischen!), der schon mal ganze Gebäude in Kubenform wegschweben lässt. Wer bis heute noch nicht wusste, wie Fraktale und Hexagone aussehen, der lernt es hier im (wortwörtlichen) Handumdrehen. Im Prinzip sehen wir das, was bei „Inception“ fehlte: Sich wie Kuchenteig aufrollende Hochhäuser und Plattformen, die nur für kurze Draufsteh-Gastspiele erschaffen werden.

Allzu logisch sollte man auch an die Action nicht drangehen, denn egal, wo sich ein Gang verengt, Materie verschwindet oder gar in Klavierform über dem Gegner auftauchen könnte: Es gibt immer ein Schlupfloch, durch das überlebt UND die Action verlängert werden kann.

Ähnliches gilt auch für die Adern im Körper. Denn wo Darth Vader nur einmal kraftvoll zudrück… äh… zudenken musste, um die Blutzufuhr zu stoppen, da muss man hier mit ganzen Universen aufeinander einkloppen, damit der andere dezent Kopfweh bekommt.

Aber das alles ist wirklich gut gemacht! Langeweile gibt es kaum – im Gegenteil: Manch ein Part wäre besser geworden, wenn man ihm hintenrum noch ein paar Szenen drangehext hätte. Sei es nun der Verrat einer bestimmten Person oder der Tod einer anderen: Mit ein bisschen mehr Vorarbeit hätte man den Gesamteindruck von „HAHA! Unterhaaaaltsaaam!“ durchaus auf „HAHA! Unterhaaaaltsaaam! Hm, aber eetwas düster trotzdem…?“ hochpimpen können. Ja, mit ein paar öden, unwichtigen Monologen wäre der Film einfach noch besser geworden.

„Wo bin ich hier?!“ – „In einer Welt jenseits der Zeit!!“ – „Okay, dann lass uns das schnell hinter uns bringen. Ich zaubere gern zeitig zu Abend!“ – Der Twist am Ende ist durchaus nett, hätte aber mit etwas liebevolleren Umsetzung noch besser gewirkt. Erinnert ein bisschen an die Enden in TNG: „Gut, dass sie nach unserem Hochbeamen gleich ein Gegenmittel entwickeln konnten, Doctor.“ (Abspannmusik)

Die Musik ist außerdem episch, nervt aber nicht. Das Rumgehüpfe ist schwungvoll, aber nicht zu abgedreht. Die Dialoge sind eingängig, aber auch nicht megadoof (siehe im Vergleich die Serie „You Are Wanted“ mit Matze Schweighöfer). Optisch störte mich einzig das Rumgewirbel mit Waffen, die rote Funken speien. Teilweise sah es so aus, als hätten die Macher Doku-Aufnahmen aus zwei Stahlwerken übereinander gelegt. Aber vermutlich brauchte man das für die übernatürlichen Elemente? („Sehen Sie, liebe Zuschauer. Dies ist kein nachträglich gefundener Bruce-Lee-Film!“)

Und ja, ich freue mich tatsächlich leicht auf den nächsten Teil. Doctor Strange hat als Figur extrem viel (CGI-)Potenzial und in Cumberbatch den perfekten Darsteller gefunden. Zudem zähle ich auf die jährlichen Fortschritte bei fraktalen Straßenzügen! Der Mix aus (vergewaltigtem) Buddha-Gedöns und Alternativuniversen ist einfach zu gut, um gehasst zu werden. Für mich persönlich ist’s jedenfalls eingängiger als klumpige Kampfroboter – oder gar der Hulk, der einen Knoten in zwei Hubschrauber macht.

Dieser Film ist trotz aller kleinen Macken und erzählerischen Abkürzungen einer, nach dem man sich nicht wirklich ärgern kann. Dafür haben wir inzwischen schon zu viel gesehen in Punkto „Null-Motive“ („Star Trek Beyond“) und „Ich kann nicht mal der Action folgen“ („Transformers“).

Und sollte es im nächsten Teil wirklich ein Duell Strange gegen meinen geliebten Loki geben, werde ich auch noch zum Fan der Ami-Comics, ey!

Fazit: Zwischen „Ich bin reich und baue tausend Roboter“-Iron Man und „Ich habe einen Hammer und manchmal auch Humor“-Thor eigentlich der interessanteste der Marvel-Helden. Natürlich krankt es wieder mal an der Simpel-Dramaturgie, bei der man sich auch Kinder vorstellen könnte, die Handpuppen anbrüllen („Hinter dir ist der Räubeeer!!“), aber viel abwechslungsreicher und optisch hübscher kann man solche Filme derzeit kaum machen.

[Diese Aussage gilt bis Februar 2018]

