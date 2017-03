Star Trek DS9 – 1.05 – „Tosk, der Gejagte“ Review

Warum spoilert der Episodenname eigentlich das Ende der Episode? „Der geheimnisvolle Tosk“ hätte schließlich auch gereicht, was höchstens der Folge „Der geheimnisvolle Garak“ ein phonetisches Wiederholungsproblem beschert hätte. Noch besser wäre natürlich nur das Wörtchen „Tosk“ gewesen, was wohl dem derzeitigen amerikanische Titelstyle entspräche. Oder, wie es wohl auf Sat.1 hieße: „Tosk – Missbraucht und gewürgt. Tatort Echsenstrich“.

Inhalt: O’Brian repariert das Schiff eines durchs Wurmloch trudelnden Tunichtguts. Nach kurzem Beschnuppern werden sie so etwas wie Freunde. Doch warum ist Tosk da? Warum wird er gejagt? Werden wir es je erfahren?

Besprechung:

Eine Episode, die auf dem ersten Blick nichts zu bieten scheint: Die meiste Zeit rätselt die Besatzung über die Motive des Mutlosen, zeigt ihm Bar, Andockrampe und heimlich den Vogel, weil sich der Fremde merkwürdigst verhält. Eben eine typische „Geheimnisvoller Gast hat dunkles Geheimnis, rückt aber erst damit heraus, wenn der dritte Akt am Start ist“-Episode. Ein Konzept, das vor allem von TNG sehr bekannt ist, wo wir viel über alternative Gesellschaftsordnungen lernten (Rentner umbringen, Evolutionierende umbringen, Datas Mutter den Arm abschrauben, etc.).

Nicht das neueste Konzept, aber immer wieder für kleine Laber-Perlen gut. In diesem Fall wurde Tosk eben für die Jagd gezüchtet. Quasi ein freilaufendes Reh aus Shuttle-Haltung. Zu sehr hinterfragen sollte man das vielleicht nicht (95% der Jagden dürften damit enden, dass das Schiff abgeschossen wird – laaangweilig?), aber darum geht es beim reptiloiden Fremden gar nicht.

„Was ist das nur für eine Lebensform, O’Brian?“ – „Wir nennen sie Barkeeper.“ – „Oh. Ist sie für das Überleben ihrer Spezies von grundlegender Bedeutung?“ – „Nur im Ruhrpott und in Teilen Sachsen-Anhalts.“ – Spendierhose: Um den Besucher zu begrüßen, hat Quark es sich nicht nehmen lassen, ihm eine Kleinigkeit zu spendieren. Nämlich einen warmen Stein in der Sonne und eine flügellahme Fliege mit Petersilie in den Ohren.