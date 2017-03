„DuckTales“ 2017 – Die Neuauflage mit dem schnellen Stift

„DuckTales“ war in den 80ern und 90ern eine meiner liebsten Kinder(?)serien: Gerade die ersten Episoden mit ihren Schatzsuchen und Fortsetzungsgeschichten suchten damals ihresgleichen und sorgten bei mir für ganze Geld… äh… Sabberspeicher an voradulter Vorfreude. Erst später wurde es durch seltsame Nebenfiguren (Steinzeitmensch statt Donald, etc.) eher unkultig. – Wie auch immer, nun gibt es endlich den ersten Trailer zur NEUAUFLAGE des Franchise. Und ja, bevor ich es vergesse: David Tennant (Doctor Who) spricht den Dagobert.

Ohne weitere Umschweife der erste Trailer:

Die erste Frage dazu lautet: Meinen die das Ernst? Eine Serie, deren Ölgemälde im Hintergrund von Dagoberts Büro das EINZIG detailliert Gezeichnete ist? Ein „Schnelle-Striche-auf-Papier“-Look, der pro Screen nicht mehr Farben als ein altes NES-Spiel bietet? Münzhaufen, die aus 3 kleinen Ovalen und einem Haufen gelber Farbe bestehen? Hätte man nicht neun (krumme) Münzen zusätzlich an Budget spendieren können, um wenigstens den Anschein zu erwecken, dass hier nicht drei kranke Inder-Kinder Überstunden schieben mussten?

Klar, man wird sich damit rausreden, dass es wie ein alter Zeitungsdruck aussehen soll (siehe das gepunktete Logo am Ende), aber am Ende ist es doch nur ein seltsam hässlicher Artstyle, dessen Figuren laut „Töööötet miiich!“ zu brüllen scheinen.

Auch an diesem Bild sehen wir, dass Contergan schön grüßen lässt. Noch Jahrzehnte nach dem Medikamentenskandal müssen sich die Enten und … Was-auch-immer-das-Rote-dahinter-sein-soll mit missgestalteten Gliedmaßen rumschlagen. Besonders schlimm erwischt hat es Onkel Dagobert, der mit seiner Yoda-Imitation im Trailer (direkt aus „Star Wars Episode 2“?) beweist, dass alte Menschen nur mit Extasysuppe rüstig bleiben können. Und mit Gummibären… äh… Gummibändern in Armen und Beinen.

Nichts gegen moderne Zeichentrick-Ästhetik, aber wenn in allen Kategorien (Farbwahl, Detailreichtum, Animation, Knuffigkeit) eine Verschlechterung Einzug hält, ziehe ICH lieber aus. – Was die alten „DuckTales“-Geschichten auszeichnete, war ja gerade der relative Realismus des Gebotenen. Wer eine Schlucht herunterfällt, ist danach eben tot (passierte natürlich nie). Hier jedoch sieht es mir verdächtig danach aus, dass man die große Schatzsuche danach minutenlang in Ziehharmonika-Körperform weiterführen könnte.



Die Geschichten mögen am Ende knorke (und anscheinend teilweise aus der Altserie geklaut) sein, doch der erste Eindruck machte MIR jetzt keine Lust auf die Neuauflage.

Und hiiiier zum Abschluss noch mal das Original:

von Klapowski am 15.03.17