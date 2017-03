Star Trek DS9 – 1.03 – „Die Kon-Mahr“ Review

Und noch eine DS9-Episode aus dem Kader der ersten Staffel. Schade nur, dass das Sehvergnügen massiv eingeschränkt wird, wenn jede Actionszene wie eine graue Schuppenflechte aussieht – mit drübergestreuten Pixeln, vor allem auf meinen (zuerst) ausgewählten Screenshots. Trotzdem würde ich gerne damit fortfahren, ab und zu ein Review einzustreuen. Denn „Star Trek Discovery“ muss ja anscheinend selbst erst von den Produzenten discovert werden – und solche spektakulären Expeditionen dauern nun mal eine gewisse Zeit.

Armes kleines Statiönchen! Kaum sind die Cardassianer abgezogen, ziehen sie auch schon wieder (die Fehdehandschuhe) an – man fragt sich ernsthaft, wieso sie einen Sektor verlassen haben, um dann jede Woche stinkwütend gegen die Mauer der Föderationsbotschaft zu pinkeln. Und jetzt soll auch noch ein bajoranischer Freiheitskämpfer ausgeliefert werden, der nicht nur ein alter Freund von Kira ist (passiert in globalen Untergrund-Armeen sehr häufig), sondern auch noch eine strunzlangweilige Nebenfigur, wie mit der Schablonenscheibe zurechtgedreht. DEN würde ich sogar an der Pinnwand neben der Supermarktkasse zur Herausgabe anpreisen: „Irgendein Terrorist gesucht, der auch Ihre glorreiche Nation beleidigt haben könnte? Brauchen Sie einen Sündenbock? Nehmen Sie Norbert McNebendarsteller!“

Natürlich glaubt Kira anfangs, dass der Manne sich gebessert hat, was für zwei Dialoge sorgt, die leider allzu oberflächlich verlaufen: „Bomben – böse. Stationsvorsteherin sein – gut. Feuer – heeeiß!“ – Da kann jeder Verfassungsschützer spannenderes Zeug vom letzten Flurgespräch erzählen, wetten?

Immerhin verlässt sich die Episode nicht auf den einen Gähn-Plot, sondern mischt – wie immer – noch alle anderen Hauptfiguren dazu, um die Serienprämisse weiter zu etablieren. Und so fühlt man sich fast wie in der Sketchparade „Ladykracher“, nur mit weniger Ladys und kaum Humor.

„Mensch, John! Die Cardassianer warten auf deine Auslieferung! Warum?“ – „Ich … ich … arbeite für … für die … Deutsche Post.“ – „Ach so, DIESE Auslieferung.“ – Die Dienstuniform in Form alter Brandmale und Schuppenflechten hätte dem Major gleich auffallen müssen.

Kriegsdienstverweigerer-Verweigerer – Die Klongeschichte aus der letzten Episode scheint hier nachzuwirken. Denn der leicht zottelhaarige Freiheitskämpfer mit dem Sympathieoutput einer Müllverbrennungsanlage wirkt exakt so wie 80% aller Bajoranischen Würdenträger: Zum Würgen. Wie er genau Cardassianer getötet und Bajoraner „befreit" hat, das bleibt im Dunkeln. Rückblicke à la LOST waren damals ja noch nicht erfunden. – Ergo: Langweilig. Sogar Kira scheint abgeschreckt.

Der talentierte Mister Garak – Der erste Auftritt des Nähnadel-Akrobaten ist bereits gelungen. Er schmeichelt, manipuliert, beschwichtigt und fasziniert am laufenden (Achtung) Band! Okay, dadurch, dass sein Freund, Doktor Bashir, hier noch eine Art Neelix-Zwilling ist („Wie spannend! Der SPION sitzt neben mir, Kicher. Ich brauche sofort eine Kaffeekanne zum Reinonanieren!"), hat es der Cardassianer sehr einfach. Interessant bleibt die Beziehung trotzdem.

Mach' Fress' Brett' zu! – Die klingonischen Duras-Schwestern sind ein netter Querverweis auf TNG und mit ihrer humorlosen, ruchlosen Art (wer sich so die Brüste einquetscht, hat eben nix vom Leben) durchaus ein willkommenes Gegengewicht zu den üblichen Klingonen, die am Ende des Tages doch nur eine Tasse Ehre wollten – oder nach einer Picard-Ansprache handzahm wurden.

Bomben(be)stimmung – Okay, Mister Freiheitskämpfer baut sich mit relativ wenig Aufwand (= Erfundene Substanz an das USB-Kabel im Shuttle anschließen) eine Bombe, die wahlweise ganz DS9, eine Mondsiedlung oder das Wurmloch selbst zersprengen kann/soll. Gehe ich recht in der Annahme, dass man im Star-Trek-Universum nach dem Besuch einer Apotheke mehrere Paralleluniversen zu pulverisieren in der Lage ist?

Ernst will dich sprechen – Einige Aspekte der Geschichte nehmen sich erstaunlich ernst: So gefällt mir Siskos kleiner Wutausbruch, nachdem Kira ihn bei der Sternenflotte verpfeifen will („Kopf auf einem Tablett" fand ich sehr hart für eine Serie, in der sich nicht mal Transportunfälle derartiges leisten) und die Cardassianer beweisen, dass sie nur auf kleinste Fehler der wehrlosen Station warten. Nett, wenn auch wenig ausgebaut.

„Doktorchen, ich verspreche ihnen, dass ein kräftiger Zug an diesem Zeigefinger eine Neutroniumbombe in meinem Quartier zur Explosion bringen wird!“ – „G-Garak! Was wollen sie denn von mir?!“ – „Die Rückgabe meines James-Bond-DVD-Box wäre ein Anfang.“ – Zug um Zug: Manchmal beginnt eine wunderbare Freundschaft damit, nur etwas langsamer zu gehen, wenn man den üblichen Verrückten in der Fußgängerzone ausweicht.

Alles in keinem ist das eine jener Episoden, wie es sie wohl auch zu Beginn geben musste: Eine Politik-Erklärbär-Folge. Doch Sisko als Mama Merkel, Kira als Terroristenversteher Otto Schily und Bashir als irgendeinen Laberkopp von der FDP, das ist natürlich nichts für jedermann.

Fazit: Die moralischen Probleme sind so übersichtlich, als hätte ein Ordnungssüchtiger sie fein säuberlich vor sich hingestellt. Aber Garak, der Cardassianische Captain und die Duras-Schwestern geben der bombenstimmungslosen Bombenstory doch noch den gewissen DS9-Effekt mit. Man lernt schnell, dass man manche Arschgeigen hier nur loswird, indem man sie 7 Staffeln lang wegen Lapalien vor das Amtsgericht schleift.

von Klapowski am 13.03.17 in Star Trek - Deep Space Nine