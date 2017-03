Trump Stamp – Das Browser-Spiel für Missverstandene

Bereits seit Monaten ist Donald Trump, der allerbesteste Präsident der Vereinigten Staaten, ein Opfer der liberalen Lügenpresse. Aus der Mauer, Trumps brillanter Strategie zur Flüchlingkontrolle, machte man ein falsches Symbol für Fremdenhass. Die hervorragende Vertrautheit seiner Mitarbeiter mit russischen Politikern? Material für ein plumpes Lügenmärchen. Traurig! In Zusammenarbeit mit den bekannten Spiele-Entwicklern PixelSpark und Kremlevskiye Videoigry haben wir von Zukunftia uns daher zum medialen Gegenschlag entschlossen:

Die Arbeit an „Trump Stamp“ begann bereits vor einigen Jahren. Denn schon damals war uns klar, dass Donald für das ehrwürdige Amt des amerikanischen Präsidenten wie geschaffen war. Sein Auftreten. Sein Wortschatz. Sein wie angegossen an seiner Haut haftender Anzug. Sein Schicksal war vorherbestimmt.

Wir starteten unseren Kickstarter. Doch genau wie er selbst blieb die von uns geforderte Summe bescheiden. Die 5 Millionen US-Dollar waren schnell zusammen. Trump selbst lobte uns in einem persönlichen Schreiben:

„Buhuu, Spark! Glaubst du nicht, dein aktuelles Satire-Projekt geht ein wenig zu weit? Das könnte echt gefährlich werden!“ – „Das ist kein Problem, Daniel, ich habe nämlich bei allen Schreiben immer nur DEINE Adresse angegeben.“ – „Ach, so. Na, dann…“

Schwerer war da schon die Entwicklung. Denn „Trump Stamp“ sollte alle unsere vorherigen Projekte in den Schatten stellen. Daher entschlossen wir uns auch, Hilfe von Außerhalb in Anspruch zu nehmen. Ein Trump Mitarbeiter brachte uns freundlicherweise mit dem Spiele-Studio Kremlevskiye Videoigry in Russland in Kontakt. Dort war man mehr als bereit, unser Spiel bis zur Vollendung zu begleiten. Und das, obwohl man noch mit anderen Projekten wie dem „Ukraine Invasionssimulator“ alle Hände voll zu tun hatte. Auch technische Hilfsmittel stellte man uns zur Verfügung, welche das Erstellen der benötigten Grafiken zum Kinderspiel machten:

„Buhuu, Spark! War dieser komplette Nachbau des Oval Office inklusive Verkleidung denn wirklich nöööötig? Bei unserem ersten Adventure-Game kam mir der Aufwand auch schon etwas seltsam vor.“ – „Schnauze! Hier muss jedes Detail stimmen! Und jetzt nicht bewegen. Der Vorgang benötigt immerhin die 1000-fache Dosis an Röntgenstrahlen. Übrigens, danach bitte nicht mehr fortpflanzen. Dankööö!“

Doch die Mühe lohnte sich. Denn Heute haben wir unser Spiel endlich vollendet und lassen es sogar zweisprachig in das weltweite Netz. Endlich werdet auch ihr lernen, die harte und faire Arbeit von Präsident Trump zu respektieren und zu bewundern. Freu!

Spielen könnt ihr „Trump Stamp“ direkt im Browser und zwar hier.

Die englische Version (für den großen internationalen Erfolg!) ist hier zu finden.

Über Feedback würden wir und Donald uns natürlich sehr freuen. Machen wir Amerika zusammen wieder Kloß! Im Hals. Vor Freude!

