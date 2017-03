Star Trek DS9 – 1.02 – „Unter Verdacht“ Review

DS9 ist eigentlich ganz gut gealtert: Es gibt schräge Charaktere, Prophezeiungen, Anomalien im Weltraum, im Auftakt Captain Picard mit gestrenger Mine und das erste Mal (seit Doktor Pulaski) weibliche Hauptfiguren mit mehr Biss als Dauerwelle. Dass ich trotzdem zutiefst GESCHOCKT bin, liegt lediglich darin begründet, dass das in meiner Erinnerung recht frische Review des Pilotfilms schon ganze 11 Jahre her ist. Zeit also für Episode Zwei! (Was dagegen, wenn ich für die Restreviews dieser Serie 1.980 Jahre alt werde?)

Irgendwas muss zwischen DS9 und Voyager mit dem Universaltranslator (= Brain/Kunst, Kunst/Brain) schief gelaufen sein. Denn HIER empfinde ich die Gespräche als deutlich realistischer und packender: So will Keiko O`Brian ihre Kinder nicht auf der Station groß-, dafür aber ihrem Mann die Ohren langziehen. Gleichzeitig motzt Odo über humanoide Beziehungen und schafft es in einem kurzen Monolog, das übliche Problem weiblicher „Kompromissbereitschaft“ aufzuzeigen: Der Mann „darf“ am Ende in die Oper mitkommen UND zur Belohnung ein halbes Diätbier austrinken – oder so ähnlich.

Die Hauptgeschichte ist tatsächlich nicht so spannend wie das Drumherum: Ein nichtssagender Typ (und das ist durchaus wörtlich gemeint) wird von Odo in Quarks Bar verkloppt und stirbt dann – durch Mord. Natürlich war der Manne zwielichtig und plattfüßig, hat sogar mal Medikamente für Bajoraner geschmuggelt (gut!), aber auch zu viel Kohle dafür gewollt. Tja, und nun muss also zwischen Wurmloch und Kriegsgefahr, zwischen Mythologie und gebrochenen Figuren, ausgerechnet das unrühmliche Ende von Statisten-Stefan geklärt werden. – Für die erste reguläre Episode könnte man sich wohl Spannenderes vorstellen.

Richtig langweilig wird’s trotzdem nicht – dafür sorgen Jakes und Nogs sinnlose Streiche, Jadzias und Siskos „Alter Mann“-Dialoge („MANN, kennen wir uns lange! Das müssen wir noch drei Mal erwähnen, ja?“) sowie ein paar frühe Hinweise auf das, was sich die Serie kurzfristig vorgenommen hat. – Siehe dazu auch Jake und Nog weiter oben. Ich tippe auf Furzkissen?

Und um in einer neuen Show weiterzukommen, braucht es anscheinend immer eine Episode namens „Unter Verdacht“, die es wohl in jeder Trek-Inkarnation zu sehen gibt.

„Wir wollen hier keine Odos!“ – „Ja, und auch keine ähnlich klingenden Vornamen!“ – „Bleib stehen, Formwandler!“ – „Nein, geh weiter, wir wollen dich nicht mehr sehen!“ – „Nein, er soll in der Mitte warten und La Paloma pfeifen!“ – Zugebenen, die Aufruhr-Szenen sind eher peinlich, aber dafür lernen wir hier, dass ein mächtiger Formwandler nur das Budget für EINE verteidigende Verformungsattacke pro Staffel hat.

Worldbuilding für Einzeller – Im Ernst? Erst Keiko fällt auf, dass die Kinder auf der Station keine Schule haben? Von der Föderation (und jedem anderen Investo… Invasoren der heutigen Zeit) dürfte man doch erwarten, dass so etwas auf irgendeiner To-Do-Agenda steht. Oder wollte man nach dem Eintreffen lediglich nur schnell nach Öl… äh… Wurmlöchern bohren? – Im Ernst? Erst Keiko fällt auf, dass die Kinder auf der Station keine Schule haben? Von der Föderation (und jedem anderen Investo… Invasoren der heutigen Zeit) dürfte man doch erwarten, dass so etwas auf irgendeiner To-Do-Agenda steht. Oder wollte man nach dem Eintreffen lediglich nur schnell nach Öl… äh… Wurmlöchern bohren?

Schräger als Fiktion – Odo glänzt hier erstmals nicht nur als CGI-Glitzerfleck, sondern auch als schräger, ordnungsliebender Charakter. Wie er sich selbst quasi des Mordes verdächtigt, (weil es so plausibel ist) und dann das Vertrauen von Sisko gar nicht will, weil der Commander ihn „ja gar nicht kennt“, das sucht schon seines… nein… spockensgleichen! Jetzt schon mein heimlicher Star im Regenerations-Eimer. – Odo glänzt hier erstmals nicht nur als CGI-Glitzerfleck, sondern auch als schräger, ordnungsliebender Charakter. Wie er sich selbst quasi des Mordes verdächtigt, (weil es so plausibel ist) und dann das Vertrauen von Sisko gar nicht will, weil der Commander ihn „ja gar nicht kennt“, das sucht schon seines… nein… spockensgleichen! Jetzt schon mein heimlicher Star im Regenerations-Eimer.

Handgemachtes – Für trutschige Trek-Verhältnisse ist es durchaus beachtlich, dass der Doktor aus einer DNA-Probe am Tatort mal gerade einen riesigen Gewebehaufen(!) züchtet – bis man bei 100 Kilogramm endlich merkt, dass das Ding zu 100% humanoid ist. – So trashig-doof wie erfrischend! Heute muss man beim Waldspaziergang schließlich noch aufpassen, dass man nicht versehentlich auf Stammzellen tritt und sich strafbar macht. – Für trutschige Trek-Verhältnisse ist es durchaus beachtlich, dass der Doktor aus einer DNA-Probe am Tatort mal gerade einen riesigen Gewebehaufen(!) züchtet – bis man bei 100 Kilogramm endlich merkt, dass das Ding zu 100% humanoid ist. – So trashig-doof wie erfrischend! Heute muss man beim Waldspaziergang schließlich noch aufpassen, dass man nicht versehentlich auf Stammzellen tritt und sich strafbar macht.

19% Mehrwertfreuer – Wie oben angedeutet, geht es gar nicht um den Toten, sondern mehr um Kleinigkeiten wie Quarks und Odos Verhältnis zueinander (BAD!), die tumben Lutscher an der Bar (SAD!), die ersten Liebesschwüre von Bashir in Richtung Dax (LOSER!) und Siskos ersten Eiertanz im serientechnischen Mittelklasse-Drehbuchbereich. Ja, ich mag die frühen Folgen in fast jeder Trek-Serie eigentlich ganz gerne… – Wie oben angedeutet, geht es gar nicht um den Toten, sondern mehr um Kleinigkeiten wie Quarks und Odos Verhältnis zueinander (BAD!), die tumben Lutscher an der Bar (SAD!), die ersten Liebesschwüre von Bashir in Richtung Dax (LOSER!) und Siskos ersten Eiertanz im serientechnischen Mittelklasse-Drehbuchbereich. Ja, ich mag die frühen Folgen in fast jeder Trek-Serie eigentlich ganz gerne…

Psychosen-Gewitter – Ein bisschen glaubwürdiger könnten die aufgebrachten Massen auf dem Promenadendeck schon sein („Lasst uns alle durcheinander brabbeln und zehnmal die Fäuste schütteln!“), ganz zu schweigen von der komischen Auflösung des wahren Schuldigen („Oh, was machen sie in meinem Quartier…? Ah, mich festhalten und meine Maske runterreißen. Na dann weiß ich ja Bescheid…“). – Ein bisschen glaubwürdiger könnten die aufgebrachten Massen auf dem Promenadendeck schon sein („Lasst uns alle durcheinander brabbeln und zehnmal die Fäuste schütteln!“), ganz zu schweigen von der komischen Auflösung des wahren Schuldigen („Oh, was machen sie in meinem Quartier…? Ah, mich festhalten und meine Maske runterreißen. Na dann weiß ich ja Bescheid…“).

„Hm, ich weiß immer noch nicht GENAU, was sie da gezüchtet haben, Julian. Könnten sie es vielleicht auf eine Schule schicken und ihm einen Personalausweis ausstellen, damit wir klarer sehen?“ – „Hm, ich dachte, ich hau mit der Axt drauf und werfe es in die Schleuse für biologische Abfälle?“ – „Ja, das wäre mein zweiter Vorschlag gewesen…“

Fazit: Durchschnittsfolge mit lieblosem Turboende. Dass alles irgendwie dahinschwimmt wie ein altes Stück Styropor im Fluss, ist jedoch gar nicht weiter schlimm – denn die bunten Steinchen (= die Grundideen der Serie, der Figurenaufbau) am Kieselgrund glitzern gar so schön! Ab Staffel 2 hätte man das aber nicht mehr bringen dürfen, ohne vom Publikum brutal „geformwandelt“ zu werden…

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 27.02.17 in Star Trek - Deep Space Nine