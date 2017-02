„Raumschiff Voyager“ Revisited – Episode 7.11 „Zersplittert“

Über 15 Jahre ist es her, dass ich die letzte Staffel von „Raumschiff Voyager“ sah. Die Flachzange unter den Trek-Schiffen hatte mich damals schon bei 2 von 7 Borgimplantaten verloren: Zu albern, zu viel billiger Fanservice, zu unlogisch. Doch die letzten drei Kinofilme ließen mich umdenken: Nach Storys, deren Hintergründe ich bis heute nicht verstehe (sind Bösewichte in Filmen neuerdings so was wie das Feuerzeug beim Chinaböller?), zog ich in Erwägung, dass altmodisches Trek eventuell wieder IN sein könnte. Wie gut, dass ich die späten Voy-Folgen auch nicht mehr IN meinem Kopf hatte und sie damit wie neu sind.

7.10 – Zersplittert

Für mein „Experiment“ verwendete ich absichtlich eine Zeitreisefolge auf Netflix (das Thema geht immer), bei der Chakotay (nicht Kim oder Tom!) mitspielt und laut Episodenzusammenfassung auch nicht nackt im Dschungel rumlallt. Was das angeht, bin ich ein gebranntes Kind.

Und tatsächlich: Wer die letzten Jahre nur an Roter Materie genuckelt und Drohnenschiffe mit elektrischer Marschmusik zerstört gesehen hat, kommt nicht umhin, zumindest diese „Voyager“-Folge als gar nicht sooo schlimm zu bezeichnen. – Die Charaktere sind kindisch und oberflächlich ausgearbeitet? Stimmt schon, aber nach Motorrad-Kirk und Häschen-Hüpf-Scotty am Abhang kann man jegliche Peinlichkeit beinahe als „leichte Hirnerschütterung“ hinnehmen und der Geschichte folgen. Dass Chakotay zu Beginn mit der Schnapspulle im Lagerraum rumrennt, schadet da nicht der Glaubwürdigkeit – im Gegenteil!

Leider zerfasert die Episode aber nach einem vielversprechendem Beginn in fünf bis zehn Ideen, von denen vielleicht nicht mal alle aus der gleichen Serie sind. Ehe man es sich versieht, verspritzt Chakotay einfach sein Heilemach-Gel in allen Zeitaltern, während er Vergangenheits-Janeway massenhaft Hinweise auf die Zukunft gibt („Viiiele werden sterben, aber nicht schlimm, wir finden ja neue Leute zum Auffüllen!“). Natürlich verrät der Mann aber nur die WICHTIGEN Ereignisse, bei den Infos zu Janeway zukünftigem Lieblingseis verweist er weiterhin auf den Schutz des Temporalen Transgenderabkommens.

„HA! Habe ich sie überrumpelt, Captain!“ – „Neeein! Wie konnte ich ahnen, dass die Ampulle mit der Aufschrift ‚Vergewaltigungsdroge‘ in ihrer Hand etwas mit miiir zu tun haben könnte?!“ – Früher hat man eben noch genau so Geschichten erzählt. – Äh, in den 80ern meine ich jetzt…

Chrono-Serum gegen Zeitsprünge – Dass der Doc in den ersten Sekunden nach dem Vorspann bereits eine funktionierende Impfung(!) gegen Zeitreiseeffekte erwähnt, zeigt nur, dass die Macher hier bereits zwei- bis dreihundert Star-Trek-Folgen zu viel produziert hatten. Fehlte nur noch eine „Anti-Borg-Schluckimpfung“ oder „Wampe-in-Replikator-halten“, weil keinen Bock mehr zum Zerkauen von Nahrungsmitteln. – Dass der Doc in den ersten Sekunden nach dem Vorspann bereits eine funktionierende Impfung(!) gegen Zeitreiseeffekte erwähnt, zeigt nur, dass die Macher hier bereits zwei- bis dreihundert Star-Trek-Folgen zu viel produziert hatten. Fehlte nur noch eine „Anti-Borg-Schluckimpfung“ oder „Wampe-in-Replikator-halten“, weil keinen Bock mehr zum Zerkauen von Nahrungsmitteln.

Erklär mal her! – Wer mehrere Zeitsprünge unterkriegen will, muss flotter als der Sprung sein: Bei jedem Wechsel erklären die auftauchenden Personen sofort und manisch, in welchem Universum man sich befindet und an welcher roten Ampel man dafür anhalten musste. Zum Verständnis ist das gut (gerade wenn man nebenbei nicht das Bügeleisen absetzen will, um mitzukommen), aber in der 2017er-Serie sollte das nicht sooo offensichtlich gemacht werden. – Wer mehrere Zeitsprünge unterkriegen will, muss flotter als der Sprung sein: Bei jedem Wechsel erklären die auftauchenden Personen sofort und manisch, in welchem Universum man sich befindet und an welcher roten Ampel man dafür anhalten musste. Zum Verständnis ist das gut (gerade wenn man nebenbei nicht das Bügeleisen absetzen will, um mitzukommen), aber in der 2017er-Serie sollte das nicht sooo offensichtlich gemacht werden.

Loser Logikstrudel – Mal kann nur Chakotay an bestimmten Stellen in andere Zeitebenen wechseln, mal auch andere Figuren und Gegenstände. Aber nur, wenn das Drehbuch das will, sonst wäre nach 2 Sekunden das Chaos unüberblickbar. Und dass anscheinend immer der GANZE Turbolift „mitgebeamt“ wird, zwecks „Nicht-Runterfallen“ im Fahrstuhlschacht, ist für mich die leichteste Enthüllungsleistung seit der Nitpicker-Grundschule. Soll jetzt auch kein echter Negativpunkt sein, dürfte aber trotzdem intelligenter daherkommen. Sonst haben solche Storys nur die Faszination eines Wasserrohrbruchs – vielleicht in Kombination mit einer defekten Deckenlampe, wenn’s mal richtig spannend sein soll. – Mal kann nur Chakotay an bestimmten Stellen in andere Zeitebenen wechseln, mal auch andere Figuren und Gegenstände. Aber nur, wenn das Drehbuch das will, sonst wäre nach 2 Sekunden das Chaos unüberblickbar. Und dass anscheinend immer der GANZE Turbolift „mitgebeamt“ wird, zwecks „Nicht-Runterfallen“ im Fahrstuhlschacht, ist für mich die leichteste Enthüllungsleistung seit der Nitpicker-Grundschule. Soll jetzt auch kein echter Negativpunkt sein, dürfte aber trotzdem intelligenter daherkommen. Sonst haben solche Storys nur die Faszination eines Wasserrohrbruchs – vielleicht in Kombination mit einer defekten Deckenlampe, wenn’s mal richtig spannend sein soll.

Best of the Test – Seska und ihre Betonfrisuren, der fliegende Killervirus, die Borg, Schwarzweiß-Science-Fiction auf dem Holodeck: Was als Rettung des Schiffs begann, wird schnell zu einem Best-Of der mittelmäßigsten Episoden. Wie Opas im Warpschaukelstuhl erinnern sich die Autoren an die vergangenen sieben Jahre und werfen Chakotay und Janeway dauernd in neue Szenarien, ohne die Grundstory zu entwickeln. Für Kenner der letzten Staffeln toll, für Kritiker jener Stoppeldrehbücher aber eher ein Grund zum beidhändigen Mäusemelken. – Seska und ihre Betonfrisuren, der fliegende Killervirus, die Borg, Schwarzweiß-Science-Fiction auf dem Holodeck: Was als Rettung des Schiffs begann, wird schnell zu einem Best-Of der mittelmäßigsten Episoden. Wie Opas im Warpschaukelstuhl erinnern sich die Autoren an die vergangenen sieben Jahre und werfen Chakotay und Janeway dauernd in neue Szenarien, ohne die Grundstory zu entwickeln. Für Kenner der letzten Staffeln toll, für Kritiker jener Stoppeldrehbücher aber eher ein Grund zum beidhändigen Mäusemelken.

„Jaaaa, Tuvok stirbt, juchuuu!“ – „Das heißt, dass wir aus dieser Zeitebene wieder rauskommen werden!“ – „Kommt, wir bringen noch eine Hauptfigur um, um ganz sicher zu sein!“ – Manche Klischees sind bei Voyager so präsent, dass man sich fragt, warum man das Wort „Klischee“ nicht längst gegen „Das ist ja echt deltaquadrantig“ ausgetauscht hat. Dudenverlag, macht da mal was!

Die Folge endet in einem Massenauflauf aller vorgestellten Figuren (Schießen! Springen! Von rechts langsam reinspazieren, ohne dass der Gegner was merkt!), was bei 4 Quadratmetern und Bewegungen von 2 km/h eher an ein Pen&Paper-Rollenspiel ohne Tisch erinnert. Dazu kommen die üblichen voyageranen Abschlussweisheiten („Ich weiß, dass sie ein Gedächtnis haben, aber ich kann ihnen nichts aus ihrer Vergangenheit(!) erzählen, die Temporalen Regeln, sie wissen schon!“) und Deppenerkenntnisse wie die, dass man in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft eben KEIN Liebespaar wird. Sich aber trotzdem gut versteht, wenn man sich (Achtung!) anscheinend jahrelang gut versteht. – Was man halt als Resümee für die letzte Szene so zusammenklauben kann.

Fazit: Eine faszinierende Reise in die ausgelutschte Star-Trek-Welt des Jahres 2001. Oder, wie „Enterprise“-Experten sie liebevoll zu nennen pflegen: „War im Jahr 2004 genauso“. Eine solide Idee wird mit so viel Fanservice, Husch-Husch und storyannulierenden Reset-Knöpfen angereichert, dass man sich fragt, wie man jemals das dunkle Zeitalter von 26(!) Folgen pro Staffel ausrufen konnte.

Nicht viel besser als die Kinofilme, nur eben anders doof.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 18.02.17 in Star Trek - Voyager