Kurzkritik: „Arrival“ – Anspruch nach Zahlen

Handlung: Riesige Raumschiffe erscheinen überall auf der Erde und schweben doof in der Gegend rum. Dort ist eine Kommunikation lediglich über eine dicke Trennscheibe möglich (im Schiff, nicht der Gegend). Aber als selbst eine Hundertschaft gesichtsloser Experten kein Wort versteht, wird schnell Professor Banks (Jodie Foster) herangekarrt. Unterstützung erhält diese von Hawkeye, welcher, ähnlich wie in den Avengers-Filmen, nicht viel zur Handlung beiträgt. Zusammen verbringt man den Großteil des Films mit Staunen und anderen schönen Emotionen.

Man kann schon verstehen, warum „Arrival“ der große Kritiker-Liebling war. Denn ähnlich wie bei den Marvel-Filmen wurden auch hier alle Punkte auf der „Wie ein Film unmöglich langweilig werden kann“-Liste erfolgreich abgearbeitet:

– Angenehm vor sich hin rumpelnde Ambient-Mucke (meist ein einzelnes und deutlich heraushörbares Instrument, z.B. das Piano von „Interstellar“).

– Weite und somit automatisch grandiose Aufnahmen (Wichtig: Langsame Kamerafahrten!).

– Szenen mit Menschen, die beeindruckt auf etwas starren, das der Zuschauer nicht sehen kann (Bonus-Punkte für Dialoge á la: „Meeeein Goooott…“ oder „Ist es das, was ich glaube?“).

– Die Geschichte darf nicht zu verständlich sein, sondern muss über einen esoterischen Faktor verfügen, der „zum Nachdenken anregt“ und als Nebeneffekt nervige Erklärungen überflüssig macht. Ein gutes Beispiel ist wieder „Interstellar“ mit dem zeitreisenden Bücherregal. Dezent-Spoiler: Es würde mich überraschen, wenn sich „Arrival“ davon nicht inspirieren ließ.

– Der Hauptcharakter sollte über einen tragischen Hintergrund verfügen. Durch einen furchtbaren Unfall der Omma beim Rollator-Wettrennen oder sonstige verstorbene Verwandte wird eine Figur nämlich erst so richtig schön dreidimensional.

„Hööööh? Warum wirken denn alle so aufgeregt? Sind etwa Aliens gelandet, ha-ha-ha-haaaa?! Egal, ich ignorier das jetzt erstmal ein paar Minuten und beginne sogar mit meiner Vorlesung, obwohl kaum einer im Saal ist. Dumdidumdiduuum!“ – Scheu? Klappe! Kein Witz, so spielte sich dieser Spannungsaufbau für Einsteiger tatsächlich ab. Bei einem Brand ruft sie wahrscheinlich allen noch hinterher, dass man sich vor dem Fliehen bitte im Sekretariat abmelden soll. Brrrr!

Technik aus dem Drögeriemarkt: So langsam kann man sich den Apple-Look für Zukunfts- und Alien-Technologie wirklich mal abgewöhnen. Denn auch hier ist wieder alles so rund, schlicht, karg und glattpoliert, dass die Außerirdischen wahrscheinlich einen Glatzenfetisch haben.

Böse aus Bösistan: Es gibt eine Stelle, wo die Angst vor den Aliens in einem Panik-Höhepunkt gipfelt. Rein zufällig ist dies übrigens auch die Stelle im Drehbuch, wo einer der Film-Chefs anfing sich die Haare zu raufen und laut „Da gibt's ja gar keine Action!" zu rufen.

Aliens zum Anbeten: DA hat man sich ein Lob wirklich verdient! Keine scharfzähnigen Glibbermonster. Keine humanoiden Maskenfressen mit Schmink-Knorpel auf der Nase. Diese Mischung aus dem eiskalten Händchen der Addams Family und Quasimodo wirkt einfallsreich und auch deren Art zu kommunizieren hat ordentlich Tinte auf dem Füller. („Oooh! Aaah! Was dieser Kringel wohl bedeutet? Das Geheimnis des Universums?" – „Oh, Sorry! Hab auf die Scheibe geniest!") Anmäkeln könnte man höchstens, dass man erneut von uns Menschen die ganze Denkarbeit erwartet, während die Außerirdischen kaum eigene Lösungsansätze beitragen. („Höhööö, diese Kleinköppe glotzen jetzt aber doof aus der Wäsche!")

Fazit: Weniger bahnbrechend als es die meisten Kritiken versprochen haben, aber ein solider Erstkontakt-Film der möchtegern-intellektuellen Sorte. Die Figuren wirkten auf mich leider eher platt bis austauschbar. Schon weil sich eigentlich jeder identisch verhält: Professionell angespannt. Wo ist Jeff Goldblum, wenn man ihn braucht?! („Hey, ihr weißkitteligen Schlaumeier! Vielleicht wollen die Fremden einfach nur kuscheln? *hemd aufknöpf*“)

Leichter-Spoiler: Der Twist am Ende war etwas holzhammerig, schon weil durch diesen der ganzen Welt in nur zwei Minuten die Waffen aus den Händen und sich stattdessen alle für den Weltfrieden in die Arme fallen. („Oooooh! Durch *Twist* kennt ein unbekannter Anrufer aus Amerika meinen Lieblingspudding! Sofort die Flotte abziehen, aber dalli!“)

von Sparkiller am 12.02.17 in Film-Review