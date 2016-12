Black Mirror, Staffel 3 – Kritik zu den Folgen 4 – 6

Hömma! Keine Kommentare zu den letzten drei Black-Mirror-Episoden? Auf einer SF-Seite wirkt das so, als würde man in eine Autowerkstatt gehen und den Mechanikern sagen: „Nää, dieses vierrädrigen Höllenfahrzeuge sind eher was für die jungen Leute.“ – Aber noch gebe ich nicht auf und fordere weiterhin von Netflix meine 1.120 Euro für die permanente Werb… – fordere weiterhin, diesem Juwel eine Chance zu geben. Und sei es auch nur die, sich nach den mittelfiesen ersten 3 Staffelfolgen zu verbessern.

3.04 – San Junipero

Die Episode, die mich am nachhaltigsten beschäftigte. Dabei sah es am Anfang ganz nach einem wirren Rohrkrepierer aus: Zwei Mädels lernen sich in einer Disco kennen, die eine flippig und cool, die andere ein Mauerblümchen. Sie verlieben sich so halb, machen Verliebte-Mädchen-Sachen miteinander und gehen dann getrennte Wege. Über mehrere Jahrzehnte. Ohne älter zu werden. – Hä?

Während einem noch Zeitreisegedanken im Kopf herumschwirren, man in allen Ecken nach Doc Brown sucht und frustriert glaubt, dass es „nur“um das Verhältnis der beiden zueinander geht, übersieht man, was das eigentliche Thema ist: Das Älterwerden in der Zukunft, bzw., was das bedeuten könnte. Was als normale Lesben-Folge im Hippster-Viertel der 70er, 80er und 90er beginnt (und in den besten von heute!), gewinnt am Ende eine rührende Tragik/Romantik. Nennen wir sie mal „Tramantik“.

„Ja, wir lieben uns, sind beste Freundinnen und wollen es immer bleiben. Noch Fragen?“ – „Ja. Könnten sie kurz zur Seite rücken? Ich bin vom Wartungsdienst und soll unter ihnen einen SciFi-Plot installieren.“ – Liebe kennt keine Zeit, kein Alter, kein Geschlecht und auch keine begründeten Werturteile, was grässliche Brillengestelle angeht. – Pfui … äh, Hui Bah!

Die letzten 10 Minuten ließen mich berührt zurück, und ich fragte mich, ob das Gezeigte nun Hölle oder Himmel ist – was auch dem dröhnend (aber durchaus passend) eingespielten Popsong geschuldet ist: „Heaven is a place on earth“. Ja, isser das wirklich?

Fazit: Eine Episode, die erst am Ende ihre Qualitäten offenbart, wenn man gedanklich zurück geht und überlegt, ob die Erlebnisse toll genug waren, um diesen Schluss zu verdienen. So heterogen mögen wir den ollen Schwarzspiegel auch bei Homothematiken am liebsten!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

3.05 – Männer aus Stahl

Jedes Wort über diese Geschichte wäre geeignet, dem Spoiler die Sporen zu geben, von daher fahre ich mal bedeutungsschwanger mit mit der Smartphone-Kante vor meine Lippen und zische „Pssss…“. Denn zu Beginn scheint die Episode nicht sehr mirroresk zu sein: Wir sehen Soldaten, die eine Mutanten-Invasion aufhalten und sich hierfür wenig aufregender Mittel bedienen – die Kulissenbauer der Episode mal eingeschlossen, denn Showwerte oder bahnbrechendes Design gibt es trotz Future-Krieg eher wenig zu sehen.

Erst später erfahren wir, in welche Richtung der Hauptdarsteller gestoßen wird, von dem wir – teilweise plotbedingt – nur oberflächliche Hintergrundinfos erfuhren. Oder, wie Trump es ausdrücken würde: „He’s boring. I don’t like him. He’s not terrific.“ So schlimm ist es zwar nicht, aber die persönliche Note und das „Worldbuilding“ (wieso gibt es dafür kein deutsches Wort?) leiden etwas unter dem notwendigen(?) Aufschieben des Schlusskniffs.

„Ich wollte immer Soldat sein. Etwas verändern, den Menschen helfen. Doch dann stürzten BEIDE Hubschrauber der Bundeswehr ab und der Verein wurde dichtgemacht. Wen soll ich denn jetzt erschießen, wenn der Russe nicht kommt?“ – „Oh Gott, er hat wieder seine Dystopie-Schlaflosigkeits-Attacke. Holt einen Sanitäter!“

Falsch macht die Episode angesichts der Prämisse wenig, doch die Staffel eins und zwei waren noch etwas „deeper“. Da ergaben sich ein paar mehr Gedankengänge, die sich manchmal in Grautönen (Greytones?) auflösten, wenn überhaupt. Hier jedoch ist schon klar, dass das Gezeigte unmoralisch und verkommen ist, unser Fernseher einen satten Satz heißen Speichels verdient.

Fazit: Sehr fokussierte Edel- bzw. Schädel-Dystopie, die nur funktioniert, weil es später diese bestimmte Auflösung gibt. Hätten wie am Anfang einen Wissenschaftler gesehen, der alles in den ersten zehn Minuten erklärt, so hätte man Zeit für tiefere Einblicke gewonnen. Klar, das wäre erzählerisch natürlich schwieriger gewesen, aber hey: „Schwieriger Zuseher“ ist ja auch mein zweiter Vorname.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

3.06 – Von allen gehasst

Diese Episode lässt mich ebenfalls etwas gespalten (2x Daumen hoch, 1 x Daumen runter) zurück. Ist die Grundidee (Facebook-User töten durch Shitstorms unabsichtlich Leute) noch gut, die Umsetzung technisch solide, 1-2 Nebenideen Summa Summarum äh… angenehm… summend, so bleibt zwei Wochen später nicht viel vom Guckgefühl zurück. Die Kommissare trampelten halt durch Save-Häuser und Kommandozentralen, ließen sich den Plot stellvertretend für den Zuschauer erklären und sahen mehrmals zu, wie sich besoffene Normalos per unsympathischem Tweet aus dem Leben kicken.

„Und sie züchten hier drin was? Internettrolle und Verschwörungstheoretiker?“ – „Ja. Die Nährlösungen verteilen einmal am Tag das Bilderbuch ‚Warum die Erde flach ist‘ in den Reihen, wonach dann alle Anwärter mit Putin-Nacktbildern entspannen können.“ – „Ist das denn nicht gefährlich?“ – „Nur für ungeimpfte Reptilienmenschen, Gnädigste.“

Eine gute Idee, die aber nicht auf Spielfilmlänge(!) hätte gestreckt werden müssen. Die Stimmung ist kühl, die Gerichtsverhandlung, aus der die Handlung als Rückblick erzählt wird, relativ überflüssig, die Handlungsanreize des Bösewichts nicht ganz klar.

Dass er auch Unschuldige opfert, um die Fieseren zu bestrafen, sehe ich noch ein; ein bisschen mehr als eine Szene, in der er seine Sachen packt und auf die Straße geht, hätte ich aber gerne erfahren. – Ist er als kluger 10-Jähriger zu oft in Foren als „pubertierender 14-Jähriger“ verhöhnt worden? Angeborene Twitter-Allergie? – Hier ging die grundlegende Idee, nämlich Mord durch Social Media, vor allem anderen.

Fazit: Eine solide Episode, die tut, was sie soll – nämlich die Möglichkeiten eines „Black Mirror“-Kinofilms von 90 Minuten weiter ausloten. Jedes Meckern an dieser soliden Umsetzung wäre Nitpicking, aber im kollektiven Kultgedächtnis wird die Story niemals auftauchen. – Hashtag Dasdingistzulang.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

