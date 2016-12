Kurzkritik: „ARQ“ – Der arge Netflix-Film

Ein Mann (mit Frau) wacht auf, wird überfallen und landet gefesselt im Keller. Und das gleich mehrmals, denn nebendran steht eine formschöne Zeitmaschine, die verdächtig nach einer Druckerpresse aussieht. Fortan lässt jeder Tod die Lügenpress… die Zeitschleife rotieren.

Von korrupten Institutionen, globalen Verschwörungen und Umwerfungen hört man hier ständig. Am Ende des Tages wirkt’s aber doch nur so, als würde ich in meinem Waschkeller was von Roboter-Briefträgern faseln und mich hinter’m Trockner verstecken. Denn das Haus wird hier nur verlassen, wenn es draußen garantiert nix zu sehen gibt. Und am besten nicht mal DANN.